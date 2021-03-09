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Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust

09.03.2021 20:39

Сильвестр Ледрю (Sylvestre Ledru), известный своей работой по сборке Debian GNU/Linux с использованием компилятора Clang, сообщил об успешном проведении эксперимента по задействованию альтернативного набора утилит coreutils, переписанного на языке Rust. В состав coreutils входят такие утилиты, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Для первого этапа интеграции в Debian варианта coreutils на языке Rust были поставлены следующие цели:

  • Создание пакета с альтернативным вариантом coreutils на языке Rust для Debian и Ubuntu.
  • Загрузка Debian с рабочим столом GNOME, используя rust-coreutils.
  • Установка 1000 наиболее популярных пакетов из репозитория.
  • Cборка из исходных текстов Firefox, LLVM/Clang и ядра Linux в окружении с rust-coreutils.

После создания более 100 патчей для Rust/coreutils удалось успешно реализовать все намеченные цели. Из продолжающейся работы отмечается реализация недостающих утилит и опций, улучшение качества и единообразия кода, развитие тестового набора, устранение сбоев, возникающий при запуске тестового набора от GNU Coreutils (пока успешно выполняется 141 тест из 613).

При создании пакета rust-coreutils было решено не заменять пакет coreutils, а обеспечить возможность их параллельной работы. Варианты утилит на языке Rust устанавливаются в /usr/lib/cargo/bin/ и активируются через добавление данного каталога в переменную окружения PATH. Создание пакета rust-coreutils усложняла необходимость загрузки в репозиторий всех сборочных зависимостей, включая Rust и различные мелкие crate-пакеты.

С созданием загрузочного образа особых проблем не возникло, но адаптация пакетов для окружения с rust-coreutils потребовала большой работы, так как многие скрипты post-install вызывают утилиты из набора coreutils. Наибольшее число проблем было вызвано отсутствием необходимых опций, например, в утилите "cp" отсутствовали опции "--archive" и "--no-dereference", в "ln" не было поддержки опции "--relative", в mktemp - "-t", в sync "-fs", в install - "--owner" и "--group". Другие проблемы всплыли из-за различий в поведении, например, утилита install не поддерживала указание /dev/null в качестве входного файла, в mkdir вместо "--parent" присутствовала опция "--parents" и т.п.

При тестировании сборки крупных кодовых баз больших проблем не возникло. При сборке Firefox и LLVM/Clang применяются python-скрипты и cmake, поэтому замена coreutils на них не повлияла. Сборка ядра Linux прошла относительно гладко, всплыли лишь две проблемы: вывод ошибки при использовании chown с символической ссылкой и отсутствие опции "-n" в утилите ln.

  1. Главная ссылка к новости (https://sylvestre.ledru.info/b...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32
  4. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Подготовлен вариант GNU Coreutils, переписанный на языке Rust
  6. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54728-coreutils
Ключевые слова: coreutils, debian, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:23, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Нафига? Нафига переписывать работающий код? Намного полезнее было бы просто помочь проекту и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 21:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Они нашли фатальный недостаток
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Они просто не боятся принять новое.

    > Намного полезнее было бы просто помочь проекту и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.

    Вместо того, чтобы "просто помочь"... толпе стать еще более толпящейся вокруг веры в "проект" ради "проекта", и что "намного полезнее", потому что это "намного полезнее".

     
     
  • 4.92, Аноним (92), 23:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растофанатик не может связно выражаться? И почему я не удивлен?
     
  • 3.41, Аноним (41), 22:20, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > фатальный недостаток

    сделано не ими!

     
  • 2.8, Аноним (-), 21:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Давно пора переписать. Хотябы чтобы избавиться от привязки к огороженной копилефт-лицензии в пользу более свободной пермиссивщины.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[s]более свободной[/s] более бесплатной // fixed

    Так для воровства уже есть бсдшные альтернативы, которые пусть и более дубовые местами, зато код из них можно свободно брать для свей проприетарщины. А раст ты куда засунешь? Делают действительно такое ощущение лишь бы передрать ещё что-нибудь совершенно бесполезное. Вон лет 30 назад в книгах про си рассказывали как написать собственные coreutils и сегодняшние бсдшые примерно уровня тех лет и остались. Лучше на расте не напишут скорее всего.

