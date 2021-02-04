Выпуск Ubuntu 20.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.2 LTS, Kubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu MATE 20.04.2 LTS, Ubuntu Studio 20.04.2 LTS, Lubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.2 LTS и Xubuntu 20.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 20.10:

Предложено обновление пакетов с ядром версии 5.8 (в Ubuntu 20.04 и 20.04.1 использовалось ядро 5.4).

Обновлены компоненты графического стека, включая X.Org Server 1.20.9, libdrm 2.4.102 и Mesa 20.2.6, которые были протестированы в осеннем выпуске Ubuntu 20.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Обновлены версии пакетов GNOME 3.36.8, LibreOffice 6.4.5, libfprint 1.90.2, snapd 2.46, ceph 15.2.7.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений. Пользователи прошлой LTS-ветки Ubuntu 18.04 получат в менеджере установки обновлений уведомление о возможности автоматического перехода на ветку 20.04.2.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.8 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 21.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

В отличие от прошлых LTS-выпусков новые версии ядра и графического стека будут задействованы в имеющихся установках Ubuntu Desktop 20.04 по умолчанию, а не предложены в форме опций. Для отката на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду:

sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: