Уязвимость в GNU sort, приводящая к выходу за границу буфера

2.18 , anonymous ( ?? ), 12:06, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бубунта теперь оплот секретности?

3.22 , Аноним ( - ), 12:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В новости не только про секртность, но и про "вызова аварийного завершения приложений". А убунта..

Ставится на компы из топ500 и на менйреймы ИБМ..

Но так простой и удобный дистрибутив.

4.120 , Аноним ( 120 ), 17:54, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У ИБМ свой дистр есть теперь.

2.20 , IZh. ( ? ), 12:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А часто в обычых линуксах сочетаются эти условия?

1) привилегированный процесс запускает sort с указанными аргументами,

2) непривилегированный процесс может подсунуть данные привилегированному процессу. Кроме самого факта наличия где-то бага, важна ещё практическая (не)возможность это проэксплуатировать.

3.34 , ProfessorNavigator ( ok ), 12:34, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по давности бага - за 16 лет ни разу не проявлялось, иначе бы уже нашли. Тут как с торнадо и мусорной свалкой. Вероятность того, что торнадо, пройдя по мусорной свалке, соберёт Боинг 747, не нулевая. Но за всю историю такого не было ещё ни разу. Так и здесь. Ну или ещё можно неуловимого Джо вспомнить. Которого никто не может поймать, потому что он даром никому не сдался. Но вы никого ни в чём не убедите. Поскольку цель публикации таких новостей не обрисовать проблему, а дать повод покричать на тему, которая тут всем уже приелась.

4.39 , Аноним ( - ), 12:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поскольку цель публикации таких новостей не обрисовать

> проблему, а дать повод покричать на тему, которая тут всем уже приелась. Вы про то, что программисты не умеют программировать?

Полностью согласен!

Нужно регулярно освещать такие случаи, чтобы каждый программист осознавал свою ответственность перед обществом.

Можно даже в районах где они обитают - ну там всякие бизнесс-центры и технопарки - вешать биллборды социальной рекламы "Программист! Помни что твой баг может нанести ущерб народному хозяйству!" или что-то подобное.

5.41 , ProfessorNavigator ( ok ), 12:56, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы про то, что программисты не умеют программировать?

> Полностью согласен!

> Нужно регулярно освещать такие случаи, чтобы каждый программист осознавал свою ответственность

> перед обществом.

> Можно даже в районах где они обитают - ну там всякие бизнесс-центры

> и технопарки - вешать биллборды социальной рекламы "Программист! Помни что твой

> баг может нанести ущерб народному хозяйству!" или что-то подобное. Хы, да не уж то кто-то перековался? Не верю)) Идея-то в общем - самое оно.

6.43 , Аноним ( - ), 13:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать О, наконец-то мы нашли какие-то общие идеи Но вопрос а как решить эту проблему... 7.49 , ProfessorNavigator ( ok ), 13:34, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Т.е критика и публичное освещение таких глупых ошибок, будет мотивировать программистов

> или проверять результаты своей работы тщательнее, или переходить на инструменты, которые

> автоматически проверят за него. Так я опять же не против)) Давайте покритикуем. Ошибка была? Уже сомнительно - воспроизвести у народа что-то не особо получается. Но как бы ладно, предположим, что была. За 16 лет хоть где-то проявилась? Нет. Стоит ли об этом говорить? Да, стоит. Собрались на рабочее совещание: "Вася, ты там ляп допустил - поправь". Всё на этом. Этой фигне даже номер CVE присваивать нет смысла. Просто нужно было в рабочем порядке поправить и всё на этом. Никто же код не прячет, история патчей вся доступна. Однако дальше начинается интересное. Сначала кто-то зачем-то вместо того, чтобы прислать патч в рабочем порядке, присвоил этому целый CVE идентификатор. А другой кто-то зачем-то об этом написал новость и опубликовал здесь. Не поленился, потратил время. Зачем? Из альтруизма? Ну-ну)) В мире, где регулярно даже за воздух деньги собрать пытаются - верится с трудом. Да и суть не в этом. В чём собственно новость? В том, что возможно целочисленное переполнение? Так об этом знает любой мало-мальски грамотный программист. И даже тот, кто ошибку допустил, знал. Ошибаются все. 8.83 , Аноним ( 82 ), 16:30, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Быстро поднятое не считается упавшим Правило 5 минут, ой то есть пятидесяти лет... 4.47 , Аноним ( 82 ), 13:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Иными словами не мешайте сишникам г-кодить, они по другому не умеют Проблема ... 4.67 , User ( ?? ), 14:36, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да напиши уже "И таа-аа-аак сойдет! Кому надо - тот пусть и поправит" и Ъ будет.

