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В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор

04.08.2021 19:53

В ночных сборках Ubuntu Desktop 21.10 началось тестирование нового инсталлятора, реализованного в виде надстройки над низкоуровневым инсталлятором curtin, который уже применяется в инсталляторе Subiquity, используемом по умолчанию в Ubuntu Server. Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса.

Оформление нового инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu. Предложено три режима: "Repair Installation" для переустановки всех имеющихся в системе пакетов без изменения настроек, "Try Ubuntu" для ознакомления с дистрибутивом в Live-режиме и "Install Ubuntu" для установки дистрибутива на диск.

Из новых возможностей выделяется возможность выбора между тёмной и светлой темами оформления, поддержка отключения режима Intel RST (Rapid Storage Technology) при установке параллельно с Windows и новый интерфейс разбивки дисковых разделов. Доступные варианты установки пока сводятся к выбору между нормальным и минимальным набором устанавливаемых пакетов. Из ещё не реализованных функций отмечается включение шифрования разделов и выбор часового пояса.

Ранее предлагаемый инсталлятор Ubiquity был разработан в 2006 году и последние несколько лет не развивается. В серверной редакции Ubuntu начиная с выпуска 18.04 поставляется инсталлятор Subiquity, который также использует компонент curtin для реализации функций разбивки диска, загрузки пакетов и установки системы на основе заданной конфигурации. Ubiquity и Subiquity написаны на языке Python.

Основной причиной разработки нового инсталлятора является желание упростить сопровождение за счёт использования общей низкоуровневой основы и унифицировать интерфейс установки для серверных и настольных систем. В настоящее время наличие двух разных инсталляторов приводит к дополнительным трудозатратам и создаёт путаницу у пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5linux.com/ubuntus-...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор
  3. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  4. OpenNews: Google представил фреймворк Flutter 2 и язык Dart 2.12
  5. OpenNews: Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu
  6. OpenNews: Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55589-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, installer, flutter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, ilyafedin (ok), 21:41, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    good morning человеку, с которым я спорил в новости про инсталлятор для BSD.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Kubuntu тоже обновили инсталлятор, или старый?
     
  • 2.26, Аноним (-), 00:34, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > good morning человеку, с которым я спорил в новости про инсталлятор для BSD.

    Не знаю, о чем вы там именно спорили, но вообще-то там - новость о "студент в качестве летнего проекта написал моднявый и ужесовсемпочтинемногоноещенет готовый инсталлятор".
    Правда, об этой "студенческой" детали не упоминали в заголовке, поэтому большая часть анонимных комментаторов комментировала соответственно в стиле "бзды скатилися!".
    Тут же - вполне официально "В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор" (дальше заголовка читать не буду - времени не хватает, комментировать надо!).
    Поэтому мой анонимный анализ: "Смузихлебы и растоманы торжествуют! А Линукс все! Увы! :((((("

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:46, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Убунта тащит js в инсталлятор. Даже не знаю как реагировать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:55, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там нету JS.
     
  • 2.6, АнонИМышь (?), 22:00, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не жоэс, а дарт. Это другое, понимать надо!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:10, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недостаточно хайповенько, надо было Deno брать.
     
  • 3.8, АнонИМышь (?), 22:17, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был не прав, это-же не вэб, каюсь. Тут своя ВМ
     
     
  • 4.9, НяшМяш (ok), 22:21, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Dart в релизных сборках вроде как компилится в нативщину.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Положительно, JS сейчас сам по себе быстрейший скриптовый
    Главное, чтоб UI строился без тормозного DOM, всяких HTML/CSS и прочего мусора

    Но там Dart, да

     
     
  • 3.12, Онаним (?), 22:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Он тормознейший криповый, а не быстрейший скриптовый.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 22:45, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну судя по React Native не могу согласиться.

    Он очень быстрый с оптимизированной VM. А будет ещё быстрее.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 02:47, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JS-то? Оптимизирован по самые уши, только никакие оптимизации не спасут от террабайтных фреймворков и криворуких кодогегераторов.
     
  • 5.39, Аноним (39), 03:28, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее он очень медленный, но годы вбухивания в него тонны зелени гуглом позволяет одной единственной его реализации быть достаточно шустрой чтобы соревноваться с языками которые откровенно забили на оптимизацию и делают её по остаточному принципу
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:59, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда коту нечего делать...
     
