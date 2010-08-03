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Выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

26.08.2021 16:27

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.3 LTS, Kubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu MATE 20.04.3 LTS, Ubuntu Studio 20.04.3 LTS, Lubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.3 LTS и Xubuntu 20.04.3 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 21.04:

  • Предложено обновление пакетов с ядром версии 5.11 (в Ubuntu 20.04 и 20.04.1 использовалось ядро 5.4, а в 20.04.2 - ядро 5.8).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая X.Org Server 1.20.11 и Mesa 21.0, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 21.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов GNOME 3.36.9, GCC 10.3.0, Python 3.8.10, LibreOffice 6.4.7, containerd 1.5.2, ceph 15.2.13, snapd 2.49, cloud-init 20.4.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.11 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 21.10. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

В отличие от прошлых LTS-выпусков новые версии ядра и графического стека будут задействованы в имеющихся установках Ubuntu Desktop 20.04 по умолчанию, а не предложены в форме опций. Для отката на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-20.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  3. OpenNews: Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04
  5. OpenNews: Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55689-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 16:36, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В отличие от прошлых LTS-выпусков новые версии ядра и графического стека будут задействованы в имеющихся установках Ubuntu Desktop 20.04 по умолчанию, а не предложены в форме опций.

    И там оно по умолчанию прилетит апдейтом.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:55, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И отвалится как у меня сегодня, пришлось разбираться, оказывается это такой беспредел, а я спецом LTS выбирал...

    5.11 это ансигнет мусор.

     
     
  • 3.17, Анноим (?), 17:04, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разрабы ядра поддерживают ветку 5.10 как LTS (до 2026 года).
    А 5.11 — промежуточный вариант для энтузиастов.
     
     
  • 4.30, Аноним (10), 17:44, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну мне поставили, а я не просил - спецом ЛТС с 5.04 ставил чтоб от участи лабораторного хомячка уйти. Обманули.
     
  • 4.33, mikhailnov (ok), 18:15, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разрабы ядра в Каноникал - поддерживают 5.11, перенося исправления в т.ч. из 5.10
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:41, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
    >26.08.2021 16:27
    >Обновлены версии пакетов ... LibreOffice 6.4.7

    !!! 26.08.2021 !!!

    Они не могли запихнуть хотя бы LibreOffice 7?

     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 16:43, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это стабилизец, поэтому — нет
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 16:46, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Это стабилизец, поэтому — нет

    Из-за того что туда запихнут LibreOffice 7 в Ubuntu 20.04.3 LTS нарушится стабильность?

     
     
  • 4.6, iPony129412 (?), 16:48, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно. Раз на раз не приходится.
     
  • 4.19, Анноим (?), 17:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из-за того что туда запихнут LibreOffice 7 в Ubuntu 20.04.3 LTS нарушится стабильность?

    В Canonical не нашлось чувака, который согласился бы роллить LibreOffice.
    Поэтому — да. Стабильность нарушится, метеорит упадёт, глобальное потепление случится, мaмка накажет.

     
     
  • 5.29, iPony129412 (?), 17:41, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.34, mikhailnov (ok), 18:17, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, например, изменится интерфейс Libreoffice, из-за _новых_ багов встанут отлаженные рабочие процессы (в которые уже были встроены обходя существующих проблем)
     
     
  • 5.37, Аноним (2), 18:47, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. из-за любой установленной программы в которой изменился интерфейс может сломаться этот дистр.?
     
     
  • 6.38, Аноним (2), 18:49, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я понял. система в целом будет не стабильна. Ужас.
     
  • 3.11, Анноим (?), 16:56, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Это стабилизец, поэтому — нет

    Это Арч для бедных, когда десяток пакетов — rolling, а на остальные силёнок уже нет, и поэтому типа "стабильность".

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:00, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Арч это генту для бедных
     
     
  • 5.21, Анноим (?), 17:09, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, генту для бедных — это порты во Фре.
     
  • 2.42, Аноним (42), 18:54, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20.04.3 - это не новый релиз, а лишь новая исошка для старого. В основном туда входят пакеты для поддержки свежего оборудования, ну и накопленные обновления безопасности.
     

