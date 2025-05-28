Уязвимость в GNU sort, приводящая к выходу за границу буфера

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|1.1, BUMP (?), 11:25, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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чет не воспроизводится:
sort +0.18446744073709551615R /tmp/test
aa\nbb
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|2.2, BUMP (?), 11:30, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> contentecho -e "aa\nbb" > poc_input.txt
sort +0.18446744073709551615R /tmp/test
bb
aa
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|2.5, Аноним (5), 11:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ nano /tmp/test
$ sort +0.18446744073709551615R /tmp/test
sort: open failed: +0.18446744073709551615R: No such file or directory
$ cat /tmp/test
1
aa\nbb
3
4
Debian 10
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|3.9, Аноним (5), 11:41, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так тоже не работает:
$ cat /tmp/test
1
aa
bb
2
3
$ sort +0.18446744073709551615R /tmp/test
sort: open failed: +0.18446744073709551615R: No such file or directory
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|2.14, openssh_user (ok), 11:58, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Debian 12 stable
$ sort +0.18446744073709551615R poc_input.txt
aa
bb
Видимо, уже прилетел сам патч. Кстати, не удивлюсь, если уязвимость найдена с помощью бредоИИ
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|2.36, Аноним (36), 12:35, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так на скрине оно с санитайзером, а "Уязвимость может использоваться…" уже требует немного больше затрат, чем простой запуск команды
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|2.99, Аноним (-), 17:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чет не воспроизводится:
А это сделано специально, чтобы ушлые люди вроде тебя не воспользовались данной уязвимсотью.
Новсти об уязвимостях всегда публикуются после того, как их устранят. Обычно правила такие. После обнаружения авторам даётся трёх месячный срок на исправление.
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|3.126, Аноним (126), 18:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никаких правил. Эмбарго на 90 дней всего лишь рекомендация. Никто не может тебе запретить публиковать в момент обнаружения, кроме собственной морали.
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|1.16, Аноним (-), 12:02, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблема вызвана целочисленным переполнением (wraparound) в
> функции begfield(), позволяющим прочитать содержимое одного
> байта данных вне буфера.
Все как обычно 🥱 Опять запутались в подсчете размера строки.
Даже комментировать лень.
> Проблема проявляется начиная с версии 7.2 (2009 год)
Это еще диды или уже смузихлебы?
Хотя какая в общем разница, ни те, ни другие нешмогли.
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|2.33, Аноним (33), 12:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это еще диды или уже смузихлебы?
Ни те, не другие. Это третья категория: сишные бракоделы с халатным отношением к работе.
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|3.65, Аноним (65), 14:21, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот вот. Для любителей хейтить язык: это не в языке дело, потому что язык жает полную свободу прошраммисту - дело в тех, кто овнокодит.
Ну, типа, это надо уметь профейлить в простейшей итерации массива с остановкой на нулевом символе.
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|4.69, Аноним (-), 14:45, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вот вот. Для любителей хейтить язык: это не в языке дело,
Язык это инструмент. Его хейтить бесполезно.
Хейтить надо тех дундуков, которые в 21 веке используют каменный топор и зубило, вместо перфоратора.
Со словами "а если я окажусь на необитаемом острове?!".
> потому что язык жает полную свободу прошраммисту - дело в тех, кто овнокодит.
Любители ездить по обочине или парковаться на газоне тоже заявляют про полную свободу.
И дико верещат, когда на дорогах начинают ставить отбойники или ограждения зеленых насаждений.
> Ну, типа, это надо уметь профейлить в простейшей итерации массива с остановкой на нулевом символе.
Судя по распространённости подобных ошибок - "умеют-могут")
И за последние лет 50 почти ничего в лучшую сторону не поменялось.
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|5.77, Аноним (65), 16:08, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Язык это инструмент
Сравнение с зубилом некорректное, это скорее электронный микроскоп или генные "ножницы".
>Его хейтить бесполезно
Однако многие здесь обожают это делать.
>Любители ездить по обочине
О, а вот и мои любимые аналогии пошли. Для полного бинго нехватает еще тейков про легализацию оружия и прочего бреда.
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|6.87, Аноним (-), 16:53, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Электронный микроскоп Генные ножницы В этой убогой поделке можно сделать enum ... большой текст свёрнут, показать
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|7.94, Аноним (94), 17:08, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, мне больше нравится "в глок17 есть сразу 3 предохранителя, потому что
> его создатели не хотели отстрелить себе ногу. А вот в СИшке...."
Сравнивать теплое с мягким - это демагогия.
