|
|1.1, iPony129412 (?), 16:36, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> В отличие от прошлых LTS-выпусков новые версии ядра и графического стека будут задействованы в имеющихся установках Ubuntu Desktop 20.04 по умолчанию, а не предложены в форме опций.
И там оно по умолчанию прилетит апдейтом.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 16:55, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И отвалится как у меня сегодня, пришлось разбираться, оказывается это такой беспредел, а я спецом LTS выбирал...
5.11 это ансигнет мусор.
|
|
|
|3.17, Анноим (?), 17:04, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Разрабы ядра поддерживают ветку 5.10 как LTS (до 2026 года).
А 5.11 — промежуточный вариант для энтузиастов.
|
|
|
|4.30, Аноним (10), 17:44, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну мне поставили, а я не просил - спецом ЛТС с 5.04 ставил чтоб от участи лабораторного хомячка уйти. Обманули.
|
|4.33, mikhailnov (ok), 18:15, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разрабы ядра в Каноникал - поддерживают 5.11, перенося исправления в т.ч. из 5.10
|
|1.2, Аноним (2), 16:41, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
>26.08.2021 16:27
>Обновлены версии пакетов ... LibreOffice 6.4.7
!!! 26.08.2021 !!!
Они не могли запихнуть хотя бы LibreOffice 7?
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (2), 16:46, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Это стабилизец, поэтому — нет
Из-за того что туда запихнут LibreOffice 7 в Ubuntu 20.04.3 LTS нарушится стабильность?
|
|
|
|4.19, Анноим (?), 17:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Из-за того что туда запихнут LibreOffice 7 в Ubuntu 20.04.3 LTS нарушится стабильность?
В Canonical не нашлось чувака, который согласился бы роллить LibreOffice.
Поэтому — да. Стабильность нарушится, метеорит упадёт, глобальное потепление случится, мaмка накажет.
|
|4.34, mikhailnov (ok), 18:17, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да, например, изменится интерфейс Libreoffice, из-за _новых_ багов встанут отлаженные рабочие процессы (в которые уже были встроены обходя существующих проблем)
|
|
|
|5.37, Аноним (2), 18:47, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. из-за любой установленной программы в которой изменился интерфейс может сломаться этот дистр.?
|
|3.11, Анноим (?), 16:56, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Это стабилизец, поэтому — нет
Это Арч для бедных, когда десяток пакетов — rolling, а на остальные силёнок уже нет, и поэтому типа "стабильность".
|
|2.42, Аноним (42), 18:54, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
20.04.3 - это не новый релиз, а лишь новая исошка для старого. В основном туда входят пакеты для поддержки свежего оборудования, ну и накопленные обновления безопасности.
|
|1.16, куку (?), 17:02, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще ку-ку, вот так вот с налёта обновлять иксы и версию ядра, а потом в загрузке error и fail появляются и дай бог, чтобы вообще загрузилось.
|
|
|
|2.18, Анноим (?), 17:06, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пользователи Arch, Manjaro, OpenSUSE Tumbleweed и других rolling-дистров смотрят на ваши опасения с непониманием.
|
|
|
|3.25, куку (?), 17:23, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Вообще не обновляю ядро с момента установки и смотрю на проблемы/откаты/отвалы rolling-дистров с непониманием.
|
|
|
|4.35, Anonimous (?), 18:19, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще не понимаю любителей всего что видело еще динозавров. Пользуюсь 5.13 на rolling-release дистрибутиве и также не понимаю о каких проблемах/откатах/отвалах идет речь.
Причина 99,9% проблем обычно находится в полуметре от монитора
|
|
|
|5.44, мля (?), 19:05, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем мне новое ядро когда компу 7 лет? Арчешкольники типичные зумеры, подавай им всё новое, наверное и смарт (топчик за звои деньги) покупаешь каждый месяц?
|
|
|
|6.51, Anonimous (?), 19:32, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если также просто в браузере сидеть и есть страх нарукож*пить, то наверное лучше не трогать то что ранее случайно получилось настроить и особенно если друг помогал настраивать. Старое не равно стабильное иначе самой стабильной была б самая первая версия, но ее на современном железе ты не факт что даже запустишь, т.к. поддержки современных интерфейсов тогда не было.
А школьника у себя в зеркале увидишь...
P.S. Никогда не понимал людей, которые делают вид что на опыте рассуждают, но на самом деле даже мимо не проходили...
|
|3.32, пох. (?), 18:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> смотрят на ваши опасения с непониманием.
пока у них в очередной раз переставляется венд...ой, простите, другой троллинг-дрист, в очередной раз навернувшийся при обновлении.
Подумаешь, все равно там ничего ценного нет и быть не могло.
|
|
|
|3.22, Анноим (?), 17:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У него просто фрустрация из-за того, что вроде ставил стабильный LTS дистрибутив, а он оказался роллингом типа Арча, для тех, у кого времени дофига и не влом чиниться после обновления.
|
|3.26, куку (?), 17:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну и сижу, а ты это давай, там обновы пришли, пора третий раз перезагружаться за сегодня.
|
|2.43, Аноним (42), 19:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому нужна стабильность после установки дистра делают так:
sudo apt install --install-recommends linux-generic
Так отключается HWE.
|
|
|
|3.46, мля (?), 19:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это нужно делать до, но что делать с обновлением Xorg?
|
|
|
|4.49, Аноним (42), 19:30, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это можно делать и после. Но надо будет после установки старого ядра, при загрузке системы выбрать старое ядро, а потом удалить новое из HWE.
А по xorg делаешь так
sudo apt-get install --install-recommends linux-generic xserver-xorg
или вручную ставишь старую версию и удаляешь новую. Заново она не прилетит без свежего ядра.
|