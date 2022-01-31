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Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust

31.01.2022 09:53

Представлен выпуск инструментария uutils coreutils 0.0.12, в рамках которого развивается аналог пакета GNU Coreutils, переписанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Одновременно выпущен пакет uutils findutils 0.3.0 с реализацией на языке Rust утилит из набора GNU Findutils (find, locate, updatedb и xargs).

В качестве причины создания проекта и использования языка Rust называется желание создать кросс-платформенную альтернативную реализацию Coreutils и Findutils, способную работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia. Ещё одним важным отличием uutils является распространение под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

В настоящее время полностью доведена до паритета с GNU Coreutils реализация 88 утилит. Отдельные недоработки отмечаются в 18 утилитах, включая cp, dd, date, df, install, ls, more, sort, split, tail и test. Нереализованной остаётся только утилита stty. При прохождении тестового набора от проекта GNU Coreutils успешно выполняются 214 тестов, но 313 тестов аналог на Rust пока не проходит. При этом интенсивность разработки проекта заметно увеличилась - в месяц добавляется 400-470 патчей от 20-50 разработчиков вместо 30-60 от 3-8 разработчиков год назад.

Из последних достижений отмечается оптимизация производительности - в текущем состоянии многие утилиты, такие как head и cut, значительно превосходят по производительности варианты из GNU Coreutils. Охват тестовым набором расширен с 55% до 75% от всего кода (достаточной целью является 80%). Проведён рефакторинг кода для упрощения сопровождения, например, унифицирована обработка ошибок в разных программах, а в chgrp и chown объединён код для работы с правами доступа. Добавлены многочисленные изменения для улучшения совместимости с GNU Coreutils.

Из планов на будущее отмечается реализация утилиты stty, продолжение работы по улучшению совместимости с GNU Coreutils, добавление оптимизаций для уменьшения размера исполняемых файлов, а также продолжение экспериментов по использованию в Debian и Ubuntu утилит uutils вместо GNU Coreutils и GNU Findutils (один из основных разработчиков uutils ранее занимался проектом по обеспечению сборки Debian GNU/Linux с использованием компилятора Clang).

Дополнительно отмечается подготовка пакета uutils-coreutils для macOS, эксперименты с заменой GNU Coreutils на uutils coreutils в NixOS, намерение использовать uutils coreutils по умолчанию в дистрибутиве Apertis (развивается для автомобильных устройств) и адаптация набора uutils для Redox OS.

  1. Главная ссылка к новости (https://sylvestre.ledru.info/b...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Подготовлен вариант GNU Coreutils, переписанный на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56609-coreutils
Ключевые слова: coreutils, rust
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Обсуждение (267) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    О, Rust - это хорошо, ownerships и lifetimes - моё почтение
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А почему растаманы бросили свою редокс?!
     
     
  • 3.23, topin89 (ok), 10:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любительские проекты забрасывают независимо от языков. Да и потом, раст медленно внедряется в линь.
     
     
  • 4.39, Аноним (16), 11:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Зачем внедрять раст в линь, если есть редокс? Или на расте что-то невозможно сделать, что работает в лине?
     
     
  • 5.187, Анонн (?), 14:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что вы скажете "зачем нам этот редокс если есть линь?"
    А тут раст будет в ядре.
     
     
  • 6.203, nvidiaamd (?), 14:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правильно. Зачем гадить у себя когда можно нагадить у вас. Темболее линурасты позволяют, да еще и говорят вот садитесь гадьте, вам кофейку?
     
  • 3.31, Аноним (2), 10:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что ОС взялась писать группка энтузиастов, а писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект. Разве только на какое-то необычное железо прошивку писать. На обычных процессорах, увы. Скорее всего проблема в драйверах, устройств очень много, и под все драйверы не напишешь. Разве что линуксовые как-то подрубать, но это требует нехилого слоя поддержки, скорее всего
     
     
  • 4.107, Урри (ok), 12:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может потому, что поддерживать код в рабочем состоянии не получается? Новая версия компилятора и все, тонны вчерашнего, но уже "легаси" кода перелопачивай вместо разработки.
     
     
  • 5.115, Аноним (2), 12:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    GNU Hurd на Си, но его состояние не лучше.

    Что касается новых версий компилятора, сейчас Rust уже более зрелый, там мало breaking changes

     
     
  • 6.210, Аноним (210), 14:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что, в своё время, выбрали Mach и привязались к нему. А оно ещё и под 64 бита не заточено, устарело.
     
  • 4.159, keydon (ok), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос".
     
     
  • 5.183, Аноним (-), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС
    > в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу
    > конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос".

    Интересно, а кто-то помимо Военов Сопртивления Расту эти крики слышал?

     
     
  • 6.205, nvidiaamd (?), 14:24, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например ты.
     
     
  • 7.266, Аноним (-), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например ты.

    Я не АнтиРастоВоен, поэтому увы - не слышал.
    Но ты, вместо возмущенного попукивания, можешь просто дать ссылку на комменты.


     
  • 3.85, JackONeill (?), 12:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не устал вопрос то повторять сто раз?)
     
     
  • 4.91, Аноним (91), 12:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты бы хоть раз бы да ответил.
     
     
  • 5.95, JackONeill (?), 12:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nак я не разработчик редокса. И почти на 100% уверен, их тут нет. Не проще ли к ним пойти и у них спросить?
    p.s. На сях то заброшенных проектов вообще нету))
     
     
  • 6.274, Я (??), 16:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ему ответят, то он больше не сможет задавать вопрос. поэтому ответы не ответы.
     
  • 4.109, Урри (ok), 12:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веселые и приятные вопросы можно вечно спрашивать.
     
  • 3.130, anonymous (??), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Во-первых, Redox не бросали -- он всё ещё развивается. И если посмотрите на статистику коммитов, то что год назад, что сейчас -- активность одинаковая.
    Во-вторых, авторы разных проектов -- обычно разные люди. Задавать под каждой веткой про Rust вопрос про Redox -- это просто глупо.
    В-третьих, сами проекты несут разные цели. Redox, вроде бы, никогда и не рассматривался, как замена Linux и других систем. Из-за чего ваш вопрос про Redox под этой новостью выглядит крайне неуместно.

    Насколько по-вашему было бы адекватным под каждой новостью о чём-то на C или C++ писать а-ля "Почему Сишники бросили ReactOS?"

     
     
  • 4.157, Аноним (16), 13:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ясно, понятно: редох == очередной болгеос от попова.
     
