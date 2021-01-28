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В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию

28.01.2021 23:22

Разработчики Ubuntu приняли решение перейти на использование в Ubuntu 21.04 пользовательского окружения GNOME, по умолчанию работающего на базе протокола Wayland. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA по умолчанию продолжит предлагаться сеанс на основе X-сервера. Для остальных конфигураций сеанс на основе X-сервера будет переведён в разряд опций.

Отмечается, что последнее время устранены многие ограничения сеанса GNOME на базе Wayland, которые были отнесены к числу проблем, блокирующих переход на Wayland. Например, появились возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу, используя мультимедийный сервер Pipewire.

В условиях отказа от перехода на GNOME 40 в Ubuntu 21.04 появился хороший повод сосредоточить внимание нового выпуска на интеграции Wayland. В любом случае у разработчиков ещё остаётся достаточно времени для следующего LTS-выпуска, запланированного на апрель 2022 года, чтобы решить возникшие проблемы или опять откатиться на применение по умолчанию сеанса на основе X-сервер.

Напомним, что в Fedora окружение GNOME на базе Wayland применяется по умолчанию начиная с выпуска 25, опубликованного в 2016 году. Wayland так же задействован по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux 8. В Ubuntu альтернативный сеанс на базе Wayland предлагался для тестирования начиная с выпуска 15.04 (апрель 2015 года). В 2017 году была предпринята первая попытка перевода выпуска Ubuntu 17.10 по умолчанию на Wayland, но в Ubuntu 18.10 из-за нерешённых проблем был возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
  3. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
  4. OpenNews: Компания Canonical приняла решение перейти на Mir по умолчанию в Ubuntu 13.10
  5. OpenNews: Переход Ubuntu на Mir может растянуться до 2016 года
  6. OpenNews: Разработчики Ubuntu отложили интеграцию поддержки Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54481-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 01:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    скорее вот так: (_O_)
     

  • 1.3, Урри (ok), 23:25, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ахахахах, Шатлворт решил, что пара тысяч бесплатных тестеров проекту не повредит.

    Забыл только спросить этих тестеров хотят ли они бесплатно тестировать вяленый.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 23:29, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гном 4

    не, не годится для лтс  
    >вяленый

    давно пора

     
     
  • 3.22, Java (?), 00:07, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) 21.04 - не LTS и релизнется слишком поздно перед релизом Ubuntu;
    2) Wayland - давно пора, учитывая, что множество пользовательского софта уже портировали, в том числе браузеры.
     
     
  • 4.26, zzz (??), 00:23, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11
    >Началась разработка Wayland-драйвера для Wine, который позволит запускать Windows-игры в окружениях на базе Wayland.
    >Продолжается работа по портированию приложений MATE для Wayland
    >В проприетарных драйверах NVIDIA продолжена реализация расширений, необходимых для полноценной работы окружений, использующих протокол Wayland.
    >Продолжается работа над выпуском пользовательского окружения LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland

    А так-то да, давно пора.

     
     
  • 5.33, Annoynymous (ok), 01:16, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В KDE ведётся работа

    Кедопроблемы. Убунта тут не причём.

     
     
  • 6.46, zzz (??), 02:22, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ..., MATE-проблемы, wine-проблемы, nvidia-проблемы, lxqt-проблемы, <название_ПО>-проблемы, ... Только у вяленого проблем нет и он полностью готов для десктопа.
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там реакция на баги практически отсутствует. Думаю, необходимость бетатестеров сильно преувеличена.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:25, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ура
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 01:47, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждём шквала сообщений: "вместо снимка получаю чёрный экран... хоткеи не работают... как записать видео?..."
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 03:05, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видно что вайланд вы в глаза не видели, а только слышали его обсуждения, Gnome дефолт ДЕ вайланда, хоткеи на скриншот там из коробки работают. С записью экрана тоже нет проблем, даже obs работает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:27, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они серьёзно считают, что Wayland готов для повсеместного использования?
    Полагаю, к выходу релиза это решение снова отложат.
     
     
  • 2.9, Анонним (?), 23:32, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я считаю. И пользуюсь им уже больше года. А вы всё дискутируете, кек.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:58, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Steam, Proton и его игры не работают с wayland, из-за чего меньше fps, не говоря уже о комфорте. Wine  не работает с wayland, и многие другие жизненно важные продукты пока не работают с wayland.
    А пользоваться лишь бы - не вижу смысла, когда оно приносит больше вреда чем пользы.
     
     
  • 4.27, Ordu (ok), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > многие другие жизненно важные продукты

    Если другие жизненно важные продукты так же важны как steam и wine, то и хрен-то с ними.

