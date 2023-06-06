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Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust

06.06.2023 11:12

Доступен выпуск проекта uutils coreutils 0.0.19, развивающего аналог пакета GNU Coreutils, переписанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, способной работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia. В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

Основные изменения:

  • Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 365 тестов (в прошлой версии 340), 186 (210) тестов завершились неудачей, а 49 (50) тестов были пропущены. В качестве эталонного задействован выпуск GNU Coreutils 9.3.
  • Расширены возможности, улучшена совместимость и добавлены недостающие опции для утилит b2sum, basenc, chgrp, chown, cksum, cp, date, dd, dircolors, du, factor, fmt, hashsum, head, ls, mkdir, mktemp, more, mv, nice, paste, pwd, rm, shred, tail, touch, uniq, wc, whoami, yes.
  • В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/uutils/core...)
  2. OpenNews: Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Подготовлен вариант GNU Coreutils, переписанный на языке Rust
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.36
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59250-uutils
Ключевые слова: uutils, rust, coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько весит утилита ls?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:25, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в арче, пакет coreutils - 2.8 MB (16 MB после установки), пакет uutils-coreutils - 5.9 MB (32 MB после установки)

    я так понимаю это для оффтопика, чтобы там наконец запилить нормальный клиент git.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:23, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в арче, пакет coreutils - 2.8 MB (16 MB после установки), пакет uutils-coreutils - 5.9 MB (32 MB после установки)

    [CODE]
    % pkg rquery %sh/%n/%c coreutils rust-coreutils
    21.6MiB/coreutils/Free Software Foundation core utilities
    7.87MiB/rust-coreutils/Cross-platform Rust rewrite of the GNU coreutils
    [/CODE]

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.

    Я определяю зрелость проекта в том числе по такому критерию:

    - если проект считает, что имя файла - это строка, то это проект уровня хелловорлд.

    Как ни странно, по такому критерию отметается гигантское количество проектов, например "убийца nodejs" deno.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:18, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем бы не тешились лишь в прод не тащили.
     
  • 2.10, Шарп (ok), 11:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если проект считает, что имя файла - это строка, то это проект уровня хелловорлд.

    А что такое имя файла по мнению профессионалов? Картинка?

     
     
  • 3.12, oficsu (ok), 11:53, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Набор любых байтов, кроме \0, очевидно. Это вообще единственный корректный способ обработки имён файлов с точки зрения программы, всё остальное следует отдать на откуп системе и не делать лишних предположений о том, что вне зоны твоей ответственности и контроля
     
     
  • 4.14, Шарп (ok), 12:06, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >очевидно

    Нет. Имена файлов читают люди, поэтому к ним должны предъявляться соответствующие требования. Ни для чего другого имена файлов не предназначены. В ином случае никто бы текстовые кодировки для путей в ФС не использовал, а использовал числовые id.

     
     
  • 5.18, Аноним (4), 12:14, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты программирование когда-нибудь в жизни занимался?
     
     
  • 6.21, Шарп (ok), 12:21, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ты программирование когда-нибудь в жизни занимался?

    По будням, с восьми до семнадцати.

    Я у тебя тоже хочу спросить как ты, например, будешь писать программу для группового переименования файлов по шаблону, если для тебя имя файлов это просто набор байт кроме нуля и ты не знаешь что такое символ и как он кодируется. Даже простые сценарии как замена расширения файла уже требуют понимать как кодируется символ точки.

     
     
  • 7.31, Аноним (4), 12:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У тебя не получается брось это занятие это не твоё.

    Расскажи мне про имена файлов типа ¢aḟé࿰ﾕ😀！🇼❗⁉

     
  • 4.20, Аноним (20), 12:19, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это в юникс-лайк. Припоминаю, в венде имя файла с немного битым юникодом вызывало бсод где-то в ядре, т.е. ядро системы не знает о каких-то там байтах, получается.
     
     
  • 5.32, Аноним (4), 12:29, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юникод вызывал бсод у айфона чего уж там.
     
  • 5.41, warlock66613 (ok), 12:44, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в винде строже, но всё равно не строки, а произвольные последовательности 16-битных слов (возможно кроме нуля, а возможно и ноль разрешён, не помню с ходу).
     
  • 3.38, warlock66613 (ok), 12:34, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конкретно в Rust это тип Path и его нельзя в общем случае превратить в строку (String). И надо быть чрезвычайно жопоруким, чтобы вообще поиметь проблему, которую они пофиксили.
     
  • 3.42, 1 (??), 12:46, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эмодзи же !
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:17, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хеллоуворлд ради хеллоуворлда.
     
