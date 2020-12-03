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Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2

03.12.2020 12:25

Разработчики Linux-дистрибутива Solus представили выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2, который вобрал результаты работы за последний год. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Кроме дистрибутива Solus рабочий стол Budgie также поставляется в форме официальной редакции Ubuntu.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные улучшения:

  • Предложена новая реализация возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, которая заменила старую реализацию на базе файлового менеджера Nautilus и выполнена в форме отдельного компонента Budgie Desktop View, который может быть интегрирован не только с Budgie Desktop, но и с другими рабочими столами. На выбор предложена возможность запуска программ с рабочего стола одним или двумя кликами. В следующих обновлениях планируется добавить поддержку Drag & Drop и возможность навигации с использованием клавиатуры.
  • Полностью переписана реализация системного лотка. Добавлена поддержка размещения в лотке пиктограмм с использованием протокола XEmbed. Добавлены настройки для изменения отступов между элементами панели. Решены проблемы с обновлением фоновых пиктограмм, скрытием пиктограмм вместе с панелью, миганием пиктограмм при использовании динамического режима показа панели и пропаданием пиктограмм при смене темы оформления.
  • В конфигураторе реализовано более явное разделение операций удаления панели и удаления апплета с панели. Для удаления панели в конце списка апплетов добавлена отдельная кнопка, которую теперь невозможно спутать с операцией удаления апплета и при нажатии на которую дополнительно выводится диалог подтверждения действия. Кроме того, данная кнопка появляется только, если на рабочем столе размещено несколько панелей, что защищает от случайного удаления единственной панели.
  • Доработано меню приложений, в котором реализована сортировка категорий в алфавитном порядке. Обеспечено скрытие пустых категорий и добавлена проверка флагов скрытия приложения в DesktopAppInfo. В desktop-файлах добавлена поддержка режима запуска pkexec.
  • В апплет Icon Tasklist добавлены новые опции, позволяющие использовать среднюю кнопку мыши и двойной клик для запуска нового экземпляра приложения (в дополнение к нажатию кнопки "+" в апплете). Переработан код для формирования списка запущенных приложений, из которого теперь корректно исключаются такие компоненты, как панели, показываемые при запуске заставки и вспомогательные инструменты.
  • Изменено оформление апплета управления громкостью. Добавлена отдельная кнопка для быстрого приглушения звука и пиктограмма для вызова конфигуратора.
  • В меню автозапуска реализована поддержка перевода элементов на разные языки.
  • Усовершенствован универсальный апплет Raven с реализацией боковой панели и центра отображения уведомлений. Добавлена опция для выбора стороны экрана для прикрепления апплета (ранее Raven размещался только слева).
  • Добавлена настройка для отключения анимации при перемещении окон и переключении рабочего стола.
  • В интерфейс переключения между приложениями (Alt+Tab) добавлен режим показа всех окон со всех виртуальных рабочих столов.
  • Добавлена поддержка использования прозрачности в фоновых изображениях.
  • Добавлена возможности определения альтернативной программы для создания скриншотов, отличающейся от gnome-screenshot.
  • Обеспечена совместимость с компонентами стека GNOME 3.36 и 3.38.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2020/12/02/b...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.1, развивающего рабочий стол Budgie
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4 и рабочего стола Budgie 10.5
  5. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54190-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 12:35, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У этого DE беда с горячими клавишами. Часть их берется от GNOME, некоторые свои -- сам чёрт ногу сломит. Да и в общем настройки своеобразно коррелируются с гномовскими, от чего в каком-нибудь dconf очень весело пытаешься настроить под себя рабочий стол. Сыроватое послевкусие от пользования остается, нет ощущения целостности, чего, конечно, хочется от полноценного окружения.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 13:10, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > У этого DE беда с горячими клавишами.

    Это везде так в линуксах. 🤨

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде не замечал в KDE, всё прекрасно с этим. Но я согласен, что в венде управление с клавиатуры куда более полноценное, хорошо вложились в него.
     
     
  • 4.4, заминированный тапок (ok), 13:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    да только у Вендузятников от клавиатуры обычно начинается паника и баттхёрты :-D
    удивительно, как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре
     
     
  • 5.5, IRASoldier_registered (ok), 13:32, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, такая прямо паника, что у кучи софта под Windows предусмотрены хоткеи. AIMP, Photoshop, KeePassXC, Edge, ... Не говоря уже о самой Windows.

     
     
  • 6.6, A.Stahl (ok), 13:38, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые линуксоиды не признают нажимание клавиш, которое не сопровождается бибиканьем. Это объясняет, кстати, до сих довольно широкую распространённость vim.
     