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|6.92, Аноним (94), 17:06, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для полного бинго нехватает еще тейков про легализацию оружия и прочего бреда.
И что же здесь бредового? В свободном обществе оружие (не автоматическое) - это инструмент обороны индивида.
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|7.95, Аноним (-), 17:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что же здесь бредового? В свободном обществе оружие (не автоматическое) -
> это инструмент обороны индивида.
Но при этом есть ограничения.
Например на владение для людей нарушивших закон. Или для стоящих на психиатрическом лечении.
Т.е свобода общества не означает что все дозволено и я могу раздавать пушки на право и на лево.
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|8.116, Аноним (94), 17:36, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если рассматривать свободу, как отсутствие инициированного насилия, то ограничен... большой текст свёрнут, показать
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|9.119, Аноним (119), 17:50, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так это же хорошо Нет, оно прям сейчас так работает РФ не выдадут лицензи... большой текст свёрнут, показать
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|5.82, Аноним (82), 16:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На необитаемом острове есть дела поважнее, чем ковырятся в дырявой сишке С учёт... большой текст свёрнут, показать
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|5.85, Аноним (82), 16:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот вот. Для любителей хейтить язык: это не в языке дело,
>Язык это инструмент. Его хейтить бесполезно.
Неудобный инструмент, неудобен сам по себе
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|6.88, Аноним (-), 16:59, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Язык это инструмент. Его хейтить бесполезно.
> Неудобный инструмент, неудобен сам по себе
Удобство это вкусовщина.
Вон пользуются же люди вимом.
А вот качество, надежность, скорость - это уже вполне численные показатели.
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|7.102, Аноним (94), 17:15, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот качество, надежность, скорость - это уже вполне численные показатели.
Нужно смотреть способен ли язык действовать правилам:
1. Решать имеющиеся проблемы лучше, чем предыдущий.
2. Не приносить новые проблемы.
3. Не усложняться, как инструмент.
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|8.124, Аноним (124), 18:02, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ответ на ваш комментарий и на opennet ru openforum vsluhforumID3 136975 html... большой текст свёрнут, показать
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|6.98, Аноним (94), 17:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неудобный инструмент, неудобен сам по себе
Удобство - это чистейший субъективизм. Кому-то удобно сидеть мышкой в иконки тыкать, как он привык со школы это делать на форточках. А по-другому и не пробовал, работая так много лет. Поэтому индивиду удобно.
Необходимо обсуждать инструмент в рамках его применения. Если предлагается другой язык или технология, то это должно решать имеющиеся проблемы, не должно усложнять инструмент и не должно приносить новые проблемы.
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|5.91, Аноним (94), 17:03, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Язык это инструмент. Его хейтить бесполезно.
Инструмент тоже есть смысл обсуждать.
> Хейтить надо тех дундуков, которые в 21 веке используют каменный топор и зубило, вместо
> перфоратора.
В каких-то случаях и это может понадобиться.
> Любители ездить по обочине или парковаться на газоне тоже заявляют про полную свободу.
> И дико верещат, когда на дорогах начинают ставить отбойники или ограждения зеленых
> насаждений.
Это только показывает, что эти люди не знают, что свобода - это отсутствие инициированного насилия, а не вседозволенность.
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|6.93, Аноним (-), 17:07, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Инструмент тоже есть смысл обсуждать.
К сожалению как только звучит фраза "инструмент безбожно устарел, приводит к куче однотипных ошибок" то начинается какая-то шизофрения про теории заговора, или, что еще хуже, "ну подумаешь ошибка".
> В каких-то случаях и это может понадобиться.
Вот именно в этих случаях его и надо применять.
Назвать "спец.инструмент". Типа медного молотка для работе во взрывоопасной среде.
Но для меня главное - чтобы программы были надежными.
А не как сейчас.
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|1.17, Аноним (-), 12:04, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всего-то 16 лет была уязвимость, которая могла использоваться для "организации утечки информации из процесса при передаче атакующим специально оформленных параметров сортировки" ?
Ничего страшного! Дело то житейское.
Ну тысячи глаз пырились годами в код.. но таки нашли. И пофиксили!
Так что "граждане расходитесь, тут нет ничего интересного!"))
ps а потом люди спрашивают "зачем бубунтоиды хотят выкинуть coreutils?!
они же просто годами работали!"
ахаха, работали они, годами)))
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|3.22, Аноним (-), 12:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В новости не только про секртность, но и про "вызова аварийного завершения приложений".
А убунта..
