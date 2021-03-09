Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 21:23, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Нафига? Нафига переписывать работающий код? Намного полезнее было бы просто помочь проекту и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.
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|3.18, Аноним (18), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Они просто не боятся принять новое.
> Намного полезнее было бы просто помочь проекту и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.
Вместо того, чтобы "просто помочь"... толпе стать еще более толпящейся вокруг веры в "проект" ради "проекта", и что "намного полезнее", потому что это "намного полезнее".
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|4.92, Аноним (92), 23:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растофанатик не может связно выражаться? И почему я не удивлен?
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|2.8, Аноним (-), 21:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Давно пора переписать. Хотябы чтобы избавиться от привязки к огороженной копилефт-лицензии в пользу более свободной пермиссивщины.
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|3.14, Аноним (14), 21:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[s]более свободной[/s] более бесплатной // fixed
Так для воровства уже есть бсдшные альтернативы, которые пусть и более дубовые местами, зато код из них можно свободно брать для свей проприетарщины. А раст ты куда засунешь? Делают действительно такое ощущение лишь бы передрать ещё что-нибудь совершенно бесполезное. Вон лет 30 назад в книгах про си рассказывали как написать собственные coreutils и сегодняшние бсдшые примерно уровня тех лет и остались. Лучше на расте не напишут скорее всего.
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|5.39, Аноним (14), 22:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Собака лает - караван идет.
От моих ненужноскриптов на шелле пользы больше. Например, вчера перед сном я запилил себе контекстное меню для конвертации аудиоподкастов с ютупа из webm(vp9+opus) в opus(~ogg + 1кадр из видео) с выбором произвольных параметров (ещё разные кодеки можно добавить) и разного битрейта. Хотел сначала ffmpeg взять, но потом пришлось декодировать в wav и его сжимать. Failsafe логика и всё это, так вот вопрос, почему мне пришлось это самому писать, больше некому, все заняты переписыванием одно и того же на новый модный язык по кругу? Я не знаю, зачем оно мне, к меня всего 2 подкаста было, зато экономия с них аж 2 гб. У меня уже куча таких контекстных скриптов для файлов, периодически они мне нужны и я ими пользуюсь.
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|6.55, Аноним (55), 22:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
gt оверквотинг удален А можете поделиться своими ненужноскриптами Я же пра... большой текст свёрнут, показать
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|8.97, Аноним (14), 00:02, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я думаю, такие проблемы не только у меня, было бы приятнее если бы кто-нибудь на... текст свёрнут, показать
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|7.95, Аноним (14), 23:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Когда-нибудь опубликую Качество этих скриптов и степень их безопасности очень в... большой текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (9), 21:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для создания устойчивой потребности в каком либо язык программирования, помимо д... большой текст свёрнут, показать
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|3.19, Rev (?), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так Rust ведь как раз для этого и существует, чтобы не было ошибок, обусловленных человеческим фактором.
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|4.43, Ritail (?), 22:21, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты большой оптимист! А на деле появятся новые ошибки, которые также будут исправлять десятилетиями!
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|5.65, пердёжник (?), 23:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы уже поняли что такое "память потекла"? Или всё еще сгребаете всё в одну кучу?
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|3.21, Аноним (21), 21:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С тем же успехом это можно трактовать, ни как агрессию сообщества rust, а как чрезмерный консерватизм его противников. Хотя на самом деле нет, каких-либо существенных дискуссий у самих разработчиков нет, просто в интернете опять лучше знаю кому и что лучше делать.
Новость явно показывает, что как минимум один плюс есть. Разработчикам есть на чём опробовать свои утилиты, на куче другого софта который дергает стандартный coreutils.
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|4.47, Аноним (47), 22:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан Почему не рачик или н... большой текст свёрнут, показать
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|5.73, анонн (ok), 23:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан? Почему не рачик или
> никсос какой, они больше подходят, более прогрессивные и смузисосные, но нет,
> надо обязательно проникнуть в стан традиционалистов и консерваторов и прививать им свои извращённые ценности, у смузисосов вечно руки чешутся ломать что-то традиционное и православное.
