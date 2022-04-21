Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS

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|1.3, Аноним (3), 18:37, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Обеспечено формирование работающих в live-режиме установочных сборок для архитектуры RISC-V.
Пойду тестить. Starfive visionfive как раз на руках имеется.
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|1.4, Vlad Violentiy (?), 18:44, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В snap наконец порешали проблему с курсорами. правда с временем первого запуска все как было очень плохо так и осталось. первый запуск Opera со snap - вообще 2 минуты.
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|2.6, Брат Анон (ok), 18:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, за удобство всегда взимается плата. Пора бы уже привыкнуть, что всё гарантированное осталось в СССР.
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|3.26, Аноним (22), 19:30, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, за удобство всегда взимается плата. Пора бы уже привыкнуть, что всё
> гарантированное осталось в СССР.
Нет там никакого удобство, какой-то ректальный метод установки и обновления.
Ну, удоно, разве что канониклам, а платят пользователи, если так, тогда да.
Но, в таком случае, нафейхоа эта убунта?
Ни грамм не жалею, что несколько лет назад ливнул с неё на батьку.
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|3.78, Онаним (?), 21:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да и то из гарантированного была только работа ради работы, и очереди за дефицитом.
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|2.53, Аноним (53), 20:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да снапом саму Ubuntu порешали. Ubuntu больше нет. Запилите инструкцию по переходу на дебиан без даунгрейда версий пакетов.
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|3.57, Аноним (53), 20:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имею в виду не переустановку, а модификацией источников в APTе. У дебиана вообще есть не мамонтово говно, но не sid, где сказали ожидать grave bugs, стирающих всю инфу с HDD?
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|5.83, Ан (??), 21:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тьфу, не unstable, а testing. Unstable это sid как раз.
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|3.95, Аноним (88), 22:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже пилим, ожидайте, пожалуйста, ответа в рамках этой переписки
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|2.74, Аноним (74), 20:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Специально поставил оперу из снапкрафта. Ну да, где-то на пару секунду дольше лисы из репозитория запускается, но разница мизерная.
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|1.10, Шарп (ok), 18:59, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.
Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать. Чё будет делать тащ. Космонавт?
>данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида
Аналогично
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|2.15, Аноним (16), 19:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.
> Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать
причём здесь гном? темы поставляет сама убунта
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|2.19, Аноним (19), 19:24, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет
Не видишь, как усердно они работают?
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|2.28, Аноним (22), 19:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях.
> Сегодня предложено, а завтра из гнома выпилят возможность предлагать. Чё будет делать
> тащ. Космонавт?
>>данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида
> Аналогично
Это каким нужно быть упоротым наркоманом, чтобы для поддержки тем, городить отдельную либу, к которой всё приклеено шурупами?!
Вот такая вот она, инклюзивность, от разгула "равных прав" и демократий, у этих смузиразрабов "бочок потiк".
Дальше будет хуже. Апогея этой наркомании даже на горизонте пока не видно.
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|3.55, llolik (ok), 20:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это каким нужно быть упоротым наркоманом, чтобы для поддержки тем, городить отдельную либу, к которой всё приклеено шурупами?!
Так уж сколько раз обсуждали зачем это сделали. Вкратце, у гномеров в GNOME3 возникло два стула:
1. да вы задолбали с каждым апдейтом GTK ломать темы.
2. да вы задолбали ломать GTK под свой сраный GNOME
В результате единственным относительно вменяемым решением оказалось сделать как все аноны опеннета и просили: выпилить стилевой движок в отдельную сущность (в котором все классы - обёртки над базовыми Gtk Adw.<виджет>) и в нём уже пилить, что нужно GNOME, не трогая при этом костяк (GTK).
Остальным предлагается на выбор:
- запилить свой альтернативно (одарённый) стилевой движок. Хоть и более крутой, чем адвайта.
- пользоваться Default-темой
- создать свой виджетсет
А то что уже слинковано с libadwaita, ну сорян оно для GNOME и задумывалось.
