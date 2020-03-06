Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32

После года разработки доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Основные новшества: Утилиты stat и ls переведены на использование более эффективно работающего системного вызова statx при его доступности.

В утилиты stat и tail добавлена поддержка ФС "binderfs", "dma-buf-fs", "erofs", "ppc-cmm-fs" и "z3fold". В "stat -f -c%T" обеспечено отображение типа ФС. В команде "tail -f" для указанных ФС задействован механизм inotify.

В утилитах du, expr, install, ls, mknod, ptx, shuf и sort обеспечена корректная проверка числовых данных, например, запуск 'du -d 1x' теперь приведёт к ошибке, а не игнорированию символа "x".

В датах добавлена поддержка буквенных военных наименований часовых поясов ("A" - "M" соответствуют UTC+1 - UTC+12, "N" - "Y" соответствуют UTC-1 - UTC-12). Например, указание 'date -d "09:00B" эквивалентно 9:00 UTC+2.

В утилите ls обеспечен вывод ошибки при обработке удалённого каталога в GNU/Linux (ранее вывод соответствовал пустой директории).

В ls добавлена опция "--time=birth" для отображения времени создания файла и сортировки по этому значению.

Обработка "od --skip-bytes" переведена на использование lseek для любых типов файлов, что в некоторых ситуациях позволяет существенно повысить производительность.

В stat добавлена опция "--cached", для проверки соответствия прокэшированных атрибутов ФС при помощи вызова statx (полезно на сетевых ФС).



