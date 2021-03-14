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Компания Canonical продлит поддержку Ubuntu 16.04 для платных подписчиков

14.03.2021 07:49

Компания Canonical предупредила о скором истечении пятилетнего срока выпуска обновлений для дистрибутива Ubuntu 16.04 LTS. Начиная с 30 апреля 2021 года официальная публичная поддержка дистрибутива Ubuntu 16.04 будет прекращена. Для пользователей, которые не успевают перевести свои системы на Ubuntu 18.04 или 20.04, как и для прошлых LTS-выпусков предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), продлевающая публикацию обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов до апреля 2024 года. Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  4. OpenNews: Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  6. OpenNews: Компания Canonical начала продвижение Ubuntu как замены CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54756-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Брать деньги за бесплатный линукс? Да как они могут?!
     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 08:04, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    мзду требуют за свои услуги по сопровождению
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:51, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дать им мзды! (ц)
     
     
  • 4.59, Анониним (?), 15:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что так. Поддержку поругивали. Могла бы быть лучше. Но в целом за их усилия задонатить им умеренное число денег - это очень ок.

    Хотя и развиваются в неинтересном направлении, но спасибо за прошлые годы.

     
  • 2.5, Аноним (5), 08:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В России такие тоже есть. Alt, Rosa, Astra для работы в составе конторы требуют заплатить. Кроме контор дополнительный срок поддержки никому не нужен.
     
     
  • 3.21, Анонзо (?), 09:29, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Alt, Rosa, Astra

    Причём требуют заплатить не за продление срока поддержки, а вообще за приобретение.

     
     
  • 4.25, Аноним (5), 10:06, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не они первые стали так делать. Вот пример арма линукса. Может это и не очень распространенное явление, но вот японский дистрибутив, который минимум стоит 5060 йен на год. Сам то образ там есть, но он требует ключа.

    http://www.omoikane.co.jp/shop/

     
  • 2.11, анонимиз (?), 08:27, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Linux никогда не был бесплатным:)
     
     
  • 3.37, Аноним (-), 10:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Можно и бесплатно - если компетенция позволяет. А так - чего такого заплатить другим за работу, если вы в некоей теме профан?
     
     
  • 4.49, iPony129412 (?), 12:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять эти про профанство.
    Время — деньги. Это ключ 🔑
     
     
  • 5.60, Анониним (?), 15:37, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так.

    Есть - Линукс. Есть - админы к Линуксу. Вторые - только платно.

     
     
  • 6.63, Аноним (63), 15:48, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А первый что сам из исходных текстов соберется?
     
     
  • 7.66, Анониним (?), 16:04, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У толковых авторов - да.


    ./confugure && make

    И всё работает. Не у девляпсов модно молодёжащих, а у толковых авторов.

    Или мы про тему разработки? То другая тема - как это возникает вообще.

     

  • 1.3, Аноним (5), 08:04, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04. Voidоводы и Gentooводы офигевают.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее арчеводы
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тоже офигевают наверное, я просто его не пробовал. Еще Antix, Artix вроде на его основе востребованы.
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > скорее арчеводы

    Темой ошибся? Речь о поддержке Ubuntu 16.04.

     
  • 2.7, Леголас (ok), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04

    !Slowpoke.jpg!

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 10:55, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Энтерпрайзы вам не ипоняши чтобы за вашей кульной лабудой гоняться. И заплатить за это они обычно в состоянии.
     
     
  • 4.64, Аноним (63), 15:48, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезный бизнес линуксом брезгует
     
  • 2.8, Тест (?), 08:12, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока компилиться будет на больших масштабах, что электричества наест столько, что больше заплатят. И рухнет обязательно, какие роллинги на продакшене, вы чо.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один не осилил билдхост сделать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов. То, что в 16.04 летает, в 18.04 начинает еле ползать. Деградация потребления ресурсов от релиза к релизу налицо. И ещё нет уверенности, что после обновления не сломают что-то или изменять поведение до неузнаваемости. Из примеров, игры с собственным рабочим столом Unity, ломание переключателя раскладки (переключение по Caps переставало работать) и десктопных апплетов.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 08:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов.

