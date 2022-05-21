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Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS

21.05.2022 10:36

Компания HP анонсировала ноутбук HP Dev One, предназначенный для разработчиков приложений и поставляемый с дистрибутивом Linux Pop!_OS, основанным на пакетной базе Ubuntu 22.04 и оснащённым собственным окружением рабочего стола COSMIC. Ноутбук построен на базе 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 PRO, снабжён 14-дюймовым (FHD) экраном с антибликовым покрытием, 16 ГБ ОЗУ и 1TB NVMe. Заявленная стоимость 1099 долларов.

Поставляемый в дистрибутиве Pop!_OS рабочий стол COSMIC построен на базе модифицированной оболочки GNOME Shell и включает набор оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственную тему оформления, свой набор пиктограмм, другие шрифты (Fira и Roboto Slab) и изменённые настройки. В отличие от GNOME, в COSMIC продолжает использоваться раздельное представление для навигации по открытым окнам и установленным приложениям. Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  3. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  4. OpenNews: В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57227-hp
Ключевые слова: hp, notebook, popos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Yes, do as I say!
     
  • 1.2, Ан (??), 10:42, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    1920x1080 это прошлый век и тупо неудобно для работы. Элитбуки у них уже на 1920x1200.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чел...
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что ты там на 14 дюймах собрался разглядывать? Это же не плазма 72 дюйма
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:14, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > плазма 72 дюйма

    обидно будет если такая упадет

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:19, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >обидно будет если такая упадет

    Плазма одинаково падает и на мониторе и на телеке

     
     
  • 5.68, Аноним (-), 14:00, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плазма одинаково падает

    Вы электросварщики что ль?

     
  • 3.29, Ан (??), 11:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Что ты там на 14 дюймах собрался разглядывать? Это же не плазма
    > 72 дюйма

    Сходи к окулисту, у тебя проблемы.


     
     
  • 4.64, Аноним (64), 13:55, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи к психиатору, у тебя проблем то нет
     
  • 3.57, анон (?), 13:25, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где вы плазму находите в 2022? Да еще такого размера.
     
  • 3.63, Аноним (63), 13:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соотношение сторон про количество умещаемой информации, какая разница, какое разрешение?
     
     
  • 4.65, Аноним (64), 13:56, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При высоком разрешение на 14" в биноколь будеш смотреть
    А так, разницы нет
     
     
  • 5.69, Аноним (63), 14:05, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При высоком разрешение на 14" в биноколь будеш смотреть
    > А так, разницы нет

    Ну шрифт вместо 5 поставишь 8, тоже мне проблема. У меня так чтобы хорошо видно было вообще 10. Зато все эти виджеты и кнопки интерфейса лучше умещаются, больше полезной информации на экране в итоге. Вон в жырнолисе жирные табы (а компактные больше не поддерживаются и не сегодня завтра выпилят) съедают пол экрана.

     
  • 2.66, iPony129412 (?), 13:59, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что ноутбук для линуксоидов
     

  • 1.4, Аноним (25), 10:50, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux это хорошо, намного шустрее и легче винды и с той же необходимой функциональностью.
     
     
  • 2.19, Аноним (25), 11:10, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    именно необходимой, поскольку специфичного софта недостает конечно пингвину на ПК


     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:13, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внимательно,

    > предназначенный для разработчиков приложений

    Им не нужен специфический. Они его сами пишут.

     
     
  • 4.28, Аноним (25), 11:17, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типа попенсорс тебе ничего не должен? грустная правда
     
  • 3.40, Аноньимъ (ok), 12:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > именно необходимой, поскольку специфичного софта недостает конечно пингвину на ПК

    Я на линуксе уже третий год и нет ничего что бы мне могла предложить винда, более того, на линуксе удобнее и больше возможностей.

    Жене после того как мы бежали из города по ее просьбе выдали ноутбук с убунтой на работе, и тоже никакой нехватки софта не испытывает.

    Есть конечно узкая проприетарь только виндовс, ну и пусть себе.

    Тот же матлаб под линуксом прекрасно работает например.

     
     
  • 4.49, beck (??), 12:53, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть хоть один xml редактор, пусть бы и коммерческий, сравнимый с oxygen или liquid под линукс?
     
     
  • 5.58, Аноньимъ (ok), 13:30, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Насколько я помню хмл вообще для редактирования людьми не предназначен.

    Что на счёт емакса, в нём нет нужного функционала?
    Или vscode...