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, утечка одного байта. Угадай мелодию с одной ноты! Всё правильно: Но таки нашли и пофиксили!

2.51 , Аноним ( 51 ), 13:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коллеги выше попробовали и сказали, что не воспроизводится. Но "Остапа понесло". Позыв не остановить до полного опорожнения кишечника.

3.56 , Аноним ( - ), 13:44, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Коллеги выше попробовали и сказали, что не воспроизводится. Конечно мы верим "коллегам-анонимам", а не людям которые исправляют

https://lists.gnu.org/archive/html/bug-coreutils/2025-05/msg00037.html

Indeed. I introduced this in coreutils 7.2 Типичное УМВР в среде лапчатых. > Но "Остапа понесло". Позыв не остановить до полного опорожнения кишечника. Это печально.

Но когда ты закончишь опоржнение, можешь попробовать написать что-то действительно умное.

2.79 , Аноним ( 65 ), 16:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, работали. И работают. А 99% уязвимостей, обсуждаемых здесь, обычных пользователей не коснутся. Кому нужды 4% составляющие десктоп линукс? Ембедовка - часто изолированные машины с одним приложением. Никто не пользуется там ничем другим, кроме этого приложения. Серверы - отдельная тема. В конторах обычно вбухивают бабки в безопасность, а не ставят дефолтный дистр. Так что все эти новости только ради того чтобы очередным "исследователям" попилить грантики.

3.80 , Аноним ( - ), 16:27, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Серверы - отдельная тема. В конторах обычно вбухивают бабки в безопасность, а

> не ставят дефолтный дистр. И? Покажи мне дистр, где используется не гнутый крап?

Вот убунта решилась в неЛТС версии сделать и все. > Так что все эти новости только ради того чтобы очередным "исследователям" попилить

> грантики. Ну да, а лучше бы потратили эти грантики на улучшение мозговой дейтельности сишников? 2.108 , Аноним ( 94 ), 17:22, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ps а потом люди спрашивают "зачем бубунтоиды хотят выкинуть coreutils?!

> они же просто годами работали!"

> ахаха, работали они, годами))) Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете? Если это так, то им следует начать с удаления sudo и разного другого, потому что использовать повышение прав обычным пользователем - это уже небезопасно. Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль и отдельного пользователя или использовать root. 3.112 , Аноним ( 112 ), 17:31, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете?

> Если это так, то им следует начать с удаления sudo и Зачем удалять, если можно заменить?

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63197 > Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль

> и отдельного пользователя или использовать root. Простите, но таких прдликов практически не осталось.

4.118 , Аноним ( 94 ), 17:47, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете?

>> Если это так, то им следует начать с удаления sudo и

> Зачем удалять, если можно заменить?

> opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63197 Если для вас уместно использовать такое поделие, то нам с вами тему безопасности точно обсуждать смысла нет. А тему удобства обсуждать желания нет, ибо уже тошнит от вредных привычек людей, называемые удобством. >> Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль

>> и отдельного пользователя или использовать root.

> Простите, но таких прдликов практически не осталось. Сейчас много кого не осталось среди потребителей капитализма.