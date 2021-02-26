The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu

26.02.2021 10:05

Компания Canonical внесла изменение в процесс подготовки промежуточных LTS-выпусков Ubuntu (например, 20.04.1, 20.04.2, 20.04.3 и т.п.), нацеленное на повышение качества релизов в ущерб соблюдения точных сроков. Если ранее промежуточные выпуски формировались в точном соответствии с намеченным планом, то теперь приоритет будет отдан качеству и полноте тестирования всех исправлений. Изменения приняты с учётом опыта нескольких прошлых казусов, в результате которых из-за добавления исправления в последний момент и нехватки времени на проверку в релизе всплывали регрессивные изменения или неполные исправления проблемы.

Начиная с августовского обновления Ubuntu 20.04.3, любые исправления ошибок, отнесённых к категории блокирующих релиз, внесённые в течение недели до намеченного релиза, будут сдвигать время формирования выпуска, что позволит не продвигать исправление впопыхах, а всё досконально протестировать и проверить. Иными словами, если ошибка выявлена в сборках, имеющих статус кандидата в релизы, релиз теперь будет задержан до завершения всех проверок исправления. Для раннего выявления блокирующих релиз проблем также решено увеличить время заморозки ежедневных сборок с недели до двух недель перед релизом, т.е. до публикации первого кандидата в релизы будет дополнительная неделя для тестирования замороженной ежедневной сборки.

Дополнительно объявлено о заморозке пакетной базы Ubuntu 21.04 от внесения новых возможностей (Feature Freeze) и смещении акцентов на финальную доработку уже интегрированных новшеств, выявление и устранение ошибок. Релиз Ubuntu 21.04 запланирован на 22 апреля.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор
  5. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  6. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54660-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 10:14, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Лол, на десятый год индеец Зоркий Глаз заметил, что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:15, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До корректирующего релиза в лтс так всегда и будет. На стабилизацию нужно время
     
     
  • 3.7, КО (?), 10:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну давайте VLTS добавим, раз у них какие-то там сроки.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил. Win8 в принципе была лютым дном, но в 8.1 что-то пофиксили. Win10 до 18.09 в принципе не было смысла ставить, а баги, особенно в многомониторной конфигурации, до сих пор прожигают асбестовый трон. Ах да, её всё ещё нужно ребутать при установке обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает... Это Pro, которая как бы подороже...
    Или как ойось, которая вжух и то почту снесла, то ещё что-нибудь...
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил...

    Скорее как в более адекватном прародителе, который выпускается не по времени с горящей опой, а "когда будет готов".


     
  • 3.10, Qwerty (??), 10:31, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, у форточников и айосников негров-то линчуют.
     
  • 3.12, Lex (??), 10:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки время сбивается.
    Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм, а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом, вне зависимости от включенности автоматического обновления времени
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки
    > время сбивается.
    > Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм,
    > а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом,
    > вне зависимости от включенности автоматического обновления времени

    Не знаю как это дело обстоит в десятой винде, последней использовал семёрку, но это можно поправить правкой параметра в реестре, раньше тоже горело с этого, но потом решил погуглить по поводу решения и оказывается оно есть, и на десятой винде вроде тоже можно, хотя если ОС трогает время биоса это дегродное поведение, да.

     
  • 4.42, Аноним (42), 13:10, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс

    Попробовать твеак по всемирному?:

    «
    Windows Registry Editor Version 5.00

    ; Время по UTC
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
    "RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
    »

     
  • 3.28, 123 (??), 11:45, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >баги, особенно в многомониторной конфигурации

    Вы с линуксом не путаете. Ноут + два монитора, ни разу не наблюдал багов.
    >обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает

    Даже на бюджетном SSD на две линии PCIe и без кеша это занимает минуту. В то время как на апдейт убунты между версиями реально можно пойти покурить и кофе выпить.

     
     
  • 4.40, Анонзо (?), 12:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Офигеть у тебя логика. Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии. Ты ещё скажи, что ты такой крутой всего за минуту из дома успеваешь выйти, пока твой сосед-тормоз, целых 2 часа до работы едет.
     
