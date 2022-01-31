Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust

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|3.23, topin89 (ok), 10:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любительские проекты забрасывают независимо от языков. Да и потом, раст медленно внедряется в линь.
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|4.39, Аноним (16), 11:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Зачем внедрять раст в линь, если есть редокс? Или на расте что-то невозможно сделать, что работает в лине?
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|5.187, Анонн (?), 14:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что вы скажете "зачем нам этот редокс если есть линь?"
А тут раст будет в ядре.
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|6.203, nvidiaamd (?), 14:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Правильно. Зачем гадить у себя когда можно нагадить у вас. Темболее линурасты позволяют, да еще и говорят вот садитесь гадьте, вам кофейку?
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|3.31, Аноним (2), 10:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что ОС взялась писать группка энтузиастов, а писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект. Разве только на какое-то необычное железо прошивку писать. На обычных процессорах, увы. Скорее всего проблема в драйверах, устройств очень много, и под все драйверы не напишешь. Разве что линуксовые как-то подрубать, но это требует нехилого слоя поддержки, скорее всего
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|4.107, Урри (ok), 12:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может потому, что поддерживать код в рабочем состоянии не получается? Новая версия компилятора и все, тонны вчерашнего, но уже "легаси" кода перелопачивай вместо разработки.
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|5.115, Аноним (2), 12:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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GNU Hurd на Си, но его состояние не лучше.
Что касается новых версий компилятора, сейчас Rust уже более зрелый, там мало breaking changes
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|6.210, Аноним (210), 14:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что, в своё время, выбрали Mach и привязались к нему. А оно ещё и под 64 бита не заточено, устарело.
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|4.159, keydon (ok), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос".
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|5.183, Аноним (-), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС
> в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу
> конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос".
Интересно, а кто-то помимо Военов Сопртивления Расту эти крики слышал?
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|7.266, Аноним (-), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например ты.
Я не АнтиРастоВоен, поэтому увы - не слышал.
Но ты, вместо возмущенного попукивания, можешь просто дать ссылку на комменты.
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|5.95, JackONeill (?), 12:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nак я не разработчик редокса. И почти на 100% уверен, их тут нет. Не проще ли к ним пойти и у них спросить?
p.s. На сях то заброшенных проектов вообще нету))
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|6.274, Я (??), 16:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если ему ответят, то он больше не сможет задавать вопрос. поэтому ответы не ответы.
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|3.130, anonymous (??), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Во-первых, Redox не бросали -- он всё ещё развивается. И если посмотрите на статистику коммитов, то что год назад, что сейчас -- активность одинаковая.
Во-вторых, авторы разных проектов -- обычно разные люди. Задавать под каждой веткой про Rust вопрос про Redox -- это просто глупо.
В-третьих, сами проекты несут разные цели. Redox, вроде бы, никогда и не рассматривался, как замена Linux и других систем. Из-за чего ваш вопрос про Redox под этой новостью выглядит крайне неуместно.
Насколько по-вашему было бы адекватным под каждой новостью о чём-то на C или C++ писать а-ля "Почему Сишники бросили ReactOS?"
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|4.214, Аноним (210), 14:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ReactOS, как раз таки, пилится. Ну конца ему не видно, поскольку, проект-догонялка всегда в отстающих.
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|4.158, Аноним (16), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Что-то не похоже на заброшенность
Слышал притчу о Неуловимом Джо?
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|3.176, Аноним (-), 13:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему растаманы бросили свою редокс?!
А почему нерастоманы бросили свой хурд?
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|5.195, Аноним (-), 14:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Этодругое!
А, ну тогда да.
Кстати, а почему нерастоманы бросили свой
Adelian, Aksel, Amoeba,
Arcrascent OS, CakeOS, CapROS, Caracal, Cédille, Clicker, Crocos, d264b, Derrick Operating System ... Valix, WISDOM, XOmB
(более полный список есть в https://wiki.osdev.org/Abandoned_Projects )
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|2.98, Аноним (98), 12:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
И Zig!
Думаю они как-нибудь вместе с Rust уживутся на отжатой у С поляне.
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|3.223, Аноним (223), 14:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее Zig станет преемником Rust-а, так как он унаследовал от него лучшее, отбросив никому не нужное.
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|2.108, Аноним (108), 12:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Добро пожаловать, бэкдоры от засланных казачков в секте культистов cargo.
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|1.4, Аноним (4), 10:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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> Ещё одним важным отличием uutils является распространение под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.
Ах как хочется продаться... Ну, вы поняли.
