Уязвимость в GDM, позволяющая получить привилегии root в Ubuntu

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|3.18, Аноним (18), 13:08, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уязвимости в accounts-daemon вызваны изменениями, внесёнными разработчиками Ubuntu, и не проявляются в основном коде accounts-daemon от проекта FreeDesktop и в пакете из Debian.
Вот уж да.
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|2.24, Аноним (24), 13:34, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что наоборот. Набирает популярность. Вот тысячеглаз в нём все уязвимости поправит, и будет лучше всех. А остальные, как бы неуловимые джо, так и будут жить в страхе и неведении.
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|2.20, Аноним (18), 13:12, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае Ubuntu way (это когда менеджеров заставляют кодить, потому что профессиональных кодеров нанимать дорого).
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|1.16, Аноним (16), 13:06, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так для kill -SIGSTOP 'pidof accounts-daemon' нужен рут, либо судо. Опять новость из разряда "с рутом в линуксе можно сделать что угодно.
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|2.19, Аноним (18), 13:11, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так для kill -SIGSTOP 'pidof accounts-daemon' нужен рут, либо судо.
> Проблема CVE-2020-16127 присутствует в добавленном в Ubuntu патче с реализацией функции is_in_pam_environment, которая читает содержимое файла .pam_environment из домашнего каталога пользователя. Если вместо этого файла разместить символическую ссылку на /dev/zero, процесс accounts-daemon зависает на операции бесконечного чтения и перестаёт отвечать на запросы через DBus.
Ну и где здесь рут?
Это Ubuntu, тут все без рута отлично работает. Даже без sudo
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|2.23, Аноним (5), 13:33, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужен, читайте внимательнее. Из-за патча Ubuntu некоторые вызовы DBus меняют PUID процесса, что позволяет отправлять сигналы обычным пользователем.
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