Насколько я помню, Recoloring API из-за которого был срач, вроде как заезжает. Плюсом, опять же насколько я помню, над не нравящемся конкретно мне в libadwaita моменте (нельзя сделать тёмный header и светлую тему), собирались поработать.
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|3.96, Евгений (??), 22:20, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я за чистый деб топлю. Вполне справляется в качестве управляющей ОС на конченом недонетбуке для управления телескопом.
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|2.17, Аноним (16), 19:14, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и ради чего обновляться со стабильной 20.04?
дабы оставаться в тренде
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|2.42, амоним (?), 19:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обновляться с 20.04 нафиг не надо, а вот с 18.04 - вполне.
ради нового ядра, например, и грфического стека есть смысл ставить с нуля. да в 20.04 их тоже завезут, но позже. а мне щас на ноут надо поставить. и так 3 недели ждал, пока все зафризят.
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|3.58, Аноним (22), 20:10, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> обновляться с 20.04 нафиг не надо, а вот с 18.04 - вполне.
> ради нового ядра, например, и грфического стека есть смысл ставить с нуля.
> да в 20.04 их тоже завезут, но позже. а мне щас
> на ноут надо поставить. и так 3 недели ждал, пока все
> зафризят.
А чойто с нуля, чойта, ваша убунточка не может в апгрейды с релиза на релиз, как дистрибутивы здорового человека?! Ай-ай-ай, чтож так-то, а?!
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|2.64, iPony129412 (?), 20:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там snap кот наплакал,я уж думал весь из них слеплен
браузер да магазин приложений
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|2.30, Аноним (22), 19:34, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В теме оформления Yaru
> Странно что её ещё не переименовали
А чо, должны были, там вроде триггер-букв нету?!
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|4.61, Аноним (22), 20:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как же две последние?
Ну, вот когда они появятся на кое-чём кое-где, когда возгорятся седалища, тогда и будут полыхать и запрещать, а так эти слоупоки пока "O" и "Ø" ещё не запретили.
Запасся попкорном!
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|2.44, амоним (?), 19:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну т.е. снести снап, и поставить то, что нужно никак. ну ... //тут смайл, пожимающий плечами
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|3.70, Анонн (?), 20:27, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто раковые ручки не умеют сносить аппы, вот приходится переходиться куда-то //тут смайл, пожимающий плечами
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|3.75, Аноним (20), 20:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поставить можно, легко, но нет ощущения надежности. Пропадет этот PPA и что делать? Конечно, решение найдется, но раньше не надо было искать, мутить. Все основное работало дефолтно. ЛТС же, не экспериментальный дистр вроде арча.
Раздражает когда из тебя лабораторного хомячка делают.
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|4.77, Аноним (77), 20:59, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это у тебя дома все блюдца с голубой каёмочкой, а ты сам не можешь встать с дивана?
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|1.33, Ан (??), 19:39, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последний нормальный LTS был 18.04. После этого вниз по наклонной. Debian Testing гораздо лучше.
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|2.47, амоним (?), 19:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, если тебе не нужны внешние репы, то хоть центос стрим, хоть рач. но подлые бракоделы, не хотят делать репы под нестабильночто.
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|1.34, Аноним (34), 19:39, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С этим снапом firefox запускается ощутимо дольше. Купидрилы, блин.
Наверное на минт снова перееду.
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|3.65, Аноним (22), 20:16, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> LMDE рекомендую.
С удивлением обнаружил, что на свежий LMDE прекрасно можно проапгрейдиться с предыдущего, прямо как на батьке Дебиане. Недавно проводил такой эксперимент. Чего нельзя пока сказать про минты, но, в недавней новости пригрозили там каким-то локальным костылём, который должен, по идее, порешать это недоразумение уже.
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|3.66, Аноним (22), 20:18, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> LMDE рекомендую.
У меня только один вопрос, а почему вы рекоменуете LMDE, что там такого вы нашли киллерфичастого, что нельзя в Debian получить?!