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|2.6, Аноним (2), 10:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Пермиссив хотя бы свободнее. GNU не даёт использовать в проприетарщине, жирный минус на мой взгляд
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|3.22, Аноним (16), 10:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> GNU не даёт использовать в проприетарщине
Сам пиши, а не воруй чужой код!
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|4.27, Аноним (2), 10:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если вы решили выложить в паблик, выкладывайте уж честно - для всех. А то что за опен такой, который и использовать-то нельзя, зачем он тогда? А не хотите, чтобы использовали - ну оставьте проприетарным, какие проблемы-то?
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|5.62, Урри (ok), 11:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> что за опен такой, который и использовать-то нельзя
То-то весь мир использует - видимо просто не догадывается, что нельзя.
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|6.67, Аноним (2), 11:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну в закрытых проектах не получается нормально использовать, без хаков. В конце концов, корпорации без хаков используют FreeBSD, а с линуксом нужны выверты. Из-за лицензии линукса на нем нельзя ZFS даже. Так что freebsd - куда свободнее
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|7.80, Какаянахренразница (ok), 11:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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То есть ты хочешь и чужим кодом попользоваться, и свой огородить? Хехе, вот именно от таких субчиков и спасает GPL.
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|8.83, Аноним (2), 11:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А что в этом плохого В этом - свобода Своим opensource кодом я тоже разрешаю по... текст свёрнут, показать
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|9.111, Урри (ok), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я исправил Это не свобода Потому как ваша свобода заканчивается там, где начин... текст свёрнут, показать
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|8.96, ыы (?), 12:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
А что не так Вас чтото беспокоит когда люди берут свободное и зарабатывают Вы ... текст свёрнут, показать
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|4.110, Аноним (108), 12:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так вот они и написали, а ты весь уже от зависти сгорел, что GNUтые утилиты стали никому не нужны теперь.
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|5.122, Аноним (210), 12:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про GCC вы уж сколько лет поёте, что он теперь ненужен, что его заменит пермиссивно-проприетарный Шланг.
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|6.139, Аноним (98), 12:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И он это сделал. GCC остался удел только для legacy C и C++. Все новые проекты написаны под LLVM.
Например, Swift, Zig, Rust.
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|7.206, Самокатофил (?), 14:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В прошлом треде уже видели как раст линкуется с глибц и либгцц. Мне кажется вы зря плюете в колодец из которого пьете. ;)
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|3.56, заминированный тапок (ok), 11:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Пермиссив хотя бы свободнее. GNU не даёт использовать в проприетарщине, жирный минус на мой взгляд
жирный минус тебе за твой взгляд
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|4.132, Аноним (-), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>MIT это тоже самое что as is
Словосочетание "as is" то есть, "как есть" используется абсолютно во всех лицензиях, в том числе и в пермиссивных. Его смысл - "автор не несёт ответственности" за работу своего кода. Это юридическая формальность, которая защищает от паразитов-вымогателей. Например, кто-то поюзал твой музыкальный плеер, а затем испытал моральные страдания, и вот к тебе прилетает иск.
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|3.112, Аноним (210), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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GNU не даёт использовать в проприетарщине безвоздмездно, жирный плюсюще.
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|6.193, анон (?), 14:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха-ха, а ты посмотри кто делает коммиты я ядро линукса :)
И увидешь там страшных корпорастов: IBM, intel, google...
А то решили тут комунизм устроить
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|7.272, самокатофил (?), 16:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ха-ха, а ты посмотри кто делает коммиты я ядро линукса :)
> И увидешь там страшных корпорастов: IBM, intel, google...
а проприетарный код где?
> А то решили тут комунизм устроить
ГПЛ это о рыночных отношениях: я тебе - ты мне.
|
|4.201, Аноним (-), 14:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GNU не даёт использовать в проприетарщине безвоздмездно, жирный плюсюще.
Ну не томи, покажи нам уже Ext патчи для ядра от гугла!
Или "Это было давно и поэтому уже почти неправда!"
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|2.7, _hide_ (ok), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Их уже 5 лет никто особо не покупает. Глупо думать, что "человеческая глупость" имеет хоть какие-то мотивы.
Забавно выглядит переписывание хорошего кода (местами не очень, но в целом норм) на "безопасном" языке, не обеспечивающего никакой безопасности.
