Компания Canonical начала продвижение Ubuntu как замены CentOS

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|3.13, asdasd (?), 08:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вы Ubuntu Server ставили? Там из коробки выбираешь docker ставить, а он в snap'е. У них все что можно по умолчанию через snap.
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|4.60, powershell (ok), 10:35, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А я один раз отдался и в итоге преисполнился. Ставлю microk8s из snap и мне ничуть не хуже чем с apt, а в деталях даже лучше.
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|5.111, Аноним (111), 12:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Версию хотя бы зафиксируй. А то в один прекрасный момент твой локалхост кластер превратится в тыкву с выходом новой версии кубера и микро8с.
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|4.77, iPony129412 (?), 11:23, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там установщик в SNAP - это новые технологии.
Тебе прям при установке проверяется наличие новой версии установщика и запрос на использование его Такой фапабельный установщик сделали, прям конфетка 💖
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|5.161, Аноним (161), 15:24, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там установщик в SNAP - это новые технологии.
Setup.exe в общем то не очень новая технология. Мягко говоря. Имела хождение еще на флопиках аж.
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|4.66, Vladjmir (ok), 10:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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snap - это vendor loock от Какононикал, а flatpak -- от Редхат.
Флатпак завязан на SELinux и Wayland.
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|5.79, iPony129412 (?), 11:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> snap - это vendor loock от Какононикал
Ну и ладно, для тех кто из мира Canonical не выходит - это самое оно. У меня везде Ubuntu.
И десктопная, и серверная, и ubuntu Core, и сам SNAP пакеты делаю - фапабельные технологии и инфрастуктура ☝
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|5.115, Аноним (115), 12:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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flatpak буквально работает на неймспейсах ядра и НЕ завязан на SELinux, вот любите вы сами себе проблемы придумать а потом со своими фантазиями воевать. Он даже на системду не завязан и работает на дистрибутивах без неё.
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|6.133, iPony129412 (?), 13:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда в проекте ведущее разработчики из RedHat, то так оно и есть.
Хотя можно толкать про то, что типа проект сообщества.
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|7.147, my_name_is_Mud (ok), 14:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь ведущие разработчики RedHat так же вносят едва ли не больший вклад в развитие ядра linux - оно что, тоже теперь принадлежит RedHat'у?
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|5.155, IRASoldier_registered (ok), 14:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ога. Такой забавный вендорлок с открытыми исходниками, по которым ты можешь собрать всё сам.
Ну, как всегда - если луддит тупо ниасилил в какую-то технологию или столкнулся с тем, что внезапно, не все можно делать в одиночку и на коленке, а требуется _разделение труда_, то он начинает вопить про "вендорлоки" и "несвободу" независимо от лицензий.
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|3.148, my_name_is_Mud (ok), 14:30, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тебя удивлю сейчас, наверное, но у них на сайте прям чуть ли не первой строкой, на самой первой странице, черным по ангийскому написанно: "Flatpak is a technology for building and distributing desktop applications on Linux".
Как бы, глупо в недостатки приводить то, что и не подразумевалось изначально. Ты же не ругаешь свой автомобиль за то, что он не может летать?
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|1.2, Леголас (ok), 08:37, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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● Стабильность обновлений (у вас неожиданно ничего не отвалится)
этот пункт тактично опущен
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|2.163, Аноним (161), 15:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ● Стабильность обновлений (у вас неожиданно ничего не отвалится)
> этот пункт тактично опущен
У них уже есть опыт с их пихоноапдейтером, боятся обещать такое :)
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|2.10, Леголас (ok), 08:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Значение слова МОВЕТОН в Толковом словаре русского языка Ушакова
МОВЕТОН
моветона, м. (фр. mauvais ton) (разг. устар.).
1. только ед. В дворянско-буржуазной среде – дурной тон, невоспитанность.
2. Невоспитанный, дурного тона человек. Судья Тяпкин-Ляпкин в сильнейшей степени моветон. Гоголь.
3. В IT - лезть всюду с Arch Linux.
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|3.114, Аноним (114), 12:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3. В IT - лезть всюду с Arch Linux.