     
  • 7.8, Аноним (8), 13:48, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое
     
  • 5.14, Аноним (14), 14:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > как это они ещё текст набирают не мышью на виртаульаной клавитатуре
    > виртаульаной

    Тапком? Говорят, настоящий линуксоид вдвое по скорости и вшестеро по качеству набора превосходит лучших стенографисток мира )

     
  • 4.9, Аноним (9), 13:48, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WM, Люк. Открой их для себя.
     
     
  • 5.31, mos87 (ok), 16:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открыть люк в ВМ - пробить дно?
     
  • 4.10, nomad__ (ok), 14:11, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > в венде управление с клавиатуры куда более полноценное

    после i3 вообще не могу в винде ничего делать. Все кажется дико неудобным.

     
     
  • 5.16, mos87 (ok), 14:43, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно
     
     
  • 6.20, nomad__ (ok), 15:01, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    глубокомысленно. Молодец, возьми с полки пирожок.
     
  • 6.21, Аноним (-), 15:03, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > если всю жизнь чистить зубы через анус то наверное по-нормальному будет неудобно

    Продолжаем делиться впечатлениями.

    Присоединяюсь по поводу i3 - не знаю как мне раньше удавалось елозить мышкой километрами, а еще были времена программирования мышкой.. аж вспоминать неприятно. Так что претензии по как минимум нерабочим комбинациям клавиш - это очень и очень серьезная заявка на то что данное ДЕ вообще непригодно к использованию.

     
     
  • 7.30, mos87 (ok), 16:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а еще были времена программирования мышкой

    ну вот, как я и предполагал - тяжелое децтво.

    а елозить кметрами не надо. пользуюсь обычным ВМ, пробовал в линукс-юности тайл, понял что очередная игрушка для красноглaзых.

    Да даже когда просто смотришь на скрины с тайловым ВМ понятно что там место на экране тупо пропадает зазря.
    Ну и вместо елозенья мышкой ты настраиваешь эти тайлы. А еще борешься с глюками оттого что нормальные окна по мнению тайлопейсателей это что-то извращенское. Классический случай когда руки выкручивают ради некой идеи которая по мнению некоторых источник "всеобщего щастя для фсех". Тот же гнум.
    Я лучше мышкой поелозю *когда это необходимо*, чем буду заботливо прибивать гвоздями окошки к рабстолам и ловить всякие проблемы когда нужно взаимодействовать с флоатом и что там еще в тайл-мире неприемлемо.

    полезен он только для случаев когда удобство результата такого приколачивания вытекает из задачи.

     
  • 2.17, Аноним (17), 14:46, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как это было? Тебя привязали к стулу, взяли обычный паяльник.. ;)
     

  • 1.11, Мира (ok), 14:14, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пользовалась как-то, не зашло.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 15:06, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ох итить ты личность . анонимизируйся срочно, не гневи богов
     
     
  • 3.25, Мира (ok), 15:30, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так?
     
     
  • 4.27, leibniz (ok), 16:02, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По негласным правилам сего форума, делиться своим опытом в такой форме есть моветон. Правда, никто Вам точной, расово-верной формы, конечно же, не назовёт (:
     
     
  • 5.28, Мира (ok), 16:05, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я везде изгой, буду и здесь.
     
     
  • 6.29, Аноним (8), 16:13, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут царит полная свобода и понимание!
    И если ты везде изгой, то здесь - изгойша!
     

  • 1.12, Аноним (17), 14:18, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > который вобрал

    разбух и плохо пахнет)) IceWM йопт, без всяких пованивающих "технологий Гнома"!

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, так поДванивают, что разлетаются по всем топовым дистрибутивам как горячие пирожки. Вот только "супер свежие" кдеешные технологии брать и делать что-то на основе их никто и задаром не хочет.
     

  • 1.13, ИмяХ (?), 14:27, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот как правильно нужно читать:
    Основные улучшения:
    -вместо нормально работающих значков рабочего стола запилены самопальные скрипты, сломали Drag & Drop
    -полностью сломали системный лоток, теперь толком ничего не работает, кроме моргания.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:29, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо.
     

  • 1.18, DerRoteBaron (ok), 14:51, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проблемы с фокусом выпадающих меню они починили?
     
  • 1.22, Nicholas (?), 15:05, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда будет Budgie 11?
     
  • 1.24, Аноним (24), 15:06, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу он только в солусе нормально работает. В других дистрах сплошной глюкодром.
     
  • 1.26, Дегенератор (ok), 15:55, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок окна вроде мелковат
     

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