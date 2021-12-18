Тема оформления Ubuntu 22.04 переведена на использование оранжевого цвета

В применяемую в Ubuntu тему оформления Yaru принято изменение, в котором для всех элементов кнопок, ползунков, виджетов и переключателей вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет. Аналогичная замена выполнена в наборе пиктограмм. Цвет кнопки закрытия активного окна изменён с оранжевого на серый, а цвет ручек ползунков с светло-серого на белый. Если изменение не будет отменено, обновлённая цветовая схема будет предложена в выпуске Ubuntu 22.04.

В качестве мотива изменения цвета отмечаются ограничения библиотеки libadwaita, в которую начиная с GTK 4.4 вынесены компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita. Данная библиотека не позволяет использовать более одного акцентирующего цвета и применяет серый цвет для кнопки закрытия окна для того, чтобы добиться единообразия элементов заголовка.