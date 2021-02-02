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Началось бета-тестирование AlmaLinux, форка CentOS

02.02.2021 08:03

Опубликован первый бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux, созданного в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Разработка AlmaLinux ведётся под покровительством компании CloudLinux, которая предоставила ресурсы и разработчиков (на развитие проекта выделено миллион долларов в год). Тестовые сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (680 МБ), минимального (1.8 ГБ) и полного образа (8.7 ГБ).

Сборка произведена на основе выпуска Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью идентична с ним по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Все наработки будут публиковаться под свободными лицензиями, но в настоящий момент публичный репозиторий ещё не запущен (обещают запустить после готовности переработанных исходных текстов). При этом уже введена в строй инфраструктура для отслеживания сведений об ошибках.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке будут привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект будет прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux (на стадии создания инфраструктуры, тестовые сборки обещают опубликовать 31 марта) и Oracle Linux (завязан на интересы корпорации, которая в любое время может пересмотреть правила игры). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в рабочих внедрениях (production), насчитывающих не более 16 систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.almalinux.org/int...)
  2. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  3. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  4. OpenNews: Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54507-almalinux
Ключевые слова: almalinux, cloudlinux, centos, rhel
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собрать сейчас, и в следующий год, они смогут, пока RHEL 8 обновляется. А вот потом потянут ли downstream обновления и бэкпортинг из новых версий в старые. Вот это уже будет вопрос, ответ на который будет понятен, только в 2022 году.
     
  • 1.2, Х (?), 09:51, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Думается, те, кто из-за резкого движения RedHat решили с него свалить (т.е. люди осторожные и предусмотрительные) не менее осторожно отнесутся и к новому дистру, хоть он будет 100% точно оригинальным Centos-ом - потому что тратить силы на переключение реп, а затем вручать свою систему (системы, у многих машинок тысячами) в руки некой компании AlmaLinux (которую никто не знает) несколько легкомысленно.

    Поработает на рынке лет 5, не загнется, покажет, что и не собирается загибаться - тогда... только к тому времени без комьюнити они точняк отправятся в страну вечной компиляции.

     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 09:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в страну вечной компиляции

    The Gentoo Country? В ту, где всех коров называют Larry? Хотел бы я там оказаться наяву (:

     

  • 1.3, anonist (?), 09:56, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кстати, чо там с бесплатным rhel до 16 серверов в продуктиве с 1 февраля?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так же.
    Пока бесплатно, пока 16.
     

  • 1.5, noboby (?), 09:57, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже объявили конкурс на самое дебильное название дистрибутивов. Рокки, Альма, как-будто собак называют.
     
     
  • 2.8, d (??), 10:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ШарикОС.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BarbOS
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Васяноподелки всё
    ставьте Debian
     
  • 1.7, d (??), 10:02, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас начнется, 100500 клонов центошапки.
     
     
  • 2.12, Денис П. (?), 10:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так хорошо же! всё быстро загнётся.🚽
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:04, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Alma

    Татарский дистр

     
  • 1.10, Нанобот (ok), 10:07, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года.

    Вот в 2029 и посмотрим, чего стоят слова этой конторки. А пока это просто ещё один болгенос

     
  • 1.11, Виктор (??), 10:10, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё равно все зависимости придётся заново пересобирать, так уж проще перейти на Debian и спать спокойно. Юридически Debian намного привлекательнее, поскольку не контролируется коммерческими компаниями и с ним такой проблемы, как с CentOS получиться не может. Технически, по большому счёту, разницы нет никакой, Линукс - он и в Африке Линукс. Привыкнуть к названиям пакетов и разницы в некоторых конфигах - несложно. Сам много лет сидел на центоси - теперь всё, потрудился, перешёл на Debian и доволен.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:17, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft ♥ Debian
     
  • 2.16, Аноним (9), 10:19, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >так уж проще перейти на Devuan и спать спокойно

    Поправил.

     
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