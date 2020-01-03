Выпуск утилиты GNU grep 3.4

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|2.2, A.Stahl (ok), 10:13, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А нам некуда спешить: тише едешь -- дальше будешь. А то грепают тута аки самолёты, нет чтобы остановиться и оглянуться куда летят-то. Кто-то ведь в пропасть летит. Но нет, летят, бегут куда-то. Зачем? Эх-х-х...
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|3.19, qqq (??), 14:39, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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иногда надо по-быстрому в многометровом логе найти нужное событие...
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|2.7, Wilem (?), 12:08, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, rg и fd - должны быть на каждой системе. Fd кстати сделан поверх либы walkdir, которую тоже BurntSushi написал. Великий человек.
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|2.12, bircoph (ok), 14:08, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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riggrep написан на rust, не учитывает особенности unicode (u(ss)->ß) и не портируем на некоторые современные и безопасные архитектуры.
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|4.21, Аноним (21), 14:51, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не знаю, что он имел в виду, но венда тоже не умеет в utf8. По-моему я даже в бсод ронял 10 и кучу програм в ней всего 1 символом (совершенно валидным в линуксе), не знаю, починили ли с тех пор. Так что особенности есть.
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|6.25, Аноним (21), 15:28, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> https://snipboard.io/5E9mRX.jpg
Там свой особенный утф8, мало общего имеющий со стандартом. Дело не в том, что он не отображается, а в том, что юникод в венде будет совершенно свой (и если использовать его, проблемы будут у других систем), а часть символов и вовсе вызовет бсод и инстакраши софта (передаю привет notepad++). В линуксах не крашится.
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|7.28, Wilem (?), 15:45, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что за символы с которыми крешится или которые несовместимы? Прям сейчас бы опробовал на винде и линуксе.
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|8.30, Аноним (21), 16:00, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не помню, какие именно, но даже в википедии емнип было написано в японской 1... текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним84701 (ok), 15:28, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> riggrep написан на rust, не учитывает особенности unicode (u(ss)->ß)
Угу, то ли дело греп, на который еще не так давно (лет 6 назад) любители вставить "ß" затейливо матюкались из-за принципиальных проблем поиска с умляутами.
% echo "THISS"|grep -ic "ß"
0
% echo "straße"|grep -ic "ss"
0
% grep --version
grep (GNU grep) 3.3
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|4.27, Wilem (?), 15:42, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В спеке на утф-8 сказано, что Eszett приравнивается к "ss"? Я такого найти не смог, более того на стековерфлоу сами немцы говорят, что с точки зрения языка Eszett *не равен* "ss", плюс у них вокруг этого переодически правила меняются. Также интересно - какое дело до обработки этого символа юзеру опеннета? Товарищ парсит в консоли немецкие логи?
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|6.48, Michael Shigorin (ok), 19:44, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Небольшая подсказка насчет новых-старых правил:
Ну вот, опять восхищаюсь Вашими тщательностью и кругозором :-)
Был бы рад знакомству.
PS: а может, в 2020 опеннетовку проведём хотя бы в Москве или Питере?
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|7.52, Аноним84701 (ok), 20:08, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Небольшая подсказка насчет новых-старых правил:
> Ну вот, опять восхищаюсь Вашими тщательностью и кругозором :-)
Просто приходится много общаться с немецкоязычными, поэтому и разбираться с вывертами правописания приходилось особо тщательно – так что это не кругозор, а скорее "сопутствующие спец. знания" ;-)
> Был бы рад знакомству.
> PS: а может, в 2020 опеннетовку проведём хотя бы в Москве или Питере?
Лет 6-7 назад вполне. Сейчас, к сожалению, то семья, то здоровье "теребят".
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|2.13, Аноним (13), 14:18, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У него беда с докой. Он понимает опции -e, -f, -l, -n, -s, -q, -v?
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|2.18, Аноним (18), 14:31, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я люблю Rust и юзаю rg, но вот такие провокационные комментарии мне совсем не нравятся. rg - это альтернативная молодая тула: пусть со своими шикарными преимуществами, но и со своими альтернативными недостатками. Нет ничего плохого в том, что стандартный инструмент развивается и становится лучше, потому что этот инструмент на данный момент везде.
На opennet и так люто ненавидят Rust и костерят его всякими "хрустами", а такие провокации только масла в огонь подливают. Или это и была цель?
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|3.24, Wilem (?), 15:04, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тезис был: grep - не нужен. Если ты считаешь, что это не так, объясни - зачем нужен grep при наличии лучшей альтернативы?
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|4.29, Аноним (18), 15:51, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я держусь позиции, что Rust должен будет заменить C, особенно когда до конца реш... большой текст свёрнут, показать
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|5.32, Wilem (?), 16:02, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Греп обязательно должен быть в стандартных поставках потому, что многие скрипты его используют. Но самому пользоваться грепом не вижу смысла. Также, как и find-ом (fd сильно быстрее). Я их оба два закатал в базовый докеровский образ на котором остальные все образы на работе базируются. Очень удобно.
Что касается пакетов в дистрибутивах, это вообще по-барабану - есть ripgrep в пакетах или нет. cargo install ripgrep если для личных нужд. А для рабочих есть ansible или образы для поддержания единства конфигурации машин.