Ставится на компы из топ500 и на менйреймы ИБМ..
Но так простой и удобный дистрибутив.
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|2.20, IZh. (?), 12:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А часто в обычых линуксах сочетаются эти условия?
1) привилегированный процесс запускает sort с указанными аргументами,
2) непривилегированный процесс может подсунуть данные привилегированному процессу.
Кроме самого факта наличия где-то бага, важна ещё практическая (не)возможность это проэксплуатировать.
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|3.34, ProfessorNavigator (ok), 12:34, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по давности бага - за 16 лет ни разу не проявлялось, иначе бы уже нашли.
Тут как с торнадо и мусорной свалкой. Вероятность того, что торнадо, пройдя по мусорной свалке, соберёт Боинг 747, не нулевая. Но за всю историю такого не было ещё ни разу. Так и здесь. Ну или ещё можно неуловимого Джо вспомнить. Которого никто не может поймать, потому что он даром никому не сдался. Но вы никого ни в чём не убедите. Поскольку цель публикации таких новостей не обрисовать проблему, а дать повод покричать на тему, которая тут всем уже приелась.
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|4.39, Аноним (-), 12:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поскольку цель публикации таких новостей не обрисовать
> проблему, а дать повод покричать на тему, которая тут всем уже приелась.
Вы про то, что программисты не умеют программировать?
Полностью согласен!
Нужно регулярно освещать такие случаи, чтобы каждый программист осознавал свою ответственность перед обществом.
Можно даже в районах где они обитают - ну там всякие бизнесс-центры и технопарки - вешать биллборды социальной рекламы "Программист! Помни что твой баг может нанести ущерб народному хозяйству!" или что-то подобное.
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|5.41, ProfessorNavigator (ok), 12:56, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы про то, что программисты не умеют программировать?
> Полностью согласен!
> Нужно регулярно освещать такие случаи, чтобы каждый программист осознавал свою ответственность
> перед обществом.
> Можно даже в районах где они обитают - ну там всякие бизнесс-центры
> и технопарки - вешать биллборды социальной рекламы "Программист! Помни что твой
> баг может нанести ущерб народному хозяйству!" или что-то подобное.
Хы, да не уж то кто-то перековался? Не верю)) Идея-то в общем - самое оно.
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|6.43, Аноним (-), 13:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, наконец-то мы нашли какие-то общие идеи Но вопрос а как решить эту проблему... большой текст свёрнут, показать
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|7.49, ProfessorNavigator (ok), 13:34, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.е критика и публичное освещение таких глупых ошибок, будет мотивировать программистов
> или проверять результаты своей работы тщательнее, или переходить на инструменты, которые
> автоматически проверят за него.
Так я опять же не против)) Давайте покритикуем. Ошибка была? Уже сомнительно - воспроизвести у народа что-то не особо получается. Но как бы ладно, предположим, что была. За 16 лет хоть где-то проявилась? Нет. Стоит ли об этом говорить? Да, стоит. Собрались на рабочее совещание: "Вася, ты там ляп допустил - поправь". Всё на этом. Этой фигне даже номер CVE присваивать нет смысла. Просто нужно было в рабочем порядке поправить и всё на этом. Никто же код не прячет, история патчей вся доступна. Однако дальше начинается интересное. Сначала кто-то зачем-то вместо того, чтобы прислать патч в рабочем порядке, присвоил этому целый CVE идентификатор. А другой кто-то зачем-то об этом написал новость и опубликовал здесь. Не поленился, потратил время. Зачем? Из альтруизма? Ну-ну)) В мире, где регулярно даже за воздух деньги собрать пытаются - верится с трудом. Да и суть не в этом. В чём собственно новость? В том, что возможно целочисленное переполнение? Так об этом знает любой мало-мальски грамотный программист. И даже тот, кто ошибку допустил, знал. Ошибаются все.
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|8.83, Аноним (82), 16:30, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Быстро поднятое не считается упавшим Правило 5 минут, ой то есть пятидесяти лет... текст свёрнут, показать
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|4.47, Аноним (82), 13:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Иными словами не мешайте сишникам г-кодить, они по другому не умеют Проблема ... большой текст свёрнут, показать
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|4.67, User (??), 14:36, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да напиши уже "И таа-аа-аак сойдет! Кому надо - тот пусть и поправит" и Ъ будет.
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|2.21, Аноним (21), 12:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, утечка одного байта. Угадай мелодию с одной ноты!
Всё правильно: Но таки нашли и пофиксили!
