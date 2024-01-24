Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфера

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|1.1, Аноним (1), 10:18, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То ли ещё будет когда split научат с Unicode работать, точно наступят на все возможные грабли, как наступили в sort. Сейчас split только байтовые счётчики поддерживает и корежит при разделении текст в многобайтовых кодировках.
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|2.23, adolfus (ok), 11:44, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с sort не так? Просто указываешь какой LC_COLLATE нужен и все. Или еще короче -- LANG
$ LANG=C sort file
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|Часть нити удалена модератором
|4.13, Аноним (13), 11:15, 24/01/2024 [ответить]
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> как тут эмодзи клоуна вставить?
Держи сразу три штуки, чтоб хватило: 🤡 🤡 🤡
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|4.9, НяшМяш (ok), 10:50, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там не уже? Онанимы совсем уже кукухой двинулись - на цифры теребонькают.
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|5.14, Аноним (14), 11:21, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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положи руки на стол и посчитай количество нулей в версии.
потом сделай выводы.
продолжай держать руки на столе.
молодец. теперь закрой браузер и делай уроки.
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|4.26, Аноним (26), 12:08, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> v0.0.24
> что именно тут уже ?
Уже в версии v0.0.24 дыреней меньше, чем в coreutils 7.2.
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|1.3, Аноним (3), 10:37, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет, ну а что хотят уважаемые эксперты по Си? Сишка - сложный системный язычок, чтобы на нём писать, погроммист должен 150 раз обдумать поведение каждой строчки на выход за пределы, переполнение, нулевые указатели-сегфолт, деление на ноль и т.д. и т.п. На написание полностью безопасной утилиты на Си нужно много лет работы лучших инженеров по Си, вот так то...
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|2.8, Аноним (8), 10:49, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другое дело раст: мозги в принципе не включают, считая что safe магия их спасет от всех проблем, а она почему-то не работает, да ещё новые проблемы добавляет. Так ещё и гораздо медленнее. Но в каждой новости конечно хруст надо приплести, который с 2014 года использовался только во всякой ерунде.
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|3.11, Аноним (3), 10:53, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тута раст? Я пишу про сишку! Тебе раст просто мерещится! Кроме раста есть плюсы, хоть громоздкие, но там есть сморт пойнторс и RAII, а сишка - это же вообще технология без всякой защиты. Язычок из 80-х годов.
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|4.20, Аноним (20), 11:38, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а сишка - это же вообще технология без всякой защиты
то что надо для написания ядер ОС и драйвер. А всякие умные указатели и прочие RAII - это всё для прикладухи, а не для системщины.
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|5.22, Аноним (22), 11:41, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то что надо для написания ядер ОС и драйвер.
Да, именно то что нужно!
Чтобы дырень в твоем драйвере, написанном лучшими погромистами из имеющихся, рутанула тебе всю ОСь))
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|6.25, Аноним (20), 12:01, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОЙ, да не завидуй ты так. Ты ни на каком языке никакого драйвера не напишет, даже на самом безопасном.
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|3.28, Аноним (-), 12:16, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сишники забавные ребята. Каждый раз когда ты начинаешь их мордочкой тыкать в их... эээ... код, они начинают верещать про раст, про его проблемы, то что он не серебрянная пуля и тд.
Мы тут не раст обсуждаем, да и кроме него есть еще другие языки.
Скажите уже что-то дельно в оправдание дыряшки. А пока что мозги не включают сишники.
PS. хруст первым приплел ты))
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|1.15, Аноним (15), 11:23, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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xrealloc xpalloc... Это какой же должен быть пипец я языке чтобы было столько всяких от alloc от AAalloc до ZZalloc
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|2.18, Аноним (20), 11:33, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо запретить люядм писать свои аллокаторы, sbrk и mmap хватит всем. И да, их тоже нельзя писать, надо просто купить и скачать единственно верную реализацию
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|3.21, нах. (?), 11:41, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они в ведре, к сожалению, а не в языке.
Продать отдельно от вендыпоганой не получитсо.
А в ней и так все хорошо - дай такому альтернативно-одаренному HeapAlloc - он и член сломает, и руки порежет, и код так и не скомпилится даже (так что - безопастно).
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|4.24, Аноним (20), 11:58, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они в ведре, к сожалению, а не в языке.
Да понятно, просто чел возникал изначально, что людям дали malloc(), а им мало, они еще что-то там своё пишут. Плохой язык C, на нем можно свой аллокатор написать, если по какой-либо причине тебя не устраивает тот, который в libc
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|2.19, нах. (?), 11:37, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не в языке, дурашка, это - в головах.
В процессоре нет никакого alloc, представляешь - вообще.
А проблема именно тем и вызвана что новое альтернативно одаренное поколение полезло теребонькать то что не следовало трогать - затобезопастным способом.
Лучше б оно на безопастном язычке, конечно, программировало, тут я с тобой согласен - нет кода, нет опастностей. Но увы, видимо настолько альтернативные, что не смогли освоить даже маркдаун.
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