В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию

2.9 , Анонним ( ? ), 23:32, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я считаю. И пользуюсь им уже больше года. А вы всё дискутируете, кек.

3.21 , Аноним ( 21 ), 23:58, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Steam, Proton и его игры не работают с wayland, из-за чего меньше fps, не говоря уже о комфорте. Wine не работает с wayland, и многие другие жизненно важные продукты пока не работают с wayland.

А пользоваться лишь бы - не вижу смысла, когда оно приносит больше вреда чем пользы.

4.27 , Ordu ( ok ), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > многие другие жизненно важные продукты Если другие жизненно важные продукты так же важны как steam и wine, то и хрен-то с ними.

4.28 , Аноним ( 28 ), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И емакс. Только через xwayland может. Только моя проблема, которая решится сама по себе со временем, а вот ваших мучений в никсах, когда есть Ос для игрулек, я искренне не понимаю.

5.31 , Ordu ( ok ), 00:50, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Emacs ещё можно в эмуляторе терминала запускать, тогда никакие XWayland не нужны будут. В принципе большой разницы с графическим emacs'ом нет. Только что порно придётся смотреть не emacs'ом, а внешним плеером в отдельном окне.

4.32 , Я ( ?? ), 01:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – опять сломалось чтоли? ну так это потому что в убунте по умолчанию сессия на иксах и протон в первую очередь под иксы чинят а под вэйланд ну сломалось и сломалось на старой версии посидят..

4.35 , Chromium ( ok ), 01:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вместе с Google они решают эту проблему. См. Borealis

3.25 , zzz ( ?? ), 00:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если пользоваться только браузером да калькулятором, то, конечно, какие проблемы.

4.29 , Аноним ( 28 ), 00:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это стандартный джентельментский набор - браузер и редактор. Расскажи чем пользуешься ты.

5.47 , zzz ( ?? ), 02:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пользуюсь кедами, которые

>В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11 Кто-то пользуется MATE, кто-то wine-ом, кто-то LXQt. И всё это тоже еще не готово для вяленого. "Готов" вяленый только у фриков, с важным видом запускающих ляликс в WSL2, чтобы сделать моднявый скриншот обоев для галереи лора.

2.48 , flkghdfgklh ( ? ), 02:49, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 21.04 это промежуточный релиз предназначенный для тех кто готов писать багрепорты

Для чайников и прочих кофейников есть LTS'ы, которые выходят в апреле ЧЕТНОГО года(за исключением 6.06 LTS, который вышел в июне)