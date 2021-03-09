Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust

2.3 , anonymous ( ?? ), 21:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Они нашли фатальный недостаток

3.18 , Аноним ( 18 ), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Они просто не боятся принять новое. > Намного полезнее было бы просто помочь проекту и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils. Вместо того, чтобы "просто помочь"... толпе стать еще более толпящейся вокруг веры в "проект" ради "проекта", и что "намного полезнее", потому что это "намного полезнее".

4.92 , Аноним ( 92 ), 23:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Растофанатик не может связно выражаться? И почему я не удивлен?

3.41 , Аноним ( 41 ), 22:20, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > фатальный недостаток сделано не ими!

2.8 , Аноним ( - ), 21:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – Давно пора переписать. Хотябы чтобы избавиться от привязки к огороженной копилефт-лицензии в пользу более свободной пермиссивщины.

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[s]более свободной[/s] более бесплатной // fixed Так для воровства уже есть бсдшные альтернативы, которые пусть и более дубовые местами, зато код из них можно свободно брать для свей проприетарщины. А раст ты куда засунешь? Делают действительно такое ощущение лишь бы передрать ещё что-нибудь совершенно бесполезное. Вон лет 30 назад в книгах про си рассказывали как написать собственные coreutils и сегодняшние бсдшые примерно уровня тех лет и остались. Лучше на расте не напишут скорее всего.

4.28 , Аноним ( 18 ), 21:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Собака лает - караван идет.

5.39 , Аноним ( 14 ), 22:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Собака лает - караван идет. От моих ненужноскриптов на шелле пользы больше. Например, вчера перед сном я запилил себе контекстное меню для конвертации аудиоподкастов с ютупа из webm(vp9+opus) в opus(~ogg + 1кадр из видео) с выбором произвольных параметров (ещё разные кодеки можно добавить) и разного битрейта. Хотел сначала ffmpeg взять, но потом пришлось декодировать в wav и его сжимать. Failsafe логика и всё это, так вот вопрос, почему мне пришлось это самому писать, больше некому, все заняты переписыванием одно и того же на новый модный язык по кругу? Я не знаю, зачем оно мне, к меня всего 2 подкаста было, зато экономия с них аж 2 гб. У меня уже куча таких контекстных скриптов для файлов, периодически они мне нужны и я ими пользуюсь.

6.54 , Аноним ( 18 ), 22:32, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Караван прошел, а собака все лает.

6.55 , Аноним ( 55 ), 22:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален А можете поделиться своими ненужноскриптами Я же пра... 7.93 , Аноним ( 18 ), 23:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похоже, от ненужности сам себе ответил.

8.97 , Аноним ( 14 ), 00:02, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я думаю, такие проблемы не только у меня, было бы приятнее если бы кто-нибудь на... 7.95 , Аноним ( 14 ), 23:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Когда-нибудь опубликую Качество этих скриптов и степень их безопасности очень в... 2.9 , Аноним ( 9 ), 21:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Для создания устойчивой потребности в каком либо язык программирования, помимо д... 3.19 , Rev ( ? ), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так Rust ведь как раз для этого и существует, чтобы не было ошибок, обусловленных человеческим фактором.

4.42 , Аноним ( 41 ), 22:21, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ресдох уже потёк, поэтому решили ломать Дебиан.

4.43 , Ritail ( ? ), 22:21, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты большой оптимист! А на деле появятся новые ошибки, которые также будут исправлять десятилетиями!

4.56 , Dzen Python ( ok ), 22:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Оу, май. Память течь-то уже перестала?

5.65 , пердёжник ( ? ), 23:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы уже поняли что такое "память потекла"? Или всё еще сгребаете всё в одну кучу?

6.69 , Аноним ( 69 ), 23:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, аккуратно складываю в стопку

3.21 , Аноним ( 21 ), 21:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С тем же успехом это можно трактовать, ни как агрессию сообщества rust, а как чрезмерный консерватизм его противников. Хотя на самом деле нет, каких-либо существенных дискуссий у самих разработчиков нет, просто в интернете опять лучше знаю кому и что лучше делать. Новость явно показывает, что как минимум один плюс есть. Разработчикам есть на чём опробовать свои утилиты, на куче другого софта который дергает стандартный coreutils.

4.47 , Аноним ( 47 ), 22:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан Почему не рачик или н... 5.73 , анонн ( ok ), 23:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан? Почему не рачик или

> никсос какой, они больше подходят, более прогрессивные и смузисосные, но нет,

> надо обязательно проникнуть в стан традиционалистов и консерваторов и прививать им свои извращённые ценности, у смузисосов вечно руки чешутся ломать что-то традиционное и православное. После успешного голосования о переходе дебиана на системду еще в 2014 ... о какой именно "традиционнности" и каких именно "консерваторах" идет речь? > Ежели раст такой офигеть крутой, возьмите, да форкните себе в сторонку и

> переписывайте там раз хотите доказать свою нужность, доказывайте отдельно, вот только понимают, Вообще-то, чувак так и сделал

> NixOS

> The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03 - но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о "почему дебиан, а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ...

6.80 , Аноним ( 80 ), 23:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вообще-то, чувак так и сделал

>> NixOS

>> The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03

> - но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о "почему дебиан,

> а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ... Ну, правильно [нет], сперва наср@ли в смузисосных клубах, а потом решили свои rust-парады у традиционалистов проводить, им же неймётся всё, везде надо выпячить своё вот это вот: "по-старому это уже не модно и не прогрессвно, устарело..." "Теперь мы признаём разнообразие и старое надо переделать!"

3.36 , Аноним ( 36 ), 22:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – в данном случае думаю процесс избавления от человеческих ошибок будет проходить гораздо быстрее, во первых количество глаз смотрящих код гораздо больше чем 30 лет назад, во вторых порядка 70% ошибок связанны с переполнением что как бы сам язык должен резать на корню

4.49 , Ritail ( ? ), 22:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет предела совершенству!

2.38 , Аноним ( 38 ), 22:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Нафига? Нафига переписывать работающий код? Намного полезнее было бы просто помочь проекту

> и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils. А потому что это диверсия, впоследствии будет и саботаж, ведь в штаб проникли смузиRustы, а судя по новости мы видим, что организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом!

3.70 , Козлетто ( ? ), 23:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом! Оно уже после внедрения systemd началось...

