Началось бета-тестирование AlmaLinux, форка CentOS

Опубликован первый бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux, созданного в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Разработка AlmaLinux ведётся под покровительством компании CloudLinux, которая предоставила ресурсы и разработчиков (на развитие проекта выделено миллион долларов в год). Тестовые сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (680 МБ), минимального (1.8 ГБ) и полного образа (8.7 ГБ).

Сборка произведена на основе выпуска Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью идентична с ним по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Все наработки будут публиковаться под свободными лицензиями, но в настоящий момент публичный репозиторий ещё не запущен (обещают запустить после готовности переработанных исходных текстов). При этом уже введена в строй инфраструктура для отслеживания сведений об ошибках.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке будут привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект будет прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux (на стадии создания инфраструктуры, тестовые сборки обещают опубликовать 31 марта) и Oracle Linux (завязан на интересы корпорации, которая в любое время может пересмотреть правила игры). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в рабочих внедрениях (production), насчитывающих не более 16 систем.



