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Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04

22.04.2021 18:48

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до января 2022 года). Установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • В качестве рабочего стола продолжена поставка GNOME Shell 3.38, собранного с использованием GTK3, но приложения GNOME преимущественно синхронизированы с GNOME 40 (переход рабочего стола на GTK 4 и GNOME 40 признан преждевременным).
  • По умолчанию включён сеанс на базе протокола Wayland. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA по умолчанию как и раньше предлагается сеанс на основе X-сервера, но для остальных конфигураций данный сеанс переведён в разряд опций. Отмечается, что последнее время устранены многие ограничения сеанса GNOME на базе Wayland, которые были отнесены к числу проблем, блокирующих переход на Wayland. Например, появились возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу, используя мультимедийный сервер Pipewire. Первая попытка перевода Ubuntu по умолчанию на Wayland была предпринята в 2017 году в Ubuntu 17.10, но в Ubuntu 18.04 из-за нерешённых проблем был возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server.
  • Предложена новая тёмная тема оформления Yaru и обновлены пиктограммы для идентификации типов файлов.
  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера Pipewire, который позволяет организовать запись содержимого экрана, улучшить поддержку звука в изолированных приложениях, предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.
  • Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (при помощи pam_sss 7).
  • На рабочем столе добавлена возможность перемещения ресурсов из приложений при помощи метода drag&drop.
  • В настройках появилась возможность изменения профиля энергопотребления.
  • В инталлятор добавлена поддержка создания запасных ключей для восстановления доступа к зашифрованным разделам, которые можно использовать для расшифровки в случае потери пароля.
  • Улучшена интеграция с Active Directory и предоставлена возможность аутентификации пользователей в Active Directory с поддержкой GPO (Group Policy Objects) сразу после установки Ubuntu. Администраторы могут управлять рабочими станциями Ubuntu, размещая настройки в контроллере домена Active Directory, в том числе настройки рабочего стола и набор предлагаемых приложений. Для определения политик обеспечения безопасности всех подключённых клиентов может применяться GPO, в том числе для задания параметров доступа пользователей и правил оформления паролей.
  • Изменена модель доступа к домашним каталогам пользователей в системе - домашние каталоги теперь создаются с правами 750 (drwxr-x---), предоставляющими доступ к каталогу только владельцу и членам группы. По историческим причинам ранее домашние каталоги пользователей в Ubuntu создавались с правами доступа 755 (drwxr-xr-x), позволяющими одному пользователю просматривать содержимое каталога другого.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.11, в котом отмечена поддержка анклавов Intel SGX, новый механизм перехвата системных вызовов, виртуальная шина auxiliary, запрет сборки модулей без MODULE_LICENSE(), режим быстрой фильтрации системных вызовов в seccomp, прекращение сопровождения архитектуры ia64, перенос технологии WiMAX в ветку "staging", возможность инкапсуляции SCTP в UDP.
  • По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • На системах x86_64 (amd64) и AArch64 (arm64) улучшена поддержка режима UEFI SecureBoot. Прослойка для организации верифицированной загрузки переведена на использование механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов. Поддержка SBAT добавлена в пакеты grub2, shim и fwupd. SBAT подразумевает добавление новых метаданных, которые заверяются цифровой подписью и могут дополнительно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot. Указанные метаданные позволяют при отзыве манипулировать номерами версий компонентов без необходимости перегенерации ключей для Secure Boot и без формирования новых подписей для ядра, shim, grub2 и fwupd.
  • Обновлены системные компоненты и языки программирования, в том числе GCC 10.3.0, binutils 2.36.1, glibc 2.33, Python 3.9.4, Perl 5.32.1. LLVM 12, Go 1.16, Rust 1.50, OpenJDK 16, Ruby 2.7.2, Rails 6.
  • Обновлены версии приложений и подсистем, в том числе Mesa 21.0, PulseAudio 14, BlueZ 5.56, NetworkManager 1.30, Firefox 87, LibreOffice 7.1.2, Thunderbird 78.8.1, Darktable 3.4.1, Inkscape 1.0.2, Scribus 1.5.6.1, OBS 26.1.2, KDEnlive 20.12.3, Blender 2.83.5, Krita 4.4.3, GIMP 2.10.22.
  • Обновлены компоненты для серверных систем, включая PostgreSQL 13.2, Samba 4.13.3, QEMU 5.2, SSSD 2.40, Net-SNMP 5.9, DPDK 20.11.1, Strongswan 5.9.1, Open vSwitch 2.15, Chrony 4.0, OpenVPN 2.5.1, Virt-manager 3.2.0, Libvirt 7.0, Rsyslog 8.2102.0, Docker 20.10.2, OpenStack Wallaby.
  • В сборках для Raspberry Pi реализована поддержка Wayland. Добавлена поддержка GPIO (через libgpiod и liblgpio). Для плат Compute Module 4 реализована поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
  • Добавлены сборки для плат HiFive SiFive Unleashed и HiFive SiFive Unmatched на базе архитектуры RISC-V.
  • Для работы с iSCSI вместо tgt задействован инструментарий targetcli-fb, который отличается более высокой производительностью, дополнительными возможностями и поддержкой кластеризации SCSI 3.
  • В состав Ubuntu Server включён пакет needrestart, который запускается в конце каждой транзакции APT, выявляет изменения, требующие перезагрузки, и информирует об этом администратора.
  • Прекращена поддержка lua-модуля для nginx, который не совместим с новыми версиями nginx (вместо отдельного модуля проект теперь развивает OpenResty, специальную редакцию Nginx с интегрированной поддержкой LuaJIT).
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.21 и набор приложений KDE Applications 20.12.3. Фреймворк Qt обновлён до версии 5.15.2. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 20.12.3. Обновлены версии Krita 4.4.3 и Kdevelop 5.6.2. Доступен, но не включён по умолчанию, сеанс на базе Wayland (для активации на экране входа в систему следует выбрать пункт "Plasma (Wayland)").
  • В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.16. В базовый состав включены приложения Hexchat и Synaptic. На рабочем столе по умолчанию отключён вывод меню приложений по правому клику мышью и скрыты ярлыки файловых систем и внешних накопителей.
  • В Ubuntu MATE продолжена поставка выпуска рабочего стола MATE 1.24.
  • В Ubuntu Studio задействован по умолчанию новый менеджер музыкальных сеансов Agordejo обновлены версии Studio Controls 2.1.4, Ardour 6.6, RaySession 0.10.1, Hydrogen 1.0.1, Carla 2.3-rc2, jack-mixer 15-1, lsp-plugins 1.1.29.
  • В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.16.0.
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2. Добавлены сборки для Raspberry Pi 4. Добавлена опциональная тема оформления в стиле macOS. В Shuffler, интерфейс для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлен интерфейс Layouts для группировки и запуска разом нескольких приложений, а также реализована возможность закрепление позиции и размера окна приложения. и Предложены новые апплеты budgie-clipboard-applet (управление буфером обмена) и budgie-analogue-applet (аналоговые часы) Обновлено оформление рабочего стола, по умолчанию предложена тёмная тема оформления. В Budgie Welcome для навигации по темам оформления предложен интерфейс на основе вкладок.