После успешного голосования о переходе дебиана на системду еще в 2014 ... о какой именно "традиционнности" и каких именно "консерваторах" идет речь?
> Ежели раст такой офигеть крутой, возьмите, да форкните себе в сторонку и
> переписывайте там раз хотите доказать свою нужность, доказывайте отдельно, вот только понимают,
Вообще-то, чувак так и сделал
> NixOS
> The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03
- но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о "почему дебиан, а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ...
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|6.80, Аноним (80), 23:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вообще-то, чувак так и сделал
>> NixOS
>> The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03
> - но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о "почему дебиан,
> а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ...
Ну, правильно [нет], сперва наср@ли в смузисосных клубах, а потом решили свои rust-парады у традиционалистов проводить, им же неймётся всё, везде надо выпячить своё вот это вот: "по-старому это уже не модно и не прогрессвно, устарело..." "Теперь мы признаём разнообразие и старое надо переделать!"
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|3.36, Аноним (36), 22:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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в данном случае думаю процесс избавления от человеческих ошибок будет проходить гораздо быстрее, во первых количество глаз смотрящих код гораздо больше чем 30 лет назад, во вторых порядка 70% ошибок связанны с переполнением что как бы сам язык должен резать на корню
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|2.38, Аноним (38), 22:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нафига? Нафига переписывать работающий код? Намного полезнее было бы просто помочь проекту
> и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.
А потому что это диверсия, впоследствии будет и саботаж, ведь в штаб проникли смузиRustы, а судя по новости мы видим, что организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом!
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|3.70, Козлетто (?), 23:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом!
Оно уже после внедрения systemd началось...
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|1.2, Аноним (2), 21:26, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Первое место за синтаксис получает Go, Rust выигрывает у С++ + STL по простоте написания. Так что, я бы не стал все переписывать на раст. Но игрушка хорошая.
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|2.5, anonymous (??), 21:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Переписывать coreutils на чем либо сысла не имеет.
Но каким боком тут синтаксис? В Rust хотя бы безопастная работа с памятью, без сборщика мусора как в Go.
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|6.17, Аноним (11), 21:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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То есть возможность создать циклы уже тождественно понятию "имеет обыкновение течь"? Будь добр, статистику по проявлению данной проблемы в программах на языке раст, или доказательство того, что на расте невозможно написать код без таких циклов
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|7.32, Аноним (-), 22:00, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будто где-то было доказательство, что на сишке нельзя писать безопасный код.
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|8.34, Аноним (11), 22:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это как-то влияет на статистику проявления утечек через циклы, которую ты, кстат... текст свёрнут, показать
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|7.31, Аноним (-), 21:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возьми в 15-26 код в main заверни в loop {} и посмотри что будет.
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|6.67, Аноним (11), 23:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз в ресдохе текла, то везде течет, так как это основное свойство языка, я тебя правильно понял? Или, быть может, у тебя есть пруфы потверже?
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|7.91, Аноним (41), 23:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, пруфов пока нет, что на расте можно написать что-то работающее. В Мозиле писали-писали - оказались уволены. Ресдох писали-писали - ничего толком не получилось. Сейчас за дебиан взялись. RIP. Хороший дистр был.
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|8.96, Аноним (11), 00:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, когда появятся, приходи Тогда как там память течет если ничего не написано ... текст свёрнут, показать
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|8.98, анонн (ok), 00:05, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пишу коммент прямо из пруфа под названием Firefox чяднт О-онанимная оналитека... текст свёрнут, показать
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|7.90, Аноним (41), 23:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вот почему ресдох не работает... оно постоянно перезапускается.
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|2.20, Аноним (20), 21:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и я порадовался.
Жаль, что дойдет это все до основного релиза не раньше чем через года два.
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|3.50, Аноним (41), 22:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За 15 лет разработки раста они даже ABI не стабилизировали...
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|4.68, Соня Мармеладова (?), 23:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да кому оно нужно, это ваше ABI? Снап в докере и пусть весь мир сидит на каком угодно ABI. Хипсторы ж.
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|5.88, Аноним (41), 23:38, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сначала собери этот ваш снап. То-то ресдох не работает на реальном железе.
