Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:18, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем бы не тешились лишь в прод не тащили.

2.10 , Шарп ( ok ), 11:47, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >если проект считает, что имя файла - это строка, то это проект уровня хелловорлд. А что такое имя файла по мнению профессионалов? Картинка?

3.12 , oficsu ( ok ), 11:53, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Набор любых байтов, кроме \0, очевидно. Это вообще единственный корректный способ обработки имён файлов с точки зрения программы, всё остальное следует отдать на откуп системе и не делать лишних предположений о том, что вне зоны твоей ответственности и контроля

4.14 , Шарп ( ok ), 12:06, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >очевидно Нет. Имена файлов читают люди, поэтому к ним должны предъявляться соответствующие требования. Ни для чего другого имена файлов не предназначены. В ином случае никто бы текстовые кодировки для путей в ФС не использовал, а использовал числовые id.

5.18 , Аноним ( 4 ), 12:14, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты программирование когда-нибудь в жизни занимался?

6.21 , Шарп ( ok ), 12:21, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Ты программирование когда-нибудь в жизни занимался? По будням, с восьми до семнадцати. Я у тебя тоже хочу спросить как ты, например, будешь писать программу для группового переименования файлов по шаблону, если для тебя имя файлов это просто набор байт кроме нуля и ты не знаешь что такое символ и как он кодируется. Даже простые сценарии как замена расширения файла уже требуют понимать как кодируется символ точки.

7.31 , Аноним ( 4 ), 12:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У тебя не получается брось это занятие это не твоё. Расскажи мне про имена файлов типа ¢aḟé࿰ﾕ😀！🇼❗⁉

4.20 , Аноним ( 20 ), 12:19, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это в юникс-лайк. Припоминаю, в венде имя файла с немного битым юникодом вызывало бсод где-то в ядре, т.е. ядро системы не знает о каких-то там байтах, получается.

5.32 , Аноним ( 4 ), 12:29, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Юникод вызывал бсод у айфона чего уж там.

5.41 , warlock66613 ( ok ), 12:44, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, в винде строже, но всё равно не строки, а произвольные последовательности 16-битных слов (возможно кроме нуля, а возможно и ноль разрешён, не помню с ходу).

3.38 , warlock66613 ( ok ), 12:34, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конкретно в Rust это тип Path и его нельзя в общем случае превратить в строку (String). И надо быть чрезвычайно жопоруким, чтобы вообще поиметь проблему, которую они пофиксили.

3.42 , 1 ( ?? ), 12:46, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эмодзи же !

