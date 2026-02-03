Выпуск Rust Coreutils 0.6.0, повысивший совместимость с GNU Coreutils с 87% до 96%

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:10, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не обязательно. Много где SWAR хватает.

Там много вот такого /// 'geteuid()' returns the effective user ID of the calling process.

pub fn geteuid() -> uid_t {

unsafe { libc::geteuid() }

} Оно и понятно, зачем: на границе libc многие коноплятора заканчиваются.

3.6 , Аноним ( 4 ), 10:20, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самофикс: без libc можно обойтись раскладкой аргументом по регистрах и вызовом syscall в asm!-блоке. Закат солнца вручную, да, но оно везде так.

4.14 , Аноним ( - ), 11:01, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > раскладкой аргументом по регистрах и вызовом syscall в asm!-блоке

> в asm!-блоке Который точно также будет unsafe и ты поменяешь шило на мыло.

Какой смысл?

5.17 , warlock66613 ( ok ), 11:20, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Который точно также будет unsafe Он не точно так же unsafe. В большинстве мест в Rust unsafe нужен в тех местах, где код может стать unsound если программист не проследит. Но ассемблерные вставки всегда sound. Так что unsafe в этом случае имеет иной смысл и просто синоним "я не боюсь".

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:36, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы специально так криво форматируете?

4.10 , Аноним ( 4 ), 10:52, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я случайно форматирование.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:57, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хочешь оптимизаций добавляй unsafe. Чудес не бывает unsafe никак не связан с оптимизациями. Он лишь отключает запрет на доступ к нескольким небезопасным возможностям (типа разыменовантя сырых указателей) во время компиляции.

3.26 , Феникс123 ( ? ), 11:34, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что позволяет применять оптимизации которые иначе компилятор не допускает т.к. не может просчитать их безопасность. Я это тоже заметил в расте, если код у тебя safe то постоянно добавляются накладные расходы, т.к. компилятор много чего просчитать не может.

2.13 , Аноним ( 11 ), 11:01, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Проведена оптимизация производительности утилит base32, base64, basenc и df.

> Посмотрел код. Хочешь оптимизаций добавляй unsafe Ты куда-то не туда смотрел. 😄 Вот pull request этой оптимизации, и unsafe в коде даже не упоминается: https://github.com/uutils/coreutils/pull/9632/changes

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:11, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот pull request этой оптимизации, и unsafe в коде даже не упоминается: Зато он получил три плюсика и одобрение у всех ему поверившим.

И заодно набросил про невозможность оптимизаций без unsafe.

Молодец!

3.21 , Аноним ( 2 ), 11:26, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотреть сюда где + https://github.com/uutils/coreutils/commit/3c2f35837296bd4b3b751e0e1beb4229e8c

4.22 , Аноним ( 2 ), 11:27, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Строка 561

