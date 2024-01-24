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Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфера

24.01.2024 10:07

В утилите split, поставляемой в пакете GNU coreutils и применяемой для разделения больших файлов на части, выявлена уязвимость (CVE-2024-0684), приводящая к переполнению буфера при обработке длинных строк (несколько сотен байт), в случае использования в split опции "--line-bytes" ("-C"). Уязвимость была выявлена в ходе анализа сбоев, возникающих при использовании утилиты split для разделения данных, передаваемых при помощи QR-кодов.

Уязвимость вызвана ошибкой, допущенной в выпуске coreutils 7.2 при замене вызова функции xrealloc на xpalloc. Патч с исправлением уже принят в кодовую базу, но новая версия с исправлением пока не сформирована. Для демонстрации проявления уязвимости опубликован пример файла, вызывающего переполнение при запуске "split -C 1024 ./split_me".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.4 и его варианта на языке Rust
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
  4. OpenNews: Уязвимость в утилите GNU sort
  5. OpenNews: Уязвимость в утилите eject, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60490-coreutils
Ключевые слова: coreutils, split
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  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То ли ещё будет когда split научат с Unicode работать, точно наступят на все возможные грабли, как наступили в sort. Сейчас split только байтовые счётчики поддерживает и корежит при разделении текст в многобайтовых кодировках.
     
     
  • 2.23, adolfus (ok), 11:44, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с sort не так? Просто указываешь какой LC_COLLATE нужен и все. Или еще короче -- LANG
    $ LANG=C sort file
     

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 10:26, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Срочно переписать на rust.
     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 10:39, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже: https://uutils.github.io/coreutils/book/utils/split.html
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.13, Аноним (13), 11:15, 24/01/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > как тут эмодзи клоуна вставить?

    Держи сразу три штуки, чтоб хватило: 🤡 🤡 🤡

     
  • 3.7, Аноним (7), 10:47, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    v0.0.24
    что именно тут уже ?
     
     
  • 4.9, НяшМяш (ok), 10:50, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что там не уже? Онанимы совсем уже кукухой двинулись - на цифры теребонькают.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:21, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    положи руки на стол и посчитай количество нулей в версии.
    потом сделай выводы.

    продолжай держать руки на столе.

    молодец. теперь закрой браузер и делай уроки.

     
     
  • 6.16, Аноним (-), 11:30, 24/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:08, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > v0.0.24
    > что именно тут уже ?

    Уже в версии v0.0.24 дыреней меньше, чем в coreutils 7.2.

     
     
  • 5.27, Аноним (7), 12:16, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как вы это определили ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:37, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет, ну а что хотят уважаемые эксперты по Си? Сишка - сложный системный язычок, чтобы на нём писать, погроммист должен 150 раз обдумать поведение каждой строчки на выход за пределы, переполнение, нулевые указатели-сегфолт, деление на ноль и т.д. и т.п. На написание полностью безопасной утилиты на Си нужно много лет работы лучших инженеров по Си, вот так то...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:49, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое дело раст: мозги в принципе не включают, считая что safe магия их спасет от всех проблем, а она почему-то не работает, да ещё новые проблемы добавляет. Так ещё и гораздо медленнее. Но в каждой новости конечно хруст надо приплести, который с 2014 года использовался только во всякой ерунде.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 10:53, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём тута раст? Я пишу про сишку! Тебе раст просто мерещится! Кроме раста есть плюсы, хоть громоздкие, но там есть сморт пойнторс и RAII, а сишка - это же вообще технология без всякой защиты. Язычок из 80-х годов.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:38, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а сишка - это же вообще технология без всякой защиты

    то что надо для написания ядер ОС и драйвер. А всякие умные указатели и прочие RAII - это всё для прикладухи, а не для системщины.

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 11:41, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > то что надо для написания ядер ОС и драйвер.

    Да, именно то что нужно!
    Чтобы дырень в твоем драйвере, написанном лучшими погромистами из имеющихся, рутанула тебе всю ОСь))

     
     
  • 6.25, Аноним (20), 12:01, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОЙ, да не завидуй ты так. Ты ни на каком языке никакого драйвера не напишет, даже на самом безопасном.
     
  • 3.28, Аноним (-), 12:16, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сишники забавные ребята. Каждый раз когда ты начинаешь их мордочкой тыкать в их... эээ... код, они начинают верещать про раст, про его проблемы, то что он не серебрянная пуля и тд.
    Мы тут не раст обсуждаем, да и кроме него есть еще другие языки.
    Скажите уже что-то дельно в оправдание дыряшки. А пока что мозги не включают сишники.

    PS. хруст первым приплел ты))

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:23, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xrealloc xpalloc... Это какой же должен быть пипец я языке чтобы было столько всяких от alloc от AAalloc до ZZalloc
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 11:33, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо запретить люядм писать свои аллокаторы, sbrk и mmap хватит всем. И да, их тоже нельзя писать, надо просто купить и скачать единственно верную реализацию
     
     
  • 3.21, нах. (?), 11:41, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они в ведре, к сожалению, а не в языке.

    Продать отдельно от вендыпоганой не получитсо.
    А в ней и так все хорошо - дай такому альтернативно-одаренному HeapAlloc - он и член сломает, и руки порежет, и код так и не скомпилится даже (так что - безопастно).

     
     
  • 4.24, Аноним (20), 11:58, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они в ведре, к сожалению, а не в языке.

    Да понятно, просто чел возникал изначально, что людям дали malloc(), а им мало, они еще что-то там своё пишут. Плохой язык C, на нем можно свой аллокатор написать, если по какой-либо причине тебя не устраивает тот, который в libc

     
  • 2.19, нах. (?), 11:37, 24/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не в языке, дурашка, это - в головах.
    В процессоре нет никакого alloc, представляешь - вообще.

    А проблема именно тем и вызвана что новое альтернативно одаренное поколение полезло теребонькать то что не следовало трогать - затобезопастным способом.

    Лучше б оно на безопастном язычке, конечно, программировало, тут я с тобой согласен - нет кода, нет опастностей. Но увы, видимо настолько альтернативные, что не смогли освоить даже маркдаун.


     

  • 1.17, Пряник (?), 11:30, 24/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пейн, я тестов не чувствую!
     

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