Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном

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|1.1, OnTheEdge (ok), 11:11, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+28 +/–
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> Проблема в том, что GNOME не предоставляет официальный программный интерфейс и набор рекомендаций для тем оформления GTK, что приводит к нарушению совместимости со сторонними темами в каждом новом релизе GNOME
гнум такой гнум, кушай сам свой жтк
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|2.12, Жироватт (ok), 11:28, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну, по крайней мере здесь должны плясать от радости дефолтники (подмножество гномодефолтников - адвайтофилы) - наконец-то и на их улице теперь праздник: еще одна победа над любителями нестандартных тем и цветов, ломающих их прибитые гвоздями к адвайте флатпакоподелия.
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|3.16, OnTheEdge (ok), 11:37, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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адепты культа Adwaita должны находится тогда в перманентном экстазе, раз разрабы GNOME давно уже (читай с третьей версии, когда оная тема была порождена каким-то противоестественным способом) не благосклонны к дизайнерам
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|2.20, InuYasha (??), 11:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда-то я написал .theme для Оффтопика 95. Чуть-чуть дописал для Оффтопика 98. И они прекрасно применялись и работали до Оффтопика 7, вместе со звуками и курсорами... Вот бы они ещё и к кедам подходили! )
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|3.36, Аноним (36), 12:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Должен отметить что в оффтопике темы не работают как класс, потому что даже в системе элементы работают на разных фреймворках с 10,20 и 40 годами разницы. Там не то что темы, там элементы управления могут по-другому работать. И выглядит это как коллаж начинающего ыотошопера. Про другие приложения и говорить не приходится - поддержки темы там нет как класса, каждый пилит своё в разных стилях нисколько не смотря на системную тему. Так что оффтопик бесконечно далёк даже от гнома.
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|1.3, InuYasha (??), 11:13, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Если Каноникал родит не давящую на психику цветовую схему, это будет сенсацией.
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|2.10, iPony129412 (?), 11:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Давно уже есть. Посмотри тему Pony 🦄 в мобильном приложении Reddit на iOS — это идеал сочетания цветов 🌈
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|5.45, Аноним (45), 12:47, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не, от розовых цветов у меня несварение. Вот если бы был зеленоватый как на opennet, то тогда куда бы не шло. Ну и обои полностью черные. Поней не надо. У меня от них мигрень :с
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|1.4, ИмяХ (?), 11:14, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"отсутствием в GTK3 и GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна"
Самая крутая киллер-фича, благодаря которой gtk2 даже в подметки не годится по сравнению с более новыми версиями.
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|2.9, anonymous (??), 11:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Новость о том, что они больше не будут менять тему и оставят default.
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|3.25, Аноним (25), 11:53, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> что они больше не будут менять тему и оставят default.
Не "не будут", а "не смогут".
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|1.11, Аноним (11), 11:27, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в релизе еще через один вернут взад старую цветовую схему, выдав это за достижение
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|1.13, anonymous (??), 11:30, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема в том, что GNOME не предоставляет официальный программный интерфейс и набор рекомендаций для тем оформления GTK, что приводит к нарушению совместимости со сторонними темами в каждом новом релизе GNOME.
Хохохо, че же они GNOME не форкнули? Сдулась Canonical, теперь даже своей темой не могут продавить каких-то гномеров?
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|2.15, Жироватт (ok), 11:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это раньше они библиотеки патчили для юнити так, что оригинальный гном на них даже не запускался.
Но это было давно, когда в каноникале еще работали программисты, последние реликты великой эпохи Расцветения Софта. Но и их забрало неумолимое время: свежее поколение может только рисовать на флюттере, писать скриптики на электроне и вспоминать о загадочной цивилизации, оставивший им в наследство юнити.
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|3.24, Аноним (24), 11:52, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по
> GNOME не предоставляет официальный программный интерфейс и набор рекомендаций для тем оформления GTK, что приводит к нарушению совместимости со сторонними темами в каждом новом релизе GNOME
на флаттере пишут неспроста.
