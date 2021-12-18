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Тема оформления Ubuntu 22.04 переведена на использование оранжевого цвета

18.12.2021 15:33

В применяемую в Ubuntu тему оформления Yaru принято изменение, в котором для всех элементов кнопок, ползунков, виджетов и переключателей вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет. Аналогичная замена выполнена в наборе пиктограмм. Цвет кнопки закрытия активного окна изменён с оранжевого на серый, а цвет ручек ползунков с светло-серого на белый. Если изменение не будет отменено, обновлённая цветовая схема будет предложена в выпуске Ubuntu 22.04.

В качестве мотива изменения цвета отмечаются ограничения библиотеки libadwaita, в которую начиная с GTK 4.4 вынесены компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita. Данная библиотека не позволяет использовать более одного акцентирующего цвета и применяет серый цвет для кнопки закрытия окна для того, чтобы добиться единообразия элементов заголовка.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10
  4. OpenNews: Canonical планирует поменять тему оформления в Ubuntu 20.04
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56372-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нн (?), 15:38, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит неплохо
     
  • 1.2, InuYasha (??), 15:40, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Тема фуфлыжная. ГТК маздай. Попугаи за apple. Вырвать голову тем, кто изобрёл "слайдеры" влево-вправо вместо галочек и радиокнопок.
     
     
  • 2.4, Rev (?), 15:46, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен! Вырвать надо руки!
     

  • 1.3, Vladjmir (ok), 15:44, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    И что из этого?
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:52, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Plasma -> Параметры системы -> Цвета

    Настраивай что и как угодно.
    GNOME, кишка тонка.

     
  • 1.6, Аноним (5), 15:52, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Plasma -> Параметры системы -> Цвета

    Настраивай что и как угодно.
    GNOME, кишка тонка.

     
  • 1.7, Аноним (7), 15:53, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну, теперь заживем!
     
  • 1.8, UraniumSun (ok), 15:54, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это точно следовало оформлять как новость?
     
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