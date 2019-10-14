Выпуск GNU Binutils 2.33

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.33, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии: В ассемблер для систем ARM добавлена поддержка набора инструкций SVE2 (Scalable Vector Extension 2), TME (Transactional Memory Extension) и MVE (Vector Extension). Добавлена поддержка процессоров Arm Cortex-A76AE, Cortex-A77, Cortex-M35P, Cortex-A34, Cortex-A65, Cortex-A65AE, Cortex-A76AE и Cortex-A77. Реализована директива ".float16" для кодирования литералов для 16 разрядных чисел с плавающей запятой;

В ассемблер для систем MIPS добавлена опция "-m[no-]fix-loongson3-llsc" для управления обходом ошибки в процессорах Loongson3, приводящей к взаимной блокировке при определённом использовании инструкций LL и SC;

В компоновщик для архитектуры AArch64 добавлена опция "-z pac-plt" для активации защиты записей в таблицах PLT (Procedure Linkage Table) при помощи PAC (Pointer Authentication), а также реализованы свойства GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_BTI и GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_PAC. Для выбора одного из методов обхода проблемы 843419 в процессорах Cortex-A53 добавлена опция "--fix-cortex-a53-843419[=full|adr|adrp"

В objdump добавлена опция "--source-comment[={txt}]" для задания префикса строк исходных текстов, отображаемых при дизассемблировании;

В objcopy добавлены опции "--set-section-alignment section-name=power-of-2-align" и "--verilog-data-width" для изменения выравнивания секций и управлением размером строки при отображении данных в формате verilog;

В readelf и objdump добавлены раздельные опции "--debug-dump=links/follow" и "--dwarf=links/follow-links" для отображения и следования ссылкам, при наличии нескольких наборов debug info в файле;

В objdump и readelf добавлена поддержка дампов в кодировке CTF (Compact Type Format).



