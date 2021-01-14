В Ubuntu 21.04 будет ограничен доступ посторонних к домашним каталогам

2.6 , Леголас ( ok ), 11:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – убунтуводы такие хомячки, что не знают о chmod? лапки у них, угу?

3.13 , ryoken ( ok ), 11:54, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> лапки у них, угу? ...клешни..?

4.44 , Аноним ( 44 ), 13:08, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тентакли

3.16 , iPony129412 ( ? ), 11:56, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > убунтуводы такие хомячки, что не знают о chmod? лапки у них, угу? Так речь о другом. Вот тебе возьмут и штаны с дыркой сзади дадут. А ты возьмёшь и наденешь.

4.24 , Чебур ( ? ), 12:16, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дык сам молодец, кто виноват, что при наличии важных данных не озаботился их защитой. Этот финт с закрытием доступа бесполезен более чем полностью, т.к. подразумевает что у меня есть физический доступ, а если у меня есть доступ я спокойно с лайв юсб зайду. Если продолжать аналогию с дырявыми штанами, то они предложили не зашить дыру, а просто жопу под цвет штанов покрасить, спасет, разве что, от недалекой жены.

5.25 , Чебур ( ? ), 12:20, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, фигню сморозил про физический доступ, думал про личный пека, а не про сервер. Но все равно способ такой себе - скорее костыль для линивых админов

5.34 , iPony129412 ( ? ), 12:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > я спокойно с лайв юсб зайду Кто тебе пароль UEFI даст?

6.38 , Чебур ( ? ), 12:51, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пароль биоса - это не защита, он почти везде сбрасывается без особых усилий.

7.50 , iPony129412 ( ? ), 13:17, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Пароль биоса - это не защита, он почти везде сбрасывается без особых усилий. Ну вот тут соотношение средства защиты к нужным целям.

Ака почтового лёгкого замка хватает для ящика с журналами по умолчанию.

8.56 , Вуингтон ( ? ), 13:27, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Спокойно открывается, другое дело, что чужие журналы никому не нужны, а были бы ... 9.59 , iPony129412 ( ? ), 13:31, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Кому-то нужны бывает О том и речь, что защита пропорциональна вектору угрозы И... 10.62 , Вуингтон ( ? ), 13:35, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать На семейном ПК изменение прав на 700 не имеет смысла Ты бы это понял, если имел... 11.64 , iPony129412 ( ? ), 13:37, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать У тебя ДА кому ты нужен А так речь идёт о нормальной конфигурации по дефолту ... 12.68 , Вуингтон ( ? ), 13:43, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Универсального дефолта не бывает, разве в твоем воспаленном мозгу ... 13.69 , iPony129412 ( ? ), 13:46, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну вот Опять детский максимализм ... 14.71 , StopPony987546 ( ? ), 13:55, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Любитель пони, детский у тебя в штанишках, а тут на серьезные темы разговариваем... 6.54 , Вуингтон ( ? ), 13:26, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Который можно сбросить за минуты. Такая себе защита.

3.19 , iPony129412 ( ? ), 12:00, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя на том же reddit видел темы > Я тут с небезопасной Windows ушёл по советам экспертов. Поставил Ubuntu. Создал двоих пользователей. А из подного все секреты второго видны. Это что у вас там в линуксах "мне нечего скрывать?", Windows такого не позволяет безобразия 4.22 , Аноним ( 22 ), 12:03, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какой смысл данного изменения при наличии физического доступа к семейному пк? В сервером применении, возможно, это изменение заметят.

5.23 , zzz ( ?? ), 12:14, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 47% рынка - "семейные пека". Ок.

6.26 , Аноним ( 22 ), 12:20, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раскрывать свою мысль учат в начальных классах.

5.45 , Аноним ( 44 ), 13:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я может чего-то не понимаю, но какие личные файлы хранятся на сервере?

5.60 , Аноним ( 58 ), 13:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл в том что жена не взломает доступ загрузившись с лайв сиди и не найдёт фоток любовниц мужа. А вот в открытую папку случайно может кликнуть даже если она называется "Секретики"

5.76 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:13, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Какой смысл данного изменения при наличии физического доступа к семейному пк? Запуск какого-нибудь Steam, TeamViewer или Skype — это считается за физический доступ?

3.114 , оор ( ? ), 17:22, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и новые файлы создаются по маске

