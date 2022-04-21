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Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS

21.04.2022 18:24

Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет, в данном случае - до апреля 2027 года. Установочные и загрузочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 42, в котором добавлены общие для всего окружения настройки тёмного стиля оформления интерфейса и проведена оптимизация производительности GNOME Shell. При нажатии кнопки PrintScreen предоставлена возможность создания скринкаста или скриншота выделенной части экрана или отдельного окна. Для сохранения целостного оформления и стабильности работы пользовательского окружения в Ubuntu 22.04 оставлены версии некоторых приложений из ветки GNOME 41 (в основном речь о приложениях, переведённых в GNOME 42 на GTK 4 и libadwaita). Для большинства конфигураций по умолчанию задействован сеанс рабочего стола на базе протокола Wayland, но при входе в систему оставлена возможность отката на использование X-сервера.
  • Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях. Пиктограммы на рабочем столе по умолчанию перемещены в правый нижний угол экрана (данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида). В теме оформления Yaru для всех элементов кнопок, ползунков, виджетов и переключателей вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет. Аналогичная замена выполнена в наборе пиктограмм. Цвет кнопки закрытия активного окна изменён с оранжевого на серый, а цвет ручек ползунков с светло-серого на белый.
  • Добавлены новые настройки для управления внешним видом и поведением Dock-панели. Улучшена интеграция с панелью файлового менеджера и виджетов устройств.
  • Обеспечена поддержка экранов для вывода конфиденциальной информации, например, некоторые ноутбуки комплектуются экранами со встроенным режимом конфиденциального просмотра, затрудняющим просмотр со стороны.
  • Предоставлена возможность использования протокола RDP для организации совместного доступа к рабочему столу (поддержка VNC сохранена в качестве опции, включаемой в конфигураторе).
  • Браузер Firefox теперь поставляется только в формате Snap. Deb-пакеты firefox и firefox-locale замены на заглушки, устанавливающие Snap-пакет с Firefox. Для пользователей deb-пакета предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из домашнего каталога пользователя.
  • С целью повышения безопасности по умолчанию отключена утилита os-prober, находящая загрузочные разделы других ОС и добавляющая их в загрузочное меню. Для загрузки альтернативных ОС рекомендуется использовать загрузчик UEFI. Для возвращения автоматического определения сторонних ОС в /etc/default/grub можно изменить настройку GRUB_DISABLE_OS_PROBER и выполнить команду "sudo update-grub".
  • Отключён доступ к NFS-разделам с использованием протокола UDP (ядро собрано с опцией CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y).
  • В сборки для архитектуры ARM64 в состав набора linux-restricted-modules добавлены проприетарные драйверы NVIDIA (ранее поставлялись только для систем x86_64). Для установки и настройки драйверов NVIDIA можно использовать штатную утилиту ubuntu-drivers.
  • В качестве основного задействовано ядро Linux 5.15, но в Ubuntu Desktop на некоторых проверенных устройствах (linux-oem-22.04) будет предоставлено ядро 5.17.
  • Системный менеджер systemd обновлён до версии 249. Для раннего реагирования на нехватку памяти в Ubuntu Desktop по умолчанию задействован механизм systemd-oomd, который базируется на подсистеме ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющей в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. Для проверки состояния OOMD можно использовать утилиту oomctl.