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|1.18, Аноним (18), 11:42, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> отсутствием в GTK3 и GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна
Сохранять простым не означает деградировать. :(
Зачем так сделали?
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|2.31, Michael Shigorin (ok), 12:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это ж могильщики... ой, простите, мобильщики. Которые в 2006 захватили gtk, к 2015 не осилили сенсорный ввод в "своём" браузере и до сих пор так ничего и не поняли.
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|2.35, Аноним (35), 12:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Gnome 2 это и не означало деградировать.
А вот начиная с третьей версии - деграднули от души
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|1.19, xcode (?), 11:43, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А есть вообще нормальный современный линукс с нормальным, классическим интерфейсом в стиле безупречной продуманности, эргономичности и приятности восприятия графических интерфейсов 90-х? Без дурацких закосов под десяточку, макось или убунту?
Я пользуюсь Lubuntu x32 16.04 - вроде ничего, но она уже устарела. Оригинальная убунта - ужас. В Mint и Kubuntu у меня довольно быстро заглючил интерфейс. Что еще?
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|2.30, Аноним (30), 12:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>графических интерфейсов 90-х? Без дурацких закосов под десяточку, макось или убунту
Из 90-х будут закосы под 98-ю.
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|3.71, xcode (?), 14:15, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот как раз во времена 98-й все интерфейсы были классическими (включая, но не ограничиваясь самой 98-й).
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|2.41, Аноним (41), 12:31, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальный DE с определённой кастомизацией пока ещё можно сделать из mate, уже с натяжечкой, но пока ещё всёж можно сделать из xfce. LXDE уже видимо доживает свой век, т. к. вроде "как не дропнут, но заморожен на неопределённый срок", а trinity конечно пока работает, но уже не всё и лично я сомневаюсь, что оно будет подпиливаться под новые технологии, но пока на несильно модных мониторах норм, можно пользоваться.
Есле вопрос только про DE, то всё... Современные среды, одна другой кривее и необоснованно прожорливей, не только ущербны на внешний вид, который даже темами тяжко хоть как-то поправить, но и ущербны по взаимадействию с ними.
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|3.77, PP (ok), 15:02, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Mate сделали Yaru Mate в 21.04.
Также Мартин Вимпрес сделал ppa для 20.04.
Приятно, действительно, выглядит.
Не то, что баклажановый дефолт.
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|2.42, Жироватт (ok), 12:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть.
Но в свете неформализуемости требований тебе придется собрать его самому.
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|2.44, Аноним (44), 12:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А покажите пример что ли?
Я вот как-то отлично адаптируюсь под почти любой интерфейс. В разное время пользовался и гномом 2-ым ещё и кедами 3-ми и 5-ыми и цинамоном и теперь вот даже i3 и как-то всюду мне норм. Ну подкручу чего-нибудь минимально, вроде расположения элементов там или выберу из двух тем ту, что тёмная и всё. Где тот идеал кастомизируемости, который устроит лично вас? Покажите, что вы такое делаете там?
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|2.46, Аноним (45), 12:49, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй сам поставить wm и удалить не нужное DE в той же убунте. Моё любимое это tinywm, прописал в exec что тебе нужно (браузер, xterm) и всё. Балдей.
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|2.63, Аноним (63), 13:55, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не знаю. Мне нравится kubuntu. Не глючит вроде как.
Впрочем, от щадач зависит, как я понимаю. Но кеды как-то поприятнее глазу, чем гном.
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|3.81, Минона (ok), 15:28, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "где
> баклажаны,
> которые нравились мне"?
ночью
при свете луны
тарелка стоит на столе
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|1.34, Аноним (41), 12:06, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Решение объясняется отсутствием в GTK3 и GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна, что не позволяет гарантировать корректную работу всех GTK-приложений"
Ну,да! Надо сокращать всё лишнее, говорили они. Надо стремиться к простоте, чтобы не отвлекало пользователя, говорили они.
А по итогу имеем кастрацкий функционал и вср@тый gnome, зато "экономно" обмазаный JS'ом, также "экономно" относящийся к ресурсам и дегродный по взаимодействию.
Всё правильно делают, решение 10 из 10 просто, так победят!
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|1.39, Аноним (41), 12:15, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Проблема в том, что GNOME не предоставляет официальный программный интерфейс и набор рекомендаций для тем оформления GTK, что приводит к нарушению совместимости со сторонними темами в каждом новом релизе GNOME."
Нет,это глупый пользователь думает, что это проблема, на самом деле это фича, ведь "почти совершенный gnome", стремится копировать "совершенную" macOS, где сторонние темы совершенно никак нормально нельзя поставить, ну так и в гноме скоро достигнут такого "совершенства". Это просто глупый пользователь хочет того, что ему на самом деле ненужно, разрабы гнома же лучше за всех знают.
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|1.49, Имя (?), 12:59, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пускай либо трусы наденут (сделают свою говнояру и для Куте), либо крестик снимут (используют дефолтную Адвайту). Сколько можно уже.
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|1.52, Аноним (52), 13:21, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю маракуйевый цвет взамест баклажанного. А вообще отказ от баклажанного, традиционного цвета нашей икры считаю русофобским.
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|2.64, Аноним (64), 14:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагаю маракуйевый цвет взамест баклажанного. А вообще отказ от баклажанного, традиционного
> цвета нашей икры считаю русофобским.
Чо вы так все к блаклажановому прицепились, дело-то не в цвете, всё субеъективно в этой части.
Мне вот больше всех в убунте нравилось оформление в 10.04, хотя нет, скорее в 10.10. Причём нравилось абсолютно всё, и сама DE и баклажановая обоина и тёмно-оранжевая тема.
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|3.65, Аноним (64), 14:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Предлагаю маракуйевый цвет взамест баклажанного. А вообще отказ от баклажанного, традиционного
>> цвета нашей икры считаю русофобским.
> Чо вы так все к блаклажановому прицепились, дело-то не в цвете, всё
> субеъективно в этой части.
> Мне вот больше всех в убунте нравилось оформление в 10.04, хотя нет,
> скорее в 10.10. Причём нравилось абсолютно всё, и сама DE и
> баклажановая обоина и тёмно-оранжевая тема.
Проблема-то не в цвете, а в кастратности нового гнома.
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|3.67, Аноним (45), 14:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в тебе ностальгия разговаривает. Ничего лучше как быть без интерфейса в терминале, ничего не придумали.
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|1.54, Николай (??), 13:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это как в Десятке, где панель и пуск темные а приложения светлые, на самом деле комфортно для глаз, черно белый стиль!
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|1.57, Аноним (57), 13:40, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользователям будет предложен по умолчанию полностью светлый вариант темы Yaru
Не прошло и …дцати лет, как здравый смысл восторжествовал.
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|2.66, Аноним (66), 14:05, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Пользователям будет предложен по умолчанию полностью светлый вариант темы Yaru
> Не прошло и …дцати лет, как здравый смысл восторжествовал.
Здравый смысл восторжествует, если убунта выкинет на мороз этот гомногнум и сделает дефолтом MATE, например.
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|1.78, макпыф (ok), 15:04, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я не понял почему все решили что ubuntu полностью отказывается от баклажанного, речь о фоне переключателей и фиджетов. И все
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|1.79, Anonymoustus (ok), 15:18, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решение объясняется отсутствием в GTK3 и GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна
У кого-то ещё остались иллюзии об уровне кодошлёпов, которые это «развивают»?
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|1.84, Аноним (84), 15:52, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решение объясняется отсутствием в GTK3 и GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна, что не позволяет гарантировать корректную работу всех GTK-приложений при использовании комбинированных тем
Linux On Desktop in a Nutshell
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