     
  • 4.28, Аноним (28), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И емакс. Только через xwayland может. Только моя проблема, которая решится сама по себе со временем, а вот ваших мучений в никсах, когда есть Ос для игрулек, я искренне не понимаю.
     
     
  • 5.31, Ordu (ok), 00:50, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs ещё можно в эмуляторе терминала запускать, тогда никакие XWayland не нужны будут. В принципе большой разницы с графическим emacs'ом нет. Только что порно придётся смотреть не emacs'ом, а внешним плеером в отдельном окне.
     
  • 4.32, Я (??), 01:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять сломалось чтоли? ну так это потому что в убунте по умолчанию сессия на иксах и протон в первую очередь под иксы чинят а под вэйланд ну сломалось и сломалось на старой версии посидят..
     
  • 4.35, Chromium (ok), 01:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместе с Google они решают эту проблему. См. Borealis
     
  • 3.25, zzz (??), 00:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пользоваться только браузером да калькулятором, то, конечно, какие проблемы.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 00:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это стандартный джентельментский набор - браузер и редактор. Расскажи чем пользуешься ты.
     
     
  • 5.47, zzz (??), 02:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь кедами, которые
    >В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11

    Кто-то пользуется MATE, кто-то wine-ом, кто-то LXQt. И всё это тоже еще не готово для вяленого. "Готов" вяленый только у фриков, с важным видом запускающих ляликс в WSL2, чтобы сделать моднявый скриншот обоев для галереи лора.

     
  • 2.48, flkghdfgklh (?), 02:49, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21.04 это промежуточный релиз предназначенный для тех кто готов писать багрепорты
    Для чайников и прочих кофейников есть LTS'ы, которые выходят в апреле ЧЕТНОГО года(за исключением 6.06 LTS, который вышел в июне)
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:33, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    СКОЛЬКО РАЗ Я УЖЕ ЭТО СЛЫШАЛ?
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:35, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем? Какие преимущества домохозяйкам должен дать этот полурабочий огрызок?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зачем?

    Чтобы было, у маркуши будет чесатся всю дорогу, если его детище вслед за федоркой не будет тянуть к себе всякую хипстотную каку.
    >Какие преимущества домохозяйкам должен дать этот полурабочий огрызок?

    Никаких преимуществ, скорее наоборот, и да, домохозяйки, если таковые есть на линуксах скорее будет использовать минты.

     
     
  • 3.50, Аноним (49), 03:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйка будет использовать то что ей поставят, ей вообще по барабану что там за ось и дистрибутив.
     
  • 2.17, Beta Version (ok), 23:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Помню, ретрограды и на системд гавкали, но с его приходом у меня система начала в два раза быстрее загружаться.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd можно было пользоваться с момента его появления, а сколько прошло времени после появления wayland?
     
     
  • 4.44, Аноним (41), 01:49, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно, но не надо.
     
  • 3.20, нахэтотам (?), 23:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты пёс до сих пор подвываешь о своём системгэ
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:35, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Запасаемся попкорном ;)
     
  • 1.15, Firecat (ok), 23:38, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обожаю видеть незначительные новости про промежуточные выпуски этой чёртовой ubuntu.
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:38, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая новость
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:48, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В телеграме ошибку исправьте
     
  • 1.24, golangdev (?), 00:19, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora рулит =)
     
  • 1.30, китайское ковидло (?), 00:47, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    GTK3, Unity, SystemГ, Gnome3, Snap, Wayland, не хватает только exe > дальше > дальше > приложение "Одноклассники" успешно установленно!
     
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 01:45, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не хватает только exe > дальше > дальше

    Даже лучше - AppImage вообще ничего не спрашивает и просто запускается )

     

  • 1.34, Annoynymous (ok), 01:17, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использую Wayland с июля 2017 года и отлично себя чувствую.

    Ретрограды лают, караван идёт.

     
     
  • 2.36, бублички (?), 01:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Использую Wayland с июля 2017 года и отлично себя чувствую

    передвигаясь на костылях 3 года. да ты просто пропагандист ЗОЖ

     
  • 2.37, Аноньимъ (ok), 01:31, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >караван идёт

    Прямо в ад.

     

  • 1.38, Аноним (38), 01:37, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всего на 5 лет отстают от RHEL/Fedora
     
  • 1.39, Аноним (39), 01:38, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я чувствую себя старым. Я помню обещание перевести на Mir по умолчанию...
     
     
  • 2.42, НяшМяш (ok), 01:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё Unity вспомни, а до него Gnome 2 )
     
     
  • 3.45, Аноним (41), 02:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    форки гнома2 ещё как сейчас используются. А вот всякие творения каноникла - быстро этим же канониклом и выкидывались.
     

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