     
  • 5.60, Oxygen есть же (?), 13:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oxygen есть же. С ним на Линуксе что-то не так?
     
  • 5.67, Аноним (67), 14:00, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под eclipse есть всё.
     
  • 4.53, Mikhail (??), 13:04, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    22 год или 23... уже не упомню точно ;-)
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:53, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > предназначенный для разработчиков
    > 16 ГБ ОЗУ

    Я вот одного не пойму, откуда эта ослиная упертость в экономии памяти? Накинь еще 100 баксов и сделай нормальный компьютер. Нет, не хочу, кушайте говно.

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 11:14, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оптимизируйте.
     
  • 2.32, Без аргументов (?), 11:26, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно! Этот ноутбук надо разработчикам на NodeJS и Electron предлагать. Я вот на них не разрабатываю, и мне хватает даже запустить виртуалку, а то и две.
     
  • 2.52, Mikhail (??), 13:03, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут вопрос не в количестве памяти а в том можно ли её увеличить и сколько там вообще слотов. А то сейчас модно стало припаивать оперативку прямо на мамку.

    HP Probook прекрасно апгрейдятся и качество сборки весьма приличное, модели подешевле ощутимо страдают в качестве сборки и не всегда апгрейдятся

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:00, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цена/качество от НР уже лет 15 не радует
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 11:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя когнитивное искажение в силу малого количества ума.
     
     
  • 3.30, Ан (??), 11:22, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто сравнивает потребительские линейки, которые у всех одинаково посредственны, с профессиональными, которые у всех более-менее неплохие, вопрос вкуса. Мне лично элитбуки нравятся больше XPS'ов и синкпадов.
     
  • 2.70, Ooiiii (?), 14:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас цену устанавливает местный торгаш, а не HP. Покупайте ноутбуки мэйд и раша.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:01, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    такие убогие кнопки стрелок и для линукса... ага.
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 11:06, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, меня всегда улыбают ноуты с удолбищными клавиатурами, позиционируемые в "dev".
    Молодым ослам и ослицам от дизайна неплохо бы помнить, что разработка - это вообще-то работа с текстом ещё, и с наборами данных.
     
  • 2.23, Okarin (ok), 11:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Азаза, вантузятник-стрелочник спалился, линуксовые пацаны-то навигацию в стиле Vim используют :3

    А вообще выбор дистра и дизайн странный, не купил бы.

     
     
  • 3.27, Аноним (25), 11:16, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линуксовые пацаны-то навигацию в стиле Vim используют

    facepalm да и только

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:02, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем это поделие, если можно сразу купить девайс от system76?
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 11:04, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это поделие, если можно купить Framework?
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая у тебя дата поставки фреймворка? Конец года?
     
  • 3.18, Онаним (?), 11:10, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем лоховорк, если его даже в 17" исполнении нет?
     

  • 1.11, Fracta1L (ok), 11:08, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Попос - это лицо десктопного Линукса!
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого то и лицо похоже на попу.
     
     
  • 3.22, Аноним (25), 11:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня на загранпаспорте например
     
  • 2.31, Schwonder Reismus (?), 11:23, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Popov OS
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:09, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с дистрибутивом Linux Pop!_OS

    ахаха, теперь обои на расте

     
     
  • 2.21, Аноним (25), 11:11, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ? пока только в зачатке работы над их собственным DE
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:09, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fn с ctrl можно местами поменять?
     
     
  • 2.20, Онаним (?), 11:11, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со скальпелем и паяльником должно получиться.
     
  • 2.33, Ан (??), 11:27, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контрол там и так слева
     
  • 2.45, Mikhail (??), 12:45, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На HP Probook можно, а как на этом звере -- вопрос интересный
     

  • 1.34, Аноньимъ (ok), 11:28, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они конечно в целом хоть немного заботились поддержкой линукса на их ноутбуках.

    А так конечно всячески приветствую сие начинание.

     
     
  • 2.38, Ан (??), 11:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP
     
     
  • 3.41, Аноньимъ (ok), 12:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP

    Я насчитал всего 7 разных моделей, если опустить модификации, при этом думаю реально ходовых из них 3.

    Большая часть на интеле и невидно моделей с дискретной видеокартой по типу RTX3... Только одна с профессиональной видеокартой за неприличные деньги.

