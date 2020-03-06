Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.32

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|1.1, Аноним (1), 10:50, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность использования механизма inotify при выполнении "tail -f".
А до этого как работало?
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|2.7, Аноним (7), 12:27, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На указанных фс, скорее всего, проверкой mtime в цикле. inotify по-любому позволит сэкономить процессорное время
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|1.2, snyan (?), 10:52, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлена возможность использования механизма inotify при выполнении "tail -f".
Ээээ, оно разве не так работало? Странно как-то.
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|2.3, Аноним (3), 11:04, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Имеется ввиду поддержка для добавленных ФС "binderfs", "dma-buf-fs", "erofs", "ppc-cmm-fs" и "z3fold"
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|1.5, Аноним (5), 11:52, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Добавили военные наименования часовых поясов? Похоже суровая военщина и сюда добралась.
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|2.8, Аноним (7), 12:28, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- прислали патчик с еще одной нотацией
- ухх военщина добралась ухх
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|3.9, Аноним (9), 12:36, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом у тебя в военное время будет в сутках 25 часов. И ты даже не узнаешь это свои накрутили или чужие.
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|5.12, Аноним (9), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-вот и они это еще и в корутилз тащат. Не удивлюсь что проблему 2038 те же самые люди затащили.
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