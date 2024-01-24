Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфера

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:49, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другое дело раст: мозги в принципе не включают, считая что safe магия их спасет от всех проблем, а она почему-то не работает, да ещё новые проблемы добавляет. Так ещё и гораздо медленнее. Но в каждой новости конечно хруст надо приплести, который с 2014 года использовался только во всякой ерунде.

3.11 , Аноним ( 3 ), 10:53, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Причём тута раст? Я пишу про сишку! Тебе раст просто мерещится! Кроме раста есть плюсы, хоть громоздкие, но там есть сморт пойнторс и RAII, а сишка - это же вообще технология без всякой защиты. Язычок из 80-х годов.

4.20 , Аноним ( 20 ), 11:38, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а сишка - это же вообще технология без всякой защиты то что надо для написания ядер ОС и драйвер. А всякие умные указатели и прочие RAII - это всё для прикладухи, а не для системщины.

5.22 , Аноним ( 22 ), 11:41, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > то что надо для написания ядер ОС и драйвер. Да, именно то что нужно!

Чтобы дырень в твоем драйвере, написанном лучшими погромистами из имеющихся, рутанула тебе всю ОСь))

6.25 , Аноним ( 20 ), 12:01, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ОЙ, да не завидуй ты так. Ты ни на каком языке никакого драйвера не напишет, даже на самом безопасном.

3.28 , Аноним ( - ), 12:16, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сишники забавные ребята. Каждый раз когда ты начинаешь их мордочкой тыкать в их... эээ... код, они начинают верещать про раст, про его проблемы, то что он не серебрянная пуля и тд.

Мы тут не раст обсуждаем, да и кроме него есть еще другие языки.

Скажите уже что-то дельно в оправдание дыряшки. А пока что мозги не включают сишники. PS. хруст первым приплел ты))

