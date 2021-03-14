Компания Canonical продлит поддержку Ubuntu 16.04 для платных подписчиков

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:07, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – скорее арчеводы

3.6 , Аноним ( 5 ), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они тоже офигевают наверное, я просто его не пробовал. Еще Antix, Artix вроде на его основе востребованы.

3.30 , Аноним ( 30 ), 10:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > скорее арчеводы Темой ошибся? Речь о поддержке Ubuntu 16.04.

2.7 , Леголас ( ok ), 08:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04 !Slowpoke.jpg!

3.38 , Аноним ( - ), 10:55, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Энтерпрайзы вам не ипоняши чтобы за вашей кульной лабудой гоняться. И заплатить за это они обычно в состоянии.

4.64 , Аноним ( 63 ), 15:48, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серьезный бизнес линуксом брезгует

2.8 , Тест ( ? ), 08:12, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока компилиться будет на больших масштабах, что электричества наест столько, что больше заплатят. И рухнет обязательно, какие роллинги на продакшене, вы чо.

3.54 , Аноним ( 54 ), 13:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё один не осилил билдхост сделать.

2.9 , Аноним ( 9 ), 08:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов. То, что в 16.04 летает, в 18.04 начинает еле ползать. Деградация потребления ресурсов от релиза к релизу налицо. И ещё нет уверенности, что после обновления не сломают что-то или изменять поведение до неузнаваемости. Из примеров, игры с собственным рабочим столом Unity, ломание переключателя раскладки (переключение по Caps переставало работать) и десктопных апплетов.

3.14 , пох. ( ? ), 08:45, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > На старом оборудовании обновление до 18.04 приводит к появлению диких тормозов. Не может быть! Там же б-жественная systemdрянь, она не может, не может тормозить! Ну а вообще-то - вот тебе и повод стрясти с начальства менее ржавые железки для работы. Обновляйся, не тормози. 4.16 , Аноним ( 16 ), 09:16, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает? Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов?

5.22 , пох. ( ? ), 09:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Зачем его начальнику тратить деньги на апгрейт, если старая версия работает? в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko

Нет, можно потратить деньги на ESM поддержку, конечно. Но я бы не советовал. > Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ вещи в новой версии требуют больше ресурсов? Да по-моему, все? Софт умеет только расти. А за пять лет отожрался изрядненько. 6.27 , Аноним ( 16 ), 10:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За счет чего софт растет, загадка.

6.39 , Аноним ( - ), 10:56, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В убунте кстати есть кернел тим, какой-никакой, но такое запатчить сможет.

6.51 , Аноним ( 51 ), 12:50, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >в ней через месяц некому уже будет исправлять очередной libiscsi.ko Ну и хрен с ним. Я лучше на уязвимой старой версии посижу, чем на новое железо для потреблятелей раскошелюсь. И на старом софте. Если смузихдёбы дропнут софт, а я сам собрать не смогу - лучше заплачу тем, кто соберёт для меня по адекватной цене, чем под смузихлёбов с хайпом вместо мозга подстраиваться.

3.58 , Аноним ( 58 ), 14:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Или можно было поставить любой нормальный дистрибутив коих тысячи. Гoвноеды такие гoвноеды.

2.13 , пох. ( ? ), 08:43, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да админы локалхостов вообще в вечном афиге. Вчера вот открыли для себя iscsi (правда, до сих пор не могут понять, что это), сегодня - что не все системы одинаково бесполезны, и апгрейд некоторых чреват... 3.26 , Аноним ( 5 ), 10:10, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты конечно имеешь опыт всех людей и со знанием дела заявляешь. Ты бы хоть понимал разницу между тем что есть знания, и нужно ли всем знать про скази. И владельцы комповине админы локалхоста как тебе нравится их пренебрежительно называть. Ты же не хочешь чтобы люди думали что ты знаешь. Этакийи заход "докажите мне, я то знаю" пропал мимо.

3.28 , Аноним ( 28 ), 10:25, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Апгрейд системы чреват тем что перестанет работать древний самописный софт сорсы на который утеряны итд. Вот и сидят на говнах мамонта, деньги вкладывать чтобы искомый софт разработать методом реверс инженерии - не не слышал. Стоимость поддержания говна в свежем виде в итоге будет выше стоимости разработки хоть и меньше если брать короткие отрезки времени.

3.40 , Аноним ( - ), 10:57, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже вывалили, хе-хе :)

4.45 , пох. ( ? ), 11:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты то свои exchange'ы уже пропатчил? А то эксплойты на зеркала уже

> вывалили, хе-хе :) хихи: http://git.rip - довыкладывались.

Надо было не выеживаться, и сразу регить домен в .рф, все равно все в курсе, что такое хостить будут только русские. А у ФБР теперь полный список васянов, жаждущих поломать чужие эксченжи. Интересно, им висяки будут скидывать по алфавиту, или рандом какой настроят? Причем ведь вот совершенно же ж никого не жалко.

2.34 , Аноним ( 34 ), 10:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели весь софт, работающий на 16.04, работает на 20.04 без пересборки и смс?

3.55 , Аноним ( 55 ), 14:01, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не обновлять, а ставить по новой из официальных репозиториев. Все работает из коробки.

2.61 , Анониним ( ? ), 15:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это ж кем надо быть чтобы суметь не перенести систему с 16.04. Voidоводы и Gentooводы офигевают. Это обновление мало кому нужно. Далеко не все апгрейдятся на последние версии. Многие сначала думают - а зачем нужно ненужное.

