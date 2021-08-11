Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 6, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (2.36 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 6 совместим с Ubuntu 20.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary). Ключевые новшества: Предоставлена возможность выбора тёмной темы оформления и цветового акцента, определяющего цвет отображения таких элементов интерфейса, как кнопки, переключатели, поля ввода и фон при выделении текста. Сменить оформление можно через экран приветствия входа в систему (приложение Welcome) или в разделе настроек (System Settings → Desktop → Appearance).

Предложен новый полностью переработанный визуальный стиль, в котором отточены все элементы оформления, изменена форма теней и обеспечено скругление углов окон. В качестве системного набора шрифтов по умолчанию задействован Inter, оптимизированный для достижения высокой чёткости символов при отображении на экранах компьютеров.

Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата flatpak и запускаются с использованием sandbox-изоляции для блокирования несанкционированного доступа в случае компрометации программы. Поддержка установки пакетов flatpak также добавлена в приложение Sideload, позволяющее устанавливать уже загруженные отдельной пакеты через клик на них в файловом менеджере. Для организации доступа к ресурсам вне контейнера задействована система порталов, требующих от приложения получения явных полномочий для обращения к внешним файлам или запуска других приложений. Выставленные полномочия, такие как доступ к сети, Bluetooth, домашнему и системному каталогам, можно проконтролировать и при необходимости отозвать через интерфейс "System Settings → Applications".

Добавлена поддержка мультитач для управления жестами на базе нескольких одновременных касаний к тачпаду или сенсорному экрану. Например, движение вверх тремя пальцами приведёт в навигации по запущенным приложениям, а влево или вправо - к переключению между виртуальными рабочими столами. В приложениях сдвиг двумя пальцами может использоваться для отмены уведомлений или возврату к текущему состоянию. Во время блокировки экрана сдвиг двумя пальцами применим для переключения между пользователями. Для настройки жестов можно воспользоваться разделом "System Settings → Mouse & Touchpad → Gestures" в конфигураторе.

Переработана система вывода уведомлений. Приложениям предоставлена возможность отображения в уведомлениях индикаторов, визуально показывающих состояние, а также добавления в уведомления кнопок для запроса принятия решения без открытия самого приложения. Для формирования уведомлений задействованы родные виджеты GTK, которые учитывают настройки стиля и могут включать цветные символы emoji. Для экстренных уведомлений добавлена отдельная красная метка и звук для привлечения внимания.

Изменено оформление центра управления уведомлениями (Notification Center), в котором реализована группировка уведомлений по приложениям и добавлена возможность управления при помощи мультитач-жестов, таких как скрытие уведомления сдвигом двумя пальцами.

В панели при наведении курсора на индикаторы реализован вывод контекстных подсказок, информирующих о текущем режиме и доступных управляющих комбинациях. Например, в индикаторе управления громкостью показан текущий уровень и информация о том, что через клик средней кнопкой мыши можно отключить звук, в индикаторе управления сетевым соединением показана информация о текущей сети, а в индикаторе уведомлений предложены сведения о числе накопившихся уведомлений.

В меню индикатора управления звуком появилось отображение устройств ввода и вывода звука, что позволяет быстро переключиться между наушниками и динамиками или сменить микрофон.

В индикаторе управления питанием предоставлена возможность выбора устройства для открытия более детальной статистики об энергопотреблении или заряде встроенного аккумулятора.

Добавлен новый индикатор, обобщающий все средства для людей с ограниченными возможностями и по умолчанию показываемый на экране входа в систему.

В режиме просмотра списка задач при наведении мыши на эскизы окон обеспечен вывод подсказки с информацией из заголовка окна, которая позволяет разделить внешне похожие окна.

Расширено контекстное меню, открываемое при клике правой кнопкой мыши на заголовок окна. Добавлена кнопка для создания скриншота окна и прикреплены сведения о клавиатурных комбинациях.

Для рабочего стола добавлено отдельное контекстное меню, через которое можно быстро поменять обои, изменить настройки экрана и перейти в конфигуратор.

Расширены настройки многозадачности (System Settings → Desktop → Multitasking). Помимо привязки действий к углам экрана добавлена обработка перемещения окна на другой виртуальный рабочий стол.