  • Обновлены версии инструментов для разработчиков: GCC 11.2, LLVM 14, glibc 2.35, Python 3.10.4, Ruby 3.0, PHP 8.1.2, Perl 5.34, Go 1.18, Rust 1.58, OpenJDK 18 (также поставляется и OpenJDK 11), PostgreSQL 14, MySQL 8.0.28.
  • Обновлены версии LibreOffice 7.3, Firefox 99, Thunderbird 91, Mesa 22, BlueZ 5.63, CUPS 2.4, NetworkManager 1.36, Poppler 22.02, Chrony 4.2, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.14, samba 4.15.5, Apache httpd 2.4.52, containerd 1.5.9, runc 1.1.0, QEMU 6.2, libvirt 8.0.0, virt-manager 4.0, openvswitch 2.17, LXD 5.0. Осуществлён переход на новые значительные ветки OpenLDAP 2.5, BIND 9.18 и OpenSSL 3.0.
  • В состав репозитория main для Ubuntu Server включены пакеты wireguard и glusterfs.
  • В состав включён стек протоколов маршрутизации FRRouting (BGP4, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, RIPng, PIM-SM/MSDP, LDP, IS-IS), который заменил собой ранее применявшийся пакет Quagga (FRRouting является ответвлением от Quagga, поэтому совместимость не пострадала).
  • По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • В OpenSSH по умолчанию отключена поддержка цифровых подписей на базе RSA-ключей с хэшем SHA-1 ("ssh-rsa"). В утилиту scp добавлена опция "-s" для работы по протоколу SFTP.
  • В сборках Ubuntu Server для систем IBM POWER (ppc64el) прекращена поддержка процессоров Power8, сборки теперь собираются для CPU Power9 ("--with-cpu=power9").
  • Обеспечено формирование работающих в live-режиме установочных сборок для архитектуры RISC-V.
  • Ubuntu 22.04 стал первым LTS-выпуском с официальными сборками для плат Raspberry Pi. Добавлена поддержка светодиодной матрицы Pimoroni Unicorn HAT и сенсорных экранов DSI. Для плат Raspberry Pi Compute добавлена утилита rpiboot. Для микроконтроллеров с поддержкой MicroPython, таких как Raspberry Pi Pico, добавлена утилита rshell (пакет pyboard-rshell). Для предварительной настройки загрузочного образа добавлена утилита imager (пакет rpi-imager).
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.24.3 и набор приложений KDE Gear 21.12.3.
  • В Xubuntu продолжена поставка рабочего стола Xfce 4.16. Набор тем оформления Greybird обновлён до версии 3.23.1 с поддержкой GTK 4 и libhandy, что улучшило унификацию оформления приложений GNOME и GTK4 с общим стилем Xubuntu. Обновлён набор elementary-xfce 0.16, в котором предложено много новых пиктограмм. Задействован текстовый редактор Mousepad 0.5.8 с поддержкой сохранения сеансов и плагинов. В просмотрщике изображений Ristretto 0.12.2 улучшена работа с миниатюрами.
  • В Ubuntu MATE рабочий стол MATE обновлён до корректирующего выпуска 1.26.1. Стилевое оформление переведено на вариант темы Yaru (применяется в Ubuntu Desktop), адаптированный для работы в MATE. В основной состав включены новые приложения GNOME Clocks, Maps и Weather. Обновлён набор индикаторов для панели. За счёт удаления проприетарных драйверов NVIDIA (теперь загружаются отдельно), устранения дубликатов пиктограмм и удаления старых тем оформления размер установочного образа уменьшен до 2.8 ГБ (до чистки был 4.1 ГБ).
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6. Обновлены апплеты.
  • В Ubuntu Studio обновлены версии Blender 3.0.1, KDEnlive 21.12.3, Krita 5.0.2, Gimp 2.10.24, Ardour 6.9, Scribus 1.5.7, Darktable 3.6.0, Inkscape 1.1.2, Carla 2.4.2, Studio Controls 2.3.0, OBS Studio 27.2.3, MyPaint 2.0.1.
  • В сборках Lubuntu продолжает поставляться графическое окружение LXQt 0.17.

Дополнительно можно отметить выпуски двух неофициальных редакций Ubuntu 22.04 - Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 (iso-образы) с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity 22.04 (iso-образы) с рабочим столом Unity7.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10
  5. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57058-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (83) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, emg81 (ok), 18:35, 21/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:26, 21/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.23, Аноним (22), 19:28, 21/04/2022 Скрыто модератором
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  • 1.2, Аноним (2), 18:36, 21/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.16, Аноним (16), 19:13, 21/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.63, Аноним (2), 20:15, 21/04/2022 Скрыто модератором
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  • 1.3, Аноним (3), 18:37, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Обеспечено формирование работающих в live-режиме установочных сборок для архитектуры RISC-V.

    Пойду тестить. Starfive visionfive как раз на руках имеется.

     
     
  • 2.5, Брат Анон (ok), 18:47, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да вы буржуй, батенька.
     

  • 1.4, Vlad Violentiy (?), 18:44, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В snap наконец порешали проблему с курсорами. правда с временем первого запуска все как было очень плохо так и осталось. первый запуск Opera со snap - вообще 2 минуты.
     
     
  • 2.6, Брат Анон (ok), 18:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, за удобство всегда взимается плата. Пора бы уже привыкнуть, что всё гарантированное осталось в СССР.
     
     
  • 3.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удобство кому? Явно не пользователям.
     
  • 3.26, Аноним (22), 19:30, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, за удобство всегда взимается плата. Пора бы уже привыкнуть, что всё
    > гарантированное осталось в СССР.

    Нет там никакого удобство, какой-то ректальный метод установки и обновления.
    Ну, удоно, разве что канониклам, а платят пользователи, если так, тогда да.

    Но, в таком случае, нафейхоа эта убунта?

    Ни грамм не жалею, что несколько лет назад ливнул с неё на батьку.

     
     
  • 4.88, Аноним (88), 22:08, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много вы заплатили за убунту если не секрет?
     
  • 3.78, Онаним (?), 21:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да и то из гарантированного была только работа ради работы, и очереди за дефицитом.
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 19:38, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > первый запуск Opera со snap - вообще 2 минуты.

    HDD?

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 20:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё наверное и целерон для 775 сокета вместо процессора
     
  • 2.53, Аноним (53), 20:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да снапом саму Ubuntu порешали. Ubuntu больше нет. Запилите инструкцию по переходу на дебиан без даунгрейда версий пакетов.
     
     
  • 3.57, Аноним (53), 20:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду не переустановку, а модификацией источников в APTе. У дебиана вообще есть не мамонтово говно, но не sid, где сказали ожидать grave bugs, стирающих всю инфу с HDD?
     
     
  • 4.82, Ан (??), 21:39, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, Debian unstable называется.
     
     
  • 5.83, Ан (??), 21:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу, не unstable, а testing. Unstable это sid как раз.
     
  • 3.95, Аноним (88), 22:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже пилим, ожидайте, пожалуйста, ответа в рамках этой переписки
     
  • 2.74, Аноним (74), 20:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Специально поставил оперу из снапкрафта. Ну да, где-то на пару секунду дольше лисы из репозитория запускается, но разница мизерная.
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:58, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Best дистрибутив ever!
    Пойду обновлю свою Kubuntu
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, Шарп (ok), 18:59, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.

    Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать. Чё будет делать тащ. Космонавт?

    >данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида

    Аналогично

     
     
  • 2.15, Аноним (16), 19:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.
    > Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать

    причём здесь гном? темы поставляет сама убунта

     
  • 2.19, Аноним (19), 19:24, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет

    Не видишь, как усердно они работают?

     
  • 2.28, Аноним (22), 19:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.
    > Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать. Чё будет делать
    > тащ. Космонавт?
    >>данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида
    > Аналогично

    Это каким нужно быть упоротым наркоманом, чтобы для поддержки тем, городить отдельную либу, к которой всё приклеено шурупами?!

    Вот такая вот она, инклюзивность, от разгула "равных прав" и демократий, у этих смузиразрабов "бочок потiк".
    Дальше будет хуже. Апогея этой наркомании даже на горизонте пока не видно.

     
     
  • 3.55, llolik (ok), 20:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это каким нужно быть упоротым наркоманом, чтобы для поддержки тем, городить отдельную либу, к которой всё приклеено шурупами?!

