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Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2

21.03.2023 08:33

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Ключевые новшества:

  • В утилиту cksum добавлена опция "--base64" (-b) для вывода и проверки контрольных сумм, закодированных в формате base64. Также добавлена опция "--raw" для вывода только исходной контрольной суммы без указания имени файла и прочей информации.
  • В утилиты cp, mv и install добавлена опция "--debug" для вывода детальных сведений о копировании файла.
  • В утилиту ls добавлена опция "--time=modification" для отображения и использования при сортировке времени модификации файлов.
  • В утилиту mv добавлена опция "--no-copy", включающая вывод ошибки при попытке копирования файла между разными файловыми системами.
  • В утилите split в опциях '-n SIZE' размер теперь может превышать диапазон значений типа integer. При указании "split -n" разрешён приём данных из неименованного канала с определением размера данных, благодаря промежуточному копированию во временный файл.
  • В утилиту wc добавлена поддержка параметра "--total={auto,never,always,only}" для управления тем, когда следует выводить итоговую сводку.
  • При выполнении "cp --sparse=auto", "mv" и "install" задействован системный вызов copy_file_range для оптимизации работы с файлами, содержащими пустые области.
  • В утилите tee реализована обработка вывода в неблокирующем режиме, например, когда выводимые на терминал данные от telnet или mpirun пропускаются через tee.
  • Добавлена поддержка новых префиксов размера: Ronna (R) - 1027, Quetta (Q) - 1030, Ri - 290 и Qi - 2100.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1
  3. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  4. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  5. OpenNews: Проблемы безопасности в sort, uniq и join из состава GNU coreutils
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58831-coreutils
Ключевые слова: coreutils
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 21/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В утилиту mv добавлена опция "--no-copy"

    а че не назвали -x, --one-file-system как в "cp"?

    > Добавлена поддержка новых префиксов размера: Ronna (R) - 1027, Quetta (Q) - 1030, Ri - 290 и Qi - 2100.

    осталось только изобрести железо и файлухи, поддерживающие такую дичь

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:58, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну префиксы размера это видимо на будущее
     

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