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|1.22, Аноним (22), 21:50, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А почему бы и нет. Ну хочется человеку. Не на бюджетные же делается. Пусть будет больше альтернатив.
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|2.48, Аноним (41), 22:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пусть будет больше альтернатив.
Когда-то про системду так же говорили... А потом провели голосование:
- Да, хочу системду.
- Нет, не хочу, но она будет.
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|4.87, Аноним (41), 23:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это возможно? Растаманы умеют писать столь сложные продукты?
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|1.27, Аноним (36), 21:53, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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кстати в Арче еще в апреле 2020 года добавили подобный пакет, правда с другим названием uutils-coreutils который помещает утилиты в /usr/bin с приставкой uu-*
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|1.33, Аноним (33), 22:01, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну всё, как с системды началось, как начала рыба гнить с головы, так и понеслось всё по звезде, рыба продолжает гнить, что называется - в штаб проникли "гондурасы"...
Горит сарай, гори и хата!
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|1.35, Аноним (35), 22:03, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"При создании пакета rust-coreutils было решено не заменять пакет coreutils, а обеспечить возможность их параллельной работы."
Ага, знаем мы, блжд, эту "параллельную работу", вон sysvinit у них тоже "параллельно работает"!
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|1.40, Аноним (40), 22:15, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Взяли бы и написали на расте свой растинукс, с непротекающкй памятью и безопасными утилитами.
М-дямс...
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|1.53, Msk20 (?), 22:30, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Создание пакета rust-coreutils усложняла необходимость загрузки в репозиторий и всех сборочных зависимостей, включая Rust и различные мелки crate-пакеты.
ЧТО? ЧТо тут написано? Где подлежащее. Где сказуемое.
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|2.58, Аноним (58), 22:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Создание пакета rust-coreutils усложняла необходимость загрузки в репозиторий и всех сборочных зависимостей, включая Rust и различные мелки crate-пакеты.
> ЧТО? ЧТо тут написано? Где подлежащее. Где сказуемое.
Что конкретно непонятно?
выдали Rust-a-манам различные мелки
Или вы про кратэ-пакеты?!
Не можете понять, ну так вы и спалились, не уважаете культуру Rust-а-манов, не считаете нужным изучать разнообразие?! Вы что, против инклюзивности?
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|1.59, Аноним (-), 22:48, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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coreutils от libc зависят, а libc на C написана;
хотя есть relibc, которая на rust пишется.
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|2.83, Аноним (41), 23:33, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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растаманы, скажите, зачем портить всё в округе, если есть ресдох?
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|1.76, Аноним (-), 23:16, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как там зависимости разруливаются? Карго лезет в интернет при сборке деба?
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|2.89, KogeRust (?), 23:39, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мое мнение, что более-менее интересное системное программирование без unsafe невозможно.
> Тогда в чам смысл использовать _для_этого_ Rust?
Дык, потому что стильно-модно-молодёжно, легко и непринуждённо, со смазочкой.
> Кроме того Rust слишком молодой язык, многое в нем или не реализовано
> или работает не так.
Это у вас бородатых сишников не так, Сишечка устарела, нужно всё переписать на Rust, так сразу везде будет проще, молодёжней и сикурней!
> Например, выяснилось, что написать мутабельный итератор (функтор) без unsafe в приципе
> невозможно. (известная проблема)
На Rust'е возможно всё! А главное нетдырений и сикурно, и просто и ещё быстро!
> https://stackoverflow.com/questions/63437935/in-rust-how-do-i-create-a-mutable
> Rust пытается делать pattern matching мимикрируя под функциональные языки типа Haskell.
Хацкиль нинужин, есть Rust, Хаскиль устарел, а Rust новый и модный, и сикурный!
> Но элементарые вещи, как например нормальный @-bindings, оказывается до сих пор
> не реализованы.
Они нинужны, в Rust есть всё, а чего нет, значит нинужно и нестильна!
> https://github.com/rust-lang/rust/issues/65490
> Вот хорошая статья
> Why not rust
> https://matklad.github.io/2020/09/20/why-not-rust.html
Её писали луддиты, неосиляторы и старпёры которые противятся светлому восхождению Rust! Rust в каждый дом! Один Rust не Perl-о-Rust!
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