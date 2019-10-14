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Выпуск GNU Binutils 2.33

14.10.2019 21:02

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.33, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • В ассемблер для систем ARM добавлена поддержка набора инструкций SVE2 (Scalable Vector Extension 2), TME (Transactional Memory Extension) и MVE (Vector Extension). Добавлена поддержка процессоров Arm Cortex-A76AE, Cortex-A77, Cortex-M35P, Cortex-A34, Cortex-A65, Cortex-A65AE, Cortex-A76AE и Cortex-A77. Реализована директива ".float16" для кодирования литералов для 16 разрядных чисел с плавающей запятой;
  • В ассемблер для систем MIPS добавлена опция "-m[no-]fix-loongson3-llsc" для управления обходом ошибки в процессорах Loongson3, приводящей к взаимной блокировке при определённом использовании инструкций LL и SC;
  • В компоновщик для архитектуры AArch64 добавлена опция "-z pac-plt" для активации защиты записей в таблицах PLT (Procedure Linkage Table) при помощи PAC (Pointer Authentication), а также реализованы свойства GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_BTI и GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_PAC. Для выбора одного из методов обхода проблемы 843419 в процессорах Cortex-A53 добавлена опция "--fix-cortex-a53-843419[=full|adr|adrp"
  • В objdump добавлена опция "--source-comment[={txt}]" для задания префикса строк исходных текстов, отображаемых при дизассемблировании;
  • В objcopy добавлены опции "--set-section-alignment section-name=power-of-2-align" и "--verilog-data-width" для изменения выравнивания секций и управлением размером строки при отображении данных в формате verilog;
  • В readelf и objdump добавлены раздельные опции "--debug-dump=links/follow" и "--dwarf=links/follow-links" для отображения и следования ссылкам, при наличии нескольких наборов debug info в файле;
  • В objdump и readelf добавлена поддержка дампов в кодировке CTF (Compact Type Format).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.32
  3. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.31
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
  5. OpenNews: В обновлении GNU Binutils и GDB устранено нарушение лицензии GPL
  6. OpenNews: В состав binutils включен новый высокопроизводительный редактор связей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:12, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот, а говорили гну загнулось.
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:34, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде там дело не в ГНУ, а в том, что мейнтейнер binutils обиженный. Он теперь будет подсовывать бэкдоры, сотрудничать с американскими спецслужбами, и всячески саботировать. Чисто из вредности.
     
     
  • 3, Stoned Jesus (?), 22:52, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Случайно не тот, который негодовал по поводу депортации нелегальных унтерменшей из США?
     
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