Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.10

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.10, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Ключевые новшества: В man-страницах и подсказках, выводимых при указании опции "--help", обеспечено выделение жирным начертанием команд и опций, а также добавлена возможность привязи к командам гиперссылок для перехода на online-руководства на сайте gnu.org на поддерживающих такую возможность эмуляторах терминала.

Изменено поведение утилиты timeout, которая теперь перехватывает обработку всех сигналов завершения процесса (SIGPIPE, SIGALRM, SIGHUP и т.п.) и перенаправляет их подконтрольному процессу, недопуская ситуацию, при которой утилита timeout может быть принудительно завершена, а подконтрольный процесс продолжит выполнение.

В утилиту paste добавлена поддержка указания многобайтовых символов в опции "--delimiters".

В утилите cp устранена регрессия, в некоторых ситуациях приводившая к бесконечному зацикливанию.

На 3.2% сокращён размер исполняемого файла при унифицированной сборке, при которой предоставляется один общий для всех команд исполняемый файл "coreutils", а отдельные команды создаются через выставление символических ссылок на него. Добавлена опция "--enable-single-binary=hardlinks" для использования жёстких ссылок на единый исполняемый файл, а не символических.

В утилиты 'stat' и 'tail' добавлена поддержка типа файловой системы "guest-memfd", который показывается в выводе "stat -f -c%T" и приводит к использованию полинга в "tail -f".

В утилиту 'tail' добавлена опция "--debug".

В утилиту 'du' добавлен короткий вариант опции "--apparent-size" - "-A", для совместимости с FreeBSD.

В утилите 'du' в разделах с ФС Lustre до 9 раз ускорена обработка директорий, имеющих от 10 тысяч элементов.

Прекращена сборка по умолчанию утилит 'kill' и 'uptime', которые теперь собираются только при указании в скрипте configure опции "--enable-install-program=kill,uptime".



