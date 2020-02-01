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Выпуск GNU Binutils 2.34

01.02.2020 21:42

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.34, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка сервиса debuginfod, представляющего собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке Binutils с поддержкой debuginfod, утилиты readelf и objdump могут подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах. Для сборки binutils с debuginfod в скрипте configure следует указать опцию "--with-debuginfod" и обеспечить доступ к библиотеке libdebuginfod, поставляемой в наборе elfutils;
  • В дизассемблер (objdump --disassemble) добавлена опция "--visualize-jumps" для генерации ascii-графики с визуализацией переходов, наглядно определяющей связи между целевой точкой и источником перехода в потоке команд. Визуализация работает для архитектур x86, x86_64 и ARM; 
    
c6:	|  |     \----------> be 00 00 00 00       	mov    $0x0,%esi
  cb:	|  |           /----> 48 8b 3d 00 00 00 00 	mov    0x0(%rip),%rdi        # d2 
  d2:	|  |           |      31 c0                	xor    %eax,%eax
  d4:	|  |           |  /-- e8 00 00 00 00       	callq  d9 
  d9:	|  |           |  \-> bf 02 00 00 00       	mov    $0x2,%edi
  de:	|  +-----------|----- e8 00 00 00 00       	callq  e3 
  e3:	|  \-----------|----> 48 89 da             	mov    %rbx,%rdx
  e6:	|              |      be 00 00 00 00       	mov    $0x0,%esi
  eb:	|              \----- eb de                	jmp    cb 
  ed:	\-------------------> 48 8b 16             	mov    (%rsi),%rdx
  • В ассемблер и компоновщик добавлена поддержка генерации ELF-файлов для архитектуры Z80 (поддерживаются процессоры Zilog Z180 и Zilog eZ80 в режимах ADL и Z80);
  • В утилиту "ar" добавлена опция "--output" для определения каталога для извлечения из архива;
  • В утилиты "objcopy" и "strip" добавлена опция "--keep-section" для предотвращения удаления указанной секции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.33
  3. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.32
  4. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.31
  5. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
  6. OpenNews: В обновлении GNU Binutils и GDB устранено нарушение лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Грусть (?), 22:07, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это не "системные" утилиты, окститесь.
     
     
  • 2.4, Грусть (?), 22:09, 01/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, когда-то они такими были, и остались в Генту :)
     

  • 1.3, n1rdeks (ok), 22:07, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлена опция "--visualize-jumps" для генерации ascii-графики с визуализацией переходов

    После tree тоже не могу пройти мимо ))

     
  • 1.13, Lockywolf (ok), 22:42, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zilog нужен?
     
     
  • 2.14, N (?), 23:06, 01/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...чтобы собрать синклер
     
     
  • 3.15, Lockywolf (ok), 23:30, 01/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...чтобы собрать синклер

    Последний чип у них 2012 года.

    С одной стороны, вроде бы уже немного пахнет, с другой стороны для Синклера уже несколько попсово.

     
  • 2.16, муу (?), 00:30, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ретро-хрень на данный момент таки пользуется некоторой популярностью на западе,

    если кто-то это запилил - значит оно как минимум нужно тому кто потратил своё время чтоб это запилить,
    ваш кэп

     

  • 1.17, Аноним (17), 04:54, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zilog Z80? Да ладно?!
     

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