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|3.10, Аноним (2), 10:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Забавно выглядит переписывание хорошего кода (местами не очень, но в целом норм)
Там в первоисточнике написано, кстати, что в процессе они зарепортили несколько багов в сильных кореютилсах. Так что да, да
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|4.32, _hide_ (ok), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в процессе они зарепортили несколько багов
Вот это действительно хорошая работа. Теперь понятно, для чего Раст нужен -- пока на него переписывают, находят и исправляют ошибки в оригинальном коде. В результате код на раст-е становится не так сильно и нужен
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|5.59, Аноним (59), 11:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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А в чём смысл, если Сишные утилиты будут рано или поздно заменены растовскими?
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|6.92, _hide_ (ok), 12:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чём смысл, если Сишные утилиты будут рано или поздно заменены
> растовскими?
Ну вот какое отношение будет иметь раст к тому языку, но котором напишут настоящую замену Cишым утилитам? Где раст, с его говно*** (зачеркнуто) с восходом солнца вручную (зачеркнуто) с безопасным управлением памяти и где C с его копиркой ассемблера в осмысленные конструкции?
У питона куда больше шансов заменить С, чем у раста.
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|7.100, Аноним (2), 12:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем вам так не нравится безопасное управление памятью?
Я вот сам лично топлю за функциональные языки, Haskell там. Но они достаточно высокоуровневы. Rust же чуть поближе к железу, но при этом берет передовые концепции функционального программирования и языков на вооружение, win-win ситуация
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|1.5, lockywolf (ok), 10:40, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Куча сломанного софта, куча функций современных ОС не реализована, но растовики переписывают то, что и так (пусть не идеально) работает.
Чтобы им пусто было.
И да, чтобы не быть бессмысленным занудой: вот свой Servo для Firefox бы пилили -- было бы дело. Скорость, безопасность, всё вот это ровно там бы очень было нужно.
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|2.8, Аноним (2), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чтобы им пусто было.
Что вы так хейтите, вам-то чем эти люди помешали?
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|5.204, Аноним (-), 14:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ага, растамания головного мозга.
Это когда везде растоманы мерещатся? Так на опеннете это уже на эпидемию смахивает.
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|2.9, Аноним (9), 10:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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почему это вас заботит? пусть что хотят то и делают, демократия и капитализм же
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|3.12, lockywolf (ok), 10:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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> почему это вас заботит? пусть что хотят то и делают, демократия и
> капитализм же
Демократия и капитализм разрешают мне хейтить всё, что мне захочется хейтить. Я же не с пушкой у них над ухом стою.
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|4.74, Аноним (9), 11:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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спору нет, но на хейт ИМХО уходит много позитивной энергии, которую вы могли бы потратить на улыбки окружающим, к примеру
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|5.90, Аноним (16), 12:03, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> потратить на улыбки окружающим
Вместо того, чтобы хейтить сиси++, растаманы могли бы потратить время на улыбки окружающим.
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|3.29, Аноним (16), 10:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> демократия и капитализм
А что, критика при демократии и капитализме - запрещена?!
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|2.137, anonymous (??), 12:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И да, чтобы не быть бессмысленным занудой: вот свой Servo для Firefox бы пилили -- было бы дело. Скорость, безопасность, всё вот это ровно там бы очень было нужно.
Вы же понимаете, что Servo и заменой coreutils занимаются разные люди из разных организаций и с разными конечными целями и задачами? Или вы считаете, что если кто-то решил для своих целей использовать Rust, то он должен заниматься Servo?
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|4.199, анон (?), 14:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Свидетели "очень нужных архитектур" подьехали...
Сейчас раскажут что обязательно нужно поддержать код-мамонта 30 летней давности.
ps Урри, привет тебе чего-то не было видно в теме про CVE в либе с 95го года.
Может прокоментируешь)
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|5.243, Самокатофил (?), 15:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А знаешь что я люблю, анон?! Сообщество нетбсдшников. Не, не тогда когда они переименовывают блэклист в денайлист. А когда они портируют код на какую-нибудь железку, грузят нетку на этом гвне мамонта, и показывают топ. И оказывается, что она и там летает.
Красиво, чшорт побери. И код у нетки красивый, и хакеры, с их любовью к машинам, с их желанием их оживить -- это красиво.
А вы, модные пацанчики, с растом наперевес, и любителями то греп хоронить, то си, то ядро линукса, то архитектуры, вызываете лишь сожаление. Не в смысле "мне вас жаль", этого высокомерного апломба :-D Просто грустно за вами наблюдать.
|
|5.251, Аноним (251), 15:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Способность запускаться и работать как на архитектуре 30 летней давности, так и на современной - это показатель качественного кода. Вот в NetBSD так и поступают, качественный красивый код, к-й без костылей работает на всех поддерживаемых архитектурах.
