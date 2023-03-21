Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Ключевые новшества: В утилиту cksum добавлена опция "--base64" (-b) для вывода и проверки контрольных сумм, закодированных в формате base64. Также добавлена опция "--raw" для вывода только исходной контрольной суммы без указания имени файла и прочей информации.

В утилиты cp, mv и install добавлена опция "--debug" для вывода детальных сведений о копировании файла.

В утилиту ls добавлена опция "--time=modification" для отображения и использования при сортировке времени модификации файлов.

В утилиту mv добавлена опция "--no-copy", включающая вывод ошибки при попытке копирования файла между разными файловыми системами.

В утилите split в опциях '-n SIZE' размер теперь может превышать диапазон значений типа integer. При указании "split -n" разрешён приём данных из неименованного канала с определением размера данных, благодаря промежуточному копированию во временный файл.

В утилиту wc добавлена поддержка параметра "--total={auto,never,always,only}" для управления тем, когда следует выводить итоговую сводку.

При выполнении "cp --sparse=auto", "mv" и "install" задействован системный вызов copy_file_range для оптимизации работы с файлами, содержащими пустые области.

В утилите tee реализована обработка вывода в неблокирующем режиме, например, когда выводимые на терминал данные от telnet или mpirun пропускаются через tee.

Добавлена поддержка новых префиксов размера: Ronna (R) - 1027, Quetta (Q) - 1030, Ri - 290 и Qi - 2100.