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|4.68, Ан (??), 20:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> LMDE рекомендую.
> У меня только один вопрос, а почему вы рекоменуете LMDE, что там
> такого вы нашли киллерфичастого, что нельзя в Debian получить?!
Потому что человек сказал, что хочет Mint.
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|3.62, Аноним (22), 20:14, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В Минт же тоже Снап тащат) переезжай на Манжару
Неправда ваша, минтуи хейтят снап, почему-то в пользу флатпака.
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|4.71, llolik (ok), 20:28, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> почему-то в пользу флатпака.
Потому что каждые 4 недели пересобирать FF/Chromium и при этом не поломать зависимости, которые эти самые проекты имеют чуть более чем дохрена и тянуть весь цикл LTS явно не хотят, удовольствие крайне сомнительное.
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|2.45, амоним (?), 19:55, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подсказываю - качаешь tar.gz с файрфоксом, распаковываешь, крафтишь ярлык (самое сложное), и ура, фф работает, обновляется по тыку в пункт меню, и ... не надо менять дистр.
все так просто
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|4.50, амоним (?), 20:01, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эм... дай подумаю.. там у топикстартера проблема в скорости запуска - она решена.
но ты прав. снап еще секурности добавляет, если настроить. так что, да, не лучше, но проблему топикстартера решает.
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|5.60, Аноним (53), 20:12, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>snap
>снап еще секурности добавляет
Библиотеки не из системы, а секурности добавляет. Логика железная.
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|2.67, ptr (??), 20:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если хочется чтобы было все в соответствии с желаниями пользователя - тогда Gentoo или Arch. За удовольствие надо платить.
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|1.80, Аноним (80), 21:25, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Браузер Firefox теперь поставляется только в формате Snap
Ужас, даже не поверил сначала
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|2.84, Аноним (84), 21:40, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, 3.4 гига уже дистр весит. емнип примерно до 10 или 12 релиза у них образ ещё на CD влазил. потом на странице загрузки у них стали появляться сообщения вида "извините, из-за бага упаковщика образ весит чуть больше, но на самом деле он весит меньше". потом убрали и понеслась.
при чём по сравнению с теми же 11-14 версиями, когда была Unity и образ весил гиг с хвостиком, ничего принципиально по функционалу не поменялось.
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|3.85, Аноним (85), 21:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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рунту лайт еще недавно влезал на сд
хотя какой сд в 22 году для 64х битной системы?
сд может быть интересен для 32х битных - для 20ти летник компутеров... а значит это явно не современная убунта...
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|4.87, Аноним (84), 22:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, не_английская локаль это сильно на любителя.
про CD речь в плане размера дистра, а не реального желания прям на CD что-то записать.
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|4.90, Аноним (84), 22:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сд может быть интересен для 32х битных - для 20ти летник компутеров... а значит это явно не современная убунта...
у меня 14.04 работала на amd sepmron 2800+ (1 ядро 1.6 GHz, разогнан до 2.2 GHz) с 1.5 Gb оперативки. и там ещё WoW шёл и пятые герои.
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|3.93, Аноним (80), 22:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё интересно то, что если раньше убунту действительно преуспела в нише "линукс для домохозяек", то сейчас этих френдли-дистров пруд пруди, которые как минимум ни чем не хуже убунту, которая держится только за счёт своего бренда по сути.
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|1.86, Аноним (86), 22:06, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно джал, теперь более довольный. Настоящая убунта конечно хорошо протестирована для работы, а сборки L,K,M,B,S,X,K,C,U-ubuntu годятся только лесбиянкам.
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|1.91, Аноним (88), 22:10, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую kubuntu с бэта версии, все работает хорошо. Ферфокс работает хорошо, не понимаю почему все устраивают истерики
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|2.94, Аноним (89), 22:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ubuntu, отличный дестрибютив, кому не нравится не пользуйтесь. Снап пакеты это ещё один способ установки пакетов. То есть все очень хорошо
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