В Ubuntu 21.04 будет ограничен доступ посторонних к домашним каталогам

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|1.1, Аноним (1), 11:40, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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это успех!
хотя конечно можно было и не спешить, еще бы лет 10-20 тоже бы так нормально пожили
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|2.29, Аноним (29), 12:24, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ничего 15 лет не делать пользователи заподозрят неладное и сбегут с бубунты.
> Начиная с Ubuntu 21.04 домашние каталоги будут создаваться с правами 750 (drwxr-x---),
После изнурительных 10 лет исследований безопасности в /home убунтологи пришли к выводу, что надо сделать:
echo 'umask 027' >> .bashrc
Хотя учебник и Анон рекомендует делать:
echo 'umask 077' >> .bashrc
Вопрос: сколько десятилетий необходимо убунтологам, чтобы прийти к выводу о необходимости шифровать каталог пользователя?
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|3.35, Dzen Python (ok), 12:47, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотря где шифровать.
На суть однопользовательской машине можно и оставить нешифрованным.
На многоюзерской машине шифрование должно быть, но быть опциональным при создании юзера.
Шифрование ради шифрования?
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|4.58, Аноним (58), 13:30, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Машина не бывает однопользовательской. Помимо вас есть ещё товарищи с бензорезами и в камуфляже, заходящие без стука в дом в 6 утра.
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|5.92, кк (?), 16:01, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тогда надо еще держать комплект по борьбе с зомби, а то вдруг зомби апокалипсис
вероятность похерить ключи и остаться без документов гораздо выше, у обычного человека, чем дождаться гостей с бензорезом
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|6.104, Аноним (-), 17:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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может какую пробку из материала структурно превращающегося поглощая температуру? или разрядник какой вырубающий электричество. сколько можно терпеть.
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|3.90, flkghdfgklh (?), 15:49, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> о необходимости шифровать каталог пользователя?
Дык раньше и шифровали, отказались не так давно, раньше ecryptfs был на хомяках, сейчас он депрекейтед, потому убран из инсталера
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|2.17, olo (?), 11:56, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот тоже не ясно, если есть физ доступ к железу , 0750 не спасает, мотивация не оч ясна .
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|3.28, ENOENT (?), 12:22, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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И пароль для рута сделать 123456. Ведь если есть физический доступ, всё равно нормальный пароль не спасет.
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|4.31, asdasd (?), 12:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шифрование еще как спасет, init=/bin/bash вы просто так уже не сделаете и с livecd не зайдете.
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|3.30, Гилл Бейтс (?), 12:31, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если на устройсте включен Secure Boot и полнодисковое шифрование, а доступ к руту заблокирован для "посторонних" пользователей, то получить доступ будет невозможно (в отсутствии уязвимостей, естественно)
Так же доступа может и не быть, если это например тонкий клиент, и у всех пользователей есть доступ на удалённый хост
Конечно, можно было бы монтировать отдельные директории для разных пользователей и шифровать их, тогда и ограничения прав не особо нужны
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|4.113, оор (?), 17:22, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а троян в грубе? а если нужно паре людей на компе работать?
У убунты свои перегибы как и в любом дистре. идеала не существует.
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|2.6, Леголас (ok), 11:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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убунтуводы такие хомячки, что не знают о chmod? лапки у них, угу?
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|3.16, iPony129412 (?), 11:56, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> убунтуводы такие хомячки, что не знают о chmod? лапки у них, угу?
Так речь о другом. Вот тебе возьмут и штаны с дыркой сзади дадут. А ты возьмёшь и наденешь.
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|4.24, Чебур (?), 12:16, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык сам молодец, кто виноват, что при наличии важных данных не озаботился их защитой. Этот финт с закрытием доступа бесполезен более чем полностью, т.к. подразумевает что у меня есть физический доступ, а если у меня есть доступ я спокойно с лайв юсб зайду. Если продолжать аналогию с дырявыми штанами, то они предложили не зашить дыру, а просто жопу под цвет штанов покрасить, спасет, разве что, от недалекой жены.