  • 4.214, Аноним (210), 14:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ReactOS, как раз таки, пилится. Ну конца ему не видно, поскольку, проект-догонялка всегда в отстающих.
     
  • 3.156, Аноним (156), 12:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox

    Что-то не похоже на заброшенность, коммиты есть, пулл реквесты тоже. Но надо же вбросить.

     
     
  • 4.158, Аноним (16), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Что-то не похоже на заброшенность

    Слышал притчу о Неуловимом Джо?

     
  • 3.176, Аноним (-), 13:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему растаманы бросили свою редокс?!

    А почему нерастоманы бросили свой хурд?


     
     
  • 4.179, Аноним (179), 13:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроядро.
     
     
  • 5.195, Аноним (-), 14:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этодругое!

    А, ну тогда да.
    Кстати, а почему нерастоманы бросили свой
    Adelian, Aksel, Amoeba,
    Arcrascent OS, CakeOS, CapROS, Caracal, Cédille, Clicker, Crocos, d264b, Derrick Operating System  ... Valix, WISDOM, XOmB
    (более полный список есть в https://wiki.osdev.org/Abandoned_Projects )


     

  • 1.3, васёк (?), 10:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Си прощай, здравствуй Rust !
     
     
  • 2.21, Аноним (16), 10:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Привет от редокс! Ау! Где она?
     
     
  • 3.197, Аноним (-), 14:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Привет от редокс! Ау! Где она?

    Привет от Хурд! Ау! Где он?


     
  • 2.98, Аноним (98), 12:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И Zig!

    Думаю они как-нибудь вместе с Rust уживутся на отжатой у С поляне.

     
     
  • 3.223, Аноним (223), 14:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее Zig станет преемником Rust-а, так как он унаследовал от него лучшее, отбросив никому не нужное.
     
  • 2.108, Аноним (108), 12:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Добро пожаловать, бэкдоры от засланных казачков в секте культистов cargo.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > Ещё одним важным отличием uutils является распространение под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

    Ах как хочется продаться... Ну, вы поняли.

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 10:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Пермиссив хотя бы свободнее. GNU не даёт использовать в проприетарщине, жирный минус на мой взгляд
     
     
  • 3.22, Аноним (16), 10:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > GNU не даёт использовать в проприетарщине

    Сам пиши, а не воруй чужой код!

     
     
  • 4.27, Аноним (2), 10:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если вы решили выложить в паблик, выкладывайте уж честно - для всех. А то что за опен такой, который и использовать-то нельзя, зачем он тогда? А не хотите, чтобы использовали - ну оставьте проприетарным, какие проблемы-то?
     
     
  • 5.62, Урри (ok), 11:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > что за опен такой, который и использовать-то нельзя

    То-то весь мир использует - видимо просто не догадывается, что нельзя.

     
     
  • 6.67, Аноним (2), 11:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну в закрытых проектах не получается нормально использовать, без хаков. В конце концов, корпорации без хаков используют FreeBSD, а с линуксом нужны выверты. Из-за лицензии линукса на нем нельзя ZFS даже. Так что freebsd - куда свободнее
     
     
  • 7.80, Какаянахренразница (ok), 11:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То есть ты хочешь и чужим кодом попользоваться, и свой огородить? Хехе, вот именно от таких субчиков и спасает GPL.
     
     
  • 8.83, Аноним (2), 11:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что в этом плохого В этом - свобода Своим opensource кодом я тоже разрешаю по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, Какаянахренразница (ok), 12:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты разрешаешь Это твое право и я его уважаю Потому что ты пишешь свой код, воз... текст свёрнут, показать
     
  • 9.102, Аноним (98), 12:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это типичный эксперд opennet, ставший легендарным в анналах истории Он сам ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.111, Урри (ok), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я исправил Это не свобода Потому как ваша свобода заканчивается там, где начин... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.150, Аноним (2), 12:51, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так моя свобода не ограничивает в данном случае свободу других, другие могут при... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.208, Аноним (208), 14:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ваша доделка в виде бинарника попала в руки допустим мне, то вы таким подхо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.220, Аноним (2), 14:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так я может вам свободы на свой бинарник и не давал И в этом моя свобода - н... текст свёрнут, показать
     
  • 8.96, ыы (?), 12:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А что не так Вас чтото беспокоит когда люди берут свободное и зарабатывают Вы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Какаянахренразница (ok), 12:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не подменяй понятия, мой анонимный друг GPL не запрещает зарабатывать GPL всег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.116, Аноним (2), 12:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Принцип хороший, я не спорю Но где тут свобода Плюс никто ж не запрещает вам в... текст свёрнут, показать
     
  • 10.119, Аноним (98), 12:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро под GPLv2, ну и где, мой юный друг, свободные и открытые Nvidia драйвера г... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.212, Аноним (208), 14:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, Nvidia взяли где-то свободный драйвер для Nvidia и закрыли свои доработки... текст свёрнут, показать
     
  • 5.207, nvidiaamd (?), 14:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, мы знаем вам хочется чтобы весь мир был ЕЕЕ
     
  • 4.110, Аноним (108), 12:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так вот они и написали, а ты весь уже от зависти сгорел, что GNUтые утилиты стали никому не нужны теперь.
     
     
  • 5.122, Аноним (210), 12:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про GCC вы уж сколько лет поёте, что он теперь ненужен, что его заменит пермиссивно-проприетарный Шланг.
     
     
  • 6.139, Аноним (98), 12:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И он это сделал. GCC остался удел только для legacy C и C++. Все новые проекты написаны под LLVM.

    Например, Swift, Zig, Rust.

     
     
  • 7.181, Аноним (179), 13:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oдин проек офигительней другого.
     
  • 7.206, Самокатофил (?), 14:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом треде уже видели как раст линкуется с глибц и либгцц. Мне кажется вы зря плюете в колодец из которого пьете. ;)
     
  • 6.246, Аноним (108), 15:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня - давно заменил. С версии 9 только им и компиляю.
     
  • 3.56, заминированный тапок (ok), 11:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Пермиссив хотя бы свободнее. GNU не даёт использовать в проприетарщине, жирный минус на мой взгляд

    жирный минус тебе за твой взгляд

     
  • 3.94, Аноним (91), 12:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIT это тоже самое что as is
     
     
  • 4.132, Аноним (-), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >MIT это тоже самое что as is

    Словосочетание "as is" то есть, "как есть" используется абсолютно во всех лицензиях, в том числе и в пермиссивных. Его смысл - "автор не несёт ответственности" за работу своего кода. Это юридическая формальность, которая защищает от паразитов-вымогателей. Например, кто-то поюзал твой музыкальный плеер, а затем испытал моральные страдания, и вот к тебе прилетает иск.


