Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04

2.4 , Chad ( ? ), 19:17, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >нормальный Линукс

>snap 3.7 , llolik ( ok ), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > snap Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений.

4.39 , Аноним ( 39 ), 20:38, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> snap

> Легко за пару минут (пока ещё, как-минимум) выпиливается вместе с Убунтовским менеджером

> и заменяется на стандартный GNOME-овский Центр приложений. Гы, гномовский центр приложений... заменил куриный помёт на свинное гамно

3.8 , Аноним ( 3 ), 19:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственная нормальная система дистрибуции софта. Все это размазывания зависимостей по системе ради экономии 1 метра оперативы это какой-то анахронизм. По итогу чтобы собрать что-то не из состава дистрибутива, надо облазить половину интернета, делать расследования по изменению версий в зависимостях, ничего не собрать. Сломать себе apt, переустановить ОСь. Нафиг эти приколы наелись ужо.

4.19 , fske ( ? ), 19:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Единственная нормальная система дистрибуции софта что ты забыл в линуксе, джаваскриптовый? там в соседней теме вещают про винду и новшества в её костыле под названием wsl. тебе туда, если нравится помойка вместо системы.

5.24 , KhabMan ( ok ), 19:51, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да уж лучше помойка, чем танцы с бубном из-за каждой утиллиты, не входящей в состав репозитория

6.32 , fske ( ? ), 20:19, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Да уж лучше помойка ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли?

>танцы с бубном из-за каждой утиллиты нужно начинать с рук, а не с системы.

7.36 , KhabMan ( ok ), 20:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > ну так вперёд на помойку. повторяю вопрос, что в линуксе забыли? Да у меня и так винда как основная. Линух запускается, когда недостаточно боли было в последнее время.

> нужно начинать с рук, а не с системы. Меня вот всегда умиляло это оправдание) Не неудобно, а руки не оттуда растут) Не необходимость танцев с бубном на ровном месте, а руки неоттуда растут) Нужно редачить 1156-ю строчку конфига в хрен знает каком файле в неизвестном каталоге вместо установки нужного флажка в окошке - это нормально, просто руки нужны прямые))

Но разработчики дистрибутивов никогда не поймут, что 90% жителей планеты - это не айтишники. И им это всё не нужно. Им надо, чтоб было всё удобно и понятно, и чтоб таких страшных слов, как "репозиторий", "терминал" и "редактирование конфига от имени рута с помощью vim". И пока вы это не осознаете, вы так и будете в глазах общества кучкой хипстеров в своём мирке, а большие корпорации - разработчики софта, так и будут обходить линух (и прочие юниксы кроме мака) стороной

7.37 , pin ( ?? ), 20:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вы тренируете руки, что бы разруливать всякое садо-мазо, то вам бы к врачу, что ли.

8.52 , fske ( ? ), 21:12, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать если вы тащите в систему всякое садо-мазо, а потом жалуетесь на систему, то это ... 4.35 , еуые ( ? ), 20:28, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > по системе ради экономии 1 метра оперативы Точно 1 метра? А то у них ведь даже калькулятор тормозит при старте

на системе с 16ГБ и SSD.

3.17 , Аноним ( 17 ), 19:32, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://merlijn.sebrechts.be/blog/2020-07-03-snap-vs-flatpak/

Snap > Flatpak

3.18 , Аноним ( 18 ), 19:33, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – flatpak лучше да но и его просто поставить

2.11 , Аноним ( 11 ), 19:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальный чтоб стартануть в первый день, а потом он начинает тебя "бить по рукам" и просто раздражать нюансами и недостаточной гибкостью, хотя в запасе иметь не помешает.

3.12 , Аноним ( 11 ), 19:25, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Много дохлых ppa и поиск по ним неудобен.

2.51 , Аноним ( 51 ), 21:12, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ubuntu

>нормальный *хохочущий испанец хохочет*