Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2

|
|1.1, leibniz (ok), 12:35, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
У этого DE беда с горячими клавишами. Часть их берется от GNOME, некоторые свои -- сам чёрт ногу сломит. Да и в общем настройки своеобразно коррелируются с гномовскими, от чего в каком-нибудь dconf очень весело пытаешься настроить под себя рабочий стол. Сыроватое послевкусие от пользования остается, нет ощущения целостности, чего, конечно, хочется от полноценного окружения.
|
|
|
|
|
|3.3, Аноним (3), 13:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вроде не замечал в KDE, всё прекрасно с этим. Но я согласен, что в венде управление с клавиатуры куда более полноценное, хорошо вложились в него.
|
|
|
|4.4, заминированный тапок (ok), 13:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
да только у Вендузятников от клавиатуры обычно начинается паника и баттхёрты :-D
удивительно, как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре
|
|
|
|5.5, IRASoldier_registered (ok), 13:32, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага, такая прямо паника, что у кучи софта под Windows предусмотрены хоткеи. AIMP, Photoshop, KeePassXC, Edge, ... Не говоря уже о самой Windows.
|
|
|
|6.6, A.Stahl (ok), 13:38, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Некоторые линуксоиды не признают нажимание клавиш, которое не сопровождается бибиканьем. Это объясняет, кстати, до сих довольно широкую распространённость vim.
|
|5.14, Аноним (14), 14:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре
> виртаульаной
Тапком? Говорят, настоящий линуксоид вдвое по скорости и вшестеро по качеству набора превосходит лучших стенографисток мира )
|
|4.10, nomad__ (ok), 14:11, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> в венде управление с клавиатуры куда более полноценное
после i3 вообще не могу в винде ничего делать. Все кажется дико неудобным.
|
|
|
|5.16, mos87 (ok), 14:43, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно
|
|
|
|6.21, Аноним (-), 15:03, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно
Продолжаем делиться впечатлениями.
Присоединяюсь по поводу i3 - не знаю как мне раньше удавалось елозить мышкой километрами, а еще были времена программирования мышкой.. аж вспоминать неприятно. Так что претензии по как минимум нерабочим комбинациям клавиш - это очень и очень серьезная заявка на то что данное ДЕ вообще непригодно к использованию.
|
|
|
|7.30, mos87 (ok), 16:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>а еще были времена программирования мышкой
ну вот, как я и предполагал - тяжелое децтво.
а елозить кметрами не надо. пользуюсь обычным ВМ, пробовал в линукс-юности тайл, понял что очередная игрушка для красноглaзых.
Да даже когда просто смотришь на скрины с тайловым ВМ понятно что там место на экране тупо пропадает зазря.
Ну и вместо елозенья мышкой ты настраиваешь эти тайлы. А еще борешься с глюками оттого что нормальные окна по мнению тайлопейсателей это что-то извращенское. Классический случай когда руки выкручивают ради некой идеи которая по мнению некоторых источник "всеобщего щастя для фсех". Тот же гнум.
Я лучше мышкой поелозю *когда это необходимо*, чем буду заботливо прибивать гвоздями окошки к рабстолам и ловить всякие проблемы когда нужно взаимодействовать с флоатом и что там еще в тайл-мире неприемлемо.
полезен он только для случаев когда удобство результата такого приколачивания вытекает из задачи.
|
|2.17, Аноним (17), 14:46, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, как это было? Тебя привязали к стулу, взяли обычный паяльник.. ;)
|
|
|
|
|
|
|
|4.27, leibniz (ok), 16:02, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По негласным правилам сего форума, делиться своим опытом в такой форме есть моветон. Правда, никто Вам точной, расово-верной формы, конечно же, не назовёт (:
|
|
|
|
|
|6.29, Аноним (8), 16:13, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут царит полная свобода и понимание!
И если ты везде изгой, то здесь - изгойша!
|
|1.12, Аноним (17), 14:18, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> который вобрал
разбух и плохо пахнет)) IceWM йопт, без всяких пованивающих "технологий Гнома"!
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 14:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага, так поДванивают, что разлетаются по всем топовым дистрибутивам как горячие пирожки. Вот только "супер свежие" кдеешные технологии брать и делать что-то на основе их никто и задаром не хочет.
|
|1.13, ИмяХ (?), 14:27, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вот как правильно нужно читать:
Основные улучшения:
-вместо нормально работающих значков рабочего стола запилены самопальные скрипты, сломали Drag & Drop
-полностью сломали системный лоток, теперь толком ничего не работает, кроме моргания.
|
|1.24, Аноним (24), 15:06, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Походу он только в солусе нормально работает. В других дистрах сплошной глюкодром.
|