     
  • 3.112, Аноним (210), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    GNU не даёт использовать в проприетарщине безвоздмездно, жирный плюсюще.
     
     
  • 4.118, Аноним (2), 12:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В чём плюс? Проприетарный код двигает мир
     
     
  • 5.124, Аноним (210), 12:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Куда, в стойло?
     
     
  • 6.193, анон (?), 14:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха-ха, а ты посмотри кто делает коммиты я ядро линукса :)
    И увидешь там страшных корпорастов: IBM, intel, google...

    А то решили тут комунизм устроить

     
     
  • 7.272, самокатофил (?), 16:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха-ха, а ты посмотри кто делает коммиты я ядро линукса :)
    > И увидешь там страшных корпорастов: IBM, intel, google...

    а проприетарный код где?

    > А то решили тут комунизм устроить

    ГПЛ это о рыночных отношениях: я тебе - ты мне.

     
  • 4.201, Аноним (-), 14:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNU не даёт использовать в проприетарщине безвоздмездно, жирный плюсюще.

    Ну не томи, покажи нам уже Ext патчи для ядра от гугла!
    Или "Это было давно и поэтому уже почти неправда!"

     
  • 3.269, Аноним (269), 16:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой свободы врагам свободы
     
  • 2.7, _hide_ (ok), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их уже 5 лет никто особо не покупает. Глупо думать, что "человеческая глупость" имеет хоть какие-то мотивы.
    Забавно выглядит переписывание хорошего кода (местами не очень, но в целом норм) на "безопасном" языке, не обеспечивающего никакой безопасности.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 10:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Забавно выглядит переписывание хорошего кода (местами не очень, но в целом норм)

    Там в первоисточнике написано, кстати, что в процессе они зарепортили несколько багов в сильных кореютилсах. Так что да, да

     
     
  • 4.32, _hide_ (ok), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в процессе они зарепортили несколько багов

    Вот это действительно хорошая работа. Теперь понятно, для чего Раст нужен -- пока на него переписывают, находят и исправляют ошибки  в оригинальном коде. В результате код на раст-е становится не так сильно и нужен


     
     
  • 5.59, Аноним (59), 11:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    А в чём смысл, если Сишные утилиты будут рано или поздно заменены растовскими?
     
     
  • 6.92, _hide_ (ok), 12:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём смысл, если Сишные утилиты будут рано или поздно заменены
    > растовскими?

    Ну вот какое отношение будет иметь раст к тому языку, но котором напишут настоящую замену Cишым утилитам? Где раст, с его говно*** (зачеркнуто) с восходом солнца вручную (зачеркнуто) с безопасным управлением памяти и где C с его копиркой ассемблера в осмысленные конструкции?
    У питона куда больше шансов заменить С, чем у раста.

     
     
  • 7.100, Аноним (2), 12:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вам так не нравится безопасное управление памятью?

    Я вот сам лично топлю за функциональные языки, Haskell там. Но они достаточно высокоуровневы. Rust же чуть поближе к железу, но при этом берет передовые концепции функционального программирования и языков на вооружение, win-win ситуация

     
     
  • 8.125, _hide_ (ok), 12:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это безопасное управление памятью 1 Ошибки выхода за границы там ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.93, Аноним (16), 12:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на каких платформах?
     
  • 6.113, Анонии (?), 12:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два хрустальных шара этому господину...
     
     
  • 7.221, Аноним (-), 14:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше титановых. И запасные зубы, он их так забавно раздает...
     

     ....большая нить свёрнута, показать (45)

  • 1.5, lockywolf (ok), 10:40, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Куча сломанного софта, куча функций современных ОС не реализована, но растовики переписывают то, что и так (пусть не идеально) работает.

    Чтобы им пусто было.

    И да, чтобы не быть бессмысленным занудой: вот свой Servo для Firefox бы пилили -- было бы дело. Скорость, безопасность, всё вот это ровно там бы очень было нужно.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чтобы им пусто было.

    Что вы так хейтите, вам-то чем эти люди помешали?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Болезнь есть такая.
     
     
  • 4.26, Аноним (16), 10:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, растамания головного мозга.
     
     
  • 5.204, Аноним (-), 14:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ага, растамания головного мозга.

    Это когда везде растоманы мерещатся? Так на опеннете это уже на эпидемию смахивает.

     
  • 2.9, Аноним (9), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    почему это вас заботит? пусть что хотят то и делают, демократия и капитализм же
     
     
  • 3.12, lockywolf (ok), 10:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > почему это вас заботит? пусть что хотят то и делают, демократия и
    > капитализм же

    Демократия и капитализм разрешают мне хейтить всё, что мне захочется хейтить. Я же не с пушкой у них над ухом стою.

     
     
  • 4.74, Аноним (9), 11:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спору нет, но на хейт ИМХО уходит много позитивной энергии, которую вы могли бы потратить на улыбки окружающим, к примеру
     
     
  • 5.90, Аноним (16), 12:03, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > потратить на улыбки окружающим

    Вместо того, чтобы хейтить сиси++, растаманы могли бы потратить время на улыбки окружающим.

     
     
  • 6.120, Например (?), 12:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сиси это не для них, вероятно.
     
  • 5.168, Аноним (210), 13:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя энергия - как и куда хочу, туда и трачу.
     
  • 3.29, Аноним (16), 10:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > демократия и капитализм

    А что, критика при демократии и капитализме - запрещена?!

     
     
  • 4.57, Аноним (2), 11:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не запрещена, как и критика критики
     
  • 4.169, Аноним (210), 13:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критика уязвимых запрещена!
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 10:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Удваиваю.
    Еще и МИТМ лицензию впихнули.
     
  • 2.137, anonymous (??), 12:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И да, чтобы не быть бессмысленным занудой: вот свой Servo для Firefox бы пилили -- было бы дело. Скорость, безопасность, всё вот это ровно там бы очень было нужно.

    Вы же понимаете, что Servo и заменой coreutils занимаются разные люди из разных организаций и с разными конечными целями и задачами? Или вы считаете, что если кто-то решил для своих целей использовать Rust, то он должен заниматься Servo?

     

  • 1.17, Аноним (-), 10:48, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, Rust - это хорошо, было куча архитектур - стало две.
     
     
  • 2.38, самокатофил (?), 11:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хаа, лол
     
     
  • 3.63, Урри (ok), 11:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, лол. Стало три.
     
