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Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK

04.10.2022 08:53

Майкл Мёрфи (Michael Aaron Murphy), лидер разработчиков дистрибутива Pop!_OS и участник разработки операционной системы Redox, рассказал о работе над новой редакцией пользовательского окружения COSMIC. COSMIC трансформируется в самодостаточный проект, не использующий GNOME Shell и развиваемый на языке Rust. Окружение планируется использовать в дистрибутиве Pop!_OS, предустанавливаемом на ноутбуки и ПК компании System76.

Отмечается, что после долгих обсуждений и экспериментов разработчики приняли решение использовать для построения интерфейса библиотеку Iced вместо GTK. По мнению инженеров из System76 библиотека Iced, активно развиваемая в последнее время, уже достигла уровня, достаточного для использования в качестве основы для пользовательского окружения. В ходе экспериментов подготовлены различные апплеты COSMIC, написанные одновременно на GTK и Iced для сравнения технологий. Эксперименты показали, что по сравнению с GTK библиотека Iced предоставляет более гибкий, выразительный и понятный API, естественно сочетается с кодом на языке Rust и предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm.

Библиотека Iced полностью написана на языке Rust, использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+, а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web. Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Код распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/pop_o...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  3. OpenNews: Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS
  4. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  5. OpenNews: В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57866-cosmic
Ключевые слова: cosmic, gtk, rust, iced
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (??), 09:13, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну хоть не кути и на том спасибо
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    все лучше чем node.js, но хуже чем qt
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:52, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты перерос ноду, но недорос до с++?
     

  • 1.7, Stanislavvv (?), 09:21, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если оно только под rust - не взлетит.
    Тот же gtk я могу использовать в perl, python и ruby, как минимум.
    Я не против раста в целом, но я против ТОЛЬКО раста как единственного языка написания пользовательских приложений.
     
     
  • 2.11, eganru (?), 09:31, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По моему опыту Iced - не готовое для обычного человека.
    Необходимость писать resolver="2" в workspace, без которого сборка гуевины падает при попытке собрать всё на свете. Зачем это надо? Один-единственный сигнал, в который всё на свете пихается.. Как сложностью-то этого управлять?

    Но если хотят - барабан на шею. Можно через год посмотреть могут ли, или посмотреть на мертвых людей(умерших от цифрового истощения от барабана).

    Кто-нибудь вообще COSMIC здесь использует? Интересно бы знать

     
     
  • 3.15, Жироватт (ok), 09:39, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Лучше спроси, кто использует тут Поп!_ов_ОС.
     
  • 3.21, derghast (ok), 10:12, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >COSMIC здесь использует

    Ну я тыкал в попос, но просто интереса ради, нормально как по мне. Но, если что, то в своём текущем виде cosmic - чуть поправленный гном. Версию cosmic на расте они ещё не выкатили и, судя по всему, выпустят ещё не скоро.

     
  • 3.24, Аноним (24), 10:43, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.
     
     
  • 4.52, eganru (?), 13:37, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]If your project is using a Rust edition older than 2021, then you will need to set resolver = "2" in the [package] section as well.
    [/i] - Ты сам-то клоун пользовался? Использует 2021 и нужно ставить в любом случае.

    Я расскажу как это происходит: cтавишь в зависимости iced, он его тянет с crates.io и ты сходу получаешь ошибки сборки для платформ, которых у тебя в принципе быть не может. Нормальный человек(__не апологет__) после этого по идее выбирает что-то другое.

     

  • 1.9, derghast (ok), 09:24, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На форониксе уже успели посраться на этот мусорный тулкит.

    https://github.com/iced-rs/iced/issues/33
    https://github.com/iced-rs/iced/issues/552
    https://github.com/iced-rs/iced/issues/979

    Откровенно сырой тулкит, хз как попосовцы собираются а нём целую DE строить.

     
     
  • 2.10, prokoudine (ok), 09:28, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Мы сделаем крутую оболочку на тулките, который непригоден для половины населения планеты» — это офигенно.
     
     
  • 3.17, Советский инженер (?), 09:45, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может они пригодность определяют не для населения планеты, а для своих клиентов?
     
     
  • 4.36, prokoudine (ok), 11:55, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может они пригодность определяют не для населения планеты, а для своих клиентов?

    Эта теория была бы хороша, если бы их клиентами были белые американцы, живущие в США и общающиеся только с другими белыми американцами.

     
  • 3.18, Жироватт (ok), 09:47, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не понимаешь, какой серьёзный бывает минус к INT и к CHAR, когда на персонажа с перками "ХрустиковыйПюрер", "ИзобредательОС" и с рангом "Тимлид" в гильдии действуют пассивные дебаффы "This Not Invented Here", "Ein Volk, ein Reich, ein Rust" и "Мы пойдем своим путём".