    Так уж сколько раз обсуждали зачем это сделали. Вкратце, у гномеров в GNOME3 возникло два стула:
    1. да вы задолбали с каждым апдейтом GTK ломать темы.
    2. да вы задолбали ломать GTK под свой сраный GNOME

    В результате единственным относительно вменяемым решением оказалось сделать как все аноны опеннета и просили: выпилить стилевой движок в отдельную сущность (в котором все классы - обёртки над базовыми Gtk Adw.<виджет>) и в нём уже пилить, что нужно GNOME, не трогая при этом костяк (GTK).

    Остальным предлагается на выбор:
    - запилить свой альтернативно (одарённый) стилевой движок. Хоть и более крутой, чем адвайта.
    - пользоваться Default-темой
    - создать свой виджетсет

    А то что уже слинковано с libadwaita, ну сорян оно для GNOME и задумывалось.
    Насколько я помню, Recoloring API из-за которого был срач, вроде как заезжает. Плюсом, опять же насколько я помню, над не нравящемся конкретно мне в libadwaita моменте (нельзя сделать тёмный header и светлую тему), собирались поработать.

     

  • 1.11, Аноним (11), 18:59, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и ради чего обновляться со стабильной 20.04?
     
     
  • 2.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:08, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучший способ обновить убунту - перейти на другой дистрибутив.
     
     
  • 3.96, Евгений (??), 22:20, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я за чистый деб топлю. Вполне справляется в качестве управляющей ОС на конченом недонетбуке для управления телескопом.
     
  • 2.17, Аноним (16), 19:14, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и ради чего обновляться со стабильной 20.04?

    дабы оставаться в тренде

     
  • 2.21, НяшМяш (ok), 19:26, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, я обычно обновляюсь ради ядра и графического стека.
     
  • 2.41, Минона (ok), 19:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше чем выйдет первый сервиспак и не надо обновляться.
     
  • 2.42, амоним (?), 19:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновляться с 20.04 нафиг не надо, а вот с 18.04 - вполне.
    ради нового ядра, например, и грфического стека есть смысл ставить с нуля. да в 20.04 их тоже завезут, но позже. а мне щас на ноут надо поставить. и так 3 недели ждал, пока все зафризят.
     
     
  • 3.58, Аноним (22), 20:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обновляться с 20.04 нафиг не надо, а вот с 18.04 - вполне.
    > ради нового ядра, например, и грфического стека есть смысл ставить с нуля.
    > да в 20.04 их тоже завезут, но позже. а мне щас
    > на ноут надо поставить. и так 3 недели ждал, пока все
    > зафризят.

    А чойто с нуля, чойта, ваша убунточка не может в апгрейды с релиза на релиз, как дистрибутивы здорового человека?! Ай-ай-ай, чтож так-то, а?!

     

  • 1.18, Аноним (18), 19:23, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по скрину там snap кот наплакал,я уж думал весь из них слеплен.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 19:24, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Курочка по зернышку клюет, а весь двор засран.
     
  • 2.31, FreeStyler (ok), 19:35, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально, но первая ласточка считай, дальше будет хуже
     
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 19:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так-то в 2018 году ласточка была, не видел что-ли? 😀
     
  • 2.64, iPony129412 (?), 20:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там snap кот наплакал,я уж думал весь из них слеплен

    браузер да магазин приложений

     

  • 1.24, Аноним12345 (?), 19:28, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Правильной дорогой идет товарищ космонавт
     
     
  • 2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:48, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плывет по течению
     

  • 1.25, Fracta1L (ok), 19:30, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В теме оформления Yaru

    Странно что её ещё не переименовали

     
     
  • 2.30, Аноним (22), 19:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В теме оформления Yaru
    > Странно что её ещё не переименовали

    А чо, должны были, там вроде триггер-букв нету?!

