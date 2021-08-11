Выпуск дистрибутива Elementary OS 6

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|1.1, Перастерос (ok), 16:51, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Альтернативы MacOS X нет )
p.s
На самом деле: клевый диз, надо попробовать. Надоел глючный Gnome3. elementary же на Ubuntu?
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|4.27, Аноним (27), 17:21, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какой ужасный сайт. Мотаешь вниз - оно то отдаляется, то перемещается куда попало. Как этим можно пользоваться?
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|2.16, Жироватт (ok), 17:08, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению. На убунту. А это значит ехал дистропатч на дистропатч через дистропатч
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|2.20, Аноним (20), 17:09, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"глючный GNOME3"? Ахаха. Враньё! Даже не помню, когда он в последний раз глючил, разве что в вашей голове.
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|3.39, Аноним (39), 17:29, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он просто ещё не пользовался плазмой, на её фоне вообще всё кажется идеальным.
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|1.3, мля (?), 16:55, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Flatpak
> мля
Предлагаемый по умолчанию web-браузер Epiphany обновлён и переименован в "Web"
> Может накатить уже Десяточку и не читать подобные новости прогрессивного мира линукс?
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|2.19, OnTheEdge (??), 17:09, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может накатить уже Десяточку и не читать подобные новости прогрессивного мира линукс?
Давай, жиробасом меньше.
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|3.24, мля (?), 17:18, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> жиробасом меньше
Хм, нет, тот же "продакшен" Гном еле ворочается, там где Десяточка летает.
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|1.4, Аноним (5), 16:55, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>загрузочные iso-образы (2.36 ГБ)
Очень много ГБ. И небось там есть какие-то игры типа пасьянса, которые вообще не нужны. Ну и кастомизация всего, уничтожая производительность. Зато какие большие счета за электропотребление из ЖЭКа будут приходить. Но главное чтобы user-frendly.
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|2.8, мля (?), 16:59, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Месье, о каких счетах из ЖЕКа вы постоянно пишете? Что именно по вашему потребляет столько электричества?
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|4.37, мля (?), 17:28, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы хоть понимаете, что этот комментарий вам аукнется бешенными счетами из ЖЕКа?!
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|3.13, Аноним (13), 17:05, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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300 рублей за 8гб флешку (в какой деревне такая наценка?)
Или 20 рублей за двд-рв на 4.5гб
Образ весит 2.6гб
Хмммммм
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|4.21, Аноним (17), 17:12, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>двд-рв
Уже лет 6-7 вроде как вообще не пользуюсь дисководом.
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|5.25, мля (?), 17:19, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это правильно, механизм привода очень много потребляет электроэнергии, а кому это нужно?)
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|3.15, мля (?), 17:07, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не получается, всю зарплату съедают счета за электричество потребляемые чёртовой анимацией и тенями(
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|3.28, Аноним (5), 17:21, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем, если нормальные дистрибутивы весят меньше 400 мегабайт?
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|1.6, Аноним (6), 16:56, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Самый удобный из существующих дистрибутивов, где все подогнано друг к другу
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|2.22, Аноним (14), 17:12, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это удобство легко достигается установкой пары-другой расширений для гнома\кед. Ради чего было писать Panteon, который на 99.9% повторяет кеды\гном?. Дефолтный убунту мне кажется удобней, привлекательней и заметно проще. Что понравилось, так это цветовая палитра в терминале и больше ничего.
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|3.42, arthi747 (ok), 18:03, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего вас минусят неясно. Все так и есть. Причём почемуто с убунтуобразными. Есть вот манжаро на арче. Единственный дистр который подхватывает тач на моем нобуке но щас не об этом. Вот в этот манжаро вкрячили свой магаз, свою установку ядер одним кликом, неплохо допилили кеды и еще много всяких плюшек. Получился хороший дистр работающий искаропки со многими нужными весчами которых нет в исходном дистре. В убунтовых так называемых дистрах раскрасили папку в синий цвет и вуаля - новый дистр. А еще смеялись над Дениской.
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|1.11, Аноним (11), 17:04, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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наконец то линукс развивается в нужную сторону...
жду включения нового драйвера NTFS в ядро, и
1) ставлю elementaryOS 6
2) ntfs на корневой раздел
3) редактор кода vscode
4) браузер Edge
и можно юзать нормальную систему 👍
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|2.23, Аноним (23), 17:15, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и можно юзать нормальную систему
И все сломается после первого dist-upgrade
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|2.31, Роман (??), 17:23, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1) ставлю elementaryOS 6
> 2) ntfs на корневой раздел
> 3) редактор кода vscode
> 4) браузер Edge
если выкинуть пункт 1, то остальные три это Windows 10/11 + WSL2 , даже ждать не надо :)
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|1.26, Anonymoustus (ok), 17:20, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS
Но у меня уже есть настоящие фирменные Windows и macOS.
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|3.36, Anonymoustus (ok), 17:27, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не быстрые, закрытые и не уважающие конфиденциальность?)
Мои у производителя уже EOL, поэтому быстрые, закрытые и уважающие конфиденциальность.
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|1.35, kknight (ok), 17:26, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В анонсе всё красиво, а в реальности - пустой магазин, мусор на экране при загрузке/выключении, очень неопрятное оформление.
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|2.40, Аноним (17), 17:38, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>пустой магазин
А установить софт не из "магазина"?
>мусор на экране
Помойте монитор.
>неопрятное оформление
С чем сравниваете?
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