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|5.25, Чебур (?), 12:20, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, фигню сморозил про физический доступ, думал про личный пека, а не про сервер. Но все равно способ такой себе - скорее костыль для линивых админов
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|6.38, Чебур (?), 12:51, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пароль биоса - это не защита, он почти везде сбрасывается без особых усилий.
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|7.50, iPony129412 (?), 13:17, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пароль биоса - это не защита, он почти везде сбрасывается без особых усилий.
Ну вот тут соотношение средства защиты к нужным целям.
Ака почтового лёгкого замка хватает для ящика с журналами по умолчанию.
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|3.19, iPony129412 (?), 12:00, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя на том же reddit видел темы
> Я тут с небезопасной Windows ушёл по советам экспертов. Поставил Ubuntu. Создал двоих пользователей. А из подного все секреты второго видны. Это что у вас там в линуксах "мне нечего скрывать?", Windows такого не позволяет безобразия
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|4.22, Аноним (22), 12:03, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой смысл данного изменения при наличии физического доступа к семейному пк?
В сервером применении, возможно, это изменение заметят.
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|5.45, Аноним (44), 13:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я может чего-то не понимаю, но какие личные файлы хранятся на сервере?
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|5.60, Аноним (58), 13:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл в том что жена не взломает доступ загрузившись с лайв сиди и не найдёт фоток любовниц мужа. А вот в открытую папку случайно может кликнуть даже если она называется "Секретики"
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|5.76, AlexYeCu_not_logged (?), 14:13, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Какой смысл данного изменения при наличии физического доступа к семейному пк?
Запуск какого-нибудь Steam, TeamViewer или Skype — это считается за физический доступ?
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|1.9, Аноним (9), 11:51, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В федоре, например, 700 права стоят на директории пользователя, но внутри всё доступно для чтения другим 755 права. Всегда думал нафига так делать. В ubuntu то же самое было когда сидел на ней
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|2.14, Аноним (14), 11:55, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Права проверяются иерархически. Какая разница какие права внутри, если 700 на основной директории перекрывает доступ.
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|3.18, Аноним (9), 11:59, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Верно. Я что-то протупил. Проверил сразу после своего комента. Винда спутала меня. Там не иерархически
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|4.40, nebularia (ok), 12:52, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забавно, я тоже откуда-то помнил, что не иерархически. Только что проверил, всё по иерархии)
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|2.43, Annoynymous (ok), 13:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тот случай, если ты решишь, что оно тебе надо и сделаешь chmod 755 /home/$USER, чтобы не пришлось переделывать права на файлы внутри.
При этом в ~/.ssh, например, сторонний пользователь всё равно не попадёт — там, во-первых, 700, во-вторых, SELinux.
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|1.10, Аноним (12), 11:53, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А давайте на каждое изменение прав в раче по новости пилить!
На одно обновление можно будет по три новости пейсать.
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|2.37, Dzen Python (ok), 12:50, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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https://archlinux.org/news/manual-pages-indexing-service/
https://man.archlinux.org/
We are happy to announce our newest public service: A manual pages indexing site at man.archlinux.org that publishes the man pages of all our packages and allows you to search and browse them. Check out, for example, the man page of tar.
You can also find this service linked to in the sidebar as well as on every package detail page. Thanks to Wiki Admin lahwaacz for developing archmanweb for this purpose.
While there are other man page indexing sites out there, it is our hope that publishing man pages matching the versions of our released packages further improves Arch accessibility and documentatio
Думаю это все-таки достойнее для новости.
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|1.11, Аноним (11), 11:53, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опа. Про Ubuntu уже столько лет ничего не было слышно, я даже удивился что они еще живы и шевелятся.
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|1.20, Аноним (22), 12:00, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На домашнем пк это изменение не заметят.
Для сервера, возможно, будет заметно. Давно не видел многопользовательских установок.
При наличии физического доступа это изменение не принесёт ничего.
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|2.32, Аноним (88), 12:39, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому многопользовательских установок и нет. Небезопасно же как оказалось.
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|3.36, Аноним (22), 12:49, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Те сервера, которые я видел крутят по одному сервесу на сервер (PostgreSQL, Apache, Nginx и т.п.), либо контейнеры, виртуальные машины, поэтому многопользовательские установки проходили мимо.
