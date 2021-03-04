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Google представил фреймворк Flutter 2 и язык Dart 2.12

04.03.2021 23:55

Компания Google представила фреймворк построения интерфейса пользователя Flutter 2, который ознаменовал трансформацию проекта из фреймворка для разработки мобильных приложений в универсальный фреймворк для создания любых типов программ, включая программы для настольных систем и web-приложения.

Flutter рассматривается как альтернатива React Native и позволяет на основе одной кодовой базы выпускать приложения для разных платформ, включая iOS, Android, Windows, macOS и Linux, а также приложения для запуска в браузерах. Ранее написанные на Flutter 1 мобильные приложения после перехода на Flutter 2 без переписывания кода смогут быть адаптированы для работы на рабочем столе и в Web.

Основная часть кода Flutter реализована на языке Dart, а runtime-движок для выполнения приложений написан на C++. При разработке приложений, помимо родного для Flutter языка Dart, можно использовать интерфейс Dart Foreign Function для вызова кода на C/C++. Высокая производительность выполнения достигается благодаря компиляции приложений в машинный код для целевых платформ. При этом программу не нужно перекомпилировать после каждого изменения - Dart предоставляет режим горячей перезагрузки, позволяющий вносить изменения в работающее приложение и сразу оценивать результат.

Во Flutter 2 заявлена полноценная поддержка создания приложений для Web, пригодная для рабочих внедрений. Упоминается три основных сценария применения Flutter для Web: разработка обособленных web-приложений (PWA, Progressive Web Apps), создание одностраничных web-приложений (SPA, Single page apps) и преобразование мобильных приложений в web-приложения. Из особенностей средств разработки для Web называется задействование механизмов ускорения отрисовки 2D и 3D-графики, гибкая компоновка элементов на экране и компилируемый в WebAssembly движок отрисовки CanvasKit.

Поддержка приложений для рабочего стола находится на стадии бета-тестирования и будет стабилизирована в этом году в одном из следующих выпусков. О поддержке разработки с использованием Flutter заявили компании Canonical, Microsoft и Toyota. Компания Canonical выбрала Flutter в качестве основного фреймворка для своих приложений и в том числе применяет Flutter при разработке нового инсталлятора для Ubuntu. Компания Microsoft адаптировала Flutter для складных устройств с несколькими экранами, таких как Surface Duo. Компания Toyota планирует использовать Flutter для автомобильных информационно-развлекательных систем. На основе Flutter также построена пользовательская оболочка развиваемой в Google микроядерной операционной системы Fuchsia.

Одновременно опубликован релиз языка программирования Dart 2.12, в котором продолжено развитие кардинально переработанной ветки Dart 2. Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart применением сильной статической типизации (типы могут выводиться автоматически, поэтому указание типов не является обязательным, но динамическая типизация больше не используется и вычисленный изначально тип закрепляется за переменной и в дальнейшем применяется строгая проверка типа).

Выпуск примечателен стабилизацией режима безопасного использования значения "Null" (null safety), который позволят избежать крахов, вызванных попытками использования переменных, значение которых не определено и выставлено в "Null". Режим подразумевает, что переменные не могут иметь неопределённые значения, если им явно не присваивается значение null. В режиме строго учитываются типы переменных, что позволяет компилятору применять дополнительные оптимизации. Соответствие типов проверяется на этапе компиляции, например, в случае попытки присвоения значения "Null" переменной с типом, не подразумевающим неопределённое состояние, таким как "int", будет выведена ошибка.

Другим важным улучшением Dart 2.12 стала стабильная реализация библиотеки FFI, позволяющей создавать высокопроизводительный код, из которого можно обращаться к API на языке Си. Внесены оптимизации производительности и размера. Добавлены инструменты для разработчиков и система профилирования кода, написанные с использованием Flutter, а также новые плагины для разработки приложений на Dart и Flutter для Android Studio/IntelliJ и VS Code.



  1. Главная ссылка к новости (https://developers.googleblog....)
  2. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  3. OpenNews: В ОС Fuchsia работают над поддержкой запуска немодифицированных Linux-программ
  4. OpenNews: Язык Dart утверждён ассоциацией Ecma в качестве международного стандарта
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  6. OpenNews: Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54701-flutter
Ключевые слова: flutter, dart
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sergey (??), 00:25, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем они к примеру пилят golang ? Вроде он тоже для web и приложений ...
     
     
  • 2.6, anonymous (??), 00:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go для _серверных_ приложений, и не только веб.
     
  • 2.7, Урри (ok), 00:41, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос, кстати.

    Зачем никто не хочет сначала подумать - все бегут вперед и пилят, пилят, пилят, потом выбрасывают все, что напилили и давай по новой. Пилили, пилили, пилили дарт, теперь все, что было сделано сразу на помойку и вперед, давайте перепиливайте под новый дарт.

    Почему мои программы С 20-летней давности (алгоритмы обработки данных) все еще не надо переделывать и они работают. И почему прошлогодние программы на дарте, расте и т.д. надо переделывать чтобы заработали? В чем глубинный смысл? В нагреве планеты?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:57, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    люди это пишут за зарплату, никто не будет платить каждый месяц за "С 20-летней давности"
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 00:25, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох уж этот гугл...
     
  • 1.3, Аноним (11), 00:33, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    грядёт web с невырезаемой рекламой и некопируемыми текстами на canvas'е

    мечта копираста

     
  • 1.4, Виталик (??), 00:37, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Флаттер тормозной как собака, зато в рекламе обещают 60 фпс =)
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 01:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и есть на мобилках 2012 года 60 фпс, достаточно иметь одну извилину чтобы уметь открывать профайлер рендера, не на бета-таргеты фреймворка надо смотреть.
     
     
  • 3.17, Виталик (??), 01:35, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Послушай, я техдир в свои 19 и получаю хорошие деньги за то слежу за состоянием технологий и делаю отсветственный выбор выбирать или не выбирать ту или иную технологию. И поверь, я лучше знаю сколько там фпс.
     

  • 1.5, anonymous (??), 00:38, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не нужно.

    Использовать фреймворк, который поддерживается только гуглом, требующий невзлетевшего гоглоязыка, который знает на порядки меньше программистов - себе же дороже выйдет.
    Подход, когда используют связку React Native для мобилок и React+Electron для десктопов - хотя и хуже родных приложений, но хотя бы достаточно оттестирован тысячами компаний.

     
     
  • 2.8, Урри (ok), 00:42, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реакт слишком костыльный и больной. Это главная причина почему все, кому только не лень, пытаются придумать ему альтернативу.
     
     
  • 3.14, Anonym_1914 (?), 01:13, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все так плохо, последние версии реакта выглядят очень даже хорошо, особенно если использовать с typescript.
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:55, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хрень какая то... фитчастый гуй для разложившегося ноунейм языка... вызывает один вопрос... зачем?????
     
  • 1.10, Аноним (9), 00:57, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типа если бы для C++ пилили Flutter был бы смысл, даже для жабы с сисястым был бы смысл, но Dart... капец короче гугл во всей своей шизофрении
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:06, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в принципе как обвязка си-кода может и зайдет. Так-то неплохо выглядит если бы не дарт
     

  • 1.12, acroobar (?), 01:06, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В языке присутствует контекстная реклама?
     
  • 1.16, Rev (?), 01:21, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну без Rust не интересно.
     
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