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|6.33, Аноним (18), 16:08, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом согласен, но все же поскольку от GNU grep пока никуда не убежишь, это хорошо, что в нем хотя бы баги латают.
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|5.47, Michael Shigorin (ok), 19:41, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3. Rust пока что вызвает много недоверия у сообщества, потому шанс
> того, что мейнтейнеры текущих популярных дистрибутивов зареплейсят
> grep на rg в качестве стандартной утилиты довольно мал.
Я бы сказал -- тождественно равен нулю. Особенно для тех, которые заморачиваются не-x86 (и ещё и не-arm) -- там "помножить на хреновую поддержку архитектур".
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|4.38, Аноним (21), 17:59, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А конструкции типа (\[.*?\]+) более лучшая альтернатива грепать умеет? Если нет, то сами знаете, куда её запихнуть вместе с авторами, потому что это совсем не альтернатива.
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|5.40, Аноним (18), 18:47, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно умеет, странный вопрос. И сделает это намного быстрее.
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|6.43, Аноним (21), 19:13, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>намного быстрее
Поставил, пришлось скачать 15мб (раст у меня был). Установка заняла 5 минут, экзешник 4.5 мегабайта (греп 0.2 мегабайта - отработает пока оно считается в память!).
По факту, результаты следующие.
grep(на холодную без кэшей):
real 0m0.009s
user 0m0.001s
sys 0m0.002s
rg(на холодную без кэшей):
real 0m0.038s
user 0m0.002s
sys 0m0.005s
grep(повторный запуск подряд):
real 0m0.002s
user 0m0.001s
sys 0m0.001s
rg(повторный запуск подряд):
real 0m0.004s
user 0m0.003s
sys 0m0.001s
Данных было 15 байт, система на ссд. Вывод: ваша информация - очередной фейк.
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|7.44, Аноним (18), 19:31, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, здорово. Я ведь тоже вам могу сейчас случайных чиселок набросать, но заниматься этим я, конечно, не буду, потому что это детский сад.
Если бы вы действительно хотели выяснить правду, а не подтвердить для себя собственное мнение, вы бы серьезно изучили вопрос, провели бы много разных тестов и скорее всего сюда бы ничего не написали.
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|9.49, Аноним (18), 19:45, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не большой специалист в данном вопросе, чтобы анализировать эти чиселки тем б... текст свёрнут, показать
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|3.39, Аноним (-), 18:20, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне Раст интересен. Но растаманы оталкивают тем что серят в адрес Юникса, ГНУ и Си.
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|4.41, Аноним (18), 18:57, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В семье не без... разнообразия. Не знаю, кто занимается такими глупостями, но не обращайте внимания. Изучайте себе язык в удовольствие и не слушайте поехавших - их везде хватает.
Если бы не C, Rust никогда бы не появился. Rust имеет много корней, в том числе сугубо функциональных, но достоинства и недостатки C в значительной степени повлияли на дизайн Rust. Глупо высмеивать C просто потому, что он не в состоянии дать те же возможности и гарантии, что и Rust, в силу необходимости поддерживать обратную совместимоть. То же с GNU и UNIX - все новое строится на их достижениях и ошибках. Как тут можно что-то высмеивать.
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|1.3, Аноним (3), 10:39, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> В новой версии добавлена опция "--no-ignore-case", отключающая действие настроек отмены учёта регистра символов (-i, --ignore-case).
Теперь осталось добавить опцию --cancel-no-ignore-case[=false]
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|2.9, Аноним (9), 13:49, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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--switch-off-disable-cancel-no-ignore-case[=false[=true]]
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|2.11, Аноним (9), 13:51, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не знаю, что за тындэкс, но гугл первой ссылкой выдаёт на русском. а ещё знаю, где запятые ставить
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|2.34, Ordu (ok), 17:16, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хотелось бы исключения файлов по маскам
Почитай про гну-тулбокс, и не проси глупостей. Чтобы выбирать файлы или исключать файлы есть find.
Делай так: find <find-options> -exec grep -H <grep-options> {} \;
> упрощение
Упрощение чего?
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|3.37, . (?), 17:37, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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не, не делай ТАК.
Прочитай, все же, пока не запретили как неполиткорректную писанину, книжку Кернигана, про юникс, а не про какой-то там gnushitbox. Этим "новым стандартам" вряд ли суждено прожить тридцать лет, как тем.
Скорее всего, отправятся на помойку, как немодные, еще лет через пяток.
Заодно - сам, без дополнительных пояснений, сообразишь, после прочтения и, разумеется, понимания, почему это никуда не годная привычка (а владеющему немодным слепым набором - еще и неудобнее набирать, чем правильный вариант)
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|4.42, Michael Shigorin (ok), 18:58, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прочитай, все же, пока не запретили как неполиткорректную писанину
Хозяйке на заметку: этот же организм в соседней теме про CCC бредил полониевым новичком -- похоже, избирательно доверчив, аки дитя малое... ну а здесь find(1) записал в отходы. Возможно, всё-таки "просто" с бодуна такое полезло.
Другое дело, что предусмотрительному человеку бывает полезно ещё и о пробелах подумать хотя бы -- см. самое начало http://altlinux.org/spp
PS: хотя K&P про универсальную среду программирования -- хороший совет, ага.
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