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|2.34, Аноним (16), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> успешно выполняются 214 тестов, но 313 тестов аналог на Rust пока не проходит.
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|3.171, Аноним (210), 13:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как там с написанием модулей ядра на нём? Что лучше в ядро засунуть: V8 или SpyderMonkey?
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|3.61, Аноним (2), 11:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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C++. Никакого контроля от компилятора за ошибочным кодом. Дожили
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|4.66, Урри (ok), 11:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кофемолка - мелет кофе.
Пылесос - собирает пыль.
Стиральная машина - стирает.
Компилятор - компилирует.
Неужели у смузихлебов недостаточно мозгов, чтобы овладеть двумя высококачественными, специализированными под две совершенно различные задачи, инструментами?
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|5.69, Аноним (2), 11:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас недостаточно компилировать код, нужно следить за ошибками. Взгляни, как строги компиляторы в функциональных языках программирования, таких как Haskell или Idris. Rust - это попытка сделать более низкоуровневый язык с таким же сильным компилятором. Почему этому идёт такое яростное сопротивление - не понятно, идея-то классная
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|6.86, Аноним (16), 12:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем сложнее компилятор, тем тупее ошибки делают растаманы. Как там в FF было: при проверке индекса массива растаманы перепутали сравнения больше-меньше.
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|7.88, Аноним (2), 12:03, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Растаманы, растаманы, а сишники или джависты не делают ошибок в логике?
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|6.135, Урри (ok), 12:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для этого разработаны другие специализированные инструменты и полноценные процес... большой текст свёрнут, показать
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|7.147, Аноним (2), 12:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Тестирование - это, конечно, хорошо, но хочется предотвращения и доказательства ... большой текст свёрнут, показать
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|8.209, Урри (ok), 14:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хочется, не спорю устало компилятор - компилирует Он не отлавливает никакие ... текст свёрнут, показать
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|9.227, Аноним (2), 14:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот - ошибку типов ловит же, раз не компилирует Но вот как раз суть - в этом... большой текст свёрнут, показать
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|6.175, Аноним (210), 13:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Rust - это попытка сделать более низкоуровневый язык с таким же сильным компилятором. Почему этому идёт такое яростное сопротивление - не понятно, идея-то классная
Но воплощение этой идеи - дерьмо.
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|9.230, Аноним (2), 14:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это заплатка поверх имеющегося языка, не ограничивающая использование старых неб... текст свёрнут, показать
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|10.265, Урри (ok), 15:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не нужно Я хочу иметь возможность рискнуть, но достичь выдающихся результатов ... текст свёрнут, показать
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|4.144, Аноним (144), 12:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В C++ для этого есть отличные отдельные утилиты. А в Rust защиту от дурака приходится встраивать в язык. Дожили.
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|5.151, Аноним (2), 12:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, защита от дурака должна быть встроенной. Если бы ее встроили в С++, было бы лучше всем
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|6.213, Урри (ok), 14:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну да, защита от дурака должна быть встроенной. Если бы ее встроили
> в С++, было бы лучше всем
Нет. Только дуракам.
А так как дураки в IT не нужны, то, следуя формальной логике, никому.
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|7.250, Аноним (2), 15:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А откуда тогда в коде не дураков уязвимости постоянно? С этим же надо что-то делать. Нельзя быть настолько самонадеянным - думать, что можно писать код без ошибок
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|8.268, Урри (ok), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Все люди ошибаются Только дураки думают, что можно писать код без ошибок Умные... текст свёрнут, показать
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|4.188, _kp (ok), 14:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Более вероятный вариант, что в очередной стандарт С++ какие то из фич Раста возьмут, чем будут переписывать на другой язык.
Феномен "маленького фатального недостатка" (сделано не нами) - никто не отменял.
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|4.225, Mike Lee (?), 14:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну и как, где там операционные системы написаные на ц++? ну была симбиан когда то и та померла.
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|2.30, Аноним (16), 10:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Уже написали одну - редоксом называется... Что с ней? Куда пропала?
|
|1.25, Аноним (25), 10:55, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тем временем топовые коммитеры (с небольшим исключением) - оффтоп-юзеры (win, mac) и/или веб-приматы
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|2.33, Аноним (2), 11:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну mac-то годная nix-подобная система, на открытом ядре даже, чё вам не нравится-то?
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|3.41, Аноним (25), 11:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на открытом ядре даже
А, ну-ка, запусти-ка Mac на открытом форке(?!) ядра!
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|5.51, Аноним (25), 11:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чтобы отвечать за свои слова "на открытом ядре даже".
Во-первых, открыт только форк. При этом не известно, что это за форк и форк чего.
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|6.52, Аноним (2), 11:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Apple выкладывает код Дарвина на официальном гитхабе и на сайте. Так что всё открыто.
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|7.58, Аноним (25), 11:20, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И?
Как говорится: на заборе "дарвин" написано, а за ним лежат дрова.
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|7.194, Аноним (210), 14:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Apple выкладывает код Дарвина на официальном гитхабе и на сайте. Так что всё открыто.
OK, ну так собери и запусти его на Маке, чтоб нас носом ткнуть.
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|4.262, Аноним (59), 15:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальная ОСь. Как и Линукс. Как и Винда. А вот что не очень понятно - это стремление некоторых ругать другие ОСи
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|3.46, Аноним (46), 11:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Он же истинно свободен
Как оно может быть свободно, если тебе могут вручить закрытый код, который ты не сможешь модифицировать?
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|4.55, Аноним (2), 11:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так ты тоже этот код можешь получить из пермиссивного источника. И в отличие от гну сможешь его закрыть, если нужно. В этом и свобода, что можно делать почти что угодно
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|5.64, Аноним (46), 11:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну так ты тоже этот код можешь получить из пермиссивного источника.
Ну да, "этот же", ага.
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|5.68, Урри (ok), 11:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это однобокая свобода - свобода корпораций брать. И все.
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|6.70, Аноним (2), 11:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну не только корпораций, а любого бизнеса/программиста. Пользователь же в любом случае зависит от поставщиков.
Да и что плохого в корпорациях? Весь прогресс они двигают последние лет 40+
|
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|7.78, Аноньимъ (ok), 11:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Да и что плохого в корпорациях? Весь прогресс они двигают последние лет 40+
Сильное заявление.
Ну да, Афон и КОВИД неоспоримые свидетельства прогресса.
|
|7.79, Урри (ok), 11:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это смотря что называть словом прогресс Если запланированное устаревание, кот... большой текст свёрнут, показать
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|8.87, Аноним (2), 12:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Сам же пользуешься плодами этого прогресса , интернетом, персональными компьюте... текст свёрнут, показать
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|9.138, Урри (ok), 12:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно пользуюсь, я же не идиот отказываться от того, что есть из чисто идеолог... текст свёрнут, показать
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|7.81, Аноним (16), 11:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ... в корпорациях? Весь прогресс они двигают
Увы, нет. Что сделал гугл за своё существование? Ничего. Все продукты куплены/захвачены/украдены. Более ста позиций.
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|8.84, Аноним (2), 12:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Без инвестиций Гугла, где бы эти все продукты были Да и поисковый движок делал ... текст свёрнут, показать
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|9.117, Аноним (16), 12:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У гугла тогда не было денег от слова совсем, за ним стояли инвесторы, которым вп... текст свёрнут, показать
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|8.200, анон (?), 14:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Посмотри отчет кто финансирует написание линукса Внезапно корпорации, а не бед... текст свёрнут, показать
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|3.198, Аноним (210), 14:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>За что так пермиссив не любят? Он же истинно свободен
А кому нужна эта "истинная свобода"? А, халявщикам-проприерастам код ныкать в свои проприетарные поделия.
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|3.44, Аноним (16), 11:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дак они не смогли написать даже свою редокс. А ещё в линь лезут.
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|4.218, Аноним (-), 14:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело опеннетные анонимы - не смогли написать даже свою Хурд.
А ещё в линь лезут (ведь маечку с пингвинчиком носят - а значит почти ядерные разработчики!)!
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|1.65, Alexey Tor. (?), 11:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что, КореУтилс нельзя было на Паскале переписать? Можно было. Просто язык непопулярен. в массах. А так можно было б. И что - получилось бы плохо? Да нет. Получилось бы нормально. Если выбрать стабильный релиз FPC.
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|3.154, Аноним (144), 12:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представляю, что будет, когда в сабже начнут одну за другой находить уязвимости.
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|6.170, Аноним (170), 13:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Писать удобнее, вот и всё, а если все тоже самое, зачем нужен ваш си?
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|6.222, Аноним (-), 14:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если нет разницы, зачем тогда раст?
Ты уже нашел сравнимое количество уязвимостей?
Или очередная пук^W опеннетная оналитека вида "я что-то придумал и на основе этого сделал выводы, а значит это правда!"
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|1.72, Урри (ok), 11:44, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Щас вызову когнитивный диссонанс у местной растодвинутой публики...
Урри поддерживает это переписывание!
Аргументирую:
Во-первых, это бесплатные тестеры, которые копают очень глубоко.
Во-вторых, это отличный учебный проект, чтобы научиться на живом качественном примере программировать и уйти во взрослые языки.
В-третьих, это прекрасный способ отвлечь мартышек (ту часть растолюбителей, которые в принципе не способны обучаться) на безопасную для всех возню.
--
А в остальном бояться нечего - оно же все равно умрет с парочкой новых версий компилятора (и очередных cve), ибо с ростом количества кода технический долг перевесит и все похоронит (простыми словами: в какой-то момент скорость переписывания старого кода под новый компилятор станет ниже выходов новых компиляторов и все естественно заглохнет).
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|2.75, Аноним (2), 11:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в какой-то момент скорость переписывания старого кода под новый компилятор станет ниже выходов новых компиляторов и все естественно заглохнет).
Новые версии Раста почти не ломают обратную совместимость
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|3.155, Аноним (144), 12:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новые версии Раста почти не ломают обратную совместимость
Такое можно сказать почти про любой язык.
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|5.232, Аноним (232), 14:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, уже три месяца не могу обновиться с 3.8 на 3.10, половина софта отваливается
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|4.180, НяшМяш (ok), 13:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почитал - в списке именно этого пункта всякие фиксы, чтобы не было неопределённого поведения.
Например: Ipv4::from_str не принимает восьмеричную и шестнадцатиричную форму записи айпи адресов чтобы избежать путаницы (как кстати рекомендует спецификация https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6943#section-3.1.1 ).
Пойду лучше на сисиплюс писать, там хотя бы все UB сохранили ради обратной совместимости.
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|2.76, Аноним (16), 11:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отвлечь мартышек ... которые в принципе не способны обучаться ... на безопасную для всех возню
В точку!
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|2.226, Аноним (223), 14:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> прекрасный способ отвлечь мартышек (ту часть растолюбителей, которые в принципе не способны обучаться) на безопасную для всех возню.
Такая же мысль приходила в голову. Чем бы дитя не тешилось.
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|1.97, Аноним (89), 12:06, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> в месяц добавляется 400-470 патчей от 20-50 разработчиков вместо 30-60 от 3-8 разработчиков год назад
Срамота! Busybox Брюс единолично начинал пилить в 96 без ентих ваших гитхапов и смузи иде. Потом ещё двое присоединились. Это что получается, на новом прогрессивном языке чтобы писать - нужно х10 кодеров на тоже самое?
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|2.160, Аноним (144), 13:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, лучше бы они написали нормальный аналог BusyBox на Расте, если уж так хочется что-то переписать.
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|3.182, Аноним (210), 13:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так пишут ToyBox, если не ошибаюсь в названии, под бздунской лицензией. Или не на Rust? Так переписать её!
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|4.224, Аноним (224), 14:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> под бздунской лицензией
Надеюсь, свой коммент ты запостил из под links в фреймбуфере, используя прокси?
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|1.105, Аноним (108), 12:16, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>называется желание создать кросс-платформенную альтернативную реализацию Coreutils
Так раст же менее кросс-платформен чем сишка.
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|2.228, Самокатофил (?), 14:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так эта декларация - ложь. Все дело в том, что написать coreutils легко. Относительно, но легко. Опыт огромный: все юникс-лайк системы. Дергаешь вызовы либц. Всё. Даже такой гмнкодер как я вполне осиливаю пилить себе suckless'овский sbase. Никакого рокетсаенса. Проблема только в растрапоне, т.е. в стилистике раста и накладываемых ограничениях на растаманей самим компилятором. На этом они и виснут.
Настоящая цель здесь как у сперматозоида: оплодотворить яйцеклетку. Корутилс везде. Если удастся занять его место, даже на 3х с половиной платформах, можно будет декларировать успех. И это действительно успех для такого паразитарного подхода.
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|3.260, _kp (ok), 15:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собрать JS или Python под платформу, где их ещё нет, тоже легко, или относительно легко, для опытного программиста.
Но он же, даже не станет планировать ПО на JS/Python писать под платформу, где нет их поддержки, и тем более стабильной, проверенной.
Он же опытный программист, а не энтузиаст, у него в задачах конечный результат.
А те кто не могут собрать JS или Python, тоже не станут писать..
Круг замкнулся.
Вот и с кроссплатформенностью Руст аналогично.
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|1.106, Аноним (-), 12:17, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>добавление оптимизаций для уменьшения размера исполняемых файлов
Ага! У растаманов бинарники получаются огромных размеров.
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|2.133, kusb (?), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может там вся библиотека языка и ещё что-то. Были языки типа си непопулярными - тоже приходилось бы таскать libc с собой и размер был бы тяжелее. Или они например принципиально собирают всё статически.
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|3.163, Аноним (144), 13:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот одна-единственная программа на Rust, которую нахожу полезной и периодически пользуюсь. Переписанный (c) less с подсветкой форматирования.
$ stat /bin/bat | head -n 2
File: /bin/bat
Size: 4815256 Blocks: 9408 IO Block: 4096 regular file
Для сравнения сам less
$ stat /bin/less | head -n 2
File: /bin/less
Size: 202808 Blocks: 400 IO Block: 4096 regular file
и nano, целый текстовый редактор с такой же подсветкой, из-за чего кстати почти не пользуюсь bat.
$ stat /bin/nano | head -n 2
File: /bin/nano
Size: 352904 Blocks: 696 IO Block: 4096 regular file
Весь пакет nano занимает на диске 2.45 MiB, уже распакованный и установленный - почти в половину меньше bat.
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|4.217, Самокатофил (?), 14:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анонимушко, торагой, зачем ты паришься по поводу размера этого блоба, если для самого блоба надо еще компилер собрать? =)
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|4.236, Аноним (-), 14:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для сравнения сам less
> $ stat /bin/less | head -n 2
> File: /bin/less
Хреновое сравнение. Или у тебя less с нано собраны статикой?
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|6.264, Аноним (-), 15:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хреновый из тебя телепат.
Поэтому и был задан вопрос - посмотри в зависимости nano и скажи, оно у тебя не использут сишные либы?
А теперь расскажи, сколько растовых либ "притянул" в зависимостях bat - потому что размер 4МБ совпадает с дебианским пакетом, собранным "статикой".
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|7.271, Аноним (271), 16:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так возми и посмотри вместо того чтобы удобрять раздел комментариев. Про статику bat - глянул его зависимости, долго смеялся, спасибо за хорошее настроение.
|
|1.126, kusb (?), 12:30, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Блин, десять минусов. Это какой-то анти-раст фанатизм. По мне, так это просто язык программирования со странным синтаксисом и интересными идеями в плане безопасности.
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|2.161, Аноним (46), 13:09, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда эта дрянь всё заполонит благодаря популярности у миллионов приматов, возмущаться уже будет поздно.
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|3.253, программер (?), 15:27, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и с неадекватными программистами
'''
$ cargo build --release
...
error[E0658]: arbitrary expressions in key-value attributes are unstable
--> /home/programmer/.cargo/registry/src/github.com-1ecc6299db9ec823/clap-3.0.10/src/lib.rs:8:39
|
8 | #![cfg_attr(feature = "derive", doc = include_str!("../README.md"))]
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: see issue #78835 <https://github.com/rust-lang/rust/issues/78835> for more information
'''
|
|1.128, kusb (?), 12:33, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можно переписать coreutils на шелле, а потом некоторые примитивы для быстроты реализовать как программы на си...
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|2.136, bOOster (ok), 12:37, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так изначально было. Давным давно, когда большинство местных даже в планах у родителей не было.
|
|1.129, bOOster (ok), 12:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Каким образом cut то у них работает быстрее?? Это-ж работа с файловой структурой. Или эти дурачки кэшируют запрос и выходят статус операции не получив?
Это, видимо, как в другой теме - rustоман скомпилировал код в 8 байт, в которые даже "hello opennet" не помещались... Я поржал.
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|
|
|2.152, Аноним (152), 12:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
cut и cat — это разные уилиты, первая парсит содержимое по разделителям, а вторая копирует (и чуть чуть парсит).
|
|1.167, _kp (ok), 13:26, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как в одном анекдоте.
Один НИИ выбил гранд на производство сливочного масла из фекалий. Через год проверка. Какие результаты?
На цвет и вкус пока не очень, но намазывать уже можно!
|
|1.173, RAMbug (?), 13:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну переписали и переписали.
Если оно реально работает быстрее, то я могу только порадоваться.
Языки программирования это просто инструменты. Главное — результат, верно?
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|2.185, _kp (ok), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верно.
Предположим, что обсуждаемые утилиты таки переписали и они заработали полностью.
Но кто будет поддерживать, и тем более развивать проект? Без популяризации языка, на нём и далее будут переписывать проекты, которые и так работали, или какое время будут существовать форки для энтузиастов.
Как пример, F# вроде бы и хороший, но проекты на нем менее популярны из за отсутствия интереса многих программистов, и известен ряд проектов, которые для развития всего лишь перевели с F# на более распространённые языки.
А пока могу лишь пожелать авторам удачи, и игнорировать дальше.
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|3.196, RAMbug (?), 14:11, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забиваешь свою голову всяким мусором, который вообще никак не относится к твоей жизни.
Пусть хоть каждый месяц переписывают на новые языки, да хоть ядро пускай перепишут. Это их дело, они за это деньги получают. Тебе точно не придётся там ничего поддерживать и развивать.
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|2.191, Анонн (?), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем проблема их поддерживать?
Дропнуть поддержку имеющихся, перевести ресурсы (зарплату) на новых программеров и все. Точно так же будут пилить на деньги корпоратов через GNU как и раньше.
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|2.192, Аноним (144), 14:07, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если оно реально работает быстрее
А теперь по фактам.
$ time for (( c=1; c<=1000; c++ )); do echo 'hello world' | base64 > /dev/null; done
real 0m1.300s
user 0m1.062s
sys 0m0.578s
$ time for (( c=1; c<=1000; c++ )); do echo 'hello world' | uu-base64 > /dev/null; done
real 0m1.782s
user 0m1.303s
sys 0m0.803s
Каждый тест запускал три раза, здесь последний результат. base64 взял как первую попавшуюся под руку.
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|1.177, Аноним (144), 13:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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$ expac -Q -HM '%n: %m' toybox busybox coreutils uutils-coreutils
toybox: 0.77 MiB
busybox: 1.42 MiB
coreutils: 16.37 MiB
uutils-coreutils: 102.10 MiB
Растовики, ваши оправдания. Только пожалуйста больше не делайте ошибок в своих helloworld-ах.
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|3.267, Аноним (271), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты уже вынул? Поздравляю. А вот растовики, которые запихнули его в репозиторий в таком виде, похоже еще нет.
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|4.270, Аноним (-), 16:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты уже вынул? Поздравляю.
Обделался с размерами арчевод, но "руки из опы" конечно же у всех, кроме него!
> А вот растовики, которые запихнули его в репозиторий
И в штаны тебе навалили тоже они? Ох уж эти Злобные Растаманы!
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|5.273, Аноним (271), 16:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воен Зарастового Сопротивления сравнивает размеры распакованного пакета coreutils со сжатым пакетом uutils-coreutils, но в штаны ему конечно навалили другие!
$ expac -S -HM '%n: %k' toybox busybox coreutils uutils-coreutils
busybox: 0.72 MiB
coreutils: 2.69 MiB
uutils-coreutils: 9.40 MiB
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|1.239, Аноним (239), 14:58, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В настоящее время полностью доведена до паритета с GNU Coreutils реализация 88 утилит. Отдельные недоработки отмечаются в 18 утилитах, включая cp, dd, date, df, install, ls, more, sort, split, tail и test.
КПД пока отрицательный, но скоро выйдут в 0.
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|1.240, псевдонимус (?), 15:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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От норкоманы... Ещё и туповатые: нужно переписать на раст компоненты системды, а остатки утилит сами подтянуться.
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|1.252, Аноним (271), 15:21, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Есть еще такой интересный язык V, один кандидатов в преемники Rust, испытавшим е... большой текст свёрнут, показать
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|1.259, Аноним (257), 15:38, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Отдельные недоработки отмечаются в 18 утилитах, включая cp, dd, date, df, install, ls, more, sort, split, tail и test.
Действительно. cp, df, test, sort, split и tail. Это такие сложные программы что раст не справляется.
cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы. Даже переписать не могут готовое.
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|2.261, Аноним (-), 15:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это такие сложные программы что раст не справляется.
> cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы.
То ли дело очередной опеннетный "осилятор", который не в курсе современных возможностей cp
> --reflink[=WHEN]
> control clone/CoW copies. See below
> -Z set SELinux security context of destination file to default type
> --context[=CTX]
> like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK
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|3.276, самокатофил (?), 16:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это такие сложные программы что раст не справляется.
>> cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы.
> То ли дело очередной опеннетный "осилятор", который не в курсе современных возможностей
> cp
>> --reflink[=WHEN]
>> control clone/CoW copies. See below
>> -Z set SELinux security context of destination file to default type
>> --context[=CTX]
>> like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK
что, SELinux надо с нуля писать? Или просто споткнулись на запись в /dev/full очередной паникой, и "здесь надо всё переделать"? :-D
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