     
  • 4.199, анон (?), 14:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свидетели "очень нужных архитектур" подьехали...
    Сейчас раскажут что обязательно нужно поддержать код-мамонта 30 летней давности.

    ps Урри, привет тебе чего-то не было видно в теме про CVE в либе с 95го года.
    Может прокоментируешь)

     
     
  • 5.241, псевдонимус (?), 15:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не уверен, какие наверняка нужные, но точно знаю ненужную(е): арм.
     
  • 5.243, Самокатофил (?), 15:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А знаешь что я люблю, анон?! Сообщество нетбсдшников. Не, не тогда когда они переименовывают блэклист в денайлист. А когда они портируют код на какую-нибудь железку, грузят нетку на этом гвне мамонта, и показывают топ. И оказывается, что она и там летает.

    Красиво, чшорт побери. И код у нетки красивый, и хакеры, с их любовью к машинам, с их желанием их оживить -- это красиво.

    А вы, модные пацанчики, с растом наперевес, и любителями то греп хоронить, то си, то ядро линукса, то архитектуры, вызываете лишь сожаление. Не в смысле "мне вас жаль", этого высокомерного апломба :-D Просто грустно за вами наблюдать.

     
  • 5.251, Аноним (251), 15:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Способность запускаться и работать как на архитектуре 30 летней давности, так и на современной - это показатель качественного кода. Вот в NetBSD так и поступают, качественный красивый код, к-й без костылей работает на всех поддерживаемых архитектурах.
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:50, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ничего кроме раст! Раст - это будущее!
     
     
  • 2.34, Аноним (16), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > успешно выполняются 214 тестов, но 313 тестов аналог на Rust пока не проходит.
     

  • 1.20, Аноним (19), 10:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Не нравится раст - придумай ЯП лучше!
     
     
  • 2.28, istepan (ok), 10:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Давно уже придумали, js называется.
     
     
  • 3.171, Аноним (210), 13:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там с написанием модулей ядра на нём? Что лучше в ядро засунуть: V8 или SpyderMonkey?
     
  • 2.49, Аноним (19), 11:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Уже есть такой C++ называется!
     
     
  • 3.61, Аноним (2), 11:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    C++. Никакого контроля от компилятора за ошибочным кодом. Дожили
     
     
  • 4.66, Урри (ok), 11:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кофемолка - мелет кофе.
    Пылесос - собирает пыль.
    Стиральная машина - стирает.
    Компилятор - компилирует.

    Неужели у смузихлебов недостаточно мозгов, чтобы овладеть двумя высококачественными, специализированными под две совершенно различные задачи, инструментами?

     
     
  • 5.69, Аноним (2), 11:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас недостаточно компилировать код, нужно следить за ошибками. Взгляни, как строги компиляторы в функциональных языках программирования, таких как Haskell или Idris. Rust - это попытка сделать более низкоуровневый язык с таким же сильным компилятором. Почему этому идёт такое яростное сопротивление - не понятно, идея-то классная
     
     
  • 6.86, Аноним (16), 12:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем сложнее компилятор, тем тупее ошибки делают растаманы. Как там в FF было: при проверке индекса массива растаманы перепутали сравнения больше-меньше.
     
     
  • 7.88, Аноним (2), 12:03, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Растаманы, растаманы, а сишники или джависты не делают ошибок в логике?
     
  • 6.135, Урри (ok), 12:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого разработаны другие специализированные инструменты и полноценные процес... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.147, Аноним (2), 12:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тестирование - это, конечно, хорошо, но хочется предотвращения и доказательства ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.209, Урри (ok), 14:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочется, не спорю устало компилятор - компилирует Он не отлавливает никакие ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.227, Аноним (2), 14:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот - ошибку типов ловит же, раз не компилирует Но вот как раз суть - в этом... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.275, самокатофил (?), 16:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи потом в реализации компилятора Даже если соберётесь с другом васяном в га... текст свёрнут, показать
     
  • 6.175, Аноним (210), 13:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Rust - это попытка сделать более низкоуровневый язык с таким же сильным компилятором. Почему этому идёт такое яростное сопротивление - не понятно, идея-то классная

    Но воплощение этой идеи - дерьмо.

     
     
  • 7.190, Аноним (59), 14:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть варианты лучше?
     
     
  • 8.211, Урри (ok), 14:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Умные указатели ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.230, Аноним (2), 14:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это заплатка поверх имеющегося языка, не ограничивающая использование старых неб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.265, Урри (ok), 15:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно Я хочу иметь возможность рискнуть, но достичь выдающихся результатов ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.247, Аноним (247), 15:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сравнении и растом - да Сами по себе - нет ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.144, Аноним (144), 12:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В C++ для этого есть отличные отдельные утилиты. А в Rust защиту от дурака приходится встраивать в язык. Дожили.
     
     
  • 5.151, Аноним (2), 12:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, защита от дурака должна быть встроенной. Если бы ее встроили в С++, было бы лучше всем
     
     
  • 6.213, Урри (ok), 14:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну да, защита от дурака должна быть встроенной. Если бы ее встроили
    > в С++, было бы лучше всем

    Нет. Только дуракам.
    А так как дураки в IT не нужны, то, следуя формальной логике, никому.

     
     
  • 7.250, Аноним (2), 15:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А откуда тогда в коде не дураков уязвимости постоянно? С этим же надо что-то делать. Нельзя быть настолько самонадеянным - думать, что можно писать код без ошибок
     
     
  • 8.268, Урри (ok), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все люди ошибаются Только дураки думают, что можно писать код без ошибок Умные... текст свёрнут, показать
     
  • 4.188, _kp (ok), 14:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более вероятный вариант, что в очередной стандарт С++ какие то из фич Раста возьмут, чем будут переписывать на другой язык.
    Феномен "маленького фатального недостатка" (сделано не нами) - никто не отменял.
     
  • 4.225, Mike Lee (?), 14:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и как, где там операционные системы написаные на ц++? ну была симбиан когда то и та померла.
     
  • 2.82, Борис Леонтий Якубович (?), 11:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ada/SPARK
     
     
  • 3.101, Аноним (2), 12:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ада годная, кстати, сам хотел бы попробовать
     
  • 2.172, Аноним (210), 13:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не нравится раст - придумай ЯП лучше!

    https://vlang.io/

     

     ....большая нить свёрнута, показать (29)

  • 1.24, Аноним (19), 10:55, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надо Windows переписать на раст!
     
