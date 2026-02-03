The OpenNET Project / Index page

Выпуск Rust Coreutils 0.6.0, повысивший совместимость с GNU Coreutils с 87% до 96%

03.02.2026 09:37 (MSK)

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.6.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia.

Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils, procps и acl, а также программ sed и login.

В новой версии Rust Coreutils:

  • Достигнут уровень совместимости с эталонным тестовым набором GNU Coreutils - 96.28% (было 87.75%). Успешно выполнено 622 тестов, что на 56 больше, чем в прошлой версии (566). 16 (было 55) тестов завершилось неудачей, а 7 (было 23) тестов было пропущено. Наиболее значительное повышение совместимости отмечено для утилит sort, ls, date, cksum и tail.
  • Из date, sort, locale.rs и других утилит удалён код, в котором использовалось ключевое слово "unsafe".
  • Обращения к стандартной библиотеке libc заменены на эквивалентные защищённые вызовы, предоставляемые пакетом nix.
  • Улучшена обработка ошибок, исключены аварийные завершения при записи в /dev/full.
  • В утилите date реализована локализация названий месяцев и дней, учитывающая ICU. Обеспечено форматирование часов и календаря с учётом локали.
  • В утилите sort обеспечена сортировка чисел c разделителями тысяч и реализована обработка параметров +POS/-POS.
  • В утилиту join добавлена поддержка свойств локали "collation", позволяющих выполнять сопоставления с учётом смысла символов (например, при сравнении может не приниматься во внимание знак ударения).
  • Проведена оптимизация производительности утилит base32, base64, basenc и df.
  • В утилите uniq снижено потребление памяти при работе без учёта регистра.
  • В утилите shuf оптимизирован числовой вывод и добавлена опция "--random-seed".
  • В tsort исключена загрузка всех входных данных в память.
  • В утилиту tail добавлен флаг "--debug".
  • В утилите chmod решены проблемы с рекурсивным выполнением операций и добавлена опция "--preserve-root".
  • На Unix-подобных системах усилена безопасность при обходе содержимого каталогов.
  • В утилиты ls, id, mkdir, mkfifo и mknod добавлена поддержка механизма мандатного контроля доступа SMACK.
  • В систему непрерывной интеграции добавлена проверка сборки на 64-разрядных системах RISC-V с библиотекой musl.
  • Улучшена работа в Windows c использованием Cygwin.
  • Расширены возможности, устранены проблемы и добавлены недостающие опции для утилит arch, base64, basename, cat, chgrp, chmod, chroot, cksum, comm, cp, csplit, date, dd, df, dir, dirname, du, echo, env, expand, expr, fmt, fold, groups, hashsum, head, hostid, id, install, join, kill, ln, logname, ls, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, more, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, pr, printenv, printf, ptx, readlink, rm, rmdir, runcon, seq, shred, shuf, sort, split, stat, stdbuf, stty, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, truncate, tsort, uname, unexpand, uniq, uptime, users, wc, yes, ucore, uucore, uudoc.


  • 1.2, Аноним (2), 10:02, 03/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Проведена оптимизация производительности утилит base32, base64, basenc и df.

    Посмотрел код. Хочешь оптимизаций добавляй unsafe. Чудес не бывает.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:10, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не обязательно. Много где SWAR хватает.
    Там много вот такого

    /// 'geteuid()' returns the effective user ID of the calling process.
    pub fn geteuid() -> uid_t {
        unsafe { libc::geteuid() }
    }

    Оно и понятно, зачем: на границе libc многие коноплятора заканчиваются.

     
     
  • 3.6, Аноним (4), 10:20, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самофикс: без libc можно обойтись раскладкой аргументом по регистрах и вызовом syscall в asm!-блоке. Закат солнца вручную, да, но оно везде так.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 11:01, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > раскладкой аргументом по регистрах и вызовом syscall в asm!-блоке
    > в asm!-блоке

    Который точно также будет unsafe и ты поменяешь шило на мыло.
    Какой смысл?