На семейных пк удобно иметь доступ к данным жены, ребёнка и наоборот. Важным директориям можно дать права в ручную.
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|4.98, Павел Отредиез (?), 16:31, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те сервера, которые я видел крутят по одному сервесу на сервер (PostgreSQL,
> Apache, Nginx и т.п.), либо контейнеры, виртуальные машины, поэтому многопользовательские
> установки проходили мимо.
> На семейных пк удобно иметь доступ к данным жены, ребёнка и наоборот.
> Важным директориям можно дать права в ручную.
Достаточно добавить себя в их частные группы.
sudo gpasswd -a я жена
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|1.33, Ilya Indigo (ok), 12:42, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> будут создаваться с правами 750
А почему вообще не umask 0077, зачем делать 0022 или 0027?
У меня давно уже в /etc/bash.bashrc.local
if (( "$UID" == 1000 ))
umakk 0077
if [[ "$PATH" != /usr/sbin:/sbin* ]]; then
export PATH=/usr/sbin:/sbin:$PATH;
fi
fi
Я уже и забываю, что так не ро дефолту.
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|2.47, Annoynymous (ok), 13:11, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тот случай, если ты решишь, что оно тебе надо и сделаешь chmod 755 /home/$USER, чтобы не пришлось переделывать права на файлы внутри.
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|2.102, Аноним84701 (ok), 17:04, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> umakk 0077
> uma[b]k[/b]k 0077
> Я уже и забываю, что так не ро дефолту.
Если это чистая копипаста, то у меня для вас плохие новости.
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|1.39, power (??), 12:52, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Логично, что существуют серверные и клиентские версии, но менять надо везде.
Логично, что при физическом доступе такая мера сработает только при шифровании диска и отсутствии прав в /etc/sudoers
Логично, что члены семьи и коллеги сначала должны были видеть, а теперь нет.
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|2.41, nebularia (ok), 12:54, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзеры вообще-то это не только пользователи в обычном понимании, но и сервисы всякие могут своих иметь. Которым доступ к каталогам пользователя точно лучше не давать, бывают уязвимости всякие. Давно стоило так сделать, лучше поздно, чем никогда.
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|3.53, Вуингтон (?), 13:23, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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USERNAME@debian:~$ ls -l /home
drwxr-xr-x 17 USERNAME USERNAME 440 Jan 14 07:10 USERNAME
apt-mirror@debian: ls -l /home/USERNAME/.ssh/
ls: невозможно открыть каталог '/home/USERNAME/.ssh/': Отказано в доступе
Выставляй нужные права на необходимые директории и будет тебе счастье.
Вопросы есть?
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|4.100, Павел Отредиез (?), 16:34, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> USERNAME@debian:~$ ls -l /home
> drwxr-xr-x 17 USERNAME USERNAME 440 Jan 14 07:10 USERNAME
> apt-mirror@debian: ls -l /home/USERNAME/.ssh/
> ls: невозможно открыть каталог '/home/USERNAME/.ssh/': Отказано в доступе
> Выставляй нужные права на необходимые директории и будет тебе счастье.
> Вопросы есть?
Ловить каждый созданный файл за хвост? Нет для этого и существует umask. Если ты создаёшь файлы десятками сотнями в разных местах, за этим по другому не уследить.
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|2.96, flkghdfgklh (?), 16:24, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> при шифровании диска и отсутствии прав в /etc/sudoers
До недавнего времени в Ubuntu использовалась ecryptfs и тогда пока юзер не залогинен и права в sudoers тебе бы не помогли, по ряду причин от него отказались, но есть альтернативы при которых рут не сможет получить доступ пока юзер не залогинен(при залогиненом хомяк расшифровывается, что да, то да)
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|1.49, Аноним (44), 13:12, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>тех пор область применения Ubuntu расширилась серверными системами и в современных реалиях подобный подход воспринимается как проблема с безопасностью, ведущая к нарушению конфиденциальности.
А вы мне можете объяснить, кто придумал ставить Убунту в качестве сервера?
Вы мне можете объяснить, какие преимущества у Убунту серверной перед Дебиан?
Зачем вообще нужна Убунту, если есть Дебиан?
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|4.91, Аноним (8), 15:58, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря с каким Дебиан сравнивать, но в циферки и Снвп из коробки.