    Попкорну? Это будет долго и весело. Ни Штепсель с Тарапунькой, ни Белый с Рыжим тут даже рядом не стояли.

     
  • 3.22, Аноним (24), 10:15, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они сами делают свою оболочку и тебя участвовать не приглашают. Так что завали хавальник.
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:34, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У этого айсед сайт без скриптов не работает.
     

  • 1.12, ryoken (ok), 09:35, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере.

    Что характерно - *BSD ни одного сорта не названо :).

     
     
  • 2.44, Аноним (46), 12:49, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И миникса ни одного нет... и DOS чет тоже не поддерживают... безобразие...
     

  • 1.13, Жироватт (ok), 09:36, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хе. А ведь пусть. Пускай. Пускай космик возьмет и жиденько обделается с хрустонли-тулкитом. Не надо мешать естественному отбору.

    > лидер разработчиков дистрибутива Pop!_OS и участник разработки операционной системы Redox,

    С другой стороны мотивация понятна: NIH +баттфлейм от "наш невероятностный язычок обижают".

    Вопрос хрустерам и армянскому радио: а почему болезный редокс не допилил, хотя бы до уровня v0.8-0.9 линукса?

     
  • 1.20, th3m3 (ok), 10:11, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличная новость. Хейтерам - не нравится Rust, сидите в других DE.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:38, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильнее:

    > Хейтерам - не нравится все кроме Rust, сидите в iced DE

     

  • 1.23, Аноним (24), 10:16, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вам какая разница на чём они делают? Лишь бы работало и потребляло меньше ресурсов.
     
     
  • 2.40, Аноним (46), 12:44, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меньше ресурсов это требование из-за нежелания просто платить (менталитет экономить на спичках)?
     
     
  • 3.48, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:59, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это требование к тем, кто претендует на обладание разумом. Не потреблять лишние ресурсы — это разумно. Мёрзнующая Европа зимой подтвердит.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:33, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про мёрзнущую Европу Соловьёв потвердит.
     
  • 4.54, Аноним (54), 14:05, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мёрзнующая Европа зимой подтвердит.

    Гавное чтобы дед в бункере не замерзал

     

  • 1.27, Аноним (27), 11:01, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Elm

    Помню, почтовик такой был, эх.

     
     
  • 2.43, Аноним (46), 12:49, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нипомню
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:01, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+

    Модно, молодёжно!

    > а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web

    Интересно, хипсторы теперь и в сортир тоже с вебом ходят?..

     
     
  • 2.37, Аноним (24), 12:11, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они только и сидят в сортире после своего смузи
    чем больше сидят, тем меньше приходиться работать. пришёл-покурил-смузи-толчок-покурил-смузи-толчок-покурил-обед-смузи-толчок-покурил-смузи-толчок-домой
     
     
  • 3.41, Аноним (46), 12:46, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При это за последние пару лет Android, FireFox, Chrome, а брутальные пацаны
    так ничего и не сделали закрыли и обонкротили Т-платформу, сегодня урезали ИТ
    бюджеты, профукали процессорное строение и продолжают делать умный вид...

    Я лично за смузихлебов они хоть и те еще, но выхлоп виден хоть может и не так
    сильно соответствует тому что хотелось бы ...

    Ждем выход канронической ОС Аврора на базе КуТи и ядра линукс...

     
  • 2.53, кусь (?), 13:50, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ходил в сортир с вебом, но я не хипстер
     

  • 1.30, warlock66613 (ok), 11:07, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Архитектура Iced выглядит довольно вменяемо, хотя есть вопросы насчёт того сколько это будет жрать памяти.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:08, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    128 гигабайт оперы хватит на всех.
     
     
  • 3.33, ryoken (ok), 11:18, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 128 гигабайт оперы хватит на всех.

    Чушь. Если с tmpfs - может не хватить. Сборка того же Хромиума жрёт по 2Гб на поток. (В 96 пока что влезает, но у меня потоков 24).

     

  • 1.38, Аноним (38), 12:37, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линух - это лебедь, рак и щука во плоти. Надо всем дружно пилить ReactOS с гуем под Win7, ибо нужно как можно скорее избавится от цифрового рабства от товарищей из M$. А они все пытаются изобрести какой-то велосипед, запиливая 100500 никому не нужный гуй. Только Valve идет правильным путем.
     
     
  • 2.42, Аноним (46), 12:48, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты там застрял где? Давно уже Альт работает во всей военки МВД и ФСБ и прочих гос структурах,
    а долбоящеры частники как обычно бегают истерят что окно в еврОПУ закрылось...
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:33, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, структура Стим приложения говорят о всём качестве...
     

  • 1.45, Аноним (46), 12:50, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сишный биндинг где? Как под это писать приложения на нормальных языках?
     
  • 1.49, Аноним (51), 13:28, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по сравнению с GTK библиотека Iced предоставляет более гибкий, выразительный и понятный API

    Да всёгавно

     

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