     
     
  • 3.36, Fracta1L (ok), 19:41, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же две последние?
     
     
  • 4.61, Аноним (22), 20:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же две последние?

    Ну, вот когда они появятся на кое-чём кое-где, когда возгорятся седалища, тогда и будут полыхать и запрещать, а так эти слоупоки пока "O" и "Ø" ещё не запретили.

    Запасся попкорном!

     

  • 1.29, FreeStyler (ok), 19:34, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Раковый Снап всё портит. Рад что кде неон есть, ну и минт накрайняк
     
     
  • 2.44, амоним (?), 19:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну т.е. снести снап, и поставить то, что нужно никак. ну ... //тут смайл, пожимающий плечами
     
     
  • 3.70, Анонн (?), 20:27, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто раковые ручки не умеют сносить аппы, вот приходится переходиться куда-то //тут смайл, пожимающий плечами
     
  • 3.75, Аноним (20), 20:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставить можно, легко, но нет ощущения надежности. Пропадет этот PPA и что делать? Конечно, решение найдется, но раньше не надо было искать, мутить. Все основное работало дефолтно. ЛТС же, не экспериментальный дистр вроде арча.
    Раздражает когда из тебя лабораторного хомячка делают.
     
     
  • 4.77, Аноним (77), 20:59, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это у тебя дома все блюдца с голубой каёмочкой, а ты сам не можешь встать с дивана?
     

  • 1.33, Ан (??), 19:39, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последний нормальный LTS был 18.04. После этого вниз по наклонной. Debian Testing гораздо лучше.
     
     
  • 2.47, амоним (?), 19:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, если тебе не нужны внешние репы, то хоть центос стрим, хоть рач. но подлые бракоделы, не хотят делать репы под нестабильночто.
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:39, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этим снапом firefox запускается ощутимо дольше. Купидрилы, блин.

    Наверное на минт снова перееду.

     
     
  • 2.37, Ан (??), 19:41, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LMDE рекомендую.
     
     
  • 3.65, Аноним (22), 20:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > LMDE рекомендую.

    С удивлением обнаружил, что на свежий LMDE прекрасно можно проапгрейдиться с предыдущего, прямо как на батьке Дебиане. Недавно проводил такой эксперимент. Чего нельзя пока сказать про минты, но, в недавней новости пригрозили там каким-то локальным костылём, который должен, по идее, порешать это недоразумение уже.


     
  • 3.66, Аноним (22), 20:18, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LMDE рекомендую.

    У меня только один вопрос, а почему вы рекоменуете LMDE, что там такого вы нашли киллерфичастого, что нельзя в Debian получить?!

     
     
  • 4.68, Ан (??), 20:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> LMDE рекомендую.
    > У меня только один вопрос, а почему вы рекоменуете LMDE, что там
    > такого вы нашли киллерфичастого, что нельзя в Debian получить?!

    Потому что человек сказал, что хочет Mint.


     
  • 2.38, Fracta1L (ok), 19:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В Минт же тоже Снап тащат) переезжай на Манжару
     
     
  • 3.62, Аноним (22), 20:14, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В Минт же тоже Снап тащат) переезжай на Манжару

    Неправда ваша, минтуи хейтят снап, почему-то в пользу флатпака.

     
     
  • 4.71, llolik (ok), 20:28, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > почему-то в пользу флатпака.

    Потому что каждые 4 недели пересобирать FF/Chromium и при этом не поломать зависимости, которые эти самые проекты имеют чуть более чем дохрена и тянуть весь цикл LTS явно не хотят, удовольствие крайне сомнительное.

     
  • 2.45, амоним (?), 19:55, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подсказываю - качаешь tar.gz с файрфоксом, распаковываешь, крафтишь ярлык (самое сложное), и ура, фф работает, обновляется по тыку в пункт меню, и ... не надо менять дистр.
    все так просто
     
     
  • 3.48, Аноним (53), 19:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ничем не лучше снапа.
     