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|2.93, An O Nim (?), 16:16, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем вообще нужна Убунту, если есть Дебиан?
Она позволяет Каноникал заработать на смежных услугах. Создаётся Убунту, и создаются услуги для У. Если У. хороша, то будет коммерческий спрос на услуги.
У. удобнее Д. т.к. в ней всякие проприетарные блобики есть, из-за которых работает лучше на большем числе оборудования. Больше отточена интеграция рабочего стола.
Есть клон У. - Linux Mint - наработки У. поверх Дебиана без Каноникл - https://www.linuxmint.com/download_lmde.php
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|2.108, Аноним (108), 17:17, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вы мне можете объяснить, какие преимущества у Убунту серверной перед Дебиан?
LTS
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|2.77, Harliff (??), 14:14, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно.
Я руками делал chmod 700 на каталог своего пользователя.
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|3.105, InuYasha (??), 17:12, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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administrator, user, ну и гора nologin-юзеров типа www. Решил разграничивать по классу - всё равно юзеры в сервисах != юзерам в системе (хотя сначала хотел именно так).
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|1.63, Аноним (58), 13:37, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, наступит ли момент когда вместо 777 578 114548 и прочей лабуды у юзера будут галочки с понятными названиями? Или безопасностью должны заниматься суперадмины, а простые домохозяйки не должны иметь возможность настраивать себе доступ?
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|2.67, Аноним (67), 13:43, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для домохозяек существует пкм -> Properties -> Permissions в гуе. Так что за них можете быть спокойны.
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|2.94, An O Nim (?), 16:19, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже есть. Называется ACL. Просто оно бывает нужно в жизни за 20 лет пару раз и всё.
И ещё у этих циферок есть самоочевидные буковки. Стоит только глянуть в маны...
Числами запись короче, чем удобна. А чайники списывают и про ACL с буковками не знают.
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|3.112, InuYasha (??), 17:19, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты этот ACL настрой сначала чтоб он вёл себя хоть сколько-нибудь хорошо, потом оставь на годик-другой, и перенеси на другую систему, добавь/убери пару юзеров, групп. Засунь в smb-шару, apache-www. Жизнь будет очень интересной - я это гарантирую.
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|2.97, flkghdfgklh (?), 16:26, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не поверишь, ванька.
chmod u+rwx,g-rwx,o-rwx
Все читаемо, если ты не способен в голове биты расставить
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|4.115, flkghdfgklh (?), 18:09, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там непонятного? user+read write execute, group-read write execute, other-read write execute
Первые буквы слов которые ты уж точно знаешь, если знаешь команду chmod
Ну, а ник… Ну как фигакнул по клавиатуре, так и получилось :-D
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|2.106, InuYasha (??), 17:16, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, наступит ли момент когда вместо 777 578 114548 и прочей лабуды
Пока юниксоиды с упорством, достойным лучшего применения, давят за posix и поддержку старинных 777-битов, единственное, что нам остаётся - это samba. Или SELinux :) setfacl, ребята, setfacl... (
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|1.70, Нанобот (ok), 13:50, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насколько я помню, во freebsd 755 на /root и никто особо не переживает по этому поводу
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|2.103, Аноним (103), 17:04, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не баг, а такая фичевая традиция. Если уж смог поставить FreeBSD, то и chmod смогешь.
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|1.75, Аноним (75), 14:10, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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мой юный падаван, используй systemd-homed и не будет никаких легаси проблем
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|2.78, МаминСибиряк (?), 14:27, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мой юный падаван,используй Windows и не будет никаких проблем. Linux оставь своим врагам - красн0глазики должны страдать.
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|3.79, Аноним (75), 14:30, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Windows использовала Империя и они проиграли мой юный падаван
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|2.111, mos87 (ok), 17:19, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С использованием мозга по назначению.
Это ведь не рач. Там по-другому.
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|1.110, mos87 (ok), 17:18, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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и мильон хомячков думающих шо они хацкеры стали зубоскалить ШО В УБУНТЕ УСЁ ДЫРЯВОЕ
хотя их драгоценный хоум не нужен был на этой земле никому даже их коту))
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