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|2.51, Аноним (51), 13:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллеги выше попробовали и сказали, что не воспроизводится. Но "Остапа понесло". Позыв не остановить до полного опорожнения кишечника.
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|3.56, Аноним (-), 13:44, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Коллеги выше попробовали и сказали, что не воспроизводится.
Конечно мы верим "коллегам-анонимам", а не людям которые исправляют
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-coreutils/2025-05/msg00037.html
Indeed. I introduced this in coreutils 7.2
Типичное УМВР в среде лапчатых.
> Но "Остапа понесло". Позыв не остановить до полного опорожнения кишечника.
Это печально.
Но когда ты закончишь опоржнение, можешь попробовать написать что-то действительно умное.
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|2.79, Аноним (65), 16:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, работали. И работают. А 99% уязвимостей, обсуждаемых здесь, обычных пользователей не коснутся. Кому нужды 4% составляющие десктоп линукс?
Ембедовка - часто изолированные машины с одним приложением. Никто не пользуется там ничем другим, кроме этого приложения.
Серверы - отдельная тема. В конторах обычно вбухивают бабки в безопасность, а не ставят дефолтный дистр.
Так что все эти новости только ради того чтобы очередным "исследователям" попилить грантики.
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|3.80, Аноним (-), 16:27, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Серверы - отдельная тема. В конторах обычно вбухивают бабки в безопасность, а
> не ставят дефолтный дистр.
И? Покажи мне дистр, где используется не гнутый крап?
Вот убунта решилась в неЛТС версии сделать и все.
> Так что все эти новости только ради того чтобы очередным "исследователям" попилить
> грантики.
Ну да, а лучше бы потратили эти грантики на улучшение мозговой дейтельности сишников?
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|2.108, Аноним (94), 17:22, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ps а потом люди спрашивают "зачем бубунтоиды хотят выкинуть coreutils?!
> они же просто годами работали!"
> ахаха, работали они, годами)))
Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете? Если это так, то им следует начать с удаления sudo и разного другого, потому что использовать повышение прав обычным пользователем - это уже небезопасно. Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль и отдельного пользователя или использовать root.
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|3.112, Аноним (112), 17:31, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете?
> Если это так, то им следует начать с удаления sudo и
Зачем удалять, если можно заменить?
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63197
> Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль
> и отдельного пользователя или использовать root.
Простите, но таких прдликов практически не осталось.
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|4.118, Аноним (94), 17:47, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вы уверены, что это относится именно к той причине, на которую намекаете?
>> Если это так, то им следует начать с удаления sudo и
> Зачем удалять, если можно заменить?
> opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63197
Если для вас уместно использовать такое поделие, то нам с вами тему безопасности точно обсуждать смысла нет. А тему удобства обсуждать желания нет, ибо уже тошнит от вредных привычек людей, называемые удобством.
>> Для операций по администрированию необходимо использовать чистую консоль
>> и отдельного пользователя или использовать root.
> Простите, но таких прдликов практически не осталось.
Сейчас много кого не осталось среди потребителей капитализма.
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|1.26, Аноним (26), 12:24, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не устаю повторять: виноваты ненастоящие сишники. Настоящие сишники такого бы в принципе не допустили. Удаляю /usr/bin/sort у себя: он писался людьми, прикидывающимися сишниками.
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|3.32, Аноним (26), 12:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В нормальных дистрах /bin -- это симлинк на /usr/bin. В ветхозаветных дистрах /bin отделен от /usr/bin по ветхозаветным причинам, которые потеряли актуальность уже лет 50 как.
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|2.52, Аноним (51), 13:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не тот модуль, который основоположник из Миникса как бы не брал?
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|1.35, Ю.Т. (?), 12:35, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прогрев для "отмены" свободных решений и замены на контролируемые.
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|1.37, PnD (??), 12:37, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот вроде https://lists.gnu.org/archive/html/bug-coreutils/2025-05/msg00036.html выглядит правдоподобно. Но…
- Под RH/SUSE-клонами данная опция тупо не собирается. Нет опции — нет проблемы.
- Под debian — собирается, хотя и не внесена в man. Но, ломаться не хочет. Полагаю что "мешают" этому некие нюансы компиляции.
Короче, проэксплуатировать такое в "дикой природе" не то чтобы совсем невозможно. Но это надо строить ну ооооочень длинную многоходовку.
* При этом, лять, любой "сканер CVE" будет на всё это возбуждаться. И рассказывать что без наисвежайшего патча у вас тут ре́ше́то́.