  • 1.5, Аноним (1), 11:20, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > To install it:
    > cargo install coreutils

    какой треш. т.е. мне в системе нужен тулчейн раста, чтобы набор базовых утилит поставить

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:48, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди на страничку releases
     
  • 2.17, Аноним (24), 12:13, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> To install it:
    >> cargo install coreutils
    > какой треш. т.е. мне в системе нужен тулчейн раста, чтобы набор базовых утилит поставить

    А что, Воены Супротив Раста действительно считают, что GNU Coreutils растет уже готовым на дереве?


     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:21, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальные вещи есть в пакетах Дебиана. Чего там нет - то не нормальная вещь, и пользоваться ей нельзя, пока нет пакетов.
     
     
  • 4.29, Аноним (24), 12:26, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нормальные вещи есть в пакетах Дебиана. Чего там нет - то не нормальная вещь, и пользоваться ей нельзя, пока нет пакетов.

    Тогда не читай дальше и ни в коем случае не ходи по сссылке:
    https://packages.debian.org/source/testing/rust-coreutils


     

  • 1.6, Аноним (20), 11:23, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему эти ребята неспособны написать ничего своего? Вот и cryptography обезьяны сломали, LTO тупо удаляет openssl из бинаря. Единственный пакет, который теперь приходится собирать без LTO. Либо компилятор менять на шланг, либо отключать LTO в CFLAGS https://github.com/pyca/cryptography/issues/9023 (а ведь ещё недавно никаким растом там не воняло и таких проблем не было, всё-таки надо гнать студентов с растом из таких проектов, пусть приходят когда будет минимум несколько лет коммерческой разработки на языке за плечами).
     
  • 1.8, CAE (ok), 11:35, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    uuencode в uutils уже есть?
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:40, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    пусть сначала уююкать научатся, потом звонилка, потом голый дед... так глядишь лет через 20 и до взрослых языков дорастёт
     
     
  • 2.13, CAE (ok), 12:04, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bink/+ и BiP! Fastecho и hudson base!

     

  • 1.15, Срыватель покровов (?), 12:08, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если проект является тупым переписыванием с C на Rust, он нарушает лицензию GPL:
    "The "Program", below,
    refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
    means either the Program or any derivative work under copyright law:
    that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
    either verbatim or with modifications and/or translated into another
    language".
    Анонимы, у вас есть шанс провести аудит кода и удостовериться в нарушениях лицензии.
     
     
  • 2.16, Срыватель покровов (?), 12:11, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.s.: https://github.com/uutils/coreutils/issues/1994
    У них было обсуждение, но я всё же рекомендую проверить в лишний раз.
     
  • 2.19, Аноним (4), 12:16, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наказание за нарушение общественное порицание? Ну такое.
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:22, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вся суть GPL-копирастов.
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 12:26, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кстати правильно, GPL и выбирается чтобы такие вот умные не приходили и не присваивали чужие заслуги. Как видим, все успешные реализации прикладного софта именно под этой лицензией, а подстилки проприерасов по итогу впустую потратили время в очередной раз.
     
     
  • 4.30, Аноним (22), 12:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >При виде исправного NNM-Clubа и Пиратской Бухты как жалки все копирасты

    Перифраз афоризма некоего Козьмы Пруткова.

     
  • 4.35, Аноним (24), 12:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как видим, все успешные реализации прикладного софта именно под этой лицензией,

    Надеюсь, ты это написал в браузере lynx из под консоли, а не в каком-то хромо-фоксе из под иксов?

     
     
  • 5.43, Аноним (20), 12:55, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя ОС это GNU, и я вижу, какая работа проделана каждый день. То, что я могу использовать сомнительные программы для развлечений, ни о чём не говорит.
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:26, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся суть требований соблюдения лицензий, любых лицензий в правовых государствах.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потерявшие связь с реальностью разбушевались и на коленях умоляют у них купить кирпичи. Ничего нового, было такое, и будет.
     
  • 2.25, Аноним (22), 12:23, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Считаешь, что нарушен копирайт? Подавай в суд.
     
     
  • 3.26, Аноним (22), 12:24, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне давно нужен прецедент, в который можно носом тыкать чрезмерно ретивых копирайтных троллей от GPL.
     

  • 1.33, Аноним (28), 12:29, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А проект GNU дал согласие использование "GNU" в названии сего продукта? Тем более, что лицензия у него не GNU.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:38, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >uutils coreutils
    >GNU

    GNU-фанатикам везде их любимый GNU мерещится.

     
  • 2.40, Аноним (11), 12:39, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него лицензия UU
     

  • 1.36, warlock66613 (ok), 12:31, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.

    Это крайне подозрительно. Имхо, надо быть чрезвычайно жопоруким чтобы такие проблемы создать. Тем более в Rust.

     
  • 1.37, pashev.ru (?), 12:33, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > rust
    > кроссплатформенной

    Лол.

     
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