     
  • 5.48, 123 (??), 14:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии

    Обычная Вин10 "до следующей версии" два раза в год обновляется, а мелкие обновы даже на самом хилом ссд минуту занимают. Не стоит рассуждать и спорить о том, в чём не разбираетесь.

     
  • 3.34, Аноним (34), 12:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Обожаю скорость установки обновлений в Windows (в Win 10 по скорости уже не в курсе, но за время, пока на Win 7 на SSD обновления установятся - можно Kubuntu уже раз 5 переустановить с нуля с DVD)
     
     
  • 4.46, iPony129412 (?), 14:00, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные вещи сравниваешь.
    Накатывать как-то по проще, чем старую ерунду массивно обновлять.
    К тому же Windows при апдейты старается всякие подстраховки делать на случай, если всё накроется медным тазом (питание вырубится).
    В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит.
     
     
  • 5.49, пох. (?), 14:31, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным
    > питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит.

    зачем? Сразу переставят, да и быстрее так.

    Вчера от дорогих аутсорсеров именно такой запрос и приехал - "мы тут чего-то понаделали, быстрее теперь переустановить".

    P.S. а сколько времени устанавливаются именно обновления на какую-нибудь убунту не такого давнего lts 18 с нулевой версии - можете как-нибудь посмотреть.

    К счастью, ни один линoops не поддерживается теперь столько времени, сколько пресловутая семерка - поэтому полюбоваться на последовательную установку нескольких сотен обновлений можно только на каком-нибудь redhat7, если его зеркала еще живы. И да, без всяких точек восстановления и прочего ненужно. Упало - ну значит неповезло.

     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.

    Так нет.
    Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:17, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.
    > Так нет.
    > Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево
    > и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8

    А поняшек не учили тому, что дефолтные предлагательства для хомяков это необязательная фигня, т.е. можно остаться на релизной версии ядре, месы и всякой прочей шняги, которую норовит обновить система с минорными версиями апгредов?
    Но это не отменяет, что бубунта - скатилась в СГ, да.

     
     
  • 4.25, iPony129412 (?), 11:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.
    не я же стонал 🤨

    а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить "какая глючная Ubuntu" и так далее.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 11:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.
    > не я же стонал 🤨
    > а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить
    > "какая глючная Ubuntu" и так далее.

    Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры.
    Потому что кому надо отключает этот дефолт, или не ставит изначально так, чтобы он вообще был.
    А т.к. для канониклов дестопное направление это неприбыльное направление, да и пофиг как-то, пусть хомяки тестируют, раз они жрут что дают, а что воют, так это пофиг, вон у винды и яблоосей тоже воют и ничо, продолжают же жрать.

     
     
  • 6.30, iPony129412 (?), 11:52, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры.

    Конечно.
    Но есть проблема, должна выдерживаться всё же некая планка, иначе если перегнуть, то они могут убежать на какой-то другой дистрибутив.
    А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду".

    И твои россказни "можно же тут так подделать, там так сделать, тут сяк - ну чего вы! а Release Notes на три страницы вы не читали - вот сами и виноваты!" не помогут.

     
     
  • 7.43, Аноним (42), 13:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду".

    Не все способны к долговременному "мазо" (с маленькой буквы))

     
     
  • 8.47, iPony129412 (?), 14:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что то, что то На линуксах я бы сказал, что больше ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не абсолютно. С нуля ставил, но смысла особо нет. Пока там репы нужные появятся и т д.
    Они же сами обновление даже не предлагают до первого сервиспака.
     
  • 2.33, Аноним (34), 12:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на Kubuntu уже лет 8, всегда ставлю LTS через месяц после его выхода.
    Косяки редко случаются (и не разу у меня не было такого, чтобы было невозможно пользоваться или просто сильно бы мешало)
    С "абсолютно неработоспособен", это вы, сударь, сильно загнули. Кто бы его использовал тогда? :)

    Вы с Windows XP / Vista не путаете случайно? Вот там сразу после выпуска таки да, был швах...