В инсталляторе задействован новый фронтэнд, предлагающий более простой интерфейс и работающий значительно быстрее ранее применявшегося инсталлятора Ubiquity. В новом инсталляторе все установки обрабатываются по аналогии с OEM-установками, т.е. инслаллятор отвечает только за копирование системы на диск, а все остальные действия по настройке, такие как создание первых пользователей, настройка подключения к сети и обновление пакетов, выполняются в процессе первой загрузки через вызов утилиты Initial Setup.

В процессе загрузки для OEM-установок предоставлена возможность отображения логотипа производителя оборудования вместе с индикатором прогресса выполнения операции.

В состав включено новое приложение Tasks, помогающее вести списки задач и заметок, которые могут синхронизироваться между устройствами при подключении к online-хранилищам, поддерживающим формат CalDav. Приложение также поддерживает вывод напоминаний, срабатывающих в зависимости от времени и местоположения.

В систему встроен интерфейс для обновления прошивок (System Settings → System → Firmware), основанный на проекте Linux Vendor Firmware Service, координирующем доставку обновлений прошивок для устройств многих компаний, включая Star Labs, Dell, Lenovo, HP, Intel, Logitech, Wacom и 8bitdo.

Предлагаемый по умолчанию web-браузер Epiphany обновлён и переименован в "Web". В браузере включены такие возможности, как защита от отслеживания перемещений (Intelligent Tracking Protection) и блокировка рекламы. Предложен новый режим читателя. Добавлена поддержка тёмных тем оформления и переключения между страницами пои помощи мультитач-жестов. Пакет с браузером теперь поставляется в формате Flatpak.

Полностью переписан почтовый клиент Mail, в котором появилась возможность централизованного хранением учётных записей IMAP в службе Online Accounts. При открытии каждого сообщения используется отдельный процесс, изолированный в своём sandbox-окружении. Элементы интерфейса переведены на использование родных виджетов, которые используются в том числе при формировании списка сообщений.

В календарь-планировщик добавлена поддержка службы Online Accounts через которую теперь можно определять настройки серверов с поддержкой CalDav. Добавлена поддержка импорта в формате ICS и улучшена работа в offline-режиме.

Переработан интерфейс программы для работы с камерой. Добавлена возможность переключения между несколькими камерами, зеркалирования изображения и изменения яркости и контраста. После завершения записи видео обеспечен вывод уведомления с кнопкой для начала просмотра.

Изменено поведение файлового менеджера, в котором для открытия файлов теперь требуется два клика вместо одного, что позволило решить проблему со случайным открытием больших файлов в ресурсоёмких приложениях и запуском двух копий обработчиков пользователями, привыкшими к открытию файлов двойным кликом в других системах. Для навигации по каталогам продолжено использование одного клика. В интерфейсе файлового менеджера предложена новая боковая панель, упрощающая создания закладок на часто используемые каталоги. При просмотре содержимого каталогов в режиме списка уменьшен минимально доступный размер пиктограмм и добавлены индикаторы, например, информирующие о новых файлах в Git. Улучшено обращение к внешним устройствам с использованием протоколов AFP, AFC и MTP. Для приложений в формате Flatpak на базе файлового менеджера реализован интерфейс выбора файлов.

Модернизирован редактор кода. В верхней панели добавлена кнопка, показывающая информацию о текущем проекте в Git и позволяющая быстро переключаться между открытыми проектами. При закрытии проекта обеспечено и закрытие всех связанных с ним открытых файлов. В инструментах для интеграции с Git добавлена возможность переключения между ветками и создания новых веток. Добавлены новые ярлыки для наглядного редактирования разметки Markdown в режиме WYSIWYG и реализована проверка правописания. Предложена новая реализация полнотекстового поиска в каталогах и проектах, в которой появились опции для поиска без учёта регистра и с использованием регулярных выражений. При восстановлении состояния после перезапуска приложения обеспечено восстановление позиции курсора и состояния боковой панели.

В эмуляторе терминала расширена защита от случайного выполнения опасных команд - пользователю теперь выводится предупреждение с требованием подтвердить операцию, в случае попытки вставки из буфера обмена текста, включающего многострочные последовательности (ранее предупреждение выводилось только при обнаружении вставки команды sudo). Обеспечено запоминание уровня масштабирования для каждой вкладки. В контекстное меню добавлена кнопка для перезапуска вкладки.

Добавлены экспериментальные сборки для Pinebook Pro и Raspberry Pi.

Проведена оптимизация производительности. Сокращено обращение к диску и улучшено взаимодействие между компонентами рабочего стола.