     
     
  • 4.42, Ан (??), 12:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP
    > Я насчитал всего 7 разных моделей, если опустить модификации, при этом думаю
    > реально ходовых из них 3.
    > Большая часть на интеле и невидно моделей с дискретной видеокартой по типу
    > RTX3... Только одна с профессиональной видеокартой за неприличные деньги.

    Судя по этому комментарию, тебе хоть ссы в глаза, всё божья роса. Не покупай, им от тебя не убудет.


     
     
  • 5.44, Аноньимъ (ok), 12:42, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы менеджер по продажам что-ли?
    Я ничего не покупаю.

    У меня так то "игровой" ноут с rtx3060
    На сайте HP нет ни одного упоминания линукса.
    В целом оно работает, была проблема с поддержкой реалтечевского вайфая, решилось установкой ного ядра, в нем уже драйвера встроены.

    Но вот БИОС нужно через Винду обновлять, что неприятно.

    Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет.

     
     
  • 6.46, Mikhail (??), 12:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на HP Proobok bios отлично обновляется и без windows (если почитать инструкции). К сожалению эти инструкции лежат в отдельных документах и их надо ещё поискать
     
     
  • 7.47, Mikhail (??), 12:50, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хуже если надо обновить intel me... тут без винды не получится, но можно купить ноут с процом amd ;-)
     
     
  • 8.51, Аноним (7), 12:58, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на thinkpad через fwupd обновляется МЕ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, Роман (??), 13:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет.

    Я не проверял конечно, но подозреваю у других Линуксов нет для начала хотя бы Project Manager'a который бы человеческим языком мог разговаривать и драйвил такую сертификацию. И при этом чтобы такой дистриб был хоть как-то интересен производителям ноутбуков.

    Мне мотивация их интересна, по каким расчётам, что HP, что Lenovo, нужно тратить время на поддержку Линуксов. Смог придумать только две причины - маркетинг и какие-нибудь специализированные поставки под нужды заказчика, ради которых неплохо бы обеспечить себе базовое [и дешевое] тестирование на индивидуальных Линукс пользователях.

     
     
  • 8.61, Аноньимъ (ok), 13:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Dell тоже есть модели с отличной поддержкой линукса Обычно это модели для кор... текст свёрнут, показать
     
  • 2.50, Mikhail (??), 12:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько мне известно Linux нормально работает на ноутах HP, иногда есть проблемы с wifi  (несколько раз пришлось качать исходники неофициальных драйверов и собирать их ручками) если натыкаешься но модель с относитьно редкой моделью wifi чипа
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:33, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    14 дюймов для разработки мало. Мне и 17 еле хватает. А 16 гигабайт RAM для разработки, когда кругом виртуальные машины и докеры, вообще похоже на шутку. Ну а в остальном идея выпустить мощный качественный Linux-ноутбук отличная.
     
     
  • 2.54, Mikhail (??), 13:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю как этот, но линейка HP Proobook прекрасно апгрейдится
    так что если хотите 32/64 Gb памяти -- не проблема
     
  • 2.59, Да уж (?), 13:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для разработки нужен стационарный комп с монитором хотя бы 22' для удобства. Ибо это работа с текстом. На ноутах разработкой заниматься очень неудобно. Никто этим заниматься не будет, кроме школоты и прочих дятлов, считающих себя "разработчиками".
     
     
  • 3.62, Да уж (?), 13:42, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клавиатура конечно же нормальная полноценная нужна, а не обрубок ноутбучный.
     

  • 1.36, user90 (?), 11:40, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оснащённым собственным окружением рабочего стола COSMIC

    И тут же некий неприятный запашок в воздухе. Я уверен.

     
  • 1.37, Anonim (??), 11:42, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С такой клавиатурой много не напрограммируешь.
     
  • 1.39, flexagoon (ok), 11:50, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классно, но 14" все портит
     
     
  • 2.48, Mikhail (??), 12:53, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня HP Probook 445 g7 с диагональю именно 14 дюймов. Специально выбирал, таскать удобно, а для работы дома подключаю дополнительный монитор
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 14:18, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    14" отличные аппараты, мелкие, в сумка маленькая.

    Тоже с месяц назад купил hp ноут на 14" и к нему hp e27u g4. Брелок от набора клава и мышь, кстати тоже от hp, воткнул в USB разъёмы монитора.

    Работать удобно.

     

  • 1.55, Аноним (55), 13:15, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ноутбук за 1100 долларов для запуска VSCode... а что ещё современные погромисты умеют запускать?
     
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