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|2.40, Аноним (-), 12:45, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Короче, проэксплуатировать такое в "дикой природе" не то чтобы совсем невозможно. Но
> это надо строить ну ооооочень длинную многоходовку.
Типа как провернули с ХЗ?
Или как ломали кернел.орг? Там бекдор 2 года был.
То что оно маловероятно, не значит что нет точки применения.
Вполне возможно это рассчитано на всякую госуху, которая любит древние дистрибутивы.
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|1.48, 12yoexpert (ok), 13:32, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Проблему можно воспроизвести попытавшись отсортировать файл, содержащий строку "aa\nbb" командой "./sort +0.18446744073709551615R poc_input.txt".
при полной луне, с 30 апреля на первое мая, в Вальпургиеву ночь, когда белая курица станет чёрной и снесёт яйцо
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|2.60, Аноним (21), 13:54, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, что в ночь Ивана Купалы. Уже скоро, надо будет попробовать.
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|1.70, ИмяХ (ok), 14:48, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если закрыли старый бэкдор, успешно проработавший десятки лет, значит написали новый
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|2.73, Аноним (-), 14:57, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если закрыли старый бэкдор, успешно проработавший десятки лет, значит написали новый
Но доказать это не получится, тк "ну подумаешь человек ошибся, с кем не бывает!".
Вообще было бы интересно провести исследование "кто писал код в котором нашли CVE и где он работает сейчас".
Но мне лень))
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|2.81, Аноним (-), 16:29, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забавно как пытаются доказать, что нужно coreutils заменить на раст.
Никто ничего не пытается.
Мы просто смеемся над очередной классической сишной дырой от необучаемых дидов™.
А раст приплетаете вы, причем уже не в первый раз.
Может вы латентный растаман? Это бы многое объснило))
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|3.100, Кошкажена (?), 17:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Забавно как пытаются доказать, что нужно coreutils заменить на раст.
> Никто ничего не пытается.
> Мы просто смеемся над очередной классической сишной дырой от необучаемых дидов™.
У "дидов" хотя бы есть работающий код. За 10 лет с момента стабильного релиза (и 14 лет с момента начала) растоманы так и не осилили повторить их успех. В чем проблема?
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|4.107, Аноним (-), 17:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У "дидов" хотя бы есть работающий код.
Работающт глючный дырявый овнокод. Так будет честнее.
> За 10 лет с момента стабильного релиза (и 14 лет с момента начала) растоманы так и
> не осилили повторить их успех. В чем проблема?
Проблема в "глючный дырявый овнокоде" разумеется. Типа до создания раста он был менее дырявый? Растаманы должны дидам сопли подтирать? Как будто про убогость сишки не писали когда пришел с++ (а это было задолго до раста)?
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|2.84, Аноним (82), 16:32, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично я хотел бы, чтобы заменили на что-то со сборзиком мусора. Очень интересно посмотреть, заметит ли это хоть кто-нибудь. А почему вы про раст говорите - растоман разве?
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|2.86, xsignal (ok), 16:46, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Корпорасты хотят рустифицировать всё открытое ПО и взять под свой контроль.
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|3.90, Аноним (-), 17:01, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Корпорасты хотят рустифицировать всё открытое ПО и взять под свой контроль.
Странно, весна уже давно закончилась, а сезонное обострение у шизов - нет...
Может оно уже перманентное? Это бы объяснило, почему он так "качественно" код пишут.
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|3.97, Кошкажена (?), 17:11, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Корпорасты хотят рустифицировать всё открытое ПО и взять под свой контроль.
Возможно. А как объяснить уже взятые под контроль корпорастами gcc и llvm?
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|4.113, Аноним (65), 17:32, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для компиляции этими тулзами не нужен доступ к крейтам. Кто будет контролировать крейты, будет контролировать все по.
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|1.106, Аноним (106), 17:17, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это было бы не так забавно, если бы в школах не мучали детей написанием сортировки тем или иным методом. А так выходит, любой ребёнок может, а деды не смогли.
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|2.115, Аноним (115), 17:35, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В школах этим не занимаются. Ваше "если" не выполняется. Весь комментарий бессмысленный.
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|3.122, Аноним (119), 17:57, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В школах этим не занимаются. Ваше "если" не выполняется. Весь комментарий бессмысленный.
Сударь, вы - трепло!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАТИКА (базовый уровень)
(для 10–11 классов образовательных организаций)
Раздел 3. Алгоритмы и программирование
Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод
выбора, сортировка вставками).
Это есть любой нормальной школе, которая следует федеральной программе!
В каком хлеву вас обучали?
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