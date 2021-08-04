В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор

В ночных сборках Ubuntu Desktop 21.10 началось тестирование нового инсталлятора, реализованного в виде надстройки над низкоуровневым инсталлятором curtin, который уже применяется в инсталляторе Subiquity, используемом по умолчанию в Ubuntu Server. Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса.

Оформление нового инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu. Предложено три режима: "Repair Installation" для переустановки всех имеющихся в системе пакетов без изменения настроек, "Try Ubuntu" для ознакомления с дистрибутивом в Live-режиме и "Install Ubuntu" для установки дистрибутива на диск.

Из новых возможностей выделяется возможность выбора между тёмной и светлой темами оформления, поддержка отключения режима Intel RST (Rapid Storage Technology) при установке параллельно с Windows и новый интерфейс разбивки дисковых разделов. Доступные варианты установки пока сводятся к выбору между нормальным и минимальным набором устанавливаемых пакетов. Из ещё не реализованных функций отмечается включение шифрования разделов и выбор часового пояса.

Ранее предлагаемый инсталлятор Ubiquity был разработан в 2006 году и последние несколько лет не развивается. В серверной редакции Ubuntu начиная с выпуска 18.04 поставляется инсталлятор Subiquity, который также использует компонент curtin для реализации функций разбивки диска, загрузки пакетов и установки системы на основе заданной конфигурации. Ubiquity и Subiquity написаны на языке Python.

Основной причиной разработки нового инсталлятора является желание упростить сопровождение за счёт использования общей низкоуровневой основы и унифицировать интерфейс установки для серверных и настольных систем. В настоящее время наличие двух разных инсталляторов приводит к дополнительным трудозатратам и создаёт путаницу у пользователей.



