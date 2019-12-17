Новая версия Cygwin 3.1.0, GNU-окружения для Windows

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После десяти месяцев разработки компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.1.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.
Основные изменения:
- В режиме совместимости с xterm обеспечена поддержка 24-битных цветов (работает в Windows 10, начиная со сборки 1703). Для старой консоли добавлен режим имитации 24-битных цветов путём использования близких цветов из 16-битной палитры;
- В PTY добавлена поддержка псевдоконсолей - API для виртуальных терминалов, появившийся в Windows 10 1809. Поддержка псевдоконсолей в
Cygwin позволила добиться работы в PTY нативных консольных приложений, таких как gnu screen, tmux, mintty и ssh;
- Добавлены новые API для привязки процессов и потоков к ядрам СPU: sched_getaffinity, sched_setaffinity, pthread_getaffinity_np и pthread_setaffinity_np. Также добавлена поддержка максроса CPU_SET;
- Добавлен API для работы с БД DBM, хранящей данные в формате ключ/значения: dbm_clearerr, dbm_close, dbm_delete, dbm_dirfno, dbm_error,
dbm_fetch, dbm_firstkey, dbm_nextkey, dbm_open, dbm_store;
- Обеспечена возможность множественного открытия FIFO-канала на запись;
- В функции times() реализована поддержка аргумента со значением
NULL;
- Вывод и формат /proc/cpuinfo приближен к его представлению в Linux;
- Размер ограничения stackdump увеличен с 13 до 32.