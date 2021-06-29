Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:48, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть такой линукс! https://steellinux.do.am

2.22 , Аноним ( 22 ), 11:50, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – http://trinitydesktop.org/ же

2.30 , Аноним ( 30 ), 12:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >графических интерфейсов 90-х? Без дурацких закосов под десяточку, макось или убунту Из 90-х будут закосы под 98-ю.

3.71 , xcode ( ? ), 14:15, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз во времена 98-й все интерфейсы были классическими (включая, но не ограничиваясь самой 98-й).

2.37 , Fractal cucumber ( ok ), 12:12, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Debian + i3

2.41 , Аноним ( 41 ), 12:31, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нормальный DE с определённой кастомизацией пока ещё можно сделать из mate, уже с натяжечкой, но пока ещё всёж можно сделать из xfce. LXDE уже видимо доживает свой век, т. к. вроде "как не дропнут, но заморожен на неопределённый срок", а trinity конечно пока работает, но уже не всё и лично я сомневаюсь, что оно будет подпиливаться под новые технологии, но пока на несильно модных мониторах норм, можно пользоваться. Есле вопрос только про DE, то всё... Современные среды, одна другой кривее и необоснованно прожорливей, не только ущербны на внешний вид, который даже темами тяжко хоть как-то поправить, но и ущербны по взаимадействию с ними.

3.77 , PP ( ok ), 15:02, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Mate сделали Yaru Mate в 21.04.

Также Мартин Вимпрес сделал ppa для 20.04.

Приятно, действительно, выглядит.

Не то, что баклажановый дефолт.

2.42 , Жироватт ( ok ), 12:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть.

Но в свете неформализуемости требований тебе придется собрать его самому.

2.44 , Аноним ( 44 ), 12:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А покажите пример что ли?

Я вот как-то отлично адаптируюсь под почти любой интерфейс. В разное время пользовался и гномом 2-ым ещё и кедами 3-ми и 5-ыми и цинамоном и теперь вот даже i3 и как-то всюду мне норм. Ну подкручу чего-нибудь минимально, вроде расположения элементов там или выберу из двух тем ту, что тёмная и всё. Где тот идеал кастомизируемости, который устроит лично вас? Покажите, что вы такое делаете там?

2.46 , Аноним ( 45 ), 12:49, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй сам поставить wm и удалить не нужное DE в той же убунте. Моё любимое это tinywm, прописал в exec что тебе нужно (браузер, xterm) и всё. Балдей.

2.63 , Аноним ( 63 ), 13:55, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не знаю. Мне нравится kubuntu. Не глючит вроде как. Впрочем, от щадач зависит, как я понимаю. Но кеды как-то поприятнее глазу, чем гном.

2.80 , Аноним ( 80 ), 15:21, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – XFCE

