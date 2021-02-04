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Выпуск Ubuntu 20.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

04.02.2021 23:44

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.2 LTS, Kubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu MATE 20.04.2 LTS, Ubuntu Studio 20.04.2 LTS, Lubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.2 LTS и Xubuntu 20.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 20.10:

  • Предложено обновление пакетов с ядром версии 5.8 (в Ubuntu 20.04 и 20.04.1 использовалось ядро 5.4).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая X.Org Server 1.20.9, libdrm 2.4.102 и Mesa 20.2.6, которые были протестированы в осеннем выпуске Ubuntu 20.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов GNOME 3.36.8, LibreOffice 6.4.5, libfprint 1.90.2, snapd 2.46, ceph 15.2.7.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений. Пользователи прошлой LTS-ветки Ubuntu 18.04 получат в менеджере установки обновлений уведомление о возможности автоматического перехода на ветку 20.04.2.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.8 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 21.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

В отличие от прошлых LTS-выпусков новые версии ядра и графического стека будут задействованы в имеющихся установках Ubuntu Desktop 20.04 по умолчанию, а не предложены в форме опций. Для отката на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-20.04


  1. Главная ссылка к новости (https://releases.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  4. OpenNews: Релиз Ubuntu 20.04.1 LTS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54532-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, FortyTwo (ok), 00:07, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    странно с сервером поступили. Нету доверия ветке 5.8?
     
     
  • 3, srgazh (ok), 00:21, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты первый раз это ведёшь?
     

  • 2, Аноним (2), 00:21, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Улучшите поддержку графики в Raspberry Pi 4...
     
     
  • 4, Анонимъ (?), 00:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам? Что ты сделал для опенсорса?
     
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