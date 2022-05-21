Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS

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|1.2, Ан (??), 10:42, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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1920x1080 это прошлый век и тупо неудобно для работы. Элитбуки у них уже на 1920x1200.
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|2.12, Аноним (12), 11:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что ты там на 14 дюймах собрался разглядывать? Это же не плазма 72 дюйма
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|4.43, Аноним (43), 12:19, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>обидно будет если такая упадет
Плазма одинаково падает и на мониторе и на телеке
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|3.29, Ан (??), 11:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Что ты там на 14 дюймах собрался разглядывать? Это же не плазма
> 72 дюйма
Сходи к окулисту, у тебя проблемы.
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|3.63, Аноним (63), 13:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Соотношение сторон про количество умещаемой информации, какая разница, какое разрешение?
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|4.65, Аноним (64), 13:56, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При высоком разрешение на 14" в биноколь будеш смотреть
А так, разницы нет
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|5.69, Аноним (63), 14:05, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При высоком разрешение на 14" в биноколь будеш смотреть
> А так, разницы нет
Ну шрифт вместо 5 поставишь 8, тоже мне проблема. У меня так чтобы хорошо видно было вообще 10. Зато все эти виджеты и кнопки интерфейса лучше умещаются, больше полезной информации на экране в итоге. Вон в жырнолисе жирные табы (а компактные больше не поддерживаются и не сегодня завтра выпилят) съедают пол экрана.
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|1.4, Аноним (25), 10:50, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Linux это хорошо, намного шустрее и легче винды и с той же необходимой функциональностью.
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|2.19, Аноним (25), 11:10, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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именно необходимой, поскольку специфичного софта недостает конечно пингвину на ПК
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|3.24, Аноним (24), 11:13, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внимательно,
> предназначенный для разработчиков приложений
Им не нужен специфический. Они его сами пишут.
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|3.40, Аноньимъ (ok), 12:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> именно необходимой, поскольку специфичного софта недостает конечно пингвину на ПК
Я на линуксе уже третий год и нет ничего что бы мне могла предложить винда, более того, на линуксе удобнее и больше возможностей.
Жене после того как мы бежали из города по ее просьбе выдали ноутбук с убунтой на работе, и тоже никакой нехватки софта не испытывает.
Есть конечно узкая проприетарь только виндовс, ну и пусть себе.
Тот же матлаб под линуксом прекрасно работает например.
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|4.49, beck (??), 12:53, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть хоть один xml редактор, пусть бы и коммерческий, сравнимый с oxygen или liquid под линукс?
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|5.58, Аноньимъ (ok), 13:30, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю. Насколько я помню хмл вообще для редактирования людьми не предназначен.
Что на счёт емакса, в нём нет нужного функционала?
Или vscode...
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|1.5, Аноним (5), 10:53, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> предназначенный для разработчиков
> 16 ГБ ОЗУ
Я вот одного не пойму, откуда эта ослиная упертость в экономии памяти? Накинь еще 100 баксов и сделай нормальный компьютер. Нет, не хочу, кушайте говно.
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|2.32, Без аргументов (?), 11:26, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё правильно! Этот ноутбук надо разработчикам на NodeJS и Electron предлагать. Я вот на них не разрабатываю, и мне хватает даже запустить виртуалку, а то и две.
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|2.52, Mikhail (??), 13:03, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут вопрос не в количестве памяти а в том можно ли её увеличить и сколько там вообще слотов. А то сейчас модно стало припаивать оперативку прямо на мамку.
HP Probook прекрасно апгрейдятся и качество сборки весьма приличное, модели подешевле ощутимо страдают в качестве сборки и не всегда апгрейдятся
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|3.30, Ан (??), 11:22, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он просто сравнивает потребительские линейки, которые у всех одинаково посредственны, с профессиональными, которые у всех более-менее неплохие, вопрос вкуса. Мне лично элитбуки нравятся больше XPS'ов и синкпадов.
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|2.70, Ooiiii (?), 14:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас цену устанавливает местный торгаш, а не HP. Покупайте ноутбуки мэйд и раша.
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|2.10, Онаним (?), 11:06, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, меня всегда улыбают ноуты с удолбищными клавиатурами, позиционируемые в "dev".
Молодым ослам и ослицам от дизайна неплохо бы помнить, что разработка - это вообще-то работа с текстом ещё, и с наборами данных.