     
  • 2.30, Аноним (16), 10:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже написали одну - редоксом называется... Что с ней? Куда пропала?
     
     
  • 3.48, Аноним (2), 11:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну коммиты ещё делают понемногу, кстати
     
     
  • 4.54, Аноним (16), 11:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как про неуловимого джо?
     
  • 3.140, anonymous (??), 12:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никуда не пропадала, и Redox не является перереализацией Windows.
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:55, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тем временем топовые коммитеры (с небольшим исключением) - оффтоп-юзеры (win, mac) и/или веб-приматы
     
     
  • 2.33, Аноним (2), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну mac-то годная nix-подобная система, на открытом ядре даже, чё вам не нравится-то?
     
     
  • 3.41, Аноним (25), 11:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на открытом ядре даже

    А, ну-ка, запусти-ка Mac на открытом форке(?!) ядра!

     
     
  • 4.45, Аноним (2), 11:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 5.51, Аноним (25), 11:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы отвечать за свои слова "на открытом ядре даже".

    Во-первых, открыт только форк. При этом не известно, что это за форк и форк чего.

     
     
  • 6.52, Аноним (2), 11:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple выкладывает код Дарвина на официальном гитхабе и на сайте. Так что всё открыто.
     
     
  • 7.58, Аноним (25), 11:20, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И?

    Как говорится: на заборе "дарвин" написано, а за ним лежат дрова.

     
     
  • 8.60, Аноним (2), 11:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Apple врать не будет - почтенная корпорация... текст свёрнут, показать
     
  • 7.146, Аноним (144), 12:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самого главного Apple не выкладывает.
     
     
  • 8.174, НяшМяш (ok), 13:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему они должны выкладывать то что написали сами для своего железа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.202, Аноним (144), 14:20, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то утверждал, что они должны Просто не выкладывают, это факт, неважно поч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.231, Аноним (210), 14:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в результате от открытого Darvin толку 0 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.237, Аноним (2), 14:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже другой вопрос Это вопрос о том, что коммьюнити ничего не может без корп... текст свёрнут, показать
     
  • 7.194, Аноним (210), 14:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Apple выкладывает код Дарвина на официальном гитхабе и на сайте. Так что всё открыто.

    OK, ну так собери и запусти его на Маке, чтоб нас носом ткнуть.

     
     
  • 8.233, Аноним (2), 14:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тыкать Есть код - значит открытый А собирает его Эппл ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.238, Аноним (210), 14:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, т е , кроме Эппола никто собрать не может Значит, толку от открытости Дарви... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.255, Аноним (59), 15:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь - сообщество беспомощно без корпораций... текст свёрнут, показать
     
  • 3.244, псевдонимус (?), 15:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Негодная система для девиантов, ты хотел написать.
     
     
  • 4.262, Аноним (59), 15:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная ОСь. Как и Линукс. Как и Винда. А вот что не очень понятно - это стремление некоторых ругать другие ОСи
     

     ....большая нить свёрнута, показать (18)

  • 1.35, Аноним (35), 11:02, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять пермиссивщина
     
     
  • 2.36, Аноним (2), 11:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За что так пермиссив не любят? Он же истинно свободен
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Он же истинно свободен

    Как оно может быть свободно, если тебе могут вручить закрытый код, который ты не сможешь модифицировать?

     
     
  • 4.55, Аноним (2), 11:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так ты тоже этот код можешь получить из пермиссивного источника. И в отличие от гну сможешь его закрыть, если нужно. В этом и свобода, что можно делать почти что угодно
     
     
  • 5.64, Аноним (46), 11:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так ты тоже этот код можешь получить из пермиссивного источника.

    Ну да, "этот же", ага.

     
  • 5.68, Урри (ok), 11:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это однобокая свобода - свобода корпораций брать. И все.
     
     
  • 6.70, Аноним (2), 11:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну не только корпораций, а любого бизнеса/программиста. Пользователь же в любом случае зависит от поставщиков.

    Да и что плохого в корпорациях? Весь прогресс они двигают последние лет 40+

     
     
  • 7.78, Аноньимъ (ok), 11:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Да и что плохого в корпорациях? Весь прогресс они двигают последние лет 40+

    Сильное заявление.
    Ну да, Афон и КОВИД неоспоримые свидетельства прогресса.

     
  • 7.79, Урри (ok), 11:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря что называть словом прогресс Если запланированное устаревание, кот... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.87, Аноним (2), 12:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам же пользуешься плодами этого прогресса , интернетом, персональными компьюте... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.138, Урри (ok), 12:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно пользуюсь, я же не идиот отказываться от того, что есть из чисто идеолог... текст свёрнут, показать
     
  • 8.89, Аноним (89), 12:03, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мог бы устроиться кодить на питоне и каждый день трахать новую красавицу ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.121, Аноним (16), 12:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно просто выключить свет, и уже без разницы, красавица ли ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.81, Аноним (16), 11:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ... в корпорациях? Весь прогресс они двигают

    Увы, нет. Что сделал гугл за своё существование? Ничего. Все продукты куплены/захвачены/украдены. Более ста позиций.

     
     
  • 8.84, Аноним (2), 12:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Без инвестиций Гугла, где бы эти все продукты были Да и поисковый движок делал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.114, Аноним (16), 12:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не делал 20 сентября 2001, Outride, Поисковая система... текст свёрнут, показать
     
  • 9.117, Аноним (16), 12:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У гугла тогда не было денег от слова совсем, за ним стояли инвесторы, которым вп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.123, Аноним (2), 12:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот видишь, деньги инвесторов на проекты - это тоже польза Гугл может профин... текст свёрнут, показать
     
  • 8.200, анон (?), 14:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотри отчет кто финансирует написание линукса Внезапно корпорации, а не бед... текст свёрнут, показать
     
  • 3.198, Аноним (210), 14:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За что так пермиссив не любят? Он же истинно свободен

    А кому нужна эта "истинная свобода"? А, халявщикам-проприерастам код ныкать в свои проприетарные поделия.

     
     
  • 4.235, Аноним (2), 14:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и это же хорошо, я проприетарщиков поддерживаю. Они реалисты
     
  • 2.141, anonymous (??), 12:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форкните и перелицензируйте под GPL :)
     

     ....большая нить свёрнута, показать (21)

  • 1.37, Аноним (46), 11:04, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять что-то переписывают.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не говори, лишь бы ядро не переписывать
     
     
  • 3.44, Аноним (16), 11:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дак они не смогли написать даже свою редокс. А ещё в линь лезут.
     
