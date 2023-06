Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust

Если проект является тупым переписыванием с C на Rust, он нарушает лицензию GPL:

"The "Program", below,

refers to any such program or work, and a "work based on the Program"

means either the Program or any derivative work under copyright law:

that is to say, a work containing the Program or a portion of it,

either verbatim or with modifications and/or translated into another

language".

Анонимы, у вас есть шанс провести аудит кода и удостовериться в нарушениях лицензии.