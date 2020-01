Выпуск утилиты GNU grep 3.4

В семье не без... разнообразия. Не знаю, кто занимается такими глупостями, но не обращайте внимания. Изучайте себе язык в удовольствие и не слушайте поехавших - их везде хватает. Если бы не C, Rust никогда бы не появился. Rust имеет много корней, в том числе сугубо функциональных, но достоинства и недостатки C в значительной степени повлияли на дизайн Rust. Глупо высмеивать C просто потому, что он не в состоянии дать те же возможности и гарантии, что и Rust, в силу необходимости поддерживать обратную совместимоть. То же с GNU и UNIX - все новое строится на их достижениях и ошибках. Как тут можно что-то высмеивать.