     
     
  • 5.17, warlock66613 (ok), 11:20, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Который точно также будет unsafe

    Он не точно так же unsafe. В большинстве мест в Rust unsafe нужен в тех местах, где код может стать unsound если программист не проследит. Но ассемблерные вставки всегда sound. Так что unsafe в этом случае имеет иной смысл и просто синоним "я не боюсь".

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:36, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы специально так криво форматируете?
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 10:52, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я случайно форматирование.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:57, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хочешь оптимизаций добавляй unsafe. Чудес не бывает

    unsafe никак не связан с оптимизациями. Он лишь отключает запрет на доступ к нескольким небезопасным возможностям (типа разыменовантя сырых указателей) во время компиляции.

     
     
  • 3.26, Феникс123 (?), 11:34, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что позволяет применять оптимизации которые иначе компилятор не допускает т.к. не может просчитать их безопасность.

    Я это тоже заметил в расте, если код у тебя safe то постоянно добавляются накладные расходы, т.к. компилятор много чего просчитать не может.

     
  • 2.13, Аноним (11), 11:01, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Проведена оптимизация производительности утилит base32, base64, basenc и df.
    > Посмотрел код. Хочешь оптимизаций добавляй unsafe

    Ты куда-то не туда смотрел. 😄 Вот pull request этой оптимизации, и unsafe в коде даже не упоминается:

    https://github.com/uutils/coreutils/pull/9632/changes

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:11, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот pull request этой оптимизации, и unsafe в коде даже не упоминается:

    Зато он получил три плюсика и одобрение у всех ему поверившим.
    И заодно набросил про невозможность оптимизаций без unsafe.
    Молодец!

     
  • 3.21, Аноним (2), 11:26, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотреть сюда где +

    https://github.com/uutils/coreutils/commit/3c2f35837296bd4b3b751e0e1beb4229e8c

     
     
  • 4.22, Аноним (2), 11:27, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строка 561
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:05, 03/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С такой скоростью разработки к поздней весне достигнут полного паритета по проходжению тестового набора.
     
     
  • 2.5, ebassi (?), 10:18, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому времени Убунта 26.04 появится
     

  • 1.8, Маяковский (?), 10:34, 03/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    где C++, там каждый байт — граната.
    где Rust, там каждая строка — петля.
    Один рванёт — и нету результата.
    Другой удавит, подло, втихаря.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:17, 03/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

    Настоящая причина создания этого проекта.

     
     
  • 2.19, mos87 (ok), 11:24, 03/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:33, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Настоящая причина создания этого проекта.

    Так отлична же причина!
    Линукс начал очищаться от запретительной GPLv3 в пользу свободных лицензий.
    Как тут не порадоваться))

    А заодно со временем избавится от гнутых версий util-linux, diffutils, findutils, procps, acl, sed и login. Плюс заменит древнюю дыряху на нормальный язык.
    Шикарно же! Тот линукс, о котором мечтают все адекватные люди.

     
     
  • 3.27, Аноним (16), 11:42, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо бессмысленных споров о свободе хотела бы заметить, что корпорации стали "любить Open Source" как только они осознали, что это фактически бесплатная рабочая сила.
    См. также https://opensource.guide/starting-a-project/ и https://opensource.guide/how-to-contribute/ - инструкции, созданные GitHub (в подвале сайта) - т.е. Microsoft.
     

  • 1.23, Фонтимос (?), 11:29, 03/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Достигнут уровень совместимости ... 96.28% (было 87.75%)

    ага, про date тоже писали, что все пучком, а оказалось не фига, половину опций тупо заглушками реализовали...

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:44, 03/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ага, про date тоже писали, что все пучком

    Так с date и было "было пучком" на момент написания что "всё пучком".
    А почему убунтоводы взяли версию месчной давности - вопрос к убунтоидам.

    Ну и нужно понимать что это за цифры. Это успешность прохождения тестового набора GNU Coreutils. Если что-то тестом не покрыто, то отличие в имплементации будет даже при 100% прохождении тестов.

     