     
  • 4.50, амоним (?), 20:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эм... дай подумаю.. там у топикстартера проблема в скорости запуска - она решена.
    но ты прав. снап еще секурности добавляет, если настроить. так что, да, не лучше, но проблему топикстартера решает.
     
     
  • 5.60, Аноним (53), 20:12, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >snap
    >снап еще секурности добавляет

    Библиотеки не из системы, а секурности добавляет. Логика железная.

     
  • 2.51, gumanzoy (?), 20:02, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://launchpad.net/~mozillateam/+archive/ubuntu/ppa

    Вроде обычные deb'ы, не заглушки
    firefox_99.0.1+build1-0ubuntu0.22.04.1~mt1_amd64.deb (60.2 MiB)
    firefox-esr_91.8.0esr+build1-0ubuntu0.22.04.1_amd64.deb (58.9 MiB)

     
  • 2.67, ptr (??), 20:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если хочется чтобы было все в соответствии с желаниями пользователя - тогда Gentoo или Arch. За удовольствие надо платить.
     

  • 1.39, Lyrix (?), 19:46, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Lubuntu LXQt всё же 0.17.1 оставили. Возможно, летом на 1.0 или 1.1 переедут (думаю, нет).
    https://thumbsnap.com/i/epDbDpJj.jpg

     
     
  • 2.43, Ан (??), 19:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М-да...
     

  • 1.80, Аноним (80), 21:25, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Браузер Firefox теперь поставляется только в формате Snap

    Ужас, даже не поверил сначала

     
     
  • 2.84, Аноним (84), 21:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, 3.4 гига уже дистр весит. емнип примерно до 10 или 12 релиза у них образ ещё на CD влазил. потом на странице загрузки у них стали появляться сообщения вида "извините, из-за бага упаковщика образ весит чуть больше, но на самом деле он весит меньше". потом убрали и понеслась.

    при чём по сравнению с теми же 11-14 версиями, когда была Unity и образ весил гиг с хвостиком, ничего принципиально по функционалу не поменялось.

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 21:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рунту лайт еще недавно влезал на сд

    хотя какой сд в 22 году для 64х битной системы?

    сд может быть интересен для 32х битных - для 20ти летник компутеров... а значит это явно не современная убунта...

     
     
  • 4.87, Аноним (84), 22:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, не_английская локаль это сильно на любителя.

    про CD речь в плане размера дистра, а не реального желания прям на CD что-то записать.

     
  • 4.90, Аноним (84), 22:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сд может быть интересен для 32х битных - для 20ти летник компутеров... а значит это явно не современная убунта...

    у меня 14.04 работала на amd sepmron 2800+ (1 ядро 1.6 GHz, разогнан до 2.2 GHz) с 1.5 Gb оперативки. и там ещё WoW шёл и пятые герои.

     
  • 3.93, Аноним (80), 22:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё интересно то, что если раньше убунту действительно преуспела в нише "линукс для домохозяек", то сейчас этих френдли-дистров пруд пруди, которые как минимум ни чем не хуже убунту, которая держится только за счёт своего бренда по сути.
     

  • 1.86, Аноним (86), 22:06, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно джал, теперь более довольный. Настоящая убунта конечно хорошо протестирована для работы, а сборки L,K,M,B,S,X,K,C,U-ubuntu годятся только лесбиянкам.
     
  • 1.89, Аноним (89), 22:08, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сижю на дебьян, и доволен
     
  • 1.91, Аноним (88), 22:10, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую kubuntu с бэта версии, все работает хорошо. Ферфокс работает хорошо, не понимаю почему все устраивают истерики
     
     
  • 2.94, Аноним (89), 22:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu, отличный дестрибютив, кому не нравится не пользуйтесь. Снап пакеты это ещё один способ установки пакетов. То есть все очень хорошо
     

  • 1.92, Аноним (92), 22:10, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федорка и та лучше и стабильнее стала бубунты.
     

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