Дополнительно сообществом предложены два неофициальных варианта Ubuntu 21.04: Ubuntu Cinnamon Remix 21.04 с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity Remix 21.04 с рабочим столом Unity.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Компания Canonical продлит поддержку Ubuntu 16.04 для платных подписчиков
  3. OpenNews: Компания Canonical начала продвижение Ubuntu как замены CentOS
  4. OpenNews: Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55005-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:08, 22/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:16, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Единственный нормальный Линукс.
     
     
  • 2.4, Chad (?), 19:17, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нормальный Линукс
    >snap
     
     
  • 3.7, llolik (ok), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > snap

    Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 20:38, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> snap
    > Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером
    > и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений.

    Гы, гномовский центр приложений... заменил куриный помёт на свинное гамно

     
  • 3.8, Аноним (3), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная нормальная система дистрибуции софта. Все это размазывания зависимостей по системе ради экономии 1 метра оперативы это какой-то анахронизм. По итогу чтобы собрать что-то не из состава дистрибутива, надо облазить половину интернета, делать расследования по изменению версий в зависимостях, ничего не собрать. Сломать себе apt, переустановить ОСь. Нафиг эти приколы наелись ужо.
     
     
  • 4.19, fske (?), 19:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Единственная нормальная система дистрибуции софта

    что ты забыл в линуксе, джаваскриптовый? там в соседней теме вещают про винду и новшества в её костыле под названием wsl. тебе туда, если нравится помойка вместо системы.

     
     
  • 5.24, KhabMan (ok), 19:51, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да уж лучше помойка, чем танцы с бубном из-за каждой утиллиты, не входящей в состав репозитория
     
     
  • 6.32, fske (?), 20:19, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Да уж лучше помойка

    ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли?
    >танцы с бубном из-за каждой утиллиты

    нужно начинать с рук, а не с системы.

     
     
  • 7.36, KhabMan (ok), 20:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли?

    Да у меня и так винда как основная. Линух запускается, когда недостаточно боли было в последнее время.


    > нужно начинать с рук, а не с системы.

    Меня вот всегда умиляло это оправдание) Не неудобно, а руки не оттуда растут) Не необходимость танцев с бубном на ровном месте, а руки неоттуда растут) Нужно редачить 1156-ю строчку конфига в хрен знает каком файле в неизвестном каталоге вместо установки нужного флажка в окошке - это нормально, просто руки нужны прямые))
    Но разработчики дистрибутивов никогда не поймут, что 90% жителей планеты - это не айтишники. И им это всё не нужно. Им надо, чтоб было всё удобно и понятно, и чтоб таких страшных слов, как "репозиторий", "терминал" и "редактирование конфига от имени рута с помощью vim". И пока вы это не осознаете, вы так и будете в глазах общества кучкой хипстеров в своём мирке, а большие корпорации - разработчики софта, так и будут обходить линух (и прочие юниксы кроме мака) стороной

     
  • 7.37, pin (??), 20:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы тренируете руки, что бы разруливать всякое садо-мазо, то вам бы к врачу, что ли.
     
