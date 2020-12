Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2

2.2 , iPony129412 ( ? ), 13:10, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > У этого DE беда с горячими клавишами. Это везде так в линуксах. 🤨

3.3 , Аноним ( 3 ), 13:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вроде не замечал в KDE, всё прекрасно с этим. Но я согласен, что в венде управление с клавиатуры куда более полноценное, хорошо вложились в него.

4.4 , заминированный тапок ( ok ), 13:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – да только у Вендузятников от клавиатуры обычно начинается паника и баттхёрты :-D

удивительно, как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре

5.5 , IRASoldier_registered ( ok ), 13:32, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ага, такая прямо паника, что у кучи софта под Windows предусмотрены хоткеи. AIMP, Photoshop, KeePassXC, Edge, ... Не говоря уже о самой Windows. 6.6 , A.Stahl ( ok ), 13:38, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Некоторые линуксоиды не признают нажимание клавиш, которое не сопровождается бибиканьем. Это объясняет, кстати, до сих довольно широкую распространённость vim.

7.8 , Аноним ( 8 ), 13:48, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты так говоришь, как будто это что-то плохое

5.14 , Аноним ( 14 ), 14:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре

> виртаульаной Тапком? Говорят, настоящий линуксоид вдвое по скорости и вшестеро по качеству набора превосходит лучших стенографисток мира )

4.9 , Аноним ( 9 ), 13:48, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – WM, Люк. Открой их для себя.

5.31 , mos87 ( ok ), 16:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открыть люк в ВМ - пробить дно?

4.10 , nomad__ ( ok ), 14:11, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > в венде управление с клавиатуры куда более полноценное после i3 вообще не могу в винде ничего делать. Все кажется дико неудобным.

5.16 , mos87 ( ok ), 14:43, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно

6.20 , nomad__ ( ok ), 15:01, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – глубокомысленно. Молодец, возьми с полки пирожок.

6.21 , Аноним ( - ), 15:03, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно Продолжаем делиться впечатлениями. Присоединяюсь по поводу i3 - не знаю как мне раньше удавалось елозить мышкой километрами, а еще были времена программирования мышкой.. аж вспоминать неприятно. Так что претензии по как минимум нерабочим комбинациям клавиш - это очень и очень серьезная заявка на то что данное ДЕ вообще непригодно к использованию.

7.30 , mos87 ( ok ), 16:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а еще были времена программирования мышкой ну вот, как я и предполагал - тяжелое децтво. а елозить кметрами не надо. пользуюсь обычным ВМ, пробовал в линукс-юности тайл, понял что очередная игрушка для красноглaзых. Да даже когда просто смотришь на скрины с тайловым ВМ понятно что там место на экране тупо пропадает зазря.

Ну и вместо елозенья мышкой ты настраиваешь эти тайлы. А еще борешься с глюками оттого что нормальные окна по мнению тайлопейсателей это что-то извращенское. Классический случай когда руки выкручивают ради некой идеи которая по мнению некоторых источник "всеобщего щастя для фсех". Тот же гнум.

Я лучше мышкой поелозю *когда это необходимо*, чем буду заботливо прибивать гвоздями окошки к рабстолам и ловить всякие проблемы когда нужно взаимодействовать с флоатом и что там еще в тайл-мире неприемлемо. полезен он только для случаев когда удобство результата такого приколачивания вытекает из задачи.

2.17 , Аноним ( 17 ), 14:46, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, как это было? Тебя привязали к стулу, взяли обычный паяльник.. ;)