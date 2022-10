Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK

2.11 , eganru ( ? ), 09:31, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – По моему опыту Iced - не готовое для обычного человека.

Необходимость писать resolver="2" в workspace, без которого сборка гуевины падает при попытке собрать всё на свете. Зачем это надо? Один-единственный сигнал, в который всё на свете пихается.. Как сложностью-то этого управлять? Но если хотят - барабан на шею. Можно через год посмотреть могут ли, или посмотреть на мертвых людей(умерших от цифрового истощения от барабана). Кто-нибудь вообще COSMIC здесь использует? Интересно бы знать

Лучше спроси, кто использует тут Поп!_ов_ОС.

>COSMIC здесь использует Ну я тыкал в попос, но просто интереса ради, нормально как по мне. Но, если что, то в своём текущем виде cosmic - чуть поправленный гном. Версию cosmic на расте они ещё не выкатили и, судя по всему, выпустят ещё не скоро.

If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.

4.52 , eganru ( ? ), 13:37, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [i]If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.

Ты сам-то клоун пользовался? Использует 2021 и нужно ставить в любом случае. Я расскажу как это происходит: cтавишь в зависимости iced, он его тянет с crates.io и ты сходу получаешь ошибки сборки для платформ, которых у тебя в принципе быть не может. Нормальный человек(__не апологет__) после этого по идее выбирает что-то другое.