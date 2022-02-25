Выпуск Ubuntu 20.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.4 LTS, Kubuntu 20.04.4 LTS, Ubuntu MATE 20.04.4 LTS, Ubuntu Studio 20.04.4 LTS, Lubuntu 20.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.4 LTS и Xubuntu 20.04.4 LTS. В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 21.10: Предложены пакеты с ядром Linux версии 5.13 (в Ubuntu 20.04 используется ядро 5.4, в 20.04.2 дополнительно предлагалось ядро 5.8, а в 20.04.3 - 5.11).

Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 21.2.6, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 21.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка GPU AMD Beige Goby (Navi 24) и Yellow Carp.

Обновлены версии пакетов snapd 2.51, open-vm-tools 11.3, cloud-init 21.3, ceph 15.2.14, OpenStack Ussuri, dpdk 19.11.10, ubuntu-advantage-tools 27.3. В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений. Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.13 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 22.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения. Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду: sudo apt install --install-recommends linux-generic Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-20.04





