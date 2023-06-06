Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust

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|2.7, Аноним (7), 11:25, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в арче, пакет coreutils - 2.8 MB (16 MB после установки), пакет uutils-coreutils - 5.9 MB (32 MB после установки)
я так понимаю это для оффтопика, чтобы там наконец запилить нормальный клиент git.
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|3.24, Аноним (24), 12:23, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в арче, пакет coreutils - 2.8 MB (16 MB после установки), пакет uutils-coreutils - 5.9 MB (32 MB после установки)
[CODE]
% pkg rquery %sh/%n/%c coreutils rust-coreutils
21.6MiB/coreutils/Free Software Foundation core utilities
7.87MiB/rust-coreutils/Cross-platform Rust rewrite of the GNU coreutils
[/CODE]
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|1.2, Аноним (2), 11:17, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.
Я определяю зрелость проекта в том числе по такому критерию:
- если проект считает, что имя файла - это строка, то это проект уровня хелловорлд.
Как ни странно, по такому критерию отметается гигантское количество проектов, например "убийца nodejs" deno.
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|2.10, Шарп (ok), 11:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>если проект считает, что имя файла - это строка, то это проект уровня хелловорлд.
А что такое имя файла по мнению профессионалов? Картинка?
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|3.12, oficsu (ok), 11:53, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Набор любых байтов, кроме \0, очевидно. Это вообще единственный корректный способ обработки имён файлов с точки зрения программы, всё остальное следует отдать на откуп системе и не делать лишних предположений о том, что вне зоны твоей ответственности и контроля
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|4.14, Шарп (ok), 12:06, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>очевидно
Нет. Имена файлов читают люди, поэтому к ним должны предъявляться соответствующие требования. Ни для чего другого имена файлов не предназначены. В ином случае никто бы текстовые кодировки для путей в ФС не использовал, а использовал числовые id.
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|6.21, Шарп (ok), 12:21, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ты программирование когда-нибудь в жизни занимался?
По будням, с восьми до семнадцати.
Я у тебя тоже хочу спросить как ты, например, будешь писать программу для группового переименования файлов по шаблону, если для тебя имя файлов это просто набор байт кроме нуля и ты не знаешь что такое символ и как он кодируется. Даже простые сценарии как замена расширения файла уже требуют понимать как кодируется символ точки.
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|7.31, Аноним (4), 12:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У тебя не получается брось это занятие это не твоё.
Расскажи мне про имена файлов типа ¢aḟéﾕ😀！🇼❗⁉
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|4.20, Аноним (20), 12:19, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это в юникс-лайк. Припоминаю, в венде имя файла с немного битым юникодом вызывало бсод где-то в ядре, т.е. ядро системы не знает о каких-то там байтах, получается.
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|5.41, warlock66613 (ok), 12:44, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, в винде строже, но всё равно не строки, а произвольные последовательности 16-битных слов (возможно кроме нуля, а возможно и ноль разрешён, не помню с ходу).
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|3.38, warlock66613 (ok), 12:34, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конкретно в Rust это тип Path и его нельзя в общем случае превратить в строку (String). И надо быть чрезвычайно жопоруким, чтобы вообще поиметь проблему, которую они пофиксили.
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|1.5, Аноним (1), 11:20, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> To install it:
> cargo install coreutils
какой треш. т.е. мне в системе нужен тулчейн раста, чтобы набор базовых утилит поставить
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|2.17, Аноним (24), 12:13, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> To install it:
>> cargo install coreutils
> какой треш. т.е. мне в системе нужен тулчейн раста, чтобы набор базовых утилит поставить
А что, Воены Супротив Раста действительно считают, что GNU Coreutils растет уже готовым на дереве?
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|3.22, Аноним (22), 12:21, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальные вещи есть в пакетах Дебиана. Чего там нет - то не нормальная вещь, и пользоваться ей нельзя, пока нет пакетов.
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|1.6, Аноним (20), 11:23, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему эти ребята неспособны написать ничего своего? Вот и cryptography обезьяны сломали, LTO тупо удаляет openssl из бинаря. Единственный пакет, который теперь приходится собирать без LTO. Либо компилятор менять на шланг, либо отключать LTO в CFLAGS https://github.com/pyca/cryptography/issues/9023 (а ведь ещё недавно никаким растом там не воняло и таких проблем не было, всё-таки надо гнать студентов с растом из таких проектов, пусть приходят когда будет минимум несколько лет коммерческой разработки на языке за плечами).
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|1.9, Аноним (9), 11:40, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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пусть сначала уююкать научатся, потом звонилка, потом голый дед... так глядишь лет через 20 и до взрослых языков дорастёт
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|1.15, Срыватель покровов (?), 12:08, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если проект является тупым переписыванием с C на Rust, он нарушает лицензию GPL:
"The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language".
Анонимы, у вас есть шанс провести аудит кода и удостовериться в нарушениях лицензии.
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|3.27, Аноним (20), 12:26, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это кстати правильно, GPL и выбирается чтобы такие вот умные не приходили и не присваивали чужие заслуги. Как видим, все успешные реализации прикладного софта именно под этой лицензией, а подстилки проприерасов по итогу впустую потратили время в очередной раз.
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|4.30, Аноним (22), 12:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>При виде исправного NNM-Clubа и Пиратской Бухты как жалки все копирасты
Перифраз афоризма некоего Козьмы Пруткова.
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|4.35, Аноним (24), 12:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как видим, все успешные реализации прикладного софта именно под этой лицензией,
Надеюсь, ты это написал в браузере lynx из под консоли, а не в каком-то хромо-фоксе из под иксов?
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|5.43, Аноним (20), 12:55, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Моя ОС это GNU, и я вижу, какая работа проделана каждый день. То, что я могу использовать сомнительные программы для развлечений, ни о чём не говорит.
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|3.28, Аноним (28), 12:26, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся суть требований соблюдения лицензий, любых лицензий в правовых государствах.
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|4.34, Аноним (34), 12:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потерявшие связь с реальностью разбушевались и на коленях умоляют у них купить кирпичи. Ничего нового, было такое, и будет.
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|3.26, Аноним (22), 12:24, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне давно нужен прецедент, в который можно носом тыкать чрезмерно ретивых копирайтных троллей от GPL.
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|1.33, Аноним (28), 12:29, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А проект GNU дал согласие использование "GNU" в названии сего продукта? Тем более, что лицензия у него не GNU.
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|2.39, Аноним (39), 12:38, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>uutils coreutils
>GNU
GNU-фанатикам везде их любимый GNU мерещится.
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|1.36, warlock66613 (ok), 12:31, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.
Это крайне подозрительно. Имхо, надо быть чрезвычайно жопоруким чтобы такие проблемы создать. Тем более в Rust.
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