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|2.23, Okarin (ok), 11:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Азаза, вантузятник-стрелочник спалился, линуксовые пацаны-то навигацию в стиле Vim используют :3
А вообще выбор дистра и дизайн странный, не купил бы.
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|3.27, Аноним (25), 11:16, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> линуксовые пацаны-то навигацию в стиле Vim используют
facepalm да и только
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|1.34, Аноньимъ (ok), 11:28, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы они конечно в целом хоть немного заботились поддержкой линукса на их ноутбуках.
А так конечно всячески приветствую сие начинание.
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|4.42, Ан (??), 12:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP
> Я насчитал всего 7 разных моделей, если опустить модификации, при этом думаю
> реально ходовых из них 3.
> Большая часть на интеле и невидно моделей с дискретной видеокартой по типу
> RTX3... Только одна с профессиональной видеокартой за неприличные деньги.
Судя по этому комментарию, тебе хоть ссы в глаза, всё божья роса. Не покупай, им от тебя не убудет.
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|5.44, Аноньимъ (ok), 12:42, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы менеджер по продажам что-ли?
Я ничего не покупаю.
У меня так то "игровой" ноут с rtx3060
На сайте HP нет ни одного упоминания линукса.
В целом оно работает, была проблема с поддержкой реалтечевского вайфая, решилось установкой ного ядра, в нем уже драйвера встроены.
Но вот БИОС нужно через Винду обновлять, что неприятно.
Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет.
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|6.46, Mikhail (??), 12:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на HP Proobok bios отлично обновляется и без windows (если почитать инструкции). К сожалению эти инструкции лежат в отдельных документах и их надо ещё поискать
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|7.47, Mikhail (??), 12:50, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хуже если надо обновить intel me... тут без винды не получится, но можно купить ноут с процом amd ;-)
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|7.56, Роман (??), 13:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет.
Я не проверял конечно, но подозреваю у других Линуксов нет для начала хотя бы Project Manager'a который бы человеческим языком мог разговаривать и драйвил такую сертификацию. И при этом чтобы такой дистриб был хоть как-то интересен производителям ноутбуков.
Мне мотивация их интересна, по каким расчётам, что HP, что Lenovo, нужно тратить время на поддержку Линуксов. Смог придумать только две причины - маркетинг и какие-нибудь специализированные поставки под нужды заказчика, ради которых неплохо бы обеспечить себе базовое [и дешевое] тестирование на индивидуальных Линукс пользователях.
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|2.50, Mikhail (??), 12:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько мне известно Linux нормально работает на ноутах HP, иногда есть проблемы с wifi (несколько раз пришлось качать исходники неофициальных драйверов и собирать их ручками) если натыкаешься но модель с относитьно редкой моделью wifi чипа
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|1.35, Аноним (35), 11:33, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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14 дюймов для разработки мало. Мне и 17 еле хватает. А 16 гигабайт RAM для разработки, когда кругом виртуальные машины и докеры, вообще похоже на шутку. Ну а в остальном идея выпустить мощный качественный Linux-ноутбук отличная.
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|2.54, Mikhail (??), 13:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю как этот, но линейка HP Proobook прекрасно апгрейдится
так что если хотите 32/64 Gb памяти -- не проблема
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|2.59, Да уж (?), 13:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для разработки нужен стационарный комп с монитором хотя бы 22' для удобства. Ибо это работа с текстом. На ноутах разработкой заниматься очень неудобно. Никто этим заниматься не будет, кроме школоты и прочих дятлов, считающих себя "разработчиками".
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|3.62, Да уж (?), 13:42, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Клавиатура конечно же нормальная полноценная нужна, а не обрубок ноутбучный.
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|1.36, user90 (?), 11:40, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> оснащённым собственным окружением рабочего стола COSMIC
И тут же некий неприятный запашок в воздухе. Я уверен.
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|2.48, Mikhail (??), 12:53, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня HP Probook 445 g7 с диагональю именно 14 дюймов. Специально выбирал, таскать удобно, а для работы дома подключаю дополнительный монитор
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|3.71, Аноним (71), 14:18, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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14" отличные аппараты, мелкие, в сумка маленькая.
Тоже с месяц назад купил hp ноут на 14" и к нему hp e27u g4. Брелок от набора клава и мышь, кстати тоже от hp, воткнул в USB разъёмы монитора.
Работать удобно.
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|1.55, Аноним (55), 13:15, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ноутбук за 1100 долларов для запуска VSCode... а что ещё современные погромисты умеют запускать?
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