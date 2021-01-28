В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию

Разработчики Ubuntu приняли решение перейти на использование в Ubuntu 21.04 пользовательского окружения GNOME, по умолчанию работающего на базе протокола Wayland. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA по умолчанию продолжит предлагаться сеанс на основе X-сервера. Для остальных конфигураций сеанс на основе X-сервера будет переведён в разряд опций.

Отмечается, что последнее время устранены многие ограничения сеанса GNOME на базе Wayland, которые были отнесены к числу проблем, блокирующих переход на Wayland. Например, появились возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу, используя мультимедийный сервер Pipewire.

В условиях отказа от перехода на GNOME 40 в Ubuntu 21.04 появился хороший повод сосредоточить внимание нового выпуска на интеграции Wayland. В любом случае у разработчиков ещё остаётся достаточно времени для следующего LTS-выпуска, запланированного на апрель 2022 года, чтобы решить возникшие проблемы или опять откатиться на применение по умолчанию сеанса на основе X-сервер.

Напомним, что в Fedora окружение GNOME на базе Wayland применяется по умолчанию начиная с выпуска 25, опубликованного в 2016 году. Wayland так же задействован по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux 8. В Ubuntu альтернативный сеанс на базе Wayland предлагался для тестирования начиная с выпуска 15.04 (апрель 2015 года). В 2017 году была предпринята первая попытка перевода выпуска Ubuntu 17.10 по умолчанию на Wayland, но в Ubuntu 18.10 из-за нерешённых проблем был возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server.



