Выпуск утилиты GNU grep 3.4

3.16 , Wilem ( ? ), 14:25, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Объясни по-подробнее про особенности utf8, что не так?

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:51, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не знаю, что он имел в виду, но венда тоже не умеет в utf8. По-моему я даже в бсод ронял 10 и кучу програм в ней всего 1 символом (совершенно валидным в линуксе), не знаю, починили ли с тех пор. Так что особенности есть.

5.23 , Wilem ( ? ), 15:02, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://snipboard.io/5E9mRX.jpg

6.25 , Аноним ( 21 ), 15:28, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://snipboard.io/5E9mRX.jpg Там свой особенный утф8, мало общего имеющий со стандартом. Дело не в том, что он не отображается, а в том, что юникод в венде будет совершенно свой (и если использовать его, проблемы будут у других систем), а часть символов и вовсе вызовет бсод и инстакраши софта (передаю привет notepad++). В линуксах не крашится.

7.28 , Wilem ( ? ), 15:45, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что за символы с которыми крешится или которые несовместимы? Прям сейчас бы опробовал на винде и линуксе.

8.30 , Аноним ( 21 ), 16:00, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не помню, какие именно, но даже в википедии емнип было написано в японской 1... 3.26 , Аноним84701 ( ok ), 15:28, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > riggrep написан на rust, не учитывает особенности unicode (u(ss)->ß) Угу, то ли дело греп, на который еще не так давно (лет 6 назад) любители вставить "ß" затейливо матюкались из-за принципиальных проблем поиска с умляутами. % echo "THISS"|grep -ic "ß"

0 % echo "straße"|grep -ic "ss"

0 % grep --version

grep (GNU grep) 3.3

4.27 , Wilem ( ? ), 15:42, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В спеке на утф-8 сказано, что Eszett приравнивается к "ss"? Я такого найти не смог, более того на стековерфлоу сами немцы говорят, что с точки зрения языка Eszett *не равен* "ss", плюс у них вокруг этого переодически правила меняются. Также интересно - какое дело до обработки этого символа юзеру опеннета? Товарищ парсит в консоли немецкие логи?

5.36 , Аноним84701 ( ok ), 17:29, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Мне лень смотреть Ведь это не я писал о том, что ripgrep не учитывает особенно... 6.48 , Michael Shigorin ( ok ), 19:44, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Небольшая подсказка насчет новых-старых правил: Ну вот, опять восхищаюсь Вашими тщательностью и кругозором :-)

Был бы рад знакомству. PS: а может, в 2020 опеннетовку проведём хотя бы в Москве или Питере?

7.52 , Аноним84701 ( ok ), 20:08, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Небольшая подсказка насчет новых-старых правил:

> Ну вот, опять восхищаюсь Вашими тщательностью и кругозором :-) Просто приходится много общаться с немецкоязычными, поэтому и разбираться с вывертами правописания приходилось особо тщательно – так что это не кругозор, а скорее "сопутствующие спец. знания" ;-) > Был бы рад знакомству.

> PS: а может, в 2020 опеннетовку проведём хотя бы в Москве или Питере? Лет 6-7 назад вполне. Сейчас, к сожалению, то семья, то здоровье "теребят".