    Не может быть! Там же б-жественная systemdрянь, она не может, не может тормозить!

    Ну а вообще-то - вот тебе и повод стрясти с начальства менее ржавые железки для работы. Обновляйся, не тормози.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 09:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает? Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов?
     
     
  • 5.22, пох. (?), 09:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает?

    в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko
    Нет, можно потратить деньги на ESM поддержку, конечно. Но я бы не советовал.

    > Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов?

    Да по-моему, все? Софт умеет только расти. А за пять лет отожрался изрядненько.

     
     
  • 6.27, Аноним (16), 10:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счет чего софт растет, загадка.
     
  • 6.39, Аноним (-), 10:56, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В убунте кстати есть кернел тим, какой-никакой, но такое запатчить сможет.
     
  • 6.51, Аноним (51), 12:50, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko

    Ну и хрен с ним. Я лучше на уязвимой старой версии посижу, чем на новое железо для потреблятелей раскошелюсь. И на старом софте. Если смузихдёбы дропнут софт, а я сам собрать не смогу - лучше заплачу тем, кто соберёт для меня по адекватной цене, чем под смузихлёбов с хайпом вместо мозга подстраиваться.

     
  • 3.58, Аноним (58), 14:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или можно было поставить любой нормальный дистрибутив коих тысячи. Гoвноеды такие гoвноеды.
     
  • 2.13, пох. (?), 08:43, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да админы локалхостов вообще в вечном афиге. Вчера вот открыли для себя iscsi (правда, до сих пор не могут понять, что это), сегодня - что не все системы одинаково бесполезны, и апгрейд некоторых чреват...

     
     
  • 3.26, Аноним (5), 10:10, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты конечно имеешь опыт всех людей и со знанием дела заявляешь. Ты бы хоть понимал разницу между тем что есть знания, и нужно ли всем знать про скази. И владельцы комповине админы локалхоста как тебе нравится их пренебрежительно называть. Ты же не хочешь чтобы люди думали что ты знаешь. Этакийи заход "докажите мне, я то знаю" пропал мимо.
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:25, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Апгрейд системы чреват тем что перестанет работать древний самописный софт сорсы на который утеряны итд. Вот и сидят на говнах мамонта, деньги вкладывать чтобы искомый софт разработать методом реверс инженерии - не не слышал. Стоимость поддержания говна в свежем виде в итоге будет выше стоимости разработки хоть и меньше если брать короткие отрезки времени.
     
  • 3.40, Аноним (-), 10:57, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже вывалили, хе-хе :)
     
     
  • 4.45, пох. (?), 11:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже
    > вывалили, хе-хе :)

    хихи: http://git.rip - довыкладывались.
    Надо было не выеживаться, и сразу регить домен в .рф, все равно все в курсе, что такое хостить будут только русские.

    А у ФБР теперь полный список васянов, жаждущих поломать чужие эксченжи. Интересно, им висяки будут скидывать по алфавиту, или рандом какой настроят?

    Причем ведь вот совершенно же ж никого не жалко.

     
  • 2.34, Аноним (34), 10:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели весь софт, работающий на 16.04, работает на 20.04 без пересборки и смс?
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 14:01, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не обновлять, а ставить по новой из официальных репозиториев. Все работает из коробки.
     
  • 2.61, Анониним (?), 15:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04. Voidоводы и Gentooводы офигевают.

    Это обновление мало кому нужно. Далеко не все апгрейдятся на последние версии. Многие сначала думают - а зачем нужно ненужное.

     

  • 1.10, Ssss (?), 08:21, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ESM на 3 системы для некоммерческого использования бесплатно (да, да, некоммерческого)
    Если надо больше ключей - регистрируем новый аккаунт

    Пиратим убунту в хвост и гриву

     
     
  • 2.12, твой начальник (?), 08:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Молодец, утром в понедельник ко мне в кабинет - дам соснуть за добросовестный труд.
    (Для того тебя такого умного и нанял, чтоб денег никому не платить.)

     
     
  • 3.19, Леголас (ok), 09:24, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да у вас часом не спермотоксикоз, начальник?
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:49, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gay alert
     
  • 2.56, Аноним (55), 14:02, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя сделать CentUbuntuOS? Есть тут какая-то закономерность, но не понятно какая.
     
     
  • 3.62, Анониним (?), 15:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже есть - Дебиан.
     

  • 1.15, Николай (??), 09:01, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И это та версия, где был ещё Ynity, ахх...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:23, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь ах и ох всё время слышу про Юнити, а когда её продвигали, то все плевались и фу говорили...
     
     
  • 3.23, пох. (?), 09:43, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Теперь ах и ох всё время слышу про Юнити, а когда её
    > продвигали, то все плевались и фу говорили...

    когда они это говорили - они просто еще не видели гома3.


     
  • 3.32, iPony129412 (?), 10:49, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так плевались одни, а теперь охают другие.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:28, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это версия где еще был апстарт, а не кривая поделка от Лёньки....
     
     
  • 3.24, Zenitur (ok), 09:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню, в 2016 году я начал пользоваться SLED 11, потому что это openSUSE без Systemd и с долговременной поддержкой.
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 10:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd стал дефолтом с Ubuntu 15.04
     
     
  • 4.43, Аноним (20), 11:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какая разница. в 16.04 можно пользоваться апстартом и на сервере и на десктопе...
     

  • 1.17, Аноним (18), 09:21, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пиратить Убунту - это красиво сказано.Раньше винду пиратили, скоро андроид пиратить будут.)
     
     
  • 2.42, Чел (?), 11:02, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она по прежнему бесплатна бесплатной и останется, прост обновления безопасности перестанут приходить
     
  • 2.48, Леголас (ok), 12:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше винду пиратили

    а сейчас не пиратят?)

     
     
  • 3.52, Аноним (18), 12:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатно давали. Надо было хотя бы ключ к семерке раздобыть валидный, а это было очень легко. Форумы тематические были ими заполнены под завязку. Кто хотел заимели лицухи, слоупоки поперлись в инсайдеры. все довольны и пиратить не надо.
     

  • 1.29, клавиатура (?), 10:42, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Западло обновляться, боюсь 18.04, а 20.04 еще жирней будет.
    Точечно некоторый софт уже под 16.04 либо отсутствует, либо перестал обновляться.
    Да и раком может встать система, что очень нежелательно.
    Или уже переходить на какой-нибудь роллинг типа OpenSUSE Tumbleweed, чтобы опять не ждать час икс ввиде боли во время обновления.
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 10:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Или уже переходить на какой-нибудь роллинг типа OpenSUSE Tumbleweed, чтобы опять не ждать час икс ввиде боли во время обновления."

    предпочитаете постоянную боль? :-)

     
     
  • 3.47, клавиатура (?), 12:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди клянутся, что апдейты в роллинге типа стабильно и даже приятно.
    С другой стороны, эти апдейты менее значительные и убить систему шанс меньше.
    Особенно вариант с Btrfs с возможностью отката выглядит привлекательно.
    До этого сидел на роллингах и всегда в итоге система начинала глючить, но то были не промышленные дистры типа суси или молодежный арч, там был сабайон, никсос. Возможно результат закономерен.
    Самый норм вариант для убунты это загрузиться с лайв сд и отзеркалить рут раздел в файл, сохранив как бекап на другом на внешнем носителе. Другого безопасного способа я не вижу.
     
     
  • 4.53, Аноним (18), 12:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильно это если часто. На локалхосте норм, а если редко, то проблемы могут всплыть внезапно.
     

  • 1.44, Аноним (44), 11:27, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Ubuntu will always be free of charge"
     
     
  • 2.50, iPony129412 (?), 12:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и есть.
    А за дополнительные возможности я даже не помню, когда начали деньги брать...
    В 2011 же был облачный Ubuntu1 диск?

    А если ты пионер, то тебе вообще позволено по Зенитарствовать.

    https://ubuntu.com/security/esm

    Регистрируешься, и получаешь апдейты на трёх инстансах. И радуешься, если сможешь от такого...

     

  • 1.65, vz_2 (?), 15:54, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    license - разрешение, но не право на владение.
     

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