     
     
  • 4.28, Аноним (18), 21:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собака лает - караван идет.
     
     
  • 5.39, Аноним (14), 22:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Собака лает - караван идет.

    От моих ненужноскриптов на шелле пользы больше. Например, вчера перед сном я запилил себе контекстное меню для конвертации аудиоподкастов с ютупа из webm(vp9+opus) в opus(~ogg + 1кадр из видео) с выбором произвольных параметров (ещё разные кодеки можно добавить) и разного битрейта. Хотел сначала ffmpeg взять, но потом пришлось декодировать в wav и его сжимать. Failsafe логика и всё это, так вот вопрос, почему мне пришлось это самому писать, больше некому, все заняты переписыванием одно и того же на новый модный язык по кругу? Я не знаю, зачем оно мне, к меня всего 2 подкаста было, зато экономия с них аж 2 гб. У меня уже куча таких контекстных скриптов для файлов, периодически они мне нужны и я ими пользуюсь.

     
     
  • 6.54, Аноним (18), 22:32, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Караван прошел, а собака все лает.
     
  • 6.55, Аноним (55), 22:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    gt оверквотинг удален А можете поделиться своими ненужноскриптами Я же пра... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.93, Аноним (18), 23:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, от ненужности сам себе ответил.
     
     
  • 8.97, Аноним (14), 00:02, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, такие проблемы не только у меня, было бы приятнее если бы кто-нибудь на... текст свёрнут, показать
     
  • 7.95, Аноним (14), 23:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-нибудь опубликую Качество этих скриптов и степень их безопасности очень в... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для создания устойчивой потребности в каком либо язык программирования, помимо д... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.19, Rev (?), 21:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так Rust ведь как раз для этого и существует, чтобы не было ошибок, обусловленных человеческим фактором.
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 22:21, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ресдох уже потёк, поэтому решили ломать Дебиан.
     
  • 4.43, Ritail (?), 22:21, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты большой оптимист! А на деле появятся новые ошибки, которые также будут исправлять десятилетиями!
     
  • 4.56, Dzen Python (ok), 22:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оу, май. Память течь-то уже перестала?
     
     
  • 5.65, пердёжник (?), 23:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы уже поняли что такое "память потекла"? Или всё еще сгребаете всё в одну кучу?
     
     
  • 6.69, Аноним (69), 23:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, аккуратно складываю в стопку
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С тем же успехом это можно трактовать, ни как агрессию сообщества rust, а как чрезмерный консерватизм его противников. Хотя на самом деле нет, каких-либо существенных дискуссий у самих разработчиков нет, просто в интернете опять лучше знаю кому и что лучше делать.

    Новость явно показывает, что как минимум один плюс есть. Разработчикам есть на чём опробовать свои утилиты, на куче другого софта который дергает стандартный coreutils.

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 22:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан Почему не рачик или н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.73, анонн (ok), 23:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Только вот почему, блжд, надо трогать православный Дебиан? Почему не рачик или
    > никсос какой, они больше подходят, более прогрессивные и смузисосные, но нет,
    > надо обязательно проникнуть в стан традиционалистов и консерваторов и прививать им свои извращённые ценности, у смузисосов вечно руки чешутся ломать что-то традиционное и православное.

    После успешного голосования о переходе дебиана на системду еще в 2014 ... о какой именно "традиционнности" и каких именно "консерваторах" идет речь?

    > Ежели раст такой офигеть крутой, возьмите, да форкните себе в сторонку и
    > переписывайте там раз хотите доказать свою нужность, доказывайте отдельно, вот только понимают,

    Вообще-то, чувак так и сделал
    > NixOS
    > The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03

    - но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о  "почему дебиан, а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ...

     
     
  • 6.80, Аноним (80), 23:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вообще-то, чувак так и сделал
    >> NixOS
    >> The standard package set of NixOS provides this package out of the box since 18.03
    >  - но оппеннетным oналитекам ведь проще поныть о  "почему дебиан,
    > а не рач?! Как посмел!?", чем сходить по ссылкам ...

