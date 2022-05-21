Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS

2.38 , Ан ( ?? ), 11:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP

3.41 , Аноньимъ ( ok ), 12:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP Я насчитал всего 7 разных моделей, если опустить модификации, при этом думаю реально ходовых из них 3. Большая часть на интеле и невидно моделей с дискретной видеокартой по типу RTX3... Только одна с профессиональной видеокартой за неприличные деньги.

4.42 , Ан ( ?? ), 12:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Всё прекрасно с поддержкой линукса: https://ubuntu.com/certified?q=&limit=20&category=Laptop&vendor=HP

> Я насчитал всего 7 разных моделей, если опустить модификации, при этом думаю

> реально ходовых из них 3.

> Большая часть на интеле и невидно моделей с дискретной видеокартой по типу

> RTX3... Только одна с профессиональной видеокартой за неприличные деньги. Судя по этому комментарию, тебе хоть ссы в глаза, всё божья роса. Не покупай, им от тебя не убудет.

5.44 , Аноньимъ ( ok ), 12:42, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы менеджер по продажам что-ли?

Я ничего не покупаю. У меня так то "игровой" ноут с rtx3060

На сайте HP нет ни одного упоминания линукса.

В целом оно работает, была проблема с поддержкой реалтечевского вайфая, решилось установкой ного ядра, в нем уже драйвера встроены. Но вот БИОС нужно через Винду обновлять, что неприятно. Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет.

6.46 , Mikhail ( ?? ), 12:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – на HP Proobok bios отлично обновляется и без windows (если почитать инструкции). К сожалению эти инструкции лежат в отдельных документах и их надо ещё поискать

7.47 , Mikhail ( ?? ), 12:50, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – хуже если надо обновить intel me... тут без винды не получится, но можно купить ноут с процом amd ;-)

8.51 , Аноним ( 7 ), 12:58, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать на thinkpad через fwupd обновляется МЕ... 7.56 , Роман ( ?? ), 13:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сертификация Убунты вообще забавная штука, как будто другого линукса а природе нет. Я не проверял конечно, но подозреваю у других Линуксов нет для начала хотя бы Project Manager'a который бы человеческим языком мог разговаривать и драйвил такую сертификацию. И при этом чтобы такой дистриб был хоть как-то интересен производителям ноутбуков. Мне мотивация их интересна, по каким расчётам, что HP, что Lenovo, нужно тратить время на поддержку Линуксов. Смог придумать только две причины - маркетинг и какие-нибудь специализированные поставки под нужды заказчика, ради которых неплохо бы обеспечить себе базовое [и дешевое] тестирование на индивидуальных Линукс пользователях.

8.61 , Аноньимъ ( ok ), 13:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У Dell тоже есть модели с отличной поддержкой линукса Обычно это модели для кор... 2.50 , Mikhail ( ?? ), 12:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Насколько мне известно Linux нормально работает на ноутах HP, иногда есть проблемы с wifi (несколько раз пришлось качать исходники неофициальных драйверов и собирать их ручками) если натыкаешься но модель с относитьно редкой моделью wifi чипа

