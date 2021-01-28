В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию

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|1.3, Урри (ok), 23:25, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ахахахах, Шатлворт решил, что пара тысяч бесплатных тестеров проекту не повредит.
Забыл только спросить этих тестеров хотят ли они бесплатно тестировать вяленый.
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|3.22, Java (?), 00:07, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) 21.04 - не LTS и релизнется слишком поздно перед релизом Ubuntu;
2) Wayland - давно пора, учитывая, что множество пользовательского софта уже портировали, в том числе браузеры.
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|4.26, zzz (??), 00:23, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11
>Началась разработка Wayland-драйвера для Wine, который позволит запускать Windows-игры в окружениях на базе Wayland.
>Продолжается работа по портированию приложений MATE для Wayland
>В проприетарных драйверах NVIDIA продолжена реализация расширений, необходимых для полноценной работы окружений, использующих протокол Wayland.
>Продолжается работа над выпуском пользовательского окружения LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland
А так-то да, давно пора.
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|6.46, zzz (??), 02:22, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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..., MATE-проблемы, wine-проблемы, nvidia-проблемы, lxqt-проблемы, <название_ПО>-проблемы, ... Только у вяленого проблем нет и он полностью готов для десктопа.
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|2.23, Аноним (23), 00:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там реакция на баги практически отсутствует. Думаю, необходимость бетатестеров сильно преувеличена.
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|2.43, Аноним (41), 01:47, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ждём шквала сообщений: "вместо снимка получаю чёрный экран... хоткеи не работают... как записать видео?..."
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|3.49, Аноним (49), 03:05, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видно что вайланд вы в глаза не видели, а только слышали его обсуждения, Gnome дефолт ДЕ вайланда, хоткеи на скриншот там из коробки работают. С записью экрана тоже нет проблем, даже obs работает.
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|1.7, Аноним (7), 23:27, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они серьёзно считают, что Wayland готов для повсеместного использования?
Полагаю, к выходу релиза это решение снова отложат.
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|2.9, Анонним (?), 23:32, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я считаю. И пользуюсь им уже больше года. А вы всё дискутируете, кек.
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|3.21, Аноним (21), 23:58, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Steam, Proton и его игры не работают с wayland, из-за чего меньше fps, не говоря уже о комфорте. Wine не работает с wayland, и многие другие жизненно важные продукты пока не работают с wayland.
А пользоваться лишь бы - не вижу смысла, когда оно приносит больше вреда чем пользы.
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|4.27, Ordu (ok), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> многие другие жизненно важные продукты
Если другие жизненно важные продукты так же важны как steam и wine, то и хрен-то с ними.
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|4.28, Аноним (28), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И емакс. Только через xwayland может. Только моя проблема, которая решится сама по себе со временем, а вот ваших мучений в никсах, когда есть Ос для игрулек, я искренне не понимаю.
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|5.31, Ordu (ok), 00:50, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Emacs ещё можно в эмуляторе терминала запускать, тогда никакие XWayland не нужны будут. В принципе большой разницы с графическим emacs'ом нет. Только что порно придётся смотреть не emacs'ом, а внешним плеером в отдельном окне.
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|4.32, Я (??), 01:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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опять сломалось чтоли? ну так это потому что в убунте по умолчанию сессия на иксах и протон в первую очередь под иксы чинят а под вэйланд ну сломалось и сломалось на старой версии посидят..
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|3.25, zzz (??), 00:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если пользоваться только браузером да калькулятором, то, конечно, какие проблемы.
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|4.29, Аноним (28), 00:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это стандартный джентельментский набор - браузер и редактор. Расскажи чем пользуешься ты.
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|5.47, zzz (??), 02:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь кедами, которые
>В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11
Кто-то пользуется MATE, кто-то wine-ом, кто-то LXQt. И всё это тоже еще не готово для вяленого. "Готов" вяленый только у фриков, с важным видом запускающих ляликс в WSL2, чтобы сделать моднявый скриншот обоев для галереи лора.
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|2.48, flkghdfgklh (?), 02:49, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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21.04 это промежуточный релиз предназначенный для тех кто готов писать багрепорты
Для чайников и прочих кофейников есть LTS'ы, которые выходят в апреле ЧЕТНОГО года(за исключением 6.06 LTS, который вышел в июне)
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|1.12, Аноним (12), 23:35, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем? Какие преимущества домохозяйкам должен дать этот полурабочий огрызок?
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|2.14, Аноним (14), 23:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем?
Чтобы было, у маркуши будет чесатся всю дорогу, если его детище вслед за федоркой не будет тянуть к себе всякую хипстотную каку.
>Какие преимущества домохозяйкам должен дать этот полурабочий огрызок?
Никаких преимуществ, скорее наоборот, и да, домохозяйки, если таковые есть на линуксах скорее будет использовать минты.
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|3.50, Аноним (49), 03:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Домохозяйка будет использовать то что ей поставят, ей вообще по барабану что там за ось и дистрибутив.
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|2.17, Beta Version (ok), 23:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Помню, ретрограды и на системд гавкали, но с его приходом у меня система начала в два раза быстрее загружаться.
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|3.19, Аноним (19), 23:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd можно было пользоваться с момента его появления, а сколько прошло времени после появления wayland?
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|1.15, Firecat (ok), 23:38, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Обожаю видеть незначительные новости про промежуточные выпуски этой чёртовой ubuntu.
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|1.30, китайское ковидло (?), 00:47, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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GTK3, Unity, SystemГ, Gnome3, Snap, Wayland, не хватает только exe > дальше > дальше > приложение "Одноклассники" успешно установленно!
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|2.40, НяшМяш (ok), 01:45, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не хватает только exe > дальше > дальше
Даже лучше - AppImage вообще ничего не спрашивает и просто запускается )
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|1.34, Annoynymous (ok), 01:17, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Использую Wayland с июля 2017 года и отлично себя чувствую.
Ретрограды лают, караван идёт.
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|2.36, бублички (?), 01:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Использую Wayland с июля 2017 года и отлично себя чувствую
передвигаясь на костылях 3 года. да ты просто пропагандист ЗОЖ
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|1.39, Аноним (39), 01:38, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я чувствую себя старым. Я помню обещание перевести на Mir по умолчанию...
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|3.45, Аноним (41), 02:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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форки гнома2 ещё как сейчас используются. А вот всякие творения каноникла - быстро этим же канониклом и выкидывались.
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