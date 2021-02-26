Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu

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|1.1, Qwerty (??), 10:14, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Лол, на десятый год индеец Зоркий Глаз заметил, что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.
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|2.3, Аноним (3), 10:15, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До корректирующего релиза в лтс так всегда и будет. На стабилизацию нужно время
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|3.7, КО (?), 10:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну давайте VLTS добавим, раз у них какие-то там сроки.
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|2.6, Аноним (6), 10:24, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил. Win8 в принципе была лютым дном, но в 8.1 что-то пофиксили. Win10 до 18.09 в принципе не было смысла ставить, а баги, особенно в многомониторной конфигурации, до сих пор прожигают асбестовый трон. Ах да, её всё ещё нужно ребутать при установке обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает... Это Pro, которая как бы подороже...
Или как ойось, которая вжух и то почту снесла, то ещё что-нибудь...
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|3.9, Аноним (9), 10:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как фортки, которые win7 до sp1 никто не ставил...
Скорее как в более адекватном прародителе, который выпускается не по времени с горящей опой, а "когда будет готов".
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|3.12, Lex (??), 10:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки время сбивается.
Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм, а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом, вне зависимости от включенности автоматического обновления времени
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|4.21, Аноним (21), 11:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На иных компах и сейчас смысла нет ставить, т.к после каждой перезагрузки
> время сбивается.
> Притом, в биосе оно норм, в хакинтоше оно норм, в линух норм,
> а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс, притом,
> вне зависимости от включенности автоматического обновления времени
Не знаю как это дело обстоит в десятой винде, последней использовал семёрку, но это можно поправить правкой параметра в реестре, раньше тоже горело с этого, но потом решил погуглить по поводу решения и оказывается оно есть, и на десятой винде вроде тоже можно, хотя если ОС трогает время биоса это дегродное поведение, да.
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|4.42, Аноним (42), 13:10, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а в "родной" винде - отваливается поправка на часовой пояс
Попробовать твеак по всемирному?:
«
Windows Registry Editor Version 5.00
; Время по UTC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
»
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|3.28, 123 (??), 11:45, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>баги, особенно в многомониторной конфигурации
Вы с линуксом не путаете. Ноут + два монитора, ни разу не наблюдал багов.
>обновлений, причём это занимает слишком много времени даже с хорошим процем, 32Гб ОЗУ и быстрым NVMe... причём иногда обновление всё ещё повисает
Даже на бюджетном SSD на две линии PCIe и без кеша это занимает минуту. В то время как на апдейт убунты между версиями реально можно пойти покурить и кофе выпить.
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|4.40, Анонзо (?), 12:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Офигеть у тебя логика. Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии. Ты ещё скажи, что ты такой крутой всего за минуту из дома успеваешь выйти, пока твой сосед-тормоз, целых 2 часа до работы едет.
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|5.48, 123 (??), 14:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сравнил простое обновление Винды (минуту оно занимает, ага) и апгрейд Убунту до следующей версии
Обычная Вин10 "до следующей версии" два раза в год обновляется, а мелкие обновы даже на самом хилом ссд минуту занимают. Не стоит рассуждать и спорить о том, в чём не разбираетесь.
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|3.34, Аноним (34), 12:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Обожаю скорость установки обновлений в Windows (в Win 10 по скорости уже не в курсе, но за время, пока на Win 7 на SSD обновления установятся - можно Kubuntu уже раз 5 переустановить с нуля с DVD)
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|4.46, iPony129412 (?), 14:00, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разные вещи сравниваешь.
Накатывать как-то по проще, чем старую ерунду массивно обновлять.
К тому же Windows при апдейты старается всякие подстраховки делать на случай, если всё накроется медным тазом (питание вырубится).
В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит.
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|5.49, пох. (?), 14:31, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В линуксах на это всё равно — ибо пользуется оператор технарь на этаком сервере с бесперебойным
> питаловом. А в случае чего и отряд починщиков сразу пробежит.
зачем? Сразу переставят, да и быстрее так.
Вчера от дорогих аутсорсеров именно такой запрос и приехал - "мы тут чего-то понаделали, быстрее теперь переустановить".
P.S. а сколько времени устанавливаются именно обновления на какую-нибудь убунту не такого давнего lts 18 с нулевой версии - можете как-нибудь посмотреть.
К счастью, ни один линoops не поддерживается теперь столько времени, сколько пресловутая семерка - поэтому полюбоваться на последовательную установку нескольких сотен обновлений можно только на каком-нибудь redhat7, если его зеркала еще живы. И да, без всяких точек восстановления и прочего ненужно. Упало - ну значит неповезло.
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|2.15, iPony129412 (?), 10:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.
Так нет.
Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8
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|3.22, Аноним (22), 11:17, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> что каждый выпуск Бубунты абсолютно неработоспособен до первого сервис-пака.
> Так нет.
> Выходит второй сервис пак ака Ubuntu 20.04.2 и это всё ломает налево
> и направо ибо апдейт ядра с 5.4 на 5.8
А поняшек не учили тому, что дефолтные предлагательства для хомяков это необязательная фигня, т.е. можно остаться на релизной версии ядре, месы и всякой прочей шняги, которую норовит обновить система с минорными версиями апгредов?
Но это не отменяет, что бубунта - скатилась в СГ, да.
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|4.25, iPony129412 (?), 11:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.
не я же стонал 🤨
а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить "какая глючная Ubuntu" и так далее.
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|5.29, Аноним (29), 11:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну мне вот можешь это не рассказывать - это ничего не меняет.
> не я же стонал 🤨
> а так общий фон от этого будет отрицательный, все и будут говорить
> "какая глючная Ubuntu" и так далее.
Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры.
Потому что кому надо отключает этот дефолт, или не ставит изначально так, чтобы он вообще был.
А т.к. для канониклов дестопное направление это неприбыльное направление, да и пофиг как-то, пусть хомяки тестируют, раз они жрут что дают, а что воют, так это пофиг, вон у винды и яблоосей тоже воют и ничо, продолжают же жрать.
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|6.30, iPony129412 (?), 11:52, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну так правильно, десктопщики по дефолту, т.е. хомячки - это халявные бетатестеры.
Конечно.
Но есть проблема, должна выдерживаться всё же некая планка, иначе если перегнуть, то они могут убежать на какой-то другой дистрибутив.
А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду".
И твои россказни "можно же тут так подделать, там так сделать, тут сяк - ну чего вы! а Release Notes на три страницы вы не читали - вот сами и виноваты!" не помогут.
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|7.43, Аноним (42), 13:25, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А то и вообще плюнуть на всё это "надоел ваш глючный линукс, возвращаюсь на венду".
Не все способны к долговременному "мазо" (с маленькой буквы))
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|2.32, Аноним (32), 11:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну не абсолютно. С нуля ставил, но смысла особо нет. Пока там репы нужные появятся и т д.
Они же сами обновление даже не предлагают до первого сервиспака.
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|2.33, Аноним (34), 12:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу на Kubuntu уже лет 8, всегда ставлю LTS через месяц после его выхода.
Косяки редко случаются (и не разу у меня не было такого, чтобы было невозможно пользоваться или просто сильно бы мешало)
С "абсолютно неработоспособен", это вы, сударь, сильно загнули. Кто бы его использовал тогда? :)
Вы с Windows XP / Vista не путаете случайно? Вот там сразу после выпуска таки да, был швах...
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|3.11, Аноним (11), 10:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И потрать 2-3 месяца на настройку нового оборудования, а может и 1-2 года на перенос патчей из нового ядра, адаптацию новых ядер и их тестирования. Ой, так Canonical тоже самое делает...
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|4.27, Аноним (27), 11:38, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И потрать 2-3 месяца на настройку нового оборудования, а может и 1-2
> года на перенос патчей из нового ядра, адаптацию новых ядер и
> их тестирования. Ой, так Canonical тоже самое делает...
Эм... А зачем перенос патчей нового ядра? Если стабильная версия работает и так?
Ставить на сервер нестабильную это школорачество и лютое ССЗБ.
В продакшон-дистрах нет послдних новых ядер, они уже там "настоявшиеся", поэтому байки про новые с пылу с жару железки в проде, поддержки которых нет в стейбл релизах продакшон-дистров можете школьникам травить.
Когда идёт скулёж про необходимость новых ядер, речь идёт как правило о десктопах, а конкретнее о ляптопах, когда туда завозят какую-то новую НЁХ, как правило проприетарную, вендоры которой ещё не подсуетились поддержки завезти. Во всех остальных случаях прод как правило ждёт, пока поддержка чего-то появится в стейбл релизах. А кpacнoглaзые энтузиасты с паяльником и прошивальщиками и так не обламываются компилять под свои поделия, этот контингент не будет ныть про то, что Дебиан нужно пересобирать, такие вообще как правило в source-based системах ковыряются для своих проектов.
Так что подобных скулёж как правило исходит от ленивых школьников-неосиляторов, либо от тупеньких хомячков, таких же неосиляторов, либо просто от тралей, которые в данном контексте также недалеко ушли.
