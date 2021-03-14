Компания Canonical продлит поддержку Ubuntu 16.04 для платных подписчиков

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|4.59, Анониним (?), 15:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что так. Поддержку поругивали. Могла бы быть лучше. Но в целом за их усилия задонатить им умеренное число денег - это очень ок.
Хотя и развиваются в неинтересном направлении, но спасибо за прошлые годы.
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|2.5, Аноним (5), 08:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В России такие тоже есть. Alt, Rosa, Astra для работы в составе конторы требуют заплатить. Кроме контор дополнительный срок поддержки никому не нужен.
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|3.21, Анонзо (?), 09:29, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Alt, Rosa, Astra
Причём требуют заплатить не за продление срока поддержки, а вообще за приобретение.
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|4.25, Аноним (5), 10:06, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не они первые стали так делать. Вот пример арма линукса. Может это и не очень распространенное явление, но вот японский дистрибутив, который минимум стоит 5060 йен на год. Сам то образ там есть, но он требует ключа.
http://www.omoikane.co.jp/shop/
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|3.37, Аноним (-), 10:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Можно и бесплатно - если компетенция позволяет. А так - чего такого заплатить другим за работу, если вы в некоей теме профан?
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|5.60, Анониним (?), 15:37, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё так.
Есть - Линукс. Есть - админы к Линуксу. Вторые - только платно.
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|7.66, Анониним (?), 16:04, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У толковых авторов - да.
./confugure && make
И всё работает. Не у девляпсов модно молодёжащих, а у толковых авторов.
Или мы про тему разработки? То другая тема - как это возникает вообще.
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|1.3, Аноним (5), 08:04, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04. Voidоводы и Gentooводы офигевают.
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|3.6, Аноним (5), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они тоже офигевают наверное, я просто его не пробовал. Еще Antix, Artix вроде на его основе востребованы.
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|3.30, Аноним (30), 10:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> скорее арчеводы
Темой ошибся? Речь о поддержке Ubuntu 16.04.
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|2.7, Леголас (ok), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04
!Slowpoke.jpg!
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|3.38, Аноним (-), 10:55, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Энтерпрайзы вам не ипоняши чтобы за вашей кульной лабудой гоняться. И заплатить за это они обычно в состоянии.
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|2.8, Тест (?), 08:12, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока компилиться будет на больших масштабах, что электричества наест столько, что больше заплатят. И рухнет обязательно, какие роллинги на продакшене, вы чо.
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|2.9, Аноним (9), 08:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов. То, что в 16.04 летает, в 18.04 начинает еле ползать. Деградация потребления ресурсов от релиза к релизу налицо. И ещё нет уверенности, что после обновления не сломают что-то или изменять поведение до неузнаваемости. Из примеров, игры с собственным рабочим столом Unity, ломание переключателя раскладки (переключение по Caps переставало работать) и десктопных апплетов.
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|3.14, пох. (?), 08:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов.
Не может быть! Там же б-жественная systemdрянь, она не может, не может тормозить!
Ну а вообще-то - вот тебе и повод стрясти с начальства менее ржавые железки для работы. Обновляйся, не тормози.
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|4.16, Аноним (16), 09:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает? Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов?
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|5.22, пох. (?), 09:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает?
в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko
Нет, можно потратить деньги на ESM поддержку, конечно. Но я бы не советовал.
> Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов?
Да по-моему, все? Софт умеет только расти. А за пять лет отожрался изрядненько.
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|6.39, Аноним (-), 10:56, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В убунте кстати есть кернел тим, какой-никакой, но такое запатчить сможет.
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|6.51, Аноним (51), 12:50, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko
Ну и хрен с ним. Я лучше на уязвимой старой версии посижу, чем на новое железо для потреблятелей раскошелюсь. И на старом софте. Если смузихдёбы дропнут софт, а я сам собрать не смогу - лучше заплачу тем, кто соберёт для меня по адекватной цене, чем под смузихлёбов с хайпом вместо мозга подстраиваться.
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|3.58, Аноним (58), 14:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или можно было поставить любой нормальный дистрибутив коих тысячи. Гoвноеды такие гoвноеды.
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|2.13, пох. (?), 08:43, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да админы локалхостов вообще в вечном афиге. Вчера вот открыли для себя iscsi (правда, до сих пор не могут понять, что это), сегодня - что не все системы одинаково бесполезны, и апгрейд некоторых чреват...
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|3.26, Аноним (5), 10:10, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты конечно имеешь опыт всех людей и со знанием дела заявляешь. Ты бы хоть понимал разницу между тем что есть знания, и нужно ли всем знать про скази. И владельцы комповине админы локалхоста как тебе нравится их пренебрежительно называть. Ты же не хочешь чтобы люди думали что ты знаешь. Этакийи заход "докажите мне, я то знаю" пропал мимо.
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|3.28, Аноним (28), 10:25, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Апгрейд системы чреват тем что перестанет работать древний самописный софт сорсы на который утеряны итд. Вот и сидят на говнах мамонта, деньги вкладывать чтобы искомый софт разработать методом реверс инженерии - не не слышал. Стоимость поддержания говна в свежем виде в итоге будет выше стоимости разработки хоть и меньше если брать короткие отрезки времени.
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|3.40, Аноним (-), 10:57, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже вывалили, хе-хе :)
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|4.45, пох. (?), 11:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже
> вывалили, хе-хе :)
хихи: http://git.rip - довыкладывались.
Надо было не выеживаться, и сразу регить домен в .рф, все равно все в курсе, что такое хостить будут только русские.
А у ФБР теперь полный список васянов, жаждущих поломать чужие эксченжи. Интересно, им висяки будут скидывать по алфавиту, или рандом какой настроят?
Причем ведь вот совершенно же ж никого не жалко.
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|2.34, Аноним (34), 10:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели весь софт, работающий на 16.04, работает на 20.04 без пересборки и смс?
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|3.55, Аноним (55), 14:01, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не обновлять, а ставить по новой из официальных репозиториев. Все работает из коробки.
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|2.61, Анониним (?), 15:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04. Voidоводы и Gentooводы офигевают.
Это обновление мало кому нужно. Далеко не все апгрейдятся на последние версии. Многие сначала думают - а зачем нужно ненужное.
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|1.10, Ssss (?), 08:21, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ESM на 3 системы для некоммерческого использования бесплатно (да, да, некоммерческого)
Если надо больше ключей - регистрируем новый аккаунт
Пиратим убунту в хвост и гриву
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|2.12, твой начальник (?), 08:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Молодец, утром в понедельник ко мне в кабинет - дам соснуть за добросовестный труд.
(Для того тебя такого умного и нанял, чтоб денег никому не платить.)
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|2.56, Аноним (55), 14:02, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нельзя сделать CentUbuntuOS? Есть тут какая-то закономерность, но не понятно какая.
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|2.18, Аноним (18), 09:23, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теперь ах и ох всё время слышу про Юнити, а когда её продвигали, то все плевались и фу говорили...
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|3.23, пох. (?), 09:43, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Теперь ах и ох всё время слышу про Юнити, а когда её
> продвигали, то все плевались и фу говорили...
когда они это говорили - они просто еще не видели гома3.
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|2.20, Аноним (20), 09:28, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это версия где еще был апстарт, а не кривая поделка от Лёньки....
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|3.24, Zenitur (ok), 09:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню, в 2016 году я начал пользоваться SLED 11, потому что это openSUSE без Systemd и с долговременной поддержкой.
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|4.43, Аноним (20), 11:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какая разница. в 16.04 можно пользоваться апстартом и на сервере и на десктопе...
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|1.17, Аноним (18), 09:21, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пиратить Убунту - это красиво сказано.Раньше винду пиратили, скоро андроид пиратить будут.)
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|2.42, Чел (?), 11:02, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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она по прежнему бесплатна бесплатной и останется, прост обновления безопасности перестанут приходить
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|3.52, Аноним (18), 12:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатно давали. Надо было хотя бы ключ к семерке раздобыть валидный, а это было очень легко. Форумы тематические были ими заполнены под завязку. Кто хотел заимели лицухи, слоупоки поперлись в инсайдеры. все довольны и пиратить не надо.
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|1.29, клавиатура (?), 10:42, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Западло обновляться, боюсь 18.04, а 20.04 еще жирней будет.
Точечно некоторый софт уже под 16.04 либо отсутствует, либо перестал обновляться.
Да и раком может встать система, что очень нежелательно.
Или уже переходить на какой-нибудь роллинг типа OpenSUSE Tumbleweed, чтобы опять не ждать час икс ввиде боли во время обновления.
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|2.36, Аноним (33), 10:54, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Или уже переходить на какой-нибудь роллинг типа OpenSUSE Tumbleweed, чтобы опять не ждать час икс ввиде боли во время обновления."
предпочитаете постоянную боль? :-)
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|3.47, клавиатура (?), 12:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди клянутся, что апдейты в роллинге типа стабильно и даже приятно.
С другой стороны, эти апдейты менее значительные и убить систему шанс меньше.
Особенно вариант с Btrfs с возможностью отката выглядит привлекательно.
До этого сидел на роллингах и всегда в итоге система начинала глючить, но то были не промышленные дистры типа суси или молодежный арч, там был сабайон, никсос. Возможно результат закономерен.
Самый норм вариант для убунты это загрузиться с лайв сд и отзеркалить рут раздел в файл, сохранив как бекап на другом на внешнем носителе. Другого безопасного способа я не вижу.
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|4.53, Аноним (18), 12:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стабильно это если часто. На локалхосте норм, а если редко, то проблемы могут всплыть внезапно.
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|2.50, iPony129412 (?), 12:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так и есть.
А за дополнительные возможности я даже не помню, когда начали деньги брать...
В 2011 же был облачный Ubuntu1 диск?
А если ты пионер, то тебе вообще позволено по Зенитарствовать.
https://ubuntu.com/security/esm
Регистрируешься, и получаешь апдейты на трёх инстансах. И радуешься, если сможешь от такого...
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