А также с manjaro, elementaryOS, Deepin и Pop!_OS
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|2.164, Аноним (161), 15:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Арч круче
Для продакшна то? И как, много продакшновых серверов у вас на этом? :)
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|1.4, Аноним (4), 08:39, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот так вот, от "линукс для людей" до "линукс для бесчеловечных корпоративных структур"
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|2.24, thhh (?), 09:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им первого зайца еще ловить и ловить, а они за новым погнались.
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|3.28, псевдонимус (?), 09:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все он правильно сделал. Щас шапка помимо облачков ещё и бдшки средней руки прокакает.
Приятно наблюдать за шляпоагонией.
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|4.165, Аноним (161), 15:27, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Приятно наблюдать за шляпоагонией.
IBMкапец? Да хрен вам, IBM жирный слишком. Агонизировать будет лет 500.
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|3.69, псевдонимус (?), 10:59, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нужен был особо этот заяц. Вся фишка в том, чтобы поделку принесли на сервера. Все оправдалось.
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|2.12, КО (?), 08:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Домохозяек не подоишь...
В смысле можно, но нет.
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|2.31, псевдонимус (?), 09:44, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он воспользовался эгоэстичностью и слепошаростью яойтишников: что у меня на десктопе, то я и на сервак проволоку, мне так удобна!
До добра это естественно не доведет, но буранову будет уже пох.
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|2.55, Аноним (51), 10:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они давно занимаются серверным сектором в целом, почему бы и да
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|2.81, клавиатура (?), 11:27, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы ты не был домохозяйкой и захаживал на реальные сервера, то обнаружил бы, что убунты там не меньше центоса, а в связи с падением шляпы на пол в перспективе будет и поболее.
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|3.140, Атон (?), 13:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фантазер, а пусти меня на твои _реальные_ сервера? так, просто, посмотреть, "обнаружить".
у меня статистика боевых продакшен серверов с линуксом такая:
334 CentOS (некоторые RedHat)
6 (_ШЕСТЬ_) с убунтой,
эти 6 с убунтой занимают 20% времени, от общего времени администрирования 350 серверов.
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|5.156, Атон (?), 14:59, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не троллинга ради, правда интересно: в чём с ними траблы?
постоянно требуются обновления. ладно, обновления самой операционки выходят не так часто, это можно было бы пережить но кому (кроме мамкиных админов локалхоста) нужен в _продакшене_ сервер без прикладного софта (софта, работа которого увеличивает денежки в кармане компании)?
а обновления прикладного софта (и пакетов от которых оно зависит) - выходят практически непрерывно.
часто при обновлениях что то отваливается и это нужно исправлять. продакшен же, простой сервера это не то что сервер не заработает денег, это буквально "минус деньги" из кармана компании. (-аренда сервера, -время специалиста * сверхурочная работа).
при том эти обновления именно _требуются_. ахтунг-ахтунг. секурити апдейт. после установки перезагрузите сервер (весь)!
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|1.6, Аноним (6), 08:39, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ричард Столлман и раньше предупреждал что Убунта не хороший дистрибутив, а теперь и подавно.
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|1.9, phrippy (ok), 08:43, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ололо, на башорг
Заголовок звучит как анекдот, я даже подумал, что это шутка такая, пока не прочитал всю статью
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|3.33, псевдонимус (?), 09:47, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Совсем не смешной. "Самостоятельный дистрибутив федора" и "независимый дебиан" гораздо смешнее звучит.
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|4.34, Аноним (16), 09:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Федора - апстрим для RHEL, и он действительно развивается самостоятельно.
В то время, как абанта всеми силами пытается порождать мутные проекты типа Mir и Unity, но раз за разом возвращается к решениям Red Hat. Да и абанта является даунстримом относительно дебьяна.
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|5.47, CrazyAlex (?), 10:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Федора? Самостоятельно? То есть там не шапка всеключевые решения принимает, хотите сказать?
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|6.50, Аноним (16), 10:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В твоем словаре "независимый дистрибутив" является "независимым" только и только тогда, когда развитие происходит без всякого влияния углеродной формы жизни? В моем словаре независимый дистрибутив независим в первую очередь от других дистров. А в ситуации с федорой ВСЕ остальные дистры так или иначе зависят от федоры, что делает федору фактически единственным независимым дистром ever.
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|7.126, CrazyAlex (?), 13:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это дебиан по такому критерию самостоятельный. А федора - полигон редхата, и делается там либо то, что редхату интересно запихнуть в коммерческий дистр либо то, что ему ортогонально (десктоп тот же). Поэтому, к примеру, дебиан имеет варианты работы без systemd а федора - нет, и не может их в ней быть.
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|8.159, Аноним (16), 15:18, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нисколько не противоречит тезису о том, что федора самостоятельна и не зависит о... большой текст свёрнут, показать
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|5.49, псевдонимус (?), 10:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Павел, не надо так нервничать. Повторяй: "Федора самостоятельный дистрибутив, федора самостоятельный дистрибутив"..n раз. Пока не уверуешь.
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|6.54, Аноним (16), 10:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если убрать из твоего сообщения беспомощную бессмыслицу, останутся только знаки препинания.
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|7.72, псевдонимус (?), 11:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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У тебя и их не останется.
Федора полностью подконтрольный и, более того, являющийся неотемлемой частью рэдхэль дистрибутив.
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|8.92, Аноним (16), 11:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Ты применяешь классический демагогический прием подмены понятий Я говорю, что ф... текст свёрнут, показать
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|10.97, Аноним (16), 12:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Твои аналогии 8212 они как шпингалеты Почему шпингалеты Не знаю, просто так... большой текст свёрнут, показать
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|10.98, Аноним (16), 12:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Давай уберем из всех перечисленных дистров все компоненты, к которым притронулся... текст свёрнут, показать
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|7.80, псевдонимус (?), 11:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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"Федора самостоятельный дистрибутив" = беспомощная бессмыслица.
А ведь ты прав, чертяка!
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|8.94, Аноним (16), 11:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И снова количество контр-аргументов с твоей стороны равно нулю Послушаем твои с... текст свёрнут, показать
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|1.15, Zenitur (ok), 08:57, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Всё правильно делают. Было бы странно не попиариться, и это не обвинение.
Их вряд ли можно обвинить в том, что качество их дистрибутива несопоставимо с RHEL. Например их дистрибутивы с долговременной поддержкой. Ну да, пять лет (LTSS 7 лет), а не 10 (12). И тем не менее, кому-то этого может быть достаточно.
Они два года поддерживали ядро 3.16, выпустив версии с 3.16.8 по 3.16.35, после чего поддержку подхватил апстрим, и следующие патчи, выходящие на kernel.org, накладывались уже на убунтовские.
С другой стороны, стоит вспомнить, как Debian перешёл на systemd, и Canonical немедленно прекратили поддержку upstart. Это говорит о том, что у проекта мало сил, чтобы выполнять не просто поддержку уже написанного кода, но и написание нового. Об этом впервые заговорили в 2008 году:
> Несмотря на всеобщую известность Ubuntu Linux, Canonical является относительно маленькой компанией. Исторически сложилось так, что она не имела достаточно ресурсов для работы «на острие» процесса разработки ядра Linux и его остальных компонентов, и не могла сравниться с Red Hat или Novell.
И вообще, раз в несколько лет Шаттлворту приходится отвечать на обвинения о низком вкладе в СПО. Остаётся только надеяться, что укрепление на серверном рынке приведёт к увеличению финансовых поступлений, а следовательно, и увеличению доли программного кода Canonical в ядре и остальных проектах.
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|2.22, Zenitur (ok), 09:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>> ...как замены CentOS
> "Не смеши мои подковы"
Я отлично помню, как маститые программисты переходили на Ubuntu со словами "говорите, линукс для новичков - а я нахожу его удобным именно для разработчика". Взять например Icculus, который собирал UT2004 под Slackware (потому что там системные библиотеки собираются из "ванильных" исходников без патчей, что делает готовые бинарники максимально совместимыми), а уже в 2011 году начал делать бинарники исключительно под Ubuntu. И на Valve в выборе дистрибутива повлиял, скорее всего, именно он.
Хоть жизнь разработчика, и серверное применение, это разные вещи. С другой стороны, в знаменитом манифесте "За что я ненавижу Linux" фигурировали Ubuntu, openSUSE... И многое, что тогда было сказано, до сих пор актуально.
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|3.45, Аноним (45), 10:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хоть жизнь разработчика, и серверное применение, это разные вещи
Конечно разные! Поэтому разработчику - арч, серверу - дебиан, убунте - хороводы с нубами.
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|4.58, CrazyAlex (?), 10:32, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот арча у разработчиков никогда не видел. Убунта - чаще всего. Дебиан - бывает. Центось - у пару упоротых видел. Даже сусь видел разок. Но чтобы арч на машине, где идёт разработка - ни у себя, ни у знакомых не видел ни разу за много лет. Что логично - на кой он там нужен-то? Для разработки проще всего брать самый распространённый дистр чтобы при любых граблях быстро найти решение и заниматься делами дальше, и чтобы весь нужный софт был с приемлемым уровнем поддержки, а на некоторые неудобства можно и забить. Это дома я могу всё пдогнать под свои вкусы и держать генту (как, понятно, и делаю) - а для зарабатывания денег важнее предсказуемость и готовые знания комьюнити.
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|5.64, Аноним (64), 10:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот арча у разработчиков никогда не видел
Я видел, и не только у себя.
> Это дома я могу всё пдогнать под свои вкусы
Некоторые разработчики работают дома, или носят с собой свой ноутбук.
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|5.83, Zenitur (ok), 11:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он имеет в виду, что роллинг, значит самые новые компиляторы, стандарты языков, библиотеки, вызовы...
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|6.128, CrazyAlex (?), 13:19, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...и все связанные с ними грабли. Но да, я от стартапов и джаваскриптов несколько далёк, может поэтому не видел. Но насколько я помню даже там девелоперы предпочитали это всё мостить из ppa на привычно-понятную убунту в основном.
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|5.116, Аноним (114), 12:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
gt оверквотинг удален Смотря что за разработчики, как раз вменяемые используют... большой текст свёрнут, показать
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|5.139, anonymous (??), 13:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для разработки проще всего брать самый распространённый дистр
Для разработки дистр не нужен, он даже вреден.
Для разработки нужно полностью воспроизводимое окружение. Поэтому всякие venv и прочие утилиты, позволяющие замкнутый контур построить у себя в хомяке.
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|1.19, Аноним (19), 09:03, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не взлетит, и вот почему. Огромное количество софта для финансового сектора запилено именно под RHEL, и переписывать его не будут. Ну а всякие там принт-, файл- и прочие уэб-сервера вообще без разницы на чем запускать.
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|3.46, Аноним (46), 10:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да обычная кривая проприетарщина, как водится гвоздями приколоченная к определенной версии окружения. Интерпрайз такой интерпрайз
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|3.82, iPony129412 (?), 11:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из крупного разве что Oracle SQL Server можно вспомнить.
Ну понятно, что это этакая пушка не про массовость.
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|3.89, Zenitur (ok), 11:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я попытался сделать поиск по сайту, но не смог найти. Приводили уже примеры RHEL-only софта, со ссылками-пруфами. Сходу вспомню только Autodesk Maya, DaVinci Resolve и Nuke.
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|4.118, Аноним (118), 12:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я попытался сделать поиск по сайту, но не смог найти. Приводили уже
> примеры RHEL-only софта, со ссылками-пруфами. Сходу вспомню только Autodesk Maya, DaVinci
> Resolve и Nuke.
А как же эта профессиональная софтина писанная для AIX ещё, которая делает спецэффекты?
работает только под RHEL/CentOS?
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|5.144, Zenitur (ok), 14:03, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подловил. В исходном сообщении говорилось о софте для финансового сектора. Что ж, я тоже буду ждать названия.
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|1.26, Аноним (26), 09:27, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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почему бы и нет
если выстрелит будут молодцами
будет больше корпоративных клиентов будет больше денег на развитие убунты и соответственно дебиана
но боюсь, что будут конкуренты в лице оракла, и может быть редхат одумается на фоне таких новостей
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|2.37, Шах и матан или мат (?), 09:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смотря кем собранная если григорян собирал то да мощно и пакетов много и самое все пересобранные почти скопом что творит этот один человек нагибает целые корпорации и даже гугл.
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|1.32, Аноним (32), 09:47, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что, корпоративная поддержка уже на 10 лет канониклами растянута? С каких пор? И если так, то как там с переходом на следующую версию, как в рхел или как в центоси?
И что-то я сомневаюсь, что крупные конторы не выбирут рхел или центософорк, а перейдут на убунту.
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|2.59, Аноним (56), 10:32, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это стандартная поддержка 5 лет, расширенная 10 у каждой версии дистра есть колона end of life по ней надо смотреть.
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|3.119, Аноним (119), 12:59, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это стандартная поддержка 5 лет, расширенная 10 у каждой версии дистра есть
> колона end of life по ней надо смотреть.
Я в курсе, что стандартная 5 лет. Расширенная же действительно стала 10 лет, Раньше было вроде 8, но красношапка в свою очередь подняла ещё больше.
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|2.71, Аноним (71), 11:05, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Саппорт в понимании редхаты это чтение манов перебитых в html
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|1.41, Аноним (41), 09:59, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как так, они теперь в новых обновлениях не будут новые обои завозить? Отписка, удаляю тогда, ухожу на ...
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|1.48, Анончик (?), 10:22, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Поддержка корпоративного уровня с выпуском обновлений в течение 10 лет, сервисом обновления ядра без перезапуска и SLA.
Старая песня с поддержкой.
тупо перепаковка из дебиана, а потом полтора землекопа будут бэкпортить исправление критический уязвимостей в ядро.
Плюс клиенты хотят новый софт, но не весь так мы дадим им snap и будем говорить что бы поставили новую версию. По итогу получается франкенштейт в котором не понятно где дыра и куда бежать.
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|2.57, псевдонимус (?), 10:32, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо было с соляры и бзд на Линукс бежать. "Все могло быть иначе, а теперь поздно"©
Хотя если народ массово побежит на солярку, Бармалею кукольного театра "оракл" ничего не останется, как ее поддерживать.
Ну ещё в каждой стране есть всякие "гослинуксы"
Страдайте.
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|2.84, iPony129412 (?), 11:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плюс клиенты хотят новый софт
Не хотят. Запилят на какой-то Ubuntu сервер и вот оно работает и не трогай, получая секурные обновления.
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|1.63, Михрютка (ok), 10:44, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>Поставка в Google GKE, Microsoft AKS и Amazon EKS CAAS как эталонной платформы для Kubernetes.
ну то исть это убунта нам говорит, что референс. этим ребятам можно верить, они не обманут.
они и на мейнфреймах бимеровских тоже референс платформой были пять лет назад. по крайней мере, со слов убунты. по скромному прайсу 20 тыщ за шкафчик в год.
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|1.74, Sluggard (ok), 11:09, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компания Canonical запустила кампанию по продвижению Ubuntu в качестве замены CentOS на серверах, используемых в инфраструктуре компаний, занимающихся оказанием финансовых услуг.
Диски им разослали что ли?
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|2.90, псевдонимус (?), 11:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Компания Canonical запустила кампанию по продвижению Ubuntu в качестве замены CentOS на серверах, используемых в инфраструктуре компаний, занимающихся оказанием финансовых услуг.
> Диски им разослали что ли?
Диски принес человек со штрих кодом на затылке))
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|2.109, Аноним (111), 12:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Диски разослали и теперь пытаются пользователям объяснить что с ними делать.
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|1.76, Аноним (75), 11:21, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставил на хоумсервер. Какой-то непонытный венегред теперь этот убунту сервер.
Какой-то cloud init грузится несколько минут.Что-то все печатет в консоль, тупит. Напихали докеров шмокеров всяких, не поймешь зачем все это.
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|1.78, PnD (??), 11:23, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тактично опущено (потому что нет):
- Поддержка selinux
- Поддержка производителями оборудования
- Экспертиза в области виртуализации (вероятно и в иных, просто тут мне самому пришлось исправлять релизнутые ляпы)
…Что ещё забыл? Netplan vs Network Manager? Ну, тут "война была равна".
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|2.86, Zenitur (ok), 11:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С библиотекой selinux точно собирают всё. А включена ли сама системная служба (или там вместо неё AppArmor) я не знаю.
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|3.93, Zenitur (ok), 11:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Тактично опущено (потому что нет):
>> - Поддержка selinux
> И не нужно.
Я однажды пытался запустить в SUSE 10.1 какую-то софтину, получил "libselinux.so.1 not found". Библиотеку-то я конечно подцепил при помощи LD_LIBRARY_PATH, но тем не менее... Что делать в таких ситуациях? Собирать софт без selinux? Тогда обломать тех, кто им пользуется. Собирать с ним? Обломать тех, кто им не пользуется. Но таковых, наверно, нет, потому что даже в системах, где selinux не используется, сама библиотека есть в системе.
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|2.107, Аноним (111), 12:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунта уже давно стандарт для кубера. А кубер по нынешним временам единственное что нужно. А то мамотовое что ты перечислили, мало того что есть, так оно еще и не нужно.
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|1.85, pin (??), 11:30, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Высокая производительность и универсальность.
Как-то ни о чём.
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|2.88, псевдонимус (?), 11:33, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Высокая производительность и универсальность.
> Как-то ни о чём.
С универсальностью не соврали даже.
Линукс=убунту. Десктопный и серверный во всяком случае.
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|1.127, Аноним (127), 13:19, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так всегда. Проект, созданный усилиями общества пытаются приватизировать и коммерциализировать. Яркий пример: последствия распада СССР
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|1.135, Аноним (-), 13:32, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто это там хочет обогатится на смерти CentOS?
Сусе? Каноникал? Оракл? Налетели стерятники-падальщики. Кыш отсюда! Кыш!
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|1.136, anonymous (??), 13:36, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставил убунту. Лезёт изо всех щелей реклама и постоянные обновления. Снёс убунту, поставил дебиан. Тишина, благодать.
Только файерфокс жизнь портит. Начинает рекламу показывать ещё до того, как я зашёл на страницу, очень просит сделать облачный профиль, сотрудничает с яндексом и ещё чёрт пойми с кем. Стоит ввести страничку в адресную строку - как она по куче народу разлетается - телеметрия.
Нет ли какого форка лисы, чтобы всё тихо было? Никто не показывал бы рекламу, никуда не посылал мои данные, не просил бы ничего. Вот как ungoogled chromium, только лиса.
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|3.149, anonymous (??), 14:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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wiki: The Qt WebEngine used by Otter is a wrapper around the Chromium browser core
хромиум у меня уже есть - ungoogled chromium. Ещё один с нескучными обоями не нужен.
а вот файерфокса пока нет. palemoon - уже устарел и скоро устареет окончательно. Basilisk из беты не вылез до сих пор. Не знаю, что ещё искать.
Пробовал альтернативные браузеры - uzbl и luakit, но без ublock и umatrix пользоваться браузером не возможно. На мой взгляд, это должно стать базовой функциональностью браузера и включаться в основной поставке, а не идти плагином.
В этом плане показателен emacs - сначала несколько лет функциональность существует в виде плагина, потом если она сильно востребована, она включается в основной проект.
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|1.137, ыы (?), 13:36, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>без перезапуска и SLA.
Звучит так, как будто бы это сервер без SLA
SLA - это не событие :) а комплекс мероприятий. На самом деле это соглашение об уровне обслуживания - в котором например написано что "простой сервера не может превышать 1 минуты в год... ни при каких обстоятельствах".
Корректная фраза была бы "и нарушения SLA". Если так уж хочется сказать о нем...
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|1.153, Аноним (153), 14:50, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообщем это конец для ЦентОС и Федоры и все перейдут в итоге через время на Убунту
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|1.160, mumu (ok), 15:20, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все перечисленные пункты относятся именно к их коммерческому саппорту. Тогда почему сравнивали с CentOS, а не с RHEL?
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