     

  • 1.2, Аноним (3), 10:14, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая новость. Для лтс стабильность очень важна.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:20, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Если важна стабильность бери дебиан или цента/оракула
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И потрать 2-3 месяца на настройку нового оборудования, а может и 1-2 года на перенос патчей из нового ядра, адаптацию новых ядер и их тестирования. Ой, так Canonical тоже самое делает...
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:38, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И потрать 2-3 месяца на настройку нового оборудования, а может и 1-2
    > года на перенос патчей из нового ядра, адаптацию новых ядер и
    > их тестирования. Ой, так Canonical тоже самое делает...

    Эм... А зачем перенос патчей нового ядра? Если стабильная версия работает и так?
    Ставить на сервер нестабильную это школорачество и лютое ССЗБ.
    В продакшон-дистрах нет послдних новых ядер, они уже там "настоявшиеся", поэтому байки про новые с пылу с жару железки в проде, поддержки которых нет в стейбл релизах продакшон-дистров можете школьникам травить.
    Когда идёт скулёж про необходимость новых ядер, речь идёт как правило о десктопах, а конкретнее о ляптопах, когда туда завозят какую-то новую НЁХ, как правило проприетарную, вендоры которой ещё не подсуетились поддержки завезти. Во всех остальных случаях прод как правило ждёт, пока поддержка чего-то появится в стейбл релизах. А кpacнoглaзые энтузиасты с паяльником и прошивальщиками и так не обламываются компилять под свои поделия, этот контингент не будет ныть про то, что Дебиан нужно пересобирать, такие вообще как правило в source-based системах ковыряются для своих проектов.

    Так что подобных скулёж как правило исходит от ленивых школьников-неосиляторов, либо от тупеньких хомячков, таких же неосиляторов, либо просто от тралей, которые в данном контексте также недалеко ушли.

    А на десктопах можно у дебиана поставить тестинг, который вполне себе рабочий и стабильный, по крайней мере не менее стабильный, чем LTS бунты. 2-3 месяца настройки, это про каких-то слоупоков рукозадых, до десктопного состояния бунт дебиан доводиться за несколько часов, это причём лютого слоупочества, с перерывами на пожрать, погулять, позалипать в что-то другое. И это делается один раз, потом, в отличии от бунт, систему с каждым новым релизом перенастравивать не нужно. На другие типовые машины настройки перенести ещё проще. Новые ядра реально нужны только энтузиастам, тестерам и школохомячкам-ССЗБ.

     
  • 3.14, Lex (??), 10:40, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мне важна стабильность, то центось и барахло вроде оракула я предпочту в самую последнюю очередь
    Особенно, в свете последних событий
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не понял. Выше Вы утверждали, что работаете под Windows.
     
     
  • 5.39, Lex (??), 12:38, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего не понял. Выше Вы утверждали, что работаете под Windows.

    Одно другому не противоречит
    Винда есть, но работаю не под ней - под ней последние годы лишь в игоры играюсь иногда

    В свете нынешних событий центось и оракловое поделие даже на потыкать_палкой не стал бы ставить на железо, не то что в прод, еще и конторский

     
  • 3.41, Gendelbarge (?), 12:49, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую FreeBSD.
     
  • 2.23, InuYasha (??), 11:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже "за". Потому что жёсткие сроки чреваы "эффектом нулевого релиза" - это когда старались-старались, выпустили версию 1.0 (салют, шампанское, музыка), а через полдня в ней находят какой-нибудь баг типа того что конфиг не записывается потому что права/acl/se не дописаны. И надо ради нескольких байтов делать менее помпезный 1.1 или 1.0.1. Сколько раз на это люди нарывались - не счесть )
     
     
  • 3.36, Аноним (34), 12:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф.
    Так щас модно.
    Вон игры так выпускают (включая игры ААА класса)
    Да и в Firefox, например, это уже тоже хороший тон :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выпускать релизы в пятницу вечером впопыхах когда орет мендежер что срочно ему надо релиз (и он уйдет бухать в бар, а чернь программистко-админская будет чинить все выходные) - это так по-русски, так по-нашему.
     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 11:08, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выпускать релизы в пятницу вечером впопыхах когда орет мендеже

    Тут нет такого.
    Ты можешь отложить ещё на месяц - от этого мало что изменится.

