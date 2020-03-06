The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32

06.03.2020 10:45

После года разработки доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Основные новшества:

  • Утилиты stat и ls переведены на использование более эффективно работающего системного вызова statx при его доступности.
  • В утилиты stat и tail добавлена поддержка ФС "binderfs", "dma-buf-fs", "erofs", "ppc-cmm-fs" и "z3fold". В "stat -f -c%T" обеспечено отображение типа ФС. В команде "tail -f" для указанных ФС задействован механизм inotify.
  • В утилитах du, expr, install, ls, mknod, ptx, shuf и sort обеспечена корректная проверка числовых данных, например, запуск 'du -d 1x' теперь приведёт к ошибке, а не игнорированию символа "x".
  • В датах добавлена поддержка буквенных военных наименований часовых поясов ("A" - "M" соответствуют UTC+1 - UTC+12, "N" - "Y" соответствуют UTC-1 - UTC-12). Например, указание 'date -d "09:00B" эквивалентно 9:00 UTC+2.
  • В утилите ls обеспечен вывод ошибки при обработке удалённого каталога в GNU/Linux (ранее вывод соответствовал пустой директории).
  • В ls добавлена опция "--time=birth" для отображения времени создания файла и сортировки по этому значению.
  • Обработка "od --skip-bytes" переведена на использование lseek для любых типов файлов, что в некоторых ситуациях позволяет существенно повысить производительность.
  • В stat добавлена опция "--cached", для проверки соответствия прокэшированных атрибутов ФС при помощи вызова statx (полезно на сетевых ФС).


  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31
  3. OpenNews: Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat
  4. OpenNews: Выпуск утилиты GNU grep 3.4
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.31
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.34
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность использования механизма inotify при выполнении "tail -f".

    А до этого как работало?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:27, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На указанных фс, скорее всего, проверкой mtime в цикле. inotify по-любому позволит сэкономить процессорное время
     

  • 1.2, snyan (?), 10:52, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность использования механизма inotify при выполнении "tail -f".

    Ээээ, оно разве не так работало? Странно как-то.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:04, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Имеется ввиду поддержка для добавленных ФС "binderfs", "dma-buf-fs", "erofs", "ppc-cmm-fs" и "z3fold"
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:51, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    годно, нужно
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:52, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавили военные наименования часовых поясов? Похоже суровая военщина  и сюда добралась.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:28, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - прислали патчик с еще одной нотацией
    - ухх военщина добралась ухх
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:36, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потом у тебя в военное время будет в сутках 25 часов. И ты даже не узнаешь это свои накрутили или чужие.
     
     
  • 4.10, trolleybus (?), 12:53, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так военных часовых поясов и так уже 25 (все буквы, кроме J).
     
     
  • 5.12, Аноним (9), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот и они это еще и в корутилз тащат. Не удивлюсь что проблему 2038 те же самые люди затащили.
     
  • 3.13, ягнянов (?), 14:04, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете разговаривать военным языком? Или вы кто там, Шигорин?
     

  • 1.6, myhand (ok), 12:12, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, тов. прапорщик, может теперь-то - бахнем?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:17, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху.. Но потом.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру