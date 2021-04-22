Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04

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|3.7, llolik (ok), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> snap
Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений.
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|4.39, Аноним (39), 20:38, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> snap
> Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером
> и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений.
Гы, гномовский центр приложений... заменил куриный помёт на свинное гамно
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|3.8, Аноним (3), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственная нормальная система дистрибуции софта. Все это размазывания зависимостей по системе ради экономии 1 метра оперативы это какой-то анахронизм. По итогу чтобы собрать что-то не из состава дистрибутива, надо облазить половину интернета, делать расследования по изменению версий в зависимостях, ничего не собрать. Сломать себе apt, переустановить ОСь. Нафиг эти приколы наелись ужо.
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|4.19, fske (?), 19:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Единственная нормальная система дистрибуции софта
что ты забыл в линуксе, джаваскриптовый? там в соседней теме вещают про винду и новшества в её костыле под названием wsl. тебе туда, если нравится помойка вместо системы.
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|5.24, KhabMan (ok), 19:51, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да уж лучше помойка, чем танцы с бубном из-за каждой утиллиты, не входящей в состав репозитория
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|6.32, fske (?), 20:19, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Да уж лучше помойка
ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли?
>танцы с бубном из-за каждой утиллиты
нужно начинать с рук, а не с системы.
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|7.36, KhabMan (ok), 20:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли?
Да у меня и так винда как основная. Линух запускается, когда недостаточно боли было в последнее время.
> нужно начинать с рук, а не с системы.
Меня вот всегда умиляло это оправдание) Не неудобно, а руки не оттуда растут) Не необходимость танцев с бубном на ровном месте, а руки неоттуда растут) Нужно редачить 1156-ю строчку конфига в хрен знает каком файле в неизвестном каталоге вместо установки нужного флажка в окошке - это нормально, просто руки нужны прямые))
Но разработчики дистрибутивов никогда не поймут, что 90% жителей планеты - это не айтишники. И им это всё не нужно. Им надо, чтоб было всё удобно и понятно, и чтоб таких страшных слов, как "репозиторий", "терминал" и "редактирование конфига от имени рута с помощью vim". И пока вы это не осознаете, вы так и будете в глазах общества кучкой хипстеров в своём мирке, а большие корпорации - разработчики софта, так и будут обходить линух (и прочие юниксы кроме мака) стороной
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|7.37, pin (??), 20:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы тренируете руки, что бы разруливать всякое садо-мазо, то вам бы к врачу, что ли.
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|8.52, fske (?), 21:12, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если вы тащите в систему всякое садо-мазо, а потом жалуетесь на систему, то это ... текст свёрнут, показать
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|4.35, еуые (?), 20:28, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по системе ради экономии 1 метра оперативы
Точно 1 метра? А то у них ведь даже калькулятор тормозит при старте
на системе с 16ГБ и SSD.
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|2.11, Аноним (11), 19:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный чтоб стартануть в первый день, а потом он начинает тебя "бить по рукам" и просто раздражать нюансами и недостаточной гибкостью, хотя в запасе иметь не помешает.
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|1.6, Аноним (6), 19:19, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Обочина линукса. Хвост ред хата, делающий вид, что никакой он не хвост.
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|3.16, Аноним (16), 19:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> GNOME
> GTK3
> Pipewire
> pam_sss
Нет, ничего не путаю. А ты?
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|5.26, Аноним (16), 19:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому в принципе все не-редхатовские дистры можно смело звать побочными. Сабж в том числе, хоть он и пытался в свой юнити.
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|2.21, annon (?), 19:44, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это, конечно, очень неудобно.
Непонятно зачем после выхода новой версии Ubuntu надо руками заливать на Launchpad "новые" source packages, если стары могли прекрасно пересобраться сами (и ругнуться только в случае поломки зависимостей).
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|1.30, Аноним (28), 20:15, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то я накатывал Mate из оф репы, но потом они запилили ubuntu-mate, и всё пошло по... любой скажет как оно на старте сыплет ошибками
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|1.33, Аноним (33), 20:20, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ключевой дистрибутив притягивающий в линукс новичков с винды. У многих знакомство с линуксом начинается именно с убунты.
На убунте лежит самая ответственная задача в сфере линукс, толкание в массы, в мейнстрим. Развитие и будущая популярность. Опенсорс и линукс это будущее, будет ещё очевиднее через 5-7 лет.
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|2.50, Денис Попов (?), 21:06, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзаю линь с 2010 года. За 11 лет вижу прогресс в двух облостях: интерфейс и игрульки. И на этом пока все. Возможно, лет через 10 можно будет использовать как аудио-студию. Но это лет через 10, не раньше.
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|1.42, Аноним (40), 20:45, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.16. ... На рабочем столе по умолчанию отключён вывод меню приложений по правому клику мышью и скрыты ярлыки файловых систем и внешних накопителей.
Так сильно мешают? О_о Меню вообще не видно, пока явно не вызовешь.
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