    Вот выпустили обновление 20.04.2 и куча стонов было от того, кто там Virtualbox использует из реп Canonical, у кого Nvidia легаси драйвера слетели, у кого всякие WiFi обломались. Всё это не очень стандартные случаи, поэтому по таким вещам очень низкая отдача на этапах тестирования.

    Вот сидит этакий луддит с видеокартой десятилетней давности от Nvidia, веочятность что он побежит ставить новые тестовй пакеты около нуля. А у энтузиаста-тестировщика и оборудование новое и модное.

    Это не из-за спешки, а больше из серии "раз и в продакшен".

     
     
  • 3.35, Аноним (32), 12:12, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вборкс сломался самый дефолтный из реп приобновлении ядра - это косяк.
     
     
  • 4.38, iPony129412 (?), 12:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну вборкс сломался самый дефолтный из реп приобновлении ядра - это косяк.

    так он и мало кому нужен из категории "эксперементаторов".
    как релиз происходит, так баб-бахает внезапно.
    хотя это очевидно и предсказуемо, что если обновить ядро так, а VirtualBox не обновить, то сломается.

    это чинится именно от возникновения ба-баха, когда в багтеркере сильно загорелось красным.
    А не то, что кто-то над этим в поту работал, и не успел.

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:40, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для раннего выявления блокирующих релиз проблем также решено увеличить время заморозки ежедневных сборок с недели до двух недель перед релизом, т.е. до публикации первого кандидата в релизы будет дополнительная неделя для тестирования замороженной ежедневной сборки.

    Фигня какая, то. Как будто есть гарантия что в течении недели не найдут какой то очередной баг. Если не успевают тестировать в 1-2 недели, сделайте 3-4 смысла сдвигать сроки нет.

    Вон у Шапки/Федора на момент релиза каталог упдата (для этого релиза) под гиг почти.

     
     
  • 2.17, Леголас (ok), 10:51, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто есть гарантия что в течении недели не найдут какой то очередной баг

    такой гарантии и для месяца нет, баги штука такая, некоторые и совершеннолетие успевают отметить

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:04, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну что вы пишете глупости. Дело же не в том, чтобы найти баг за 1-2 недели, а в том, чтобы не релизить, пока не пофиксят уже найденные критичные (блокирующие) баги.
     
     
  • 3.19, Таненбаум (?), 11:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    минусуй его! только так избавим этот форум от скверны невежества
     
     
  • 4.26, Таненбаум (?), 11:38, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не меня!
     
     
  • 5.44, Аноним (42), 13:33, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложение с прописной!
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто проблемы надо помечать как не блокирующие релиз и тогда можно не сдвигать и выпускать всё в срок. Тадам.
     
     
  • 3.37, Аноним (34), 12:16, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, эффективные менеджеры в тред подтянулись :)
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:53, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них явно проблемы с менеджментом и новыми программистами свежей волны, которые ведут себя как видевшие только GNOME Shell и Snap тинейджеры. Одно только удаление mini.iso (см. https://discourse.ubuntu.com/t/poll-about-possible-netboot-mini-iso-revival-in ) из новых версий чего стоит. Типа с его удалением будем меньше отчетов об ошибках и им легче работать будет. Не будет, т.к. команда гнилая.
     
     
  • 2.50, пох. (?), 14:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ведут себя как видевшие только GNOME Shell и Snap

    Погодите, а что-то еще осталось?

     

  • 1.45, Аноным (ok), 13:45, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот эти мажорные ЛТС обновы и правда самое кривое, что есть в Бубунте
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру