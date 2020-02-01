Выпуск GNU Binutils 2.34

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.34, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии: Добавлена поддержка сервиса debuginfod, представляющего собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке Binutils с поддержкой debuginfod, утилиты readelf и objdump могут подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах. Для сборки binutils с debuginfod в скрипте configure следует указать опцию "--with-debuginfod" и обеспечить доступ к библиотеке libdebuginfod, поставляемой в наборе elfutils;

В дизассемблер (objdump --disassemble) добавлена опция "--visualize-jumps" для генерации ascii-графики с визуализацией переходов, наглядно определяющей связи между целевой точкой и источником перехода в потоке команд. Визуализация работает для архитектур x86, x86_64 и ARM; c6: | | \----------> be 00 00 00 00 mov $0x0,%esi cb: | | /----> 48 8b 3d 00 00 00 00 mov 0x0(%rip),%rdi # d2 d2: | | | 31 c0 xor %eax,%eax d4: | | | /-- e8 00 00 00 00 callq d9 d9: | | | \-> bf 02 00 00 00 mov $0x2,%edi de: | +-----------|----- e8 00 00 00 00 callq e3 e3: | \-----------|----> 48 89 da mov %rbx,%rdx e6: | | be 00 00 00 00 mov $0x0,%esi eb: | \----- eb de jmp cb ed: \-------------------> 48 8b 16 mov (%rsi),%rdx

В ассемблер и компоновщик добавлена поддержка генерации ELF-файлов для архитектуры Z80 (поддерживаются процессоры Zilog Z180 и Zilog eZ80 в режимах ADL и Z80);

В утилиту "ar" добавлена опция "--output" для определения каталога для извлечения из архива;

В утилиты "objcopy" и "strip" добавлена опция "--keep-section" для предотвращения удаления указанной секции.



