Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:15, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До корректирующего релиза в лтс так всегда и будет. На стабилизацию нужно время

3.7 , КО ( ? ), 10:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну давайте VLTS добавим, раз у них какие-то там сроки.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:24, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил. Win8 в принципе была лютым дном, но в 8.1 что-то пофиксили. Win10 до 18.09 в принципе не было смысла ставить, а баги, особенно в многомониторной конфигурации, до сих пор прожигают асбестовый трон. Ах да, её всё ещё нужно ребутать при установке обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает... Это Pro, которая как бы подороже...

Или как ойось, которая вжух и то почту снесла, то ещё что-нибудь...

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил... Скорее как в более адекватном прародителе, который выпускается не по времени с горящей опой, а "когда будет готов".

3.10 , Qwerty ( ?? ), 10:31, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, у форточников и айосников негров-то линчуют.

3.12 , Lex ( ?? ), 10:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки время сбивается.

Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм, а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом, вне зависимости от включенности автоматического обновления времени

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки

> время сбивается.

> Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм,

> а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом,

> вне зависимости от включенности автоматического обновления времени Не знаю как это дело обстоит в десятой винде, последней использовал семёрку, но это можно поправить правкой параметра в реестре, раньше тоже горело с этого, но потом решил погуглить по поводу решения и оказывается оно есть, и на десятой винде вроде тоже можно, хотя если ОС трогает время биоса это дегродное поведение, да.

4.42 , Аноним ( 42 ), 13:10, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс Попробовать твеак по всемирному?: «

Windows Registry Editor Version 5.00 ; Время по UTC

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]

"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001

»

3.28 , 123 ( ?? ), 11:45, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >баги, особенно в многомониторной конфигурации Вы с линуксом не путаете. Ноут + два монитора, ни разу не наблюдал багов.

>обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает Даже на бюджетном SSD на две линии PCIe и без кеша это занимает минуту. В то время как на апдейт убунты между версиями реально можно пойти покурить и кофе выпить.

4.40 , Анонзо ( ? ), 12:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Офигеть у тебя логика. Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии. Ты ещё скажи, что ты такой крутой всего за минуту из дома успеваешь выйти, пока твой сосед-тормоз, целых 2 часа до работы едет.

5.48 , 123 ( ?? ), 14:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии Обычная Вин10 "до следующей версии" два раза в год обновляется, а мелкие обновы даже на самом хилом ссд минуту занимают. Не стоит рассуждать и спорить о том, в чём не разбираетесь.

3.34 , Аноним ( 34 ), 12:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Обожаю скорость установки обновлений в Windows (в Win 10 по скорости уже не в курсе, но за время, пока на Win 7 на SSD обновления установятся - можно Kubuntu уже раз 5 переустановить с нуля с DVD)

4.46 , iPony129412 ( ? ), 14:00, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разные вещи сравниваешь.

Накатывать как-то по проще, чем старую ерунду массивно обновлять.

К тому же Windows при апдейты старается всякие подстраховки делать на случай, если всё накроется медным тазом (питание вырубится).

В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит.

5.49 , пох. ( ? ), 14:31, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным

> питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит. зачем? Сразу переставят, да и быстрее так. Вчера от дорогих аутсорсеров именно такой запрос и приехал - "мы тут чего-то понаделали, быстрее теперь переустановить". P.S. а сколько времени устанавливаются именно обновления на какую-нибудь убунту не такого давнего lts 18 с нулевой версии - можете как-нибудь посмотреть. К счастью, ни один линoops не поддерживается теперь столько времени, сколько пресловутая семерка - поэтому полюбоваться на последовательную установку нескольких сотен обновлений можно только на каком-нибудь redhat7, если его зеркала еще живы. И да, без всяких точек восстановления и прочего ненужно. Упало - ну значит неповезло. 2.15 , iPony129412 ( ? ), 10:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака. Так нет.

Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:17, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.

> Так нет.

> Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево

> и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8 А поняшек не учили тому, что дефолтные предлагательства для хомяков это необязательная фигня, т.е. можно остаться на релизной версии ядре, месы и всякой прочей шняги, которую норовит обновить система с минорными версиями апгредов?

Но это не отменяет, что бубунта - скатилась в СГ, да. 4.25 , iPony129412 ( ? ), 11:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.

не я же стонал 🤨 а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить "какая глючная Ubuntu" и так далее. 5.29 , Аноним ( 29 ), 11:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.

> не я же стонал 🤨

> а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить

> "какая глючная Ubuntu" и так далее. Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры.

Потому что кому надо отключает этот дефолт, или не ставит изначально так, чтобы он вообще был.

А т.к. для канониклов дестопное направление это неприбыльное направление, да и пофиг как-то, пусть хомяки тестируют, раз они жрут что дают, а что воют, так это пофиг, вон у винды и яблоосей тоже воют и ничо, продолжают же жрать. 6.30 , iPony129412 ( ? ), 11:52, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры. Конечно.

Но есть проблема, должна выдерживаться всё же некая планка, иначе если перегнуть, то они могут убежать на какой-то другой дистрибутив.

А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду". И твои россказни "можно же тут так подделать, там так сделать, тут сяк - ну чего вы! а Release Notes на три страницы вы не читали - вот сами и виноваты!" не помогут.

7.43 , Аноним ( 42 ), 13:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду". Не все способны к долговременному "мазо" (с маленькой буквы))

8.47 , iPony129412 ( ? ), 14:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что то, что то На линуксах я бы сказал, что больше ... 2.32 , Аноним ( 32 ), 11:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну не абсолютно. С нуля ставил, но смысла особо нет. Пока там репы нужные появятся и т д.

Они же сами обновление даже не предлагают до первого сервиспака.

2.33 , Аноним ( 34 ), 12:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сижу на Kubuntu уже лет 8, всегда ставлю LTS через месяц после его выхода.

Косяки редко случаются (и не разу у меня не было такого, чтобы было невозможно пользоваться или просто сильно бы мешало)

С "абсолютно неработоспособен", это вы, сударь, сильно загнули. Кто бы его использовал тогда? :) Вы с Windows XP / Vista не путаете случайно? Вот там сразу после выпуска таки да, был швах...

