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Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.35

10.09.2021 08:46

Опубликован выпуск проекта PipeWire 0.3.35, развивающего мультимедийный сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire обладает расширенными по сравнению с PulseAudio средствами для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и уже по умолчанию применяется в Fedora Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Основные изменения в PipeWire 0.3.35:

  • Добавлена поддержка проброса протокола S/PDIF для передачи цифрового звука через оптические разъёмы и HDMI.
  • Кодеки для Bluetooth вынесены в отдельные плагины, которые загружаются динамически.
  • Внесена серия важных исправлений, связанных с поддержкой MIDI.
  • Улучшена работа приложения skypeforlinux, за счёт добавления привязки, принудительно включающей использование формата S16 при передаче сведений об устройствах ввода и вывода звука. Изменение позволило решить проблему, приводящую к отсутствию звука от абонента с другого конца соединения.
  • Расширено число звуковых форматов, доступных для микширования.
  • Добавлен новый интерфейс для загрузки модулей. Плагины могут использовать данный интерфейс для отправки запроса на загрузку spa-плагинов.
  • Увеличен размер буфера параметров, который раньше мог не вмещать все свойства узлов с большим числом каналов.
  • Обеспечена активация драйверов при установке зацикленных соединений (Loopback).
  • В сервере реализовано расширение device-restore, позволяющее через утилиту pavucontrol настроить кодеки IEC958 (S/PDIF), поддерживаемые устройством вывода звука.

Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой любых мультимедийных потоков и способен смешивать и перенаправлять потоки с видео. PipeWire также предоставляет возможности для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PipeWire/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.33
  3. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55777-pipewire
Ключевые слова: pipewire
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:53, 10/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не шипит?
     
     
  • 2, Alladin (?), 08:54, 10/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и пульса же тоже не шипит.
    или она с вами заигрывает?
     

  • 3, Alladin (?), 08:56, 10/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    какая это замена пульсы, ну зачем..

    замена ради замены, зачем смешивать видео на уровне видео? чтобы камеры лучше видели?... не-не..

     
  • 4, iPony129412 (?), 08:58, 10/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Я на Ubuntu 21.04 попробовал засадить — заикалось.
    Короче лучше подожду пока дефолтом засадят. Сыро.
     
  • 5, Аноним (5), 09:00, 10/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Приветствую всех пользователей альсы и джека. Пульса шипит, караван идёт. И это туда же
     
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