The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.10

04.02.2026 21:49 (MSK)

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.10, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls.

Ключевые новшества:

  • В man-страницах и подсказках, выводимых при указании опции "--help", обеспечено выделение жирным начертанием команд и опций, а также добавлена возможность привязи к командам гиперссылок для перехода на online-руководства на сайте gnu.org на поддерживающих такую возможность эмуляторах терминала.
  • Изменено поведение утилиты timeout, которая теперь перехватывает обработку всех сигналов завершения процесса (SIGPIPE, SIGALRM, SIGHUP и т.п.) и перенаправляет их подконтрольному процессу, недопуская ситуацию, при которой утилита timeout может быть принудительно завершена, а подконтрольный процесс продолжит выполнение.
  • В утилиту paste добавлена поддержка указания многобайтовых символов в опции "--delimiters".
  • В утилите cp устранена регрессия, в некоторых ситуациях приводившая к бесконечному зацикливанию.
  • На 3.2% сокращён размер исполняемого файла при унифицированной сборке, при которой предоставляется один общий для всех команд исполняемый файл "coreutils", а отдельные команды создаются через выставление символических ссылок на него. Добавлена опция "--enable-single-binary=hardlinks" для использования жёстких ссылок на единый исполняемый файл, а не символических.
  • В утилиты 'stat' и 'tail' добавлена поддержка типа файловой системы "guest-memfd", который показывается в выводе "stat -f -c%T" и приводит к использованию полинга в "tail -f".
  • В утилиту 'tail' добавлена опция "--debug".
  • В утилиту 'du' добавлен короткий вариант опции "--apparent-size" - "-A", для совместимости с FreeBSD.
  • В утилите 'du' в разделах с ФС Lustre до 9 раз ускорена обработка директорий, имеющих от 10 тысяч элементов.
  • Прекращена сборка по умолчанию утилит 'kill' и 'uptime', которые теперь собираются только при указании в скрипте configure опции "--enable-install-program=kill,uptime".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Rust Coreutils 0.6.0, повысивший совместимость с GNU Coreutils с 87% до 96%
  3. OpenNews: Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7
  4. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64742-coreutils
Ключевые слова: coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (-), 21:51, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это базовые утилиты, которые должен знать каждый.
     
  • 2, Аноним (2), 21:55, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > В утилиту 'du' добавлен короткий вариант опции "--apparent-size" - "-A", для совместимости с FreeBSD

    Спустя сколько лет?

     
  • 3, Аноним (3), 21:59, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена сборка по умолчанию утилит 'kill' и 'uptime', которые теперь собираются только при указании в скрипте configure опции "--enable-install-program=kill,uptime".

    Интересно, почему.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру