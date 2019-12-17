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Новая версия Cygwin 3.1.0, GNU-окружения для Windows

17.12.2019 08:58

После десяти месяцев разработки компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.1.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Основные изменения:

  • В режиме совместимости с xterm обеспечена поддержка 24-битных цветов (работает в Windows 10, начиная со сборки 1703). Для старой консоли добавлен режим имитации 24-битных цветов путём использования близких цветов из 16-битной палитры;
  • В PTY добавлена поддержка псевдоконсолей - API для виртуальных терминалов, появившийся в Windows 10 1809. Поддержка псевдоконсолей в Cygwin позволила добиться работы в PTY нативных консольных приложений, таких как gnu screen, tmux, mintty и ssh;
  • Добавлены новые API для привязки процессов и потоков к ядрам СPU: sched_getaffinity, sched_setaffinity, pthread_getaffinity_np и pthread_setaffinity_np. Также добавлена поддержка максроса CPU_SET;
  • Добавлен API для работы с БД DBM, хранящей данные в формате ключ/значения: dbm_clearerr, dbm_close, dbm_delete, dbm_dirfno, dbm_error, dbm_fetch, dbm_firstkey, dbm_nextkey, dbm_open, dbm_store;
  • Обеспечена возможность множественного открытия FIFO-канала на запись;
  • В функции times() реализована поддержка аргумента со значением NULL;
  • Вывод и формат /proc/cpuinfo приближен к его представлению в Linux;
  • Размер ограничения stackdump увеличен с 13 до 32.


  1. Главная ссылка к новости (https://cygwin.com/ml/cygwin/2...)
  2. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  4. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  5. OpenNews: Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  6. OpenNews: Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cygwin, windows
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, numbers (?), 09:14, 17/12/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    > работает в Windows 10

    Зачем это, если в W10 есть WSL?

     
     
  • 3, asdasd (?), 09:22, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может потому-что WSL нужно как минимум ставить? И Cygwin собирает Windows приложения (PE которые), а не ELF и будет работать на любой указанной системе и без WSL.
     
  • 5, ilyafedin (ok), 09:24, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум
    А) сигвин работает не только в десяточке
    Б) WSL нет на home-редакциях
    В) WSL нет на более старых версиях десяточки, как LTSB (что там в LTSC я не в курсе)
    Но учитывая, что десяточка не нужна, то...
     

  • 2, Аноним (2), 09:19, 17/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть mingw-w64, он может компилировать нормальные бинарники. Это поинтересней как по мне. Только придётся отказаться от позикса и линуксовых вызовов (читай, линуксовый софт не собрать). А так конечно круто, венда всё ближе к юзабельному состоянию.
     
     
  • 4, asdasd (?), 09:23, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять теплое с мягких? Cygwin и MinGW это РАЗНЫЕ вещи, при всем желании их нельзя сравнивать.
     
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