    Ну, правильно [нет], сперва наср@ли в смузисосных клубах, а потом решили свои rust-парады у традиционалистов проводить, им же неймётся всё, везде надо выпячить своё вот это вот: "по-старому это уже не модно и не прогрессвно, устарело..." "Теперь мы признаём разнообразие и старое надо переделать!"

     
  • 3.36, Аноним (36), 22:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в данном случае думаю процесс избавления от человеческих ошибок будет проходить гораздо быстрее, во первых количество глаз смотрящих код гораздо больше чем 30 лет назад, во вторых порядка 70% ошибок связанны с переполнением что как бы сам язык должен резать на корню
     
     
  • 4.49, Ritail (?), 22:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет предела совершенству!
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Нафига? Нафига переписывать работающий код? Намного полезнее было бы просто помочь проекту
    > и починить баги и добавить улучшения в проект coreutils.

    А потому что  это диверсия, впоследствии будет и саботаж, ведь в штаб проникли смузиRustы, а судя по новости мы видим, что организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом!

     
     
  • 3.70, Козлетто (?), 23:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >организм не распознал инвазии и игнорируемая иммунитетом болезнь будет беспрепятственно прогрессировать. Пропал дебиановским дом!

    Оно уже после внедрения systemd началось...

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:26, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Первое место за синтаксис получает Go, Rust выигрывает у С++ + STL по простоте написания. Так что, я бы не стал все переписывать на раст. Но игрушка хорошая.
     
     
  • 2.5, anonymous (??), 21:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переписывать coreutils на чем либо сысла не имеет.
    Но каким боком тут синтаксис? В Rust хотя бы безопастная работа с памятью, без сборщика мусора как в Go.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:38, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В расте память имеет обыкновение течь как водопад.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 21:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфцов подкинь
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 21:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html
     
     
  • 6.17, Аноним (11), 21:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    То есть возможность создать циклы уже тождественно понятию "имеет обыкновение течь"? Будь добр, статистику по проявлению данной проблемы в программах на языке раст, или доказательство того, что на расте невозможно написать код без таких циклов
     
     
  • 7.32, Аноним (-), 22:00, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто где-то было доказательство, что на сишке нельзя писать безопасный код.
     
     
  • 8.34, Аноним (11), 22:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как-то влияет на статистику проявления утечек через циклы, которую ты, кстат... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, Аноним (21), 21:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ТАМ СЛОВО LEAK !! КАК ОНИ МОГЛИ!
     
     
  • 7.31, Аноним (-), 21:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми в 15-26 код в main заверни в loop {} и посмотри что будет.
     
  • 6.81, анонн (ok), 23:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html

    Вообще-то, в реальности - "утечка памяти" происходит при любом взаимодействие с внешними либами и прочим кодом не на расте, когда передают буфер с данными.

    Но ЖСники-питонисты, кроме хелловрота на ЯП без GC ничего не писавшие, любят приводить пример выше - потому что хорошо гуглится ...

     
  • 5.51, Аноним (41), 22:27, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в ресдохе текла память.
     
     
  • 6.67, Аноним (11), 23:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз в ресдохе текла, то везде течет, так как это основное свойство языка, я тебя правильно понял? Или, быть может, у тебя есть пруфы потверже?
     
     
  • 7.91, Аноним (41), 23:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, пруфов пока нет, что на расте можно написать что-то работающее. В Мозиле писали-писали - оказались уволены. Ресдох писали-писали - ничего толком не получилось. Сейчас за дебиан взялись. RIP. Хороший дистр был.
     
     
  • 8.96, Аноним (11), 00:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, когда появятся, приходи Тогда как там память течет если ничего не написано ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.98, анонн (ok), 00:05, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу коммент прямо из пруфа под названием Firefox чяднт О-онанимная оналитека... текст свёрнут, показать
     
  • 6.86, анонн (ok), 23:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в ресдохе текла память.

    https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/-/issues/855
    >> The Redox kernel does not have the structures in place to allow freeing memory. The userspace allocator can free, and then reuse, but anything allocated with sbrk from the kernel will be lost.