     
  • 8.52, fske (?), 21:12, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вы тащите в систему всякое садо-мазо, а потом жалуетесь на систему, то это ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.35, еуые (?), 20:28, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по системе ради экономии 1 метра оперативы

    Точно 1 метра? А то у них ведь даже калькулятор тормозит при старте
    на системе с 16ГБ и SSD.

     
  • 3.17, Аноним (17), 19:32, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://merlijn.sebrechts.be/blog/2020-07-03-snap-vs-flatpak/
    Snap > Flatpak
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:33, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flatpak лучше да но и его просто поставить
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный чтоб стартануть в первый день, а потом он начинает тебя "бить по рукам" и просто раздражать нюансами и недостаточной гибкостью, хотя в запасе иметь не помешает.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 19:25, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много дохлых ppa и поиск по ним неудобен.
     
  • 2.51, Аноним (51), 21:12, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ubuntu
    >нормальный

    *хохочущий испанец хохочет*

     

  • 1.5, Ильяс (?), 19:18, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, товарищи!
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:19, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Обочина линукса. Хвост ред хата, делающий вид, что никакой он не хвост.
     
     
  • 2.9, Pavel1985 (ok), 19:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ред хата? ты ничего не путаешь?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > GNOME
    > GTK3
    > Pipewire
    > pam_sss

    Нет, ничего не путаю. А ты?

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 19:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNOME
    > GTK3
    > Pipewire

    Тю, это есть везде сейчас.

     
     
  • 5.26, Аноним (16), 19:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому в принципе все не-редхатовские дистры можно смело звать побочными. Сабж в том числе, хоть он и пытался в свой юнити.
     

  • 1.10, Huy21sm (?), 19:22, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мини можно закапывать?
     
     
  • 2.15, Аноним (18), 19:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минт можно закапывать да теперь есть Ubuntu Cinnamon Remix
     
  • 2.20, Аноним (18), 19:42, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если про образ mini.iso то он будет позже
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:28, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пойду пересоберу на гитхабе все проги под новую версию убунты )
     
     
  • 2.21, annon (?), 19:44, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это, конечно, очень неудобно.

    Непонятно зачем после выхода новой версии Ubuntu надо руками заливать на Launchpad "новые" source packages, если стары могли прекрасно пересобраться сами (и ругнуться только в случае поломки зависимостей).

     

  • 1.14, Аноним (18), 19:28, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что тестим а также флаворы типа Cinnamon Remix
     
  • 1.23, Аноним (18), 19:46, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С релиза 21.10 убунта переходит на гтк4 и гном40
     
     
  • 2.47, Николай (??), 20:54, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Ubuntu 21.10 Impish Idri, могут сразу завести Gnome 41
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:53, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем они qBittorrent выпили из реп в этом релизе?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выпилили: https://packages.ubuntu.com/hirsute/qbittorrent
     

  • 1.28, Аноним (28), 20:12, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu Unity Remix 21.04, что там, порно-линзы вернули?)
     
  • 1.29, acroobat (ok), 20:15, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лонг лив, Юбанта.
     
  • 1.30, Аноним (28), 20:15, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то я накатывал Mate из оф репы, но потом они запилили ubuntu-mate, и всё пошло по... любой скажет как оно на старте сыплет ошибками
     
  • 1.31, Аноним (31), 20:19, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu Cinnamon Remix 21.04 качаю, надеюсь на сообщество. mintкапец? :)
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 21:00, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     

  • 1.33, Аноним (33), 20:20, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ключевой дистрибутив притягивающий в линукс новичков с винды. У многих знакомство с линуксом начинается именно с убунты.
    На убунте лежит самая ответственная задача в сфере линукс, толкание в массы, в мейнстрим. Развитие и будущая популярность. Опенсорс и линукс это будущее, будет ещё очевиднее через 5-7 лет.
     
     
  • 2.50, Денис Попов (?), 21:06, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю линь с 2010 года. За 11 лет вижу прогресс в двух облостях: интерфейс и игрульки. И на этом пока все. Возможно, лет через 10 можно будет использовать как аудио-студию. Но это лет через 10, не раньше.
     

  • 1.34, Аноним (34), 20:20, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    32 битные сборки будут?
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 20:44, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, начиная с 20.04 не собирают.
     

  • 1.42, Аноним (40), 20:45, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.16. ... На рабочем столе по умолчанию отключён вывод меню приложений по правому клику мышью и скрыты ярлыки файловых систем и внешних накопителей.

    Так сильно мешают? О_о Меню вообще не видно, пока явно не вызовешь.

     
  • 1.45, Николай (??), 20:49, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Ubuntu Kylin и UbuntuDDE?
     
  • 1.46, Любитель Монеточки (?), 20:52, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обещали, что Ubuntu Cinnamon 21.04 станет официальной редакцией Ubuntu. И где?
     
     
  • 2.49, Аноним (48), 21:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем минт не устраивает?
     

  • 1.53, user90 (?), 21:17, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фичи-то какие?
    То, что перечислено, тянет только на хм "особенности")
     

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