     
  • 4.218, Аноним (-), 14:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело опеннетные анонимы - не смогли написать даже свою Хурд.
    А ещё в линь лезут (ведь маечку с пингвинчиком носят - а значит почти ядерные разработчики!)!

     
  • 2.42, Аноним (16), 11:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кровати передвигают...
     

  • 1.43, Аноним (19), 11:08, 31/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.50, Жироватт (ok), 11:14, 31/01/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.47, Аноним (19), 11:10, 31/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.73, Урри (ok), 11:45, 31/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.53, IdeaFix (ok), 11:16, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Еще один способ убить всё легаси не x86 железо :)
     
     
  • 2.153, Аноним (144), 12:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Недооцененный комментарий.
     
  • 2.216, Аноним (210), 14:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага-ага, x86 совсем не легаси ;)
     

  • 1.65, Alexey Tor. (?), 11:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что, КореУтилс нельзя было на Паскале переписать? Можно было. Просто язык непопулярен. в массах. А так можно было б. И что - получилось бы плохо? Да нет. Получилось бы нормально. Если выбрать стабильный релиз FPC.
     
     
  • 2.71, Аноним (2), 11:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но и на Расте не хуже
     
     
  • 3.154, Аноним (144), 12:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представляю, что будет, когда в сабже начнут одну за другой находить уязвимости.
     
     
  • 4.162, Аноним (2), 13:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего страшного, в Сишных же находят
     
     
  • 5.165, Аноним (16), 13:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если нет разницы, зачем тогда раст?
     
     
  • 6.170, Аноним (170), 13:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать удобнее, вот и всё, а если все тоже самое, зачем нужен ваш си?
     
     
  • 7.215, an (??), 14:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Писать удобнее как раз на С.
     
  • 6.222, Аноним (-), 14:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если нет разницы, зачем тогда раст?

    Ты уже нашел сравнимое количество уязвимостей?
    Или очередная пук^W опеннетная оналитека вида "я что-то придумал и на основе этого сделал выводы, а значит это правда!"


     
  • 2.186, Аноним (179), 14:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и на Фортране переписать и на PL/1, но зачем ?
     

  • 1.72, Урри (ok), 11:44, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Щас вызову когнитивный диссонанс у местной растодвинутой публики...

    Урри поддерживает это переписывание!

    Аргументирую:
    Во-первых, это бесплатные тестеры, которые копают очень глубоко.
    Во-вторых, это отличный учебный проект, чтобы научиться на живом качественном примере программировать и уйти во взрослые языки.
    В-третьих, это прекрасный способ отвлечь мартышек (ту часть растолюбителей, которые в принципе не способны обучаться) на безопасную для всех возню.

    --
    А в остальном бояться нечего - оно же все равно умрет с парочкой новых версий компилятора (и очередных cve), ибо с ростом количества кода технический долг перевесит и все похоронит (простыми словами: в какой-то момент скорость переписывания старого кода под новый компилятор станет ниже выходов новых компиляторов и все естественно заглохнет).

     
     
  • 2.75, Аноним (2), 11:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в какой-то момент скорость переписывания старого кода под новый компилятор станет ниже выходов новых компиляторов и все естественно заглохнет).

    Новые версии Раста почти не ломают обратную совместимость

     
     
  • 3.77, Аноним (16), 11:51, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почти не ломают...
     
  • 3.155, Аноним (144), 12:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новые версии Раста почти не ломают обратную совместимость

    Такое можно сказать почти про любой язык.

     
     
  • 4.178, podman (?), 13:51, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кроме питона
     
     
  • 5.232, Аноним (232), 14:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, уже три месяца не могу обновиться с 3.8 на 3.10, половина софта отваливается
     
  • 3.166, Урри (ok), 13:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я недавно одному любителю давал ссылку на чейндлог.
    https://github.com/rust-lang/rust/blob/master/RELEASES.md

    Смотреть пункты "Breaking Changes" и с некоторых пор стыдливо заменивший его "Compatibility Notes".

     
     
  • 4.180, НяшМяш (ok), 13:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почитал - в списке именно этого пункта всякие фиксы, чтобы не было неопределённого поведения.  

    Например: Ipv4::from_str не принимает восьмеричную и шестнадцатиричную форму записи айпи адресов чтобы избежать путаницы (как кстати рекомендует спецификация https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6943#section-3.1.1 ).

    Пойду лучше на сисиплюс писать, там хотя бы все UB сохранили ради обратной совместимости.

     
  • 2.76, Аноним (16), 11:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отвлечь мартышек ... которые в принципе не способны обучаться ... на безопасную для всех возню

    В точку!

     
  • 2.226, Аноним (223), 14:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > прекрасный способ отвлечь мартышек (ту часть растолюбителей, которые в принципе не способны обучаться) на безопасную для всех возню.

    Такая же мысль приходила в голову. Чем бы дитя не тешилось.

     

  • 1.97, Аноним (89), 12:06, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > в месяц добавляется 400-470 патчей от 20-50 разработчиков вместо 30-60 от 3-8 разработчиков год назад

    Срамота! Busybox Брюс единолично начинал пилить в 96 без ентих ваших гитхапов и смузи иде. Потом ещё двое присоединились. Это что получается, на новом прогрессивном языке чтобы писать - нужно х10 кодеров на тоже самое?

     
     
  • 2.160, Аноним (144), 13:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, лучше бы они написали нормальный аналог BusyBox на Расте, если уж так хочется что-то переписать.
     
     
  • 3.164, Аноним (16), 13:20, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > аналог BusyBox на Расте

    Не влезет на флэшку эмбеда :)

     
  • 3.182, Аноним (210), 13:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пишут ToyBox, если не ошибаюсь в названии, под бздунской лицензией. Или не на Rust? Так переписать её!
     
     
  • 4.224, Аноним (224), 14:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > под бздунской лицензией

    Надеюсь, свой коммент ты запостил из под links в фреймбуфере, используя прокси?


     
     
  • 5.234, Аноним (210), 14:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из под Falkon.
     

  • 1.104, Аноним (-), 12:15, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это атака на GNU? Зачем? Хотят вытеснить его?
     
     
  • 2.127, kusb (?), 12:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Присоединиться. Расширить. Победить.
     
     
  • 3.219, Аноним (210), 14:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А выжав Столмана, можно ещё попробовать и возглавить.
     
     
  • 4.242, Аноним (-), 15:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столлмана в обиду не дадим. Пусть каждый корпораст это знает.
     