    Дай угадаю - ты из питонисто-ЖСников?


     
  • 4.12, Аноним (-), 21:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но течет она в расте безопасно.
     
     
  • 5.52, Аноним (41), 22:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    очень безопасно, когда вся память кончится...
     
     
  • 6.66, Соня Мармеладова (?), 23:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сработает oom, systemd перезапустит. Это ж хипсторы.
     
     
  • 7.90, Аноним (41), 23:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот почему ресдох не работает... оно постоянно перезапускается.
     
  • 2.64, Аноним (64), 23:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Rust выигрывает у С++ + STL по простоте написания

    Петросян!

     

  • 1.4, Растобой (?), 21:28, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и я порадовался.

    Жаль, что дойдет это все до основного релиза не раньше чем через года два.

     
     
  • 3.50, Аноним (41), 22:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За 15 лет разработки раста они даже ABI не стабилизировали...
     
     
  • 4.68, Соня Мармеладова (?), 23:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да кому оно нужно, это ваше ABI? Снап в докере и пусть весь мир сидит на каком угодно ABI. Хипсторы ж.
     
     
  • 5.88, Аноним (41), 23:38, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала собери этот ваш снап. То-то ресдох не работает на реальном железе.
     
  • 2.60, Аноним (60), 22:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так-себе новость.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:29, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Rust не модно
    Где coreutils на Zig?
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 21:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На Zig неполиткорректно.
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на фортране
     
  • 2.26, Аноним (-), 21:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig нестабильный. И библиотек нет.
     

  • 1.16, Fracta1L (ok), 21:45, 09/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.24, Аноним (10), 21:51, 09/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, sqrt (?), 21:51, 09/03/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.62, Аноним (64), 23:02, 09/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.71, Соня Мармеладова (?), 23:10, 09/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.77, Орк (?), 23:17, 09/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.22, Аноним (22), 21:50, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А почему бы и нет. Ну хочется человеку. Не на бюджетные же делается. Пусть будет больше альтернатив.
     
     
  • 2.48, Аноним (41), 22:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пусть будет больше альтернатив.

    Когда-то про системду так же говорили... А потом провели голосование:

    - Да, хочу системду.
    - Нет, не хочу, но она будет.

     
     
  • 3.74, Соня Мармеладова (?), 23:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Осталось системд на руст переписать
     
     
  • 4.87, Аноним (41), 23:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это возможно? Растаманы умеют писать столь сложные продукты?
     
     
  • 5.94, Аноним (92), 23:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не написать, а переписать. Это любая макака сумеет.
     

  • 1.27, Аноним (36), 21:53, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати в Арче еще в апреле 2020 года добавили подобный пакет, правда с другим названием uutils-coreutils который помещает утилиты в /usr/bin с приставкой uu-*
     
  • 1.30, Аноним (-), 21:55, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    sudo на rust не переписали?
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 22:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не дай бог
     

  • 1.33, Аноним (33), 22:01, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну всё, как с системды началось, как начала рыба гнить с головы, так и понеслось всё по звезде, рыба продолжает гнить, что называется -  в штаб проникли "гондурасы"...
    Горит сарай, гори и хата!
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:03, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "При создании пакета rust-coreutils было решено не заменять пакет coreutils, а обеспечить возможность их параллельной работы."

    Ага, знаем мы, блжд, эту "параллельную работу", вон sysvinit у них тоже "параллельно работает"!

     
  • 1.40, Аноним (40), 22:15, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Взяли бы и написали на расте свой растинукс, с непротекающкй памятью и безопасными утилитами.

    М-дямс...

     
     
  • 2.46, Аноним (41), 22:23, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > растинукс, с непротекающкй памятью

    Пытались, потекло...

     
  • 2.57, Mickey_Mouse (?), 22:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На rust уже написали операционку.
     
     
  • 3.85, Аноним (41), 23:35, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если б она ещё и запускалась...
     

  • 1.45, Аноним (41), 22:22, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ломать дебиан, если есть ресдох?!
     
     
  • 2.75, Соня Мармеладова (?), 23:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это, Беримор?
     
