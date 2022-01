Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust

2.261 , Аноним ( - ), 15:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это такие сложные программы что раст не справляется.

> cp блин, sort, мдааааааа. Неосиляторы. То ли дело очередной опеннетный "осилятор", который не в курсе современных возможностей cp

> --reflink[=WHEN]

> control clone/CoW copies. See below

> -Z set SELinux security context of destination file to default type

> --context[=CTX]

что, SELinux надо с нуля писать? Или просто споткнулись на запись в /dev/full очередной паникой, и "здесь надо всё переделать"? :-D