  • 1.105, Аноним (108), 12:16, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >называется желание создать кросс-платформенную альтернативную реализацию Coreutils

    Так раст же менее кросс-платформен чем сишка.

     
     
  • 2.228, Самокатофил (?), 14:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так эта декларация - ложь. Все дело в том, что написать coreutils легко. Относительно, но легко. Опыт огромный: все юникс-лайк системы. Дергаешь вызовы либц. Всё. Даже такой гмнкодер как я вполне осиливаю пилить себе suckless'овский sbase. Никакого рокетсаенса. Проблема только в растрапоне, т.е. в стилистике раста и накладываемых ограничениях на растаманей самим компилятором. На этом они и виснут.

    Настоящая цель здесь как у сперматозоида: оплодотворить яйцеклетку. Корутилс везде. Если удастся занять его место, даже на 3х с половиной платформах, можно будет декларировать успех. И это действительно успех для такого паразитарного подхода.

     
     
  • 3.260, _kp (ok), 15:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать JS или Python под платформу, где их ещё нет, тоже легко, или относительно легко, для опытного программиста.
    Но он же, даже не станет планировать ПО на  JS/Python писать под платформу, где нет их поддержки, и тем более стабильной, проверенной.
    Он же опытный программист, а не энтузиаст, у него в задачах конечный результат.
    А те кто не могут собрать JS или Python, тоже не станут писать..
    Круг замкнулся.
    Вот и с кроссплатформенностью Руст аналогично.
     

  • 1.106, Аноним (-), 12:17, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавление оптимизаций для уменьшения размера исполняемых файлов

    Ага! У растаманов бинарники получаются огромных размеров.

     
     
  • 2.133, kusb (?), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может там вся библиотека языка и ещё что-то. Были языки типа си непопулярными - тоже приходилось бы таскать libc с собой и размер был бы тяжелее. Или они например принципиально собирают всё статически.
     
  • 2.143, anonymous (??), 12:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда информация?
     
     
  • 3.163, Аноним (144), 13:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот одна-единственная программа на Rust, которую нахожу полезной и периодически пользуюсь. Переписанный (c) less с подсветкой форматирования.

    $ stat /bin/bat | head -n 2
      File: /bin/bat
      Size: 4815256   Blocks: 9408       IO Block: 4096   regular file

    Для сравнения сам less

    $ stat /bin/less | head -n 2
      File: /bin/less
      Size: 202808     Blocks: 400        IO Block: 4096   regular file

    и nano, целый текстовый редактор с такой же подсветкой, из-за чего кстати почти не пользуюсь bat.

    $ stat /bin/nano | head -n 2
      File: /bin/nano
      Size: 352904     Blocks: 696        IO Block: 4096   regular file

    Весь пакет nano занимает на диске 2.45 MiB, уже распакованный и установленный - почти в половину меньше bat.

     
     
  • 4.217, Самокатофил (?), 14:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимушко, торагой, зачем ты паришься по поводу размера этого блоба, если для самого блоба надо еще компилер собрать? =)
     
  • 4.236, Аноним (-), 14:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для сравнения сам less
    > $ stat /bin/less | head -n 2
    >   File: /bin/less

    Хреновое сравнение. Или у тебя less с нано собраны статикой?

     
     
  • 5.245, Аноним (223), 15:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хреновый из тебя телепат.
     
     
  • 6.264, Аноним (-), 15:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хреновый из тебя телепат.

    Поэтому и был задан вопрос - посмотри в зависимости nano и скажи, оно у тебя не использут сишные либы?
    А теперь расскажи, сколько растовых либ "притянул" в зависимостях bat - потому что размер 4МБ совпадает с дебианским пакетом, собранным "статикой".

     
     
  • 7.271, Аноним (271), 16:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так возми и посмотри вместо того чтобы удобрять раздел комментариев. Про статику bat - глянул его зависимости, долго смеялся, спасибо за хорошее настроение.
     

  • 1.126, kusb (?), 12:30, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин, десять минусов. Это какой-то анти-раст фанатизм. По мне, так это просто язык программирования со странным синтаксисом и интересными идеями в плане безопасности.
     
     
  • 2.161, Аноним (46), 13:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда эта дрянь всё заполонит благодаря популярности у миллионов приматов, возмущаться уже будет поздно.
     
  • 2.249, псевдонимус (?), 15:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с неадекватным сообществом.
     
     
  • 3.253, программер (?), 15:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и с неадекватными программистами

    '''
    $ cargo build --release

    ...

    error[E0658]: arbitrary expressions in key-value attributes are unstable
    --> /home/programmer/.cargo/registry/src/github.com-1ecc6299db9ec823/clap-3.0.10/src/lib.rs:8:39
      |
    8 | #![cfg_attr(feature = "derive", doc = include_str!("../README.md"))]
      |                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      |
      = note: see issue #78835 <https://github.com/rust-lang/rust/issues/78835> for more information
    '''

     

  • 1.128, kusb (?), 12:33, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно переписать coreutils на шелле, а потом некоторые примитивы для быстроты реализовать как программы на си...
     
     
  • 2.136, bOOster (ok), 12:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так изначально было. Давным давно, когда большинство местных даже в планах у родителей не было.
     
     
  • 3.142, kusb (?), 12:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты, интересно.
     
  • 2.184, Аноним (210), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так завоют же местные: "Bash-портянкиии!"
     
     
  • 3.263, местные (?), 15:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bash-портянкиии!
     

  • 1.129, bOOster (ok), 12:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каким образом cut то у них работает быстрее?? Это-ж работа с файловой структурой. Или эти дурачки кэшируют запрос и выходят статус операции не получив?
    Это, видимо, как в другой теме - rustоман скомпилировал код в 8 байт, в которые даже "hello opennet" не помещались... Я поржал.
     
     
  • 2.134, kusb (?), 12:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    true;
     
  • 2.145, anonymous (??), 12:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь про что-то такое -- https://github.com/kmcallister/tiny-rust-demo ?
     
     
  • 3.248, Аноним (-), 15:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Речь про что-то такое -- https://github.com/kmcallister/tiny-rust-demo ?

    Речь про ламероватых Анти-Расто-Военов, которые использовали du для сравнения сишного хелло-ворда с хелловордом растовым (где вывод был в байтах).
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126607.html#90
    >  du a.out
    > 32      a.out

    А когда им, прикола ради, вывели такой же выхлоп
    > && du hello
    > 8    hello

    "компуктерный Эксперт" выше решил что это выхлоп в байтах (причем его не смутило, что ELF-хелловорд c printf в 32 байта тоже не очень-то влезает).

