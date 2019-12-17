Новая версия Cygwin 3.1.0, GNU-окружения для Windows

1, numbers ( ? ), 09:14, 17/12/2019 [ответить] –2 + / – > работает в Windows 10 Зачем это, если в W10 есть WSL?

3, asdasd ( ? ), 09:22, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может потому-что WSL нужно как минимум ставить? И Cygwin собирает Windows приложения (PE которые), а не ELF и будет работать на любой указанной системе и без WSL.

5, ilyafedin ( ok ), 09:24, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как минимум

А) сигвин работает не только в десяточке

Б) WSL нет на home-редакциях

В) WSL нет на более старых версиях десяточки, как LTSB (что там в LTSC я не в курсе)

Но учитывая, что десяточка не нужна, то...



2, Аноним ( 2 ), 09:19, 17/12/2019 [ответить] –1 + / – Есть mingw-w64, он может компилировать нормальные бинарники. Это поинтересней как по мне. Только придётся отказаться от позикса и линуксовых вызовов (читай, линуксовый софт не собрать). А так конечно круто, венда всё ближе к юзабельному состоянию.

4, asdasd ( ? ), 09:23, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять теплое с мягких? Cygwin и MinGW это РАЗНЫЕ вещи, при всем желании их нельзя сравнивать.

