Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK

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|1.7, Stanislavvv (?), 09:21, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если оно только под rust - не взлетит.
Тот же gtk я могу использовать в perl, python и ruby, как минимум.
Я не против раста в целом, но я против ТОЛЬКО раста как единственного языка написания пользовательских приложений.
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|2.11, eganru (?), 09:31, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По моему опыту Iced - не готовое для обычного человека.
Необходимость писать resolver="2" в workspace, без которого сборка гуевины падает при попытке собрать всё на свете. Зачем это надо? Один-единственный сигнал, в который всё на свете пихается.. Как сложностью-то этого управлять?
Но если хотят - барабан на шею. Можно через год посмотреть могут ли, или посмотреть на мертвых людей(умерших от цифрового истощения от барабана).
Кто-нибудь вообще COSMIC здесь использует? Интересно бы знать
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|3.21, derghast (ok), 10:12, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>COSMIC здесь использует
Ну я тыкал в попос, но просто интереса ради, нормально как по мне. Но, если что, то в своём текущем виде cosmic - чуть поправленный гном. Версию cosmic на расте они ещё не выкатили и, судя по всему, выпустят ещё не скоро.
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|3.24, Аноним (24), 10:43, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.
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|4.52, eganru (?), 13:37, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[i]If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.
[/i] - Ты сам-то клоун пользовался? Использует 2021 и нужно ставить в любом случае.
Я расскажу как это происходит: cтавишь в зависимости iced, он его тянет с crates.io и ты сходу получаешь ошибки сборки для платформ, которых у тебя в принципе быть не может. Нормальный человек(__не апологет__) после этого по идее выбирает что-то другое.
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|2.10, prokoudine (ok), 09:28, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Мы сделаем крутую оболочку на тулките, который непригоден для половины населения планеты» — это офигенно.
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|4.36, prokoudine (ok), 11:55, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может они пригодность определяют не для населения планеты, а для своих клиентов?
Эта теория была бы хороша, если бы их клиентами были белые американцы, живущие в США и общающиеся только с другими белыми американцами.
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|3.18, Жироватт (ok), 09:47, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не понимаешь, какой серьёзный бывает минус к INT и к CHAR, когда на персонажа с перками "ХрустиковыйПюрер", "ИзобредательОС" и с рангом "Тимлид" в гильдии действуют пассивные дебаффы "This Not Invented Here", "Ein Volk, ein Reich, ein Rust" и "Мы пойдем своим путём".
Попкорну? Это будет долго и весело. Ни Штепсель с Тарапунькой, ни Белый с Рыжим тут даже рядом не стояли.
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|3.22, Аноним (24), 10:15, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они сами делают свою оболочку и тебя участвовать не приглашают. Так что завали хавальник.
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|1.12, ryoken (ok), 09:35, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере.
Что характерно - *BSD ни одного сорта не названо :).
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|2.44, Аноним (46), 12:49, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И миникса ни одного нет... и DOS чет тоже не поддерживают... безобразие...
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|1.13, Жироватт (ok), 09:36, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хе. А ведь пусть. Пускай. Пускай космик возьмет и жиденько обделается с хрустонли-тулкитом. Не надо мешать естественному отбору.
> лидер разработчиков дистрибутива Pop!_OS и участник разработки операционной системы Redox,
С другой стороны мотивация понятна: NIH +баттфлейм от "наш невероятностный язычок обижают".
Вопрос хрустерам и армянскому радио: а почему болезный редокс не допилил, хотя бы до уровня v0.8-0.9 линукса?
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|1.20, th3m3 (ok), 10:11, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отличная новость. Хейтерам - не нравится Rust, сидите в других DE.
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|2.39, Аноним (39), 12:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильнее:
> Хейтерам - не нравится все кроме Rust, сидите в iced DE
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|1.23, Аноним (24), 10:16, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вам какая разница на чём они делают? Лишь бы работало и потребляло меньше ресурсов.
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|2.40, Аноним (46), 12:44, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А меньше ресурсов это требование из-за нежелания просто платить (менталитет экономить на спичках)?
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|3.48, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:59, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это требование к тем, кто претендует на обладание разумом. Не потреблять лишние ресурсы — это разумно. Мёрзнующая Европа зимой подтвердит.
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|4.54, Аноним (54), 14:05, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мёрзнующая Европа зимой подтвердит.
Гавное чтобы дед в бункере не замерзал
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|1.28, Аноним (28), 11:01, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+
Модно, молодёжно!
> а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web
Интересно, хипсторы теперь и в сортир тоже с вебом ходят?..
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|2.37, Аноним (24), 12:11, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они только и сидят в сортире после своего смузи
чем больше сидят, тем меньше приходиться работать. пришёл-покурил-смузи-толчок-покурил-смузи-толчок-покурил-обед-смузи-толчок-покурил-смузи-толчок-домой
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|3.41, Аноним (46), 12:46, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При это за последние пару лет Android, FireFox, Chrome, а брутальные пацаны
так ничего и не сделали закрыли и обонкротили Т-платформу, сегодня урезали ИТ
бюджеты, профукали процессорное строение и продолжают делать умный вид...
Я лично за смузихлебов они хоть и те еще, но выхлоп виден хоть может и не так
сильно соответствует тому что хотелось бы ...
Ждем выход канронической ОС Аврора на базе КуТи и ядра линукс...
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|1.30, warlock66613 (ok), 11:07, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Архитектура Iced выглядит довольно вменяемо, хотя есть вопросы насчёт того сколько это будет жрать памяти.
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|3.33, ryoken (ok), 11:18, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 128 гигабайт оперы хватит на всех.
Чушь. Если с tmpfs - может не хватить. Сборка того же Хромиума жрёт по 2Гб на поток. (В 96 пока что влезает, но у меня потоков 24).
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|1.38, Аноним (38), 12:37, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линух - это лебедь, рак и щука во плоти. Надо всем дружно пилить ReactOS с гуем под Win7, ибо нужно как можно скорее избавится от цифрового рабства от товарищей из M$. А они все пытаются изобрести какой-то велосипед, запиливая 100500 никому не нужный гуй. Только Valve идет правильным путем.
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|2.42, Аноним (46), 12:48, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты там застрял где? Давно уже Альт работает во всей военки МВД и ФСБ и прочих гос структурах,
а долбоящеры частники как обычно бегают истерят что окно в еврОПУ закрылось...
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|1.45, Аноним (46), 12:50, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сишный биндинг где? Как под это писать приложения на нормальных языках?
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|1.49, Аноним (51), 13:28, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>по сравнению с GTK библиотека Iced предоставляет более гибкий, выразительный и понятный API
Да всёгавно
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