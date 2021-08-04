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|2.26, Аноним (-), 00:34, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> good morning человеку, с которым я спорил в новости про инсталлятор для BSD.
Не знаю, о чем вы там именно спорили, но вообще-то там - новость о "студент в качестве летнего проекта написал моднявый и ужесовсемпочтинемногоноещенет готовый инсталлятор".
Правда, об этой "студенческой" детали не упоминали в заголовке, поэтому большая часть анонимных комментаторов комментировала соответственно в стиле "бзды скатилися!".
Тут же - вполне официально "В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор" (дальше заголовка читать не буду - времени не хватает, комментировать надо!).
Поэтому мой анонимный анализ: "Смузихлебы и растоманы торжествуют! А Линукс все! Увы! :((((("
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|4.9, НяшМяш (ok), 22:21, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Dart в релизных сборках вроде как компилится в нативщину.
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|2.11, Аноним (11), 22:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Положительно, JS сейчас сам по себе быстрейший скриптовый
Главное, чтоб UI строился без тормозного DOM, всяких HTML/CSS и прочего мусора
Но там Dart, да
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|4.15, Аноним (15), 22:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну судя по React Native не могу согласиться.
Он очень быстрый с оптимизированной VM. А будет ещё быстрее.
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|5.38, Аноним (38), 02:47, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JS-то? Оптимизирован по самые уши, только никакие оптимизации не спасут от террабайтных фреймворков и криворуких кодогегераторов.
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|5.39, Аноним (39), 03:28, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее он очень медленный, но годы вбухивания в него тонны зелени гуглом позволяет одной единственной его реализации быть достаточно шустрой чтобы соревноваться с языками которые откровенно забили на оптимизацию и делают её по остаточному принципу
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|1.13, Аноним (13), 22:41, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>>В настоящее время наличие двух разных инсталляторов приводит к дополнительным трудозатратам и создаёт путаницу у пользователей.
Поэтому был создан третий.
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|1.16, Аноним (16), 23:17, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> новых возможностей выделяется возможность выбора между тёмной и светлой темами оформления
Но зачем в инсталяторе выбор темы оформления? 🤦🏻♂️
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|2.18, Аноньимъ (ok), 23:21, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы сразу получить десктоп который нравится?
Или это темы инсталятора?
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|4.34, Аноньимъ (ok), 01:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тоже неплохо, если десктоп по умолчанию тёмный ставится, то логично инсталятор в тёмный режим переключить чтобы была консистентность.
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|2.27, Я топтал твои хелловорлды (?), 00:35, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если будешь ставить убунту вечером или среди ночи то с тёмной темой хоть глаза в кpacноглазие не так вытекут. А у тебя чё, жизнь наперекосяк пошла из-за на этой почве?
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|1.17, Аноным (ok), 23:20, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас Убунта чем-то выделяется для десктопа? Просто такое ощущение, что сейчас это сборочка Дебиана Тестинга и Сида с кучей мусора
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|2.19, Аноньимъ (ok), 23:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что именно под неё разработчики в первую очередь тестируют своё по.
Так то по моему PopOS как допиленная убунта получше будет.
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|4.35, Аноньимъ (ok), 01:22, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> кое-кто статистику ведёт
Ну, я сужу просто по разным проектам с которыми сталкивался за последние годы.
Везде инструкция для убунты есть.
Вот пример проекта не анонима с горы - AMD ROCm. Не знаю как сейчас, но раньше ничего кроме убунты не поддерживалось.
Попробуйте в свою очередь найти проект который первым делом скажем поддержку Arch линукса делает с инструкциями, а в тикитах пишет что поддержка убунты пока не планируется пишите письма.
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|2.21, null (??), 23:44, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, это linux by default и максимально user friendly в отличие от дебиана/генты/рачe
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|3.25, Аноным (ok), 00:26, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ага, это linux by default и максимально user friendly в отличие от
> дебиана/генты/рачe
Нет
Ставил полгода назад ЛТС, не было звука, разные колдунсва из поиска не помогли
На Раче сейчас звук просто работает сразу
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|4.36, Аноньимъ (ok), 01:25, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело же не в вашем персональном экспириенсе, и даже не в реальном объективном положении дел, а в том как Убунта воспринимается коллективно, вообще, в общем.
То есть сложился некий консенсус, что убунта это наименьший общий знаменатель всего линукса.
Хороша она или плоха относиться к проблемам другой логической категории.
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|1.22, Аноним (-), 23:59, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередной убогий толстопальцевый сенсорный интерфейс с тремя огромными кнопками для десктопа с 27 дюймовыми экранами и мышкой.
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|1.29, мля (?), 00:38, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот что в Ubuntu было идеально, так это инсталлятор, ну вот зачем переписывать хорошую вещь, ведь обязательно что-то сломали
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|1.33, анони (?), 01:14, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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баг с раскладкой - это уже фича всех линуксовых инсталяторов, будет очень грустно, если его уберут!
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