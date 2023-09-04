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Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.4 и его варианта на языке Rust

04.09.2023 11:14

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.4, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Ключевые новшества:

  • В утилитах comm, cut, join, od и uniq реализовано безотлагательное прекращение выполнения, в случае возникновения ошибок при записи.
  • В утилите split реализована поддержка переменной окружения $TMPDIR для определения местоположения временных файлов, а также оптимизирована обработка очень больших входных данных. При загрузке с SSD-накопителей производительность split увеличилась примерно на 5%.
  • В утилите tac обеспечен откат на использование каталога '/tmp', если не выставлена переменная окружения $TMPDIR.
  • В утилитах cp, mv и install прекращено использование системного вызова copy_file_range на системах с ядрами Linux до версии 5.3.
  • При выполнении команды 'who -a' обеспечен показ времени загрузки в Alpine Linux, OpenBSD, Cygwin, Haiku и некоторых платформах на базе Android.
  • В утилите 'uptime' реализована поддержка некоторых платформ на базе Android и обеспечен учёт времени нахождения в спящем режиме виртуальных машин с Linux, Hurd, kFreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Minix и Cygwin.
  • На платформах GNU/Linux, на которых используются файлы utmp с 32-разрядным полем для времени, в утилитах inky, uptime и who реализована сборочная опция "--enable-systemd", решающая проблему 2038 года при наличии systemd.
  • Команды 'cp -v' и 'mv -v' теперь не будут по умолчанию выводить сообщения о каждом пропущенном файле при использовании опций "-i" или "-u", если явно не указан флаг "--debug" (возвращено поведение coreutils до выпуска 9.3).
  • В команде 'cksum -b' прекращён вывод контрольных сумм в формате base64 для приближения поведения к отдельным утилитам для расчёта контрольных сумм.
  • Изменён текст сообщения об ошибке, выводимый если при выполнении команды 'mv dir x' в каталоге "x" имеется не пустой подкаталог "dir" (x/dir). Вместо вывода ошибки "mv: cannot move 'dir' to 'x/dir': Directory not empty" теперь отображается "mv: cannot overwrite 'x/dir': Directory not empty".



Также доступен выпуск проекта uutils coreutils 0.0.21, развивающего аналог пакета GNU Coreutils, переписанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, способной работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia. В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

В новой версии uutils в качестве эталонного задействован выпуск GNU Coreutils 9.4. Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 372 теста (в прошлой версии 373), 181 (178) тест завершился неудачей, а 49 (49) тестов были пропущены. Расширены возможности, улучшена совместимость и добавлены недостающие опции для утилит cat, chown, cp, csplit, date, dd, factor, fmt, hashsum, mktemp, mknod, mv, nl, rm, seq, sum, stat, stty, test, touch и tsort.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.8, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59712-coreutils
Ключевые слова: coreutils, rust, uutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:26, 04/09/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    > реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL

    И это здорово.

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:26, 04/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 372 теста (в прошлой версии 373), 181 (178) тест завершился неудачей, а 49 (49) тестов были пропущены

    Это впечатляющий отрицательный рост.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:33, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рим не сразу строился.
     
     
  • 3.5, пупкин (?), 11:35, 04/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:33, 04/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    теперь утилиты заработают как надо
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:54, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безопастно
     

  • 1.7, Маняним (?), 12:07, 04/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Это как американский СПГ стоит дорого, потому что содержит молекулы демократии, в отличии от тоталитарного. Так и здесь, утили написанные на раст содержат молекулы безопасности. Безопасность лучше небезопасности наличием безопасности.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:10, 04/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > обеспечен учёт времени нахождения в спящем режиме виртуальных машин

    это вот кстате очень неясно зачем, тк uptime фактически не меняется, те будет

    kernel_uptime - current_time

    но зачем ? может какеш из за бага 2038 что то обкоцалось в сознании разрабов (ну или инт теперь переполнится в другом месте хз крч

     

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