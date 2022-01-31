Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А почему растаманы бросили свою редокс?!

3.23 , topin89 ( ok ), 10:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любительские проекты забрасывают независимо от языков. Да и потом, раст медленно внедряется в линь.

4.39 , Аноним ( 16 ), 11:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Зачем внедрять раст в линь, если есть редокс? Или на расте что-то невозможно сделать, что работает в лине?

5.187 , Анонн ( ? ), 14:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что вы скажете "зачем нам этот редокс если есть линь?"

А тут раст будет в ядре.

6.203 , nvidiaamd ( ? ), 14:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Правильно. Зачем гадить у себя когда можно нагадить у вас. Темболее линурасты позволяют, да еще и говорят вот садитесь гадьте, вам кофейку?

3.31 , Аноним ( 2 ), 10:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что ОС взялась писать группка энтузиастов, а писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект. Разве только на какое-то необычное железо прошивку писать. На обычных процессорах, увы. Скорее всего проблема в драйверах, устройств очень много, и под все драйверы не напишешь. Разве что линуксовые как-то подрубать, но это требует нехилого слоя поддержки, скорее всего

4.107 , Урри ( ok ), 12:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может потому, что поддерживать код в рабочем состоянии не получается? Новая версия компилятора и все, тонны вчерашнего, но уже "легаси" кода перелопачивай вместо разработки.

5.115 , Аноним ( 2 ), 12:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – GNU Hurd на Си, но его состояние не лучше. Что касается новых версий компилятора, сейчас Rust уже более зрелый, там мало breaking changes

6.210 , Аноним ( 210 ), 14:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому, что, в своё время, выбрали Mach и привязались к нему. А оно ещё и под 64 бита не заточено, устарело.

4.159 , keydon ( ok ), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос".

5.183 , Аноним ( - ), 13:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Замечу что когда писались новости по редоксу растоманы кричали не "писать ОС

> в нынешних условиях - это едва ли подъемный проект", а "линуксу

> конец, на расте писать быстро, пару лет и у нас будет защищенная ос". Интересно, а кто-то помимо Военов Сопртивления Расту эти крики слышал? 6.205 , nvidiaamd ( ? ), 14:24, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например ты.

7.266 , Аноним ( - ), 15:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например ты. Я не АнтиРастоВоен, поэтому увы - не слышал.

Но ты, вместо возмущенного попукивания, можешь просто дать ссылку на комменты.

3.85 , JackONeill ( ? ), 12:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не устал вопрос то повторять сто раз?)

4.91 , Аноним ( 91 ), 12:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты бы хоть раз бы да ответил.

5.95 , JackONeill ( ? ), 12:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Nак я не разработчик редокса. И почти на 100% уверен, их тут нет. Не проще ли к ним пойти и у них спросить?

p.s. На сях то заброшенных проектов вообще нету))

6.274 , Я ( ?? ), 16:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если ему ответят, то он больше не сможет задавать вопрос. поэтому ответы не ответы.

4.109 , Урри ( ok ), 12:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Веселые и приятные вопросы можно вечно спрашивать.

3.130 , anonymous ( ?? ), 12:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Во-первых, Redox не бросали -- он всё ещё развивается. И если посмотрите на статистику коммитов, то что год назад, что сейчас -- активность одинаковая.

Во-вторых, авторы разных проектов -- обычно разные люди. Задавать под каждой веткой про Rust вопрос про Redox -- это просто глупо.

В-третьих, сами проекты несут разные цели. Redox, вроде бы, никогда и не рассматривался, как замена Linux и других систем. Из-за чего ваш вопрос про Redox под этой новостью выглядит крайне неуместно. Насколько по-вашему было бы адекватным под каждой новостью о чём-то на C или C++ писать а-ля "Почему Сишники бросили ReactOS?"

4.157 , Аноним ( 16 ), 13:00, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ясно, понятно: редох == очередной болгеос от попова.

4.214 , Аноним ( 210 ), 14:32, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ReactOS, как раз таки, пилится. Ну конца ему не видно, поскольку, проект-догонялка всегда в отстающих.

3.156 , Аноним ( 156 ), 12:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox Что-то не похоже на заброшенность, коммиты есть, пулл реквесты тоже. Но надо же вбросить.

4.158 , Аноним ( 16 ), 13:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Что-то не похоже на заброшенность Слышал притчу о Неуловимом Джо?

3.176 , Аноним ( - ), 13:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему растаманы бросили свою редокс?! А почему нерастоманы бросили свой хурд?

4.179 , Аноним ( 179 ), 13:55, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Микроядро.

5.195 , Аноним ( - ), 14:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Этодругое! А, ну тогда да.

Кстати, а почему нерастоманы бросили свой

Adelian, Aksel, Amoeba,

Arcrascent OS, CakeOS, CapROS, Caracal, Cédille, Clicker, Crocos, d264b, Derrick Operating System ... Valix, WISDOM, XOmB

(более полный список есть в https://wiki.osdev.org/Abandoned_Projects )

