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Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin

04.01.2022 15:37

Подготовлен выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 (Remix), основанный на кодовой базе Ubuntu 21.10 и поставляемый с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment). Проект является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики предпринимают попытки добиться включения UbuntuDDE в число официальных редакций Ubuntu. Размер iso-образа 3 ГБ.

В UbuntuDDE предложен выпуск рабочего стола Deepin 5.5 и набор специализированных приложений, развиваемых проектом Deepin Linux, среди которых файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk. Из отличий от Deepin Linux отмечается переработка оформления и поставка вместо каталога-магазина приложений Deepin приложения Ubuntu Software Center с поддержкой пакетов в формате Snap и DEB. В качестве оконного менеджера используется Kwin, развиваемый проектом KDE.

Из изменений в новой версии отмечается переход на пакетную базу Ubuntu 21.10 с ядром Linux 5.13, обновление рабочего стола Deepin Desktop Environment и связанных с ним пакетов, поставка альтернативного каталога приложений DDE Store 1.2.3, обновление версий Firefox 95.0.1 и LibreOffice 7.2.3.2. Для установки задействован инсталлятор Calamares.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntudde.com/blog/ubu...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 21.05
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.3, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56455-ubuntudde
Ключевые слова: ubuntudde, deepin
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:48, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    оболочка прикольная
    иконки отвратителльные
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:51, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обоина топ
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:22, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, довольно нескучная
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:44, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очки ннада
     

  • 1.3, КО (?), 15:51, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Солянка из костылей, поддерживаемