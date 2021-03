Компания Canonical начала продвижение Ubuntu как замены CentOS

2.8 , Аноним ( 8 ), 08:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как можно отказаться от того чего нет на серверах??

3.11 , iPony129412 ( ? ), 08:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Есть 👍

3.13 , asdasd ( ? ), 08:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Вы Ubuntu Server ставили? Там из коробки выбираешь docker ставить, а он в snap'е. У них все что можно по умолчанию через snap.

4.60 , powershell ( ok ), 10:35, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А я один раз отдался и в итоге преисполнился. Ставлю microk8s из snap и мне ничуть не хуже чем с apt, а в деталях даже лучше.

5.111 , Аноним ( 111 ), 12:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Версию хотя бы зафиксируй. А то в один прекрасный момент твой локалхост кластер превратится в тыкву с выходом новой версии кубера и микро8с.

4.77 , iPony129412 ( ? ), 11:23, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там установщик в SNAP - это новые технологии.

Тебе прям при установке проверяется наличие новой версии установщика и запрос на использование его Такой фапабельный установщик сделали, прям конфетка 💖

5.161 , Аноним ( 161 ), 15:24, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там установщик в SNAP - это новые технологии. Setup.exe в общем то не очень новая технология. Мягко говоря. Имела хождение еще на флопиках аж.

4.158 , Аноним ( 158 ), 15:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Докер в снапе это победа, ящитаю!

А снап в докере есть?

2.30 , Аноним ( 30 ), 09:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что использованию, флатпак?

3.43 , Аноним ( 43 ), 10:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж лучше флатпак, чем снап.

4.51 , Аноним ( 51 ), 10:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чем?

5.65 , Аноним ( 65 ), 10:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем snap

5.67 , Аноним ( 67 ), 10:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – чем снап

4.66 , Vladjmir ( ok ), 10:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – snap - это vendor loock от Какононикал, а flatpak -- от Редхат.

Флатпак завязан на SELinux и Wayland.

5.75 , Аноним ( 75 ), 11:18, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – look же

5.79 , iPony129412 ( ? ), 11:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > snap - это vendor loock от Какононикал Ну и ладно, для тех кто из мира Canonical не выходит - это самое оно. У меня везде Ubuntu. И десктопная, и серверная, и ubuntu Core, и сам SNAP пакеты делаю - фапабельные технологии и инфрастуктура ☝

5.115 , Аноним ( 115 ), 12:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – flatpak буквально работает на неймспейсах ядра и НЕ завязан на SELinux, вот любите вы сами себе проблемы придумать а потом со своими фантазиями воевать. Он даже на системду не завязан и работает на дистрибутивах без неё.

5.120 , my_name_is_Mud ( ok ), 13:03, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С каких пор flatpak стал redhat'овским? О.о

6.121 , Vladjmir ( ok ), 13:07, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – С тех пор, как он появился в федоре.

7.125 , Stax ( ok ), 13:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Л - логика!

6.133 , iPony129412 ( ? ), 13:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда в проекте ведущее разработчики из RedHat, то так оно и есть.

Хотя можно толкать про то, что типа проект сообщества.

7.147 , my_name_is_Mud ( ok ), 14:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь ведущие разработчики RedHat так же вносят едва ли не больший вклад в развитие ядра linux - оно что, тоже теперь принадлежит RedHat'у?

8.152 , iPony129412 ( ? ), 14:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там сильно не такое распределение ... 5.155 , IRASoldier_registered ( ok ), 14:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ога. Такой забавный вендорлок с открытыми исходниками, по которым ты можешь собрать всё сам. Ну, как всегда - если луддит тупо ниасилил в какую-то технологию или столкнулся с тем, что внезапно, не все можно делать в одиночку и на коленке, а требуется _разделение труда_, то он начинает вопить про "вендорлоки" и "несвободу" независимо от лицензий.

2.130 , Аноним ( 130 ), 13:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – flatpak непригоден для консольных приложений

3.148 , my_name_is_Mud ( ok ), 14:30, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я тебя удивлю сейчас, наверное, но у них на сайте прям чуть ли не первой строкой, на самой первой странице, черным по ангийскому написанно: "Flatpak is a technology for building and distributing desktop applications on Linux".

Как бы, глупо в недостатки приводить то, что и не подразумевалось изначально. Ты же не ругаешь свой автомобиль за то, что он не может летать?