  • 1.10, fernandos (ok), 22:23, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, прошлый устарел как морально, так и физически.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:41, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >>В настоящее время наличие двух разных инсталляторов приводит к дополнительным трудозатратам и создаёт путаницу у пользователей.

    Поэтому был создан третий.

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:17, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > новых возможностей выделяется возможность выбора между тёмной и светлой темами оформления

    Но зачем в инсталяторе выбор темы оформления? 🤦🏻‍♂️

     
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 23:21, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сразу получить десктоп который нравится?
    Или это темы инсталятора?
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 23:37, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или это темы инсталятора?

    Я понял, что инсталятора. 🤷🏻‍♂️

     
     
  • 4.34, Аноньимъ (ok), 01:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тоже неплохо, если десктоп по умолчанию тёмный ставится, то логично инсталятор в тёмный режим переключить чтобы была консистентность.
     
  • 2.27, Я топтал твои хелловорлды (?), 00:35, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будешь ставить убунту вечером или среди ночи то с тёмной темой хоть глаза в кpacноглазие не так вытекут. А у тебя чё, жизнь наперекосяк пошла из-за на этой почве?
     
     
  • 3.31, анони (?), 01:11, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    красно глазие тут причем, мы точно об убунтоводах говорим?
     

  • 1.17, Аноным (ok), 23:20, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас Убунта чем-то выделяется для десктопа? Просто такое ощущение, что сейчас это сборочка Дебиана Тестинга и Сида с кучей мусора
     
     
  • 2.19, Аноньимъ (ok), 23:23, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что именно под неё разработчики в первую очередь тестируют своё по.

    Так то по моему PopOS как допиленная убунта получше будет.

     
     
  • 3.32, анони (?), 01:13, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кое-кто статистику ведёт
     
     
  • 4.35, Аноньимъ (ok), 01:22, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > кое-кто статистику ведёт

    Ну, я сужу просто по разным проектам с которыми сталкивался за последние годы.
    Везде инструкция для убунты есть.

    Вот пример проекта не анонима с горы - AMD ROCm. Не знаю как сейчас, но раньше ничего кроме убунты не поддерживалось.

    Попробуйте в свою очередь найти проект который первым делом скажем поддержку Arch линукса делает с инструкциями, а в тикитах пишет что поддержка убунты пока не планируется пишите письма.

     
  • 2.21, null (??), 23:44, 04/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, это linux by default и максимально user friendly в отличие от дебиана/генты/рачe
     
     
  • 3.25, Аноным (ok), 00:26, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ага, это linux by default и максимально user friendly в отличие от
    > дебиана/генты/рачe

    Нет
    Ставил полгода назад ЛТС, не было звука, разные колдунсва из поиска не помогли
    На Раче сейчас звук просто работает сразу

     
     
  • 4.28, Я топтал твои хелловорлды (?), 00:36, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда работал звук в убунту. Рач никогда не ставил и не буду. Удачи!
     
  • 4.36, Аноньимъ (ok), 01:25, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело же не в вашем персональном экспириенсе, и даже не в реальном объективном положении дел, а в том как Убунта воспринимается коллективно, вообще, в общем.

    То есть сложился некий консенсус, что убунта это наименьший общий знаменатель всего линукса.
    Хороша она или плоха относиться к проблемам другой логической категории.

     

  • 1.22, Аноним (-), 23:59, 04/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной убогий толстопальцевый сенсорный интерфейс с тремя огромными кнопками для десктопа с 27 дюймовыми экранами и мышкой.
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:13, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будь проклят тот биoмycop, который внедрил закруглённые углы.
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:15, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забросят и возьмут какой-нибудь существующий, это же канонифекал.
     
  • 1.29, мля (?), 00:38, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что в Ubuntu было идеально, так это инсталлятор, ну вот зачем переписывать хорошую вещь, ведь обязательно что-то сломали
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:45, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фатальный недостаток?
     

  • 1.33, анони (?), 01:14, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    баг с раскладкой - это уже фича всех линуксовых инсталяторов, будет очень грустно, если его уберут!
     
     
  • 2.37, мля (?), 01:52, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu этого бага никогда не было.
     

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