     
  • 3.84, Аноним (41), 23:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Это растаманы ломают линух, сэр.
     

  • 1.53, Msk20 (?), 22:30, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Создание пакета rust-coreutils усложняла необходимость загрузки в репозиторий и всех сборочных зависимостей, включая Rust и различные мелки crate-пакеты.

    ЧТО? ЧТо тут написано? Где подлежащее. Где сказуемое.

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 22:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Создание пакета rust-coreutils усложняла необходимость загрузки в репозиторий и всех сборочных зависимостей, включая Rust и различные мелки crate-пакеты.
    > ЧТО? ЧТо тут написано? Где подлежащее. Где сказуемое.

    Что конкретно непонятно?
    выдали Rust-a-манам различные мелки
    Или вы про кратэ-пакеты?!
    Не можете понять, ну так вы и спалились, не уважаете культуру Rust-а-манов, не считаете нужным изучать разнообразие?! Вы что, против инклюзивности?

     

  • 1.59, Аноним (-), 22:48, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    coreutils от libc зависят, а libc на C написана;
    хотя есть relibc, которая на rust пишется.
     
     
  • 2.83, Аноним (41), 23:33, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    растаманы, скажите, зачем портить всё в округе, если есть ресдох?
     

  • 1.61, Аноним (61), 22:53, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь вы видите из чего состоит Debian! Стабильность??? Ога!
     
     
  • 2.82, Аноним (41), 23:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    последнее время дебиан втягивает в себя всю грязь, как питон.
     

  • 1.76, Аноним (-), 23:16, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там зависимости разруливаются? Карго лезет в интернет при сборке деба?
     
  • 1.78, Анон Ра (?), 23:17, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мое мнение, что более-менее интересное системное программирование без unsafe невозможно. Тогда в чам смысл использовать _для_этого_ Rust?

    Кроме того Rust слишком молодой язык, многое в нем или не реализовано или работает не так.

    Например, выяснилось, что написать мутабельный итератор (функтор) без unsafe в приципе невозможно. (известная проблема)
    https://stackoverflow.com/questions/63437935/in-rust-how-do-i-create-a-mutable

    Rust пытается делать pattern matching мимикрируя под функциональные языки типа Haskell. Но элементарые вещи, как например нормальный @-bindings, оказывается до сих пор не реализованы.
    https://github.com/rust-lang/rust/issues/65490

    Вот хорошая статья
    Why not rust
    https://matklad.github.io/2020/09/20/why-not-rust.html

     
     
  • 2.89, KogeRust (?), 23:39, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мое мнение, что более-менее интересное системное программирование без unsafe невозможно.
    > Тогда в чам смысл использовать _для_этого_ Rust?

    Дык, потому что стильно-модно-молодёжно, легко и непринуждённо, со смазочкой.
    > Кроме того Rust слишком молодой язык, многое в нем или не реализовано
    > или работает не так.

    Это у вас бородатых сишников не так, Сишечка устарела, нужно всё переписать на Rust, так сразу везде будет проще, молодёжней и сикурней!
    > Например, выяснилось, что написать мутабельный итератор (функтор) без unsafe в приципе
    > невозможно. (известная проблема)

    На Rust'е возможно всё! А главное нетдырений и сикурно, и просто и ещё быстро!
    > https://stackoverflow.com/questions/63437935/in-rust-how-do-i-create-a-mutable
    > Rust пытается делать pattern matching мимикрируя под функциональные языки типа Haskell.

    Хацкиль нинужин, есть Rust, Хаскиль устарел, а Rust новый и модный, и сикурный!
    > Но элементарые вещи, как например нормальный @-bindings, оказывается до сих пор
    > не реализованы.

    Они нинужны, в Rust есть всё, а чего нет, значит нинужно и нестильна!
    > https://github.com/rust-lang/rust/issues/65490
    > Вот хорошая статья
    > Why not rust
    > https://matklad.github.io/2020/09/20/why-not-rust.html

    Её писали луддиты, неосиляторы и старпёры которые противятся светлому восхождению Rust! Rust в каждый дом! Один Rust не Perl-о-Rust!

     

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