А на десктопах можно у дебиана поставить тестинг, который вполне себе рабочий и стабильный, по крайней мере не менее стабильный, чем LTS бунты. 2-3 месяца настройки, это про каких-то слоупоков рукозадых, до десктопного состояния бунт дебиан доводиться за несколько часов, это причём лютого слоупочества, с перерывами на пожрать, погулять, позалипать в что-то другое. И это делается один раз, потом, в отличии от бунт, систему с каждым новым релизом перенастравивать не нужно. На другие типовые машины настройки перенести ещё проще. Новые ядра реально нужны только энтузиастам, тестерам и школохомячкам-ССЗБ.
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|3.14, Lex (??), 10:40, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мне важна стабильность, то центось и барахло вроде оракула я предпочту в самую последнюю очередь
Особенно, в свете последних событий
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|4.16, Аноним (16), 10:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего не понял. Выше Вы утверждали, что работаете под Windows.
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|5.39, Lex (??), 12:38, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего не понял. Выше Вы утверждали, что работаете под Windows.
Одно другому не противоречит
Винда есть, но работаю не под ней - под ней последние годы лишь в игоры играюсь иногда
В свете нынешних событий центось и оракловое поделие даже на потыкать_палкой не стал бы ставить на железо, не то что в прод, еще и конторский
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|2.23, InuYasha (??), 11:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже "за". Потому что жёсткие сроки чреваы "эффектом нулевого релиза" - это когда старались-старались, выпустили версию 1.0 (салют, шампанское, музыка), а через полдня в ней находят какой-нибудь баг типа того что конфиг не записывается потому что права/acl/se не дописаны. И надо ради нескольких байтов делать менее помпезный 1.1 или 1.0.1. Сколько раз на это люди нарывались - не счесть )
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|3.36, Аноним (34), 12:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пфф.
Так щас модно.
Вон игры так выпускают (включая игры ААА класса)
Да и в Firefox, например, это уже тоже хороший тон :)
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|1.4, Аноним (4), 10:17, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Выпускать релизы в пятницу вечером впопыхах когда орет мендежер что срочно ему надо релиз (и он уйдет бухать в бар, а чернь программистко-админская будет чинить все выходные) - это так по-русски, так по-нашему.
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|2.20, iPony129412 (?), 11:08, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выпускать релизы в пятницу вечером впопыхах когда орет мендеже
Тут нет такого.
Ты можешь отложить ещё на месяц - от этого мало что изменится.
Вот выпустили обновление 20.04.2 и куча стонов было от того, кто там Virtualbox использует из реп Canonical, у кого Nvidia легаси драйвера слетели, у кого всякие WiFi обломались. Всё это не очень стандартные случаи, поэтому по таким вещам очень низкая отдача на этапах тестирования.
Вот сидит этакий луддит с видеокартой десятилетней давности от Nvidia, веочятность что он побежит ставить новые тестовй пакеты около нуля. А у энтузиаста-тестировщика и оборудование новое и модное.
Это не из-за спешки, а больше из серии "раз и в продакшен".
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|3.35, Аноним (32), 12:12, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вборкс сломался самый дефолтный из реп приобновлении ядра - это косяк.
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|4.38, iPony129412 (?), 12:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну вборкс сломался самый дефолтный из реп приобновлении ядра - это косяк.
так он и мало кому нужен из категории "эксперементаторов".
как релиз происходит, так баб-бахает внезапно.
хотя это очевидно и предсказуемо, что если обновить ядро так, а VirtualBox не обновить, то сломается.
это чинится именно от возникновения ба-баха, когда в багтеркере сильно загорелось красным.
А не то, что кто-то над этим в поту работал, и не успел.
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|1.13, Аноним (13), 10:40, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для раннего выявления блокирующих релиз проблем также решено увеличить время заморозки ежедневных сборок с недели до двух недель перед релизом, т.е. до публикации первого кандидата в релизы будет дополнительная неделя для тестирования замороженной ежедневной сборки.
Фигня какая, то. Как будто есть гарантия что в течении недели не найдут какой то очередной баг. Если не успевают тестировать в 1-2 недели, сделайте 3-4 смысла сдвигать сроки нет.
Вон у Шапки/Федора на момент релиза каталог упдата (для этого релиза) под гиг почти.
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|2.17, Леголас (ok), 10:51, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто есть гарантия что в течении недели не найдут какой то очередной баг
такой гарантии и для месяца нет, баги штука такая, некоторые и совершеннолетие успевают отметить
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|2.18, Аноним (18), 11:04, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну что вы пишете глупости. Дело же не в том, чтобы найти баг за 1-2 недели, а в том, чтобы не релизить, пока не пофиксят уже найденные критичные (блокирующие) баги.
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|2.24, Аноним (24), 11:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто проблемы надо помечать как не блокирующие релиз и тогда можно не сдвигать и выпускать всё в срок. Тадам.
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|2.50, пох. (?), 14:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ведут себя как видевшие только GNOME Shell и Snap
Погодите, а что-то еще осталось?
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