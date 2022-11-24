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Выпуск операционной системы Redox OS 0.8, написанной на языке Rust

24.11.2022 06:46

Опубликован выпуск операционной системы Redox 0.8, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования Redox OS предложены демонстрационные сборки размером 768 МБ, а также образы с базовым графическим окружением (256 МБ) и консольным инструментарием для серверных систем (256 МБ). Сборки сформированы для архитектуры x86_64 и доступны для систем с UEFI и BIOS. Демонстрационный образ кроме графического окружения Orbital включает эмулятор DOSBox, подборку игр (DOOM, Neverball, Neverputt, sopwith, syobonaction), обучающие программы, музыкальный проигрыватель rodioplay и текстовый редактор Sodium.

Операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60".

Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочкой Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml.

В новом выпуске продолжена работа по обеспечению работы на реальном оборудовании. Помимо архитектуры x86_64 добавлена возможность работы на 32-разрядных системах x86 (i686, Pentium II и новее). Ведётся портирование на CPU ARM64 (aarch64). Работа на реальном ARM-оборудовании пока не поддерживается, но возможна загрузка при эмуляции ARM64 в QEMU. По умолчанию активирована звуковая подсистема и обеспечена начальная поддержка многомониторных конфигураций (на системах с фреймбуфером UEFI). Из оборудования, которое поддерживается в Redox OS, названы звуковых чипы AC’97 и Intel HD Audio, вывод графики через API VESA BIOS или UEFI GOP, Ethernet (Intel 1/10 Gigabit Ethernet, Realtek RTL8168), устройства ввода (клавиатуры, мыши, тачпады), SATA (AHCI, IDE) и NVMe. Поддержка Wi-Fi и USB пока не доведена до готовности (USB работает только в QEMU).

Другие новшества:

  • Объединены загрузочные образы для систем с BIOS и EFI.
  • Реализация системных вызовов clone и exec перенесена в пространство пользователя.
  • Упрощён процесс загрузки. Внедрена программа bootstrap, запускаемая ядром и обеспечивающая дальнейшую загрузку ELF-файлов, таких как процесс init.
  • Добавлена программа escalated для обеспечения работы setuid-программ, таких как sudo.
  • Для упрощения создания и установки фоновых процессов предложен crate-пакет redox-daemon.
  • Переделана сборочная система, в которой появилась возможность сборки для разных архитектур в одном дереве исходных текстов. Для упрощения сборки разных конфигураций предложен скрипт build.sh. Добавлена поддержка сборки с использованием инструментария podman. Сборка ядра, загрузчика и initfs унифицирована с другими пакетами.
  • Добавлена демонстрационная конфигурация для сборки примеров программ, не входящих в базовый загрузочный образ с графическим окружением.
  • В звуковую подсистему audiod добавлена поддержка программного управления громкостью.
  • Добавлен драйвер для звуковых чипов на базе AC’97. Улучшен драйвер для чипов Intel HD Audio.
  • Добавлен драйвер для IDE-контроллеров.
  • Улучшена поддержка накопителей NVMe.
  • Улучшены драйверы PCI, PS/2, RTL8168, USB HID, VESA.
  • Переработана организация процесса установки: загрузчик, bootstrap, ядро и initfs теперь размещаются в каталоге /boot.
  • В ядре упрощена работа с памятью, добавлена возможность манипуляции с адресными пространствами из пользовательского уровня.
  • В графической оболочке Оrbital добавлена поддержка многомониторных систем, улучшена обработка курсора мыши, добавлен индикатор для изменения громкости. В меню реализована возможность разделения приложений по категориям.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  4. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  5. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  6. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58183-redox
Ключевые слова: redox, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Best. OS. Ever.
     
     
  • 2.8, BuildPrice (?), 08:09, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Best. OS. Ever.

    Бестозавар.

     
  • 2.13, Аноним (13), 08:49, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Операционная система, которая смогла.
     

  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 07:43, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А что они переехали на гитлаб? Боятся, что copilot код стырит?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:04, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего так и есть т.к Copilot и Мелкомягкие вертели лицензию на "Кожаном мече"
     

  • 1.3, Тролль (?), 07:49, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была тут новость в лохматые года, что стоит линуху на питоне переписать, как вы думаете, что получилось?

    А вся эта канитель с хрустом лишь способ оправдания трудов по популяризации его как языка.

     
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 07:57, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В качестве web-браузера применяется Netsurf.

    Даже растоманы, на которых ровняются и приводят в пример, понимают, что без сишечки не обойтись.

     
  • 1.5, Аноним (6), 08:02, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО: лучше бы им сосредоточится на ARM и не распылять ресурсы. Так хоть, если ARM преуспеет на серверном рынке, будет какой-то шанс, пусть и 1/1000000, что система преуспеет, а так от неё нет практического толку, да и с популяризацией языка Rust не справляется т.к никому не нужна
     
     
  • 2.10, Аноним42 (?), 08:21, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тогда уж лучше сразу на RISC-V ползти, что бы два раза не вставать
     
  • 2.12, another_one (ok), 08:34, 24/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM потихоньку закручивает лицензионные гайки, такими темпами все скорее уйдут на RISC-V.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:07, 24/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним42 (?), 08:20, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Операционная система развивается в соответствии с философией Unix

    Прекращайте разговаривать со своими головными глистами
    Unix это торговая марка, никакой философии там нет
    И система может быть Unix если прошла сертификацию, а во всех остальных случаях она может быть *nix-like, опять же никакой философии при этом нет ни там, ни там. Сократы с Платонами, блин

    А проекту успехов, любые, даже тупиковые, ОС могут дать какие-то интересные идеи существующим, так что вперед. Хотя использование Netsurf вместо попытки сборки нормальных браузеров говорит о том, что авторы не планируют использовать свою ОС нигде и никогда

     
  • 1.11, Аноним (11), 08:28, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ...и тулкита OrbTk
    > github.com/redox-os/orbtk
    > It is with great sadness that I announce that OrbTk is sunsetting.
    > I have since moved on to working with iced. @FloVanGH has taken a job working on slint.
    > I have decided, with agreement from @rzerres, that OrbTk is to stop being actively maintained, in favor of these other Rust native toolkits.

    Ожидаемо. И сам Редох туда же.

     
  • 1.14, Аноним (14), 08:52, 24/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь растоманы отстанут наконец от линукса?
     

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