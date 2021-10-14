Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10

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Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 21.10 "Impish Indri", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до июля 2022 года). Установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).
Основные изменения:
- Осуществлён переход на использование GTK4 и рабочего стола GNOME 40, в котором существенно модернизирован интерфейс. Виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) переведены на горизонтальную ориентацию и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, для которых применяется динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов. В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров.
- По умолчанию предложен полностью светлый вариант темы оформления Yaru.
В качестве опции также доступен полностью тёмный вариант (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления). Поддержка старого комбинированного варианта темы (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) прекращена из-за отсутствия в GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна, что не позволяет гарантировать корректную работу всех GTK-приложений при использовании комбинированной темы.
- Предоставлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA.
- В PulseAudio существенно расширена поддержка Bluetooth: добавлены A2DP-кодеки LDAC и AptX, встроена поддержка профиля HFP (Hands-Free Profile), позволившего повысить качество звука.
- Выполнен переход на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Поддержка использования zstd присутствует в apt и dpkg начиная с Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась.
- Предложен новый инсталлятор Ubuntu Desktop, реализованный в форме надстройки над низкоуровневым инсталлятором curtin, который уже применяется в инсталляторе Subiquity, используемом по умолчанию в Ubuntu Server. Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса. Оформление нового инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu. Предложено три режима: "Repair Installation" для переустановки всех имеющихся в системе пакетов без изменения настроек, "Try Ubuntu" для ознакомления с дистрибутивом в Live-режиме и "Install Ubuntu" для установки дистрибутива на диск.
- По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
- Задействован выпуск ядра Linux 5.13. Обновлены версии программ, включая GCC 11.2.0, binutils 2.37, glibc 2.34. LLVM 13, Go 1.17, Rust 1.51, OpenJDK 18, PHP 8.0.8, PulseAudio 15.0, BlueZ 5.60, NetworkManager 1.32.12, LibreOffice 7.2.1, Firefox 93 и Thunderbird 91.2.0, OpenLDAP 2.5.6, QEMU 6.0, Libvirt 7.6, BIND 9.16.15, Containerd 1.5.5.
- Браузер Firefox переведен по умолчанию на поставку в виде snap-пакета, в сопровождении которого принимают участие сотрудники Mozilla (возможность установки deb-пакета сохранена, но теперь является опцией).
- В systemd по умолчанию задействована единая унифицированная иерархия cgroup (cgroup v2). Сgroups v2 можно использовать, например, для ограничения потребления памяти, ресурсов CPU и ввода/вывода. Ключевым отличием cgroups v2 от v1 является применение общей иерархии cgroups для всех видов ресурсов, вместо раздельных иерархий для распределения ресурсов CPU, для регулирования потребления памяти и для ввода/вывода. Раздельные иерархии приводили к трудностям организации взаимодействия между обработчиками и к дополнительным затратам ресурсов ядра при применении правил для процесса, упоминаемого в разных иерархиях.
- Добавлена поддержка модуля Raspberry Pi Sense HAT, использованного в миссии Astro Pi. Необходимые библиотеки и утилиты оформлены в виде пакета sense-hat, дополнительно поставляется пакет sense-emu-tools с эмулятором платы.
- В Xubuntu продолжена поставка рабочего стола Xfce 4.16. Интегрирован мультимедийный сервер Pipewire, который используется в сочетании PulseAudio. В состав включены приложения GNOME Disk Analyzer и Disk Utility для отслеживания состояния диска и упрощения управления дисковыми разделами. Для воспроизведения музыки задействован Rhythmbox с альтернативной панелью инструментов. Из базовой поставки удалено приложение для обмена сообщениями Pidgin.
- В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3 и переработана тёмная тема оформления. Предложена новая редакция сборки для Raspberry Pi 4. Расширены возможности Shuffler, интерфейса для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, в котором появился апплет для автоматического перемещения и перегруппировки окон в соответствии с выбранной раскладкой элементов на экране, реализована возможность привязки запуска приложения к определённому виртуальному рабочему столу или месту на экране. Добавлен новый апплет для показа температуры CPU.
- В Ubuntu MATE рабочий стол MATE обновлён до версии 1.26.
- Kubuntu: предложен рабочий стол KDE Plasma 5.22 и набор приложений KDE Gear 21.08. Обновлены версии панели Latte-dock 0.10 и графического редактора Krita 4.4.8. Доступен, но не включён по умолчанию, сеанс на базе Wayland (для активации на экране входа в систему следует выбрать пункт "Plasma (Wayland)").
Дополнительно сформированы выпуски двух неофициальных редакций Ubuntu 21.10 - Ubuntu Cinnamon Remix 21.10 с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity 21.10 с рабочим столом Unity7.