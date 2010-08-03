Выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

2.18 , Анноим ( ? ), 17:06, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользователи Arch, Manjaro, OpenSUSE Tumbleweed и других rolling-дистров смотрят на ваши опасения с непониманием.

3.25 , куку ( ? ), 17:23, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вообще не обновляю ядро с момента установки и смотрю на проблемы/откаты/отвалы rolling-дистров с непониманием.

4.35 , Anonimous ( ? ), 18:19, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не понимаю любителей всего что видело еще динозавров. Пользуюсь 5.13 на rolling-release дистрибутиве и также не понимаю о каких проблемах/откатах/отвалах идет речь.

Причина 99,9% проблем обычно находится в полуметре от монитора

5.44 , мля ( ? ), 19:05, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем мне новое ядро когда компу 7 лет? Арчешкольники типичные зумеры, подавай им всё новое, наверное и смарт (топчик за звои деньги) покупаешь каждый месяц?

6.51 , Anonimous ( ? ), 19:32, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если также просто в браузере сидеть и есть страх нарукож*пить, то наверное лучше не трогать то что ранее случайно получилось настроить и особенно если друг помогал настраивать. Старое не равно стабильное иначе самой стабильной была б самая первая версия, но ее на современном железе ты не факт что даже запустишь, т.к. поддержки современных интерфейсов тогда не было.

А школьника у себя в зеркале увидишь... P.S. Никогда не понимал людей, которые делают вид что на опыте рассуждают, но на самом деле даже мимо не проходили...

3.32 , пох. ( ? ), 18:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > смотрят на ваши опасения с непониманием. пока у них в очередной раз переставляется венд...ой, простите, другой троллинг-дрист, в очередной раз навернувшийся при обновлении.

Подумаешь, все равно там ничего ценного нет и быть не могло.

4.45 , мля ( ? ), 19:06, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну там жи новые либлиотеки, как ты нипонимаешь?)

2.20 , Аноним ( 14 ), 17:08, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну давай, сиди на своём ядре 2.6 или какое там у тебя?

3.22 , Анноим ( ? ), 17:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У него просто фрустрация из-за того, что вроде ставил стабильный LTS дистрибутив, а он оказался роллингом типа Арча, для тех, у кого времени дофига и не влом чиниться после обновления.

3.26 , куку ( ? ), 17:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну и сижу, а ты это давай, там обновы пришли, пора третий раз перезагружаться за сегодня.

2.43 , Аноним ( 42 ), 19:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому нужна стабильность после установки дистра делают так: sudo apt install --install-recommends linux-generic Так отключается HWE.

3.46 , мля ( ? ), 19:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это нужно делать до, но что делать с обновлением Xorg?

4.47 , пох. ( ? ), 19:14, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наслаждаться им!

5.48 , мля ( ? ), 19:17, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да когда-то наслаждался им... на тёмном экране)

6.50 , Аноним ( 42 ), 19:31, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблемы нвидия-блобов...

4.49 , Аноним ( 42 ), 19:30, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это можно делать и после. Но надо будет после установки старого ядра, при загрузке системы выбрать старое ядро, а потом удалить новое из HWE. А по xorg делаешь так sudo apt-get install --install-recommends linux-generic xserver-xorg или вручную ставишь старую версию и удаляешь новую. Заново она не прилетит без свежего ядра.