  • 1.8, СисадминА (?), 16:51, 26/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (14), 16:52, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.15, Анноим (?), 17:01, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, пох. (?), 16:57, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Анноим (?), 17:00, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:31, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 17:32, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.16, куку (?), 17:02, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще ку-ку, вот так вот с налёта обновлять иксы и версию ядра, а потом в загрузке error и fail появляются и дай бог, чтобы вообще загрузилось.
     
     
  • 2.18, Анноим (?), 17:06, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользователи Arch, Manjaro, OpenSUSE Tumbleweed и других rolling-дистров смотрят на ваши опасения с непониманием.
     
     
  • 3.25, куку (?), 17:23, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вообще не обновляю ядро с момента установки и смотрю на проблемы/откаты/отвалы rolling-дистров с непониманием.
     
     
  • 4.35, Anonimous (?), 18:19, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не понимаю любителей всего что видело еще динозавров. Пользуюсь 5.13 на rolling-release дистрибутиве и также не понимаю о каких проблемах/откатах/отвалах идет речь.
    Причина 99,9% проблем обычно находится в полуметре от монитора
     
     
  • 5.44, мля (?), 19:05, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне новое ядро когда компу 7 лет? Арчешкольники типичные зумеры, подавай им всё новое, наверное и смарт (топчик за звои деньги) покупаешь каждый месяц?
     
     
  • 6.51, Anonimous (?), 19:32, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если также просто в браузере сидеть и есть страх нарукож*пить, то наверное лучше не трогать то что ранее случайно получилось настроить и особенно если друг помогал настраивать. Старое не равно стабильное иначе самой стабильной была б самая первая версия, но ее на современном железе ты не факт что даже запустишь, т.к. поддержки современных интерфейсов тогда не было.
    А школьника у себя в зеркале увидишь...

    P.S. Никогда не понимал людей, которые делают вид что на опыте рассуждают, но на самом деле даже мимо не проходили...

     
  • 3.32, пох. (?), 18:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смотрят на ваши опасения с непониманием.

    пока у них в очередной раз переставляется венд...ой, простите, другой троллинг-дрист, в очередной раз навернувшийся при обновлении.


    Подумаешь, все равно там  ничего ценного нет и быть не могло.

     
     
  • 4.45, мля (?), 19:06, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там жи новые либлиотеки, как ты нипонимаешь?)
     
  • 2.20, Аноним (14), 17:08, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну давай, сиди на своём ядре 2.6 или какое там у тебя?
     
     
  • 3.22, Анноим (?), 17:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У него просто фрустрация из-за того, что вроде ставил стабильный LTS дистрибутив, а он оказался роллингом типа Арча, для тех, у кого времени дофига и не влом чиниться после обновления.
     
  • 3.26, куку (?), 17:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и сижу, а ты это давай, там обновы пришли, пора третий раз перезагружаться за сегодня.
     
  • 2.43, Аноним (42), 19:02, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужна стабильность после установки дистра делают так:

    sudo apt install --install-recommends linux-generic

    Так отключается HWE.

     
     
  • 3.46, мля (?), 19:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно делать до, но что делать с обновлением Xorg?
     
     
  • 4.47, пох. (?), 19:14, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наслаждаться им!
     
     
  • 5.48, мля (?), 19:17, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да когда-то наслаждался им... на тёмном экране)
     
     
  • 6.50, Аноним (42), 19:31, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы нвидия-блобов...
     
  • 4.49, Аноним (42), 19:30, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно делать и после. Но надо будет после установки старого ядра, при загрузке системы выбрать старое ядро, а потом удалить новое из HWE.

    А по xorg делаешь так

    sudo apt-get install --install-recommends linux-generic xserver-xorg

    или вручную ставишь старую версию и удаляешь новую. Заново она не прилетит без свежего ядра.

     

  • 1.24, Msgod (?), 17:22, 26/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.31, Аноним (14), 17:53, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:49, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.40, Аноним (39), 18:49, 26/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.36, devkornev (ok), 18:36, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десктоп обновился, никаких проблем.
     
  • 1.41, MT (ok), 18:54, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже xrandr обновят до 1.5.1+?
     

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