     
  • 2.152, Аноним (152), 12:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    cut и cat — это разные уилиты, первая парсит содержимое по разделителям, а вторая копирует (и чуть чуть парсит).
     

  • 1.131, Аноним (131), 12:35, 31/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
     
  • 2.149, Аноним (16), 12:51, 31/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.167, _kp (ok), 13:26, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как в одном анекдоте.
    Один НИИ выбил гранд на производство сливочного масла из фекалий. Через год проверка. Какие результаты?
    На цвет и вкус пока не очень, но намазывать уже можно!
     
  • 1.173, RAMbug (?), 13:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну переписали и переписали.

    Если оно реально работает быстрее, то я могу только порадоваться.

    Языки программирования это просто инструменты. Главное — результат, верно?

     
     
  • 2.185, _kp (ok), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно.
    Предположим, что обсуждаемые утилиты таки переписали и они заработали полностью.
    Но кто будет поддерживать, и тем более развивать проект? Без популяризации языка, на нём и далее будут переписывать проекты, которые и так работали, или какое время будут существовать форки для энтузиастов.
    Как пример, F# вроде бы и хороший, но проекты на нем менее популярны из за отсутствия интереса многих программистов, и известен ряд проектов, которые для развития всего лишь перевели с F# на более распространённые языки.
    А пока могу лишь пожелать авторам удачи, и игнорировать дальше.
     
     
  • 3.196, RAMbug (?), 14:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забиваешь свою голову всяким мусором, который вообще никак не относится к твоей жизни.

    Пусть хоть каждый месяц переписывают на новые языки, да хоть ядро пускай перепишут. Это их дело, они за это деньги получают. Тебе точно не придётся там ничего поддерживать и развивать.

     
  • 2.191, Анонн (?), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема их поддерживать?
    Дропнуть поддержку имеющихся, перевести ресурсы (зарплату) на новых программеров и все. Точно так же будут пилить на деньги корпоратов через GNU как и раньше.
     
  • 2.192, Аноним (144), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если оно реально работает быстрее

    А теперь по фактам.

    $ time for (( c=1; c<=1000; c++ )); do echo 'hello world' | base64 > /dev/null; done

    real 0m1.300s
    user 0m1.062s
    sys 0m0.578s


    $ time for (( c=1; c<=1000; c++ )); do echo 'hello world' | uu-base64 > /dev/null; done

    real 0m1.782s
    user 0m1.303s
    sys 0m0.803s

    Каждый тест запускал три раза, здесь последний результат. base64 взял как первую попавшуюся под руку.

     

  • 1.177, Аноним (144), 13:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    $ expac -Q -HM '%n:  %m' toybox busybox coreutils uutils-coreutils
    toybox:  0.77 MiB
    busybox:  1.42 MiB
    coreutils:  16.37 MiB
    uutils-coreutils:  102.10 MiB

    Растовики, ваши оправдания. Только пожалуйста больше не делайте ошибок в своих helloworld-ах.

     
     
  • 2.189, Аноним (210), 14:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вывод: ToyBox переписать на Rust!
     
  • 2.256, Аноним (-), 15:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > coreutils:  16.37 MiB
    > uutils-coreutils:  102.10 MiB

    А руки из задницы вынать не пробовал?
    https://github.com/uutils/coreutils/releases/download/0.0.12/coreutils_0.0.12_
    > utils-coreutils: 12.7 MiB
    > Растовики, ваши оправдания. Только пожалуйста больше не делайте ошибок в своих helloworld-ах.

    "Криворук и ламероват - это раст все виноват!"

     
     
  • 3.267, Аноним (271), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже вынул? Поздравляю. А вот растовики, которые запихнули его в репозиторий в таком виде, похоже еще нет.
     
     
  • 4.270, Аноним (-), 16:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты уже вынул? Поздравляю.

    Обделался с размерами арчевод, но "руки из опы" конечно же у всех, кроме него!
    > А вот растовики, которые запихнули его в репозиторий

    И в штаны тебе навалили тоже они? Ох уж эти Злобные Растаманы!

     
     
  • 5.273, Аноним (271), 16:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воен Зарастового Сопротивления сравнивает размеры распакованного пакета coreutils со сжатым пакетом uutils-coreutils, но в штаны ему конечно навалили другие!

    $ expac -S -HM '%n:  %k' toybox busybox coreutils uutils-coreutils
    busybox:  0.72 MiB
    coreutils:  2.69 MiB
    uutils-coreutils:  9.40 MiB

     

  • 1.239, Аноним (239), 14:58, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В настоящее время полностью доведена до паритета с GNU Coreutils реализация 88 утилит. Отдельные недоработки отмечаются в 18 утилитах, включая cp, dd, date, df, install, ls, more, sort, split, tail и test.

    КПД пока отрицательный, но скоро выйдут в 0.

     
  • 1.240, псевдонимус (?), 15:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От норкоманы... Ещё и туповатые: нужно переписать на раст компоненты системды, а остатки утилит сами подтянуться.
     
  • 1.252, Аноним (271), 15:21, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть еще такой интересный язык V, один кандидатов в преемники Rust, испытавшим е... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.257, Аноним (257), 15:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия пре пре пре пре альфа.
    Течём, падаем. Но это другое.
     
  • 1.259, Аноним (257), 15:38, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отдельные недоработки отмечаются в 18 утилитах, включая cp, dd, date, df, install, ls, more, sort, split, tail и test.

    Действительно. cp, df, test, sort, split и tail. Это такие сложные программы что раст не справляется.

    cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы. Даже переписать не могут готовое.

     
     
  • 2.261, Аноним (-), 15:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Это такие сложные программы что раст не справляется.
    > cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы.

    То ли дело очередной опеннетный "осилятор", который не в курсе современных возможностей cp
    > --reflink[=WHEN]
    >              control clone/CoW copies. See below
    > -Z     set SELinux security context of destination file to default type
    >  --context[=CTX]
    >              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK

     
     
  • 3.276, самокатофил (?), 16:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  Это такие сложные программы что раст не справляется.
    >> cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы.
    > То ли дело очередной опеннетный "осилятор", который не в курсе современных возможностей
    > cp
    >> --reflink[=WHEN]
    >>              control clone/CoW copies. See below
    >> -Z     set SELinux security context of destination file to default type
    >>  --context[=CTX]
    >>              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK

    что, SELinux надо с нуля писать? Или просто споткнулись на запись в /dev/full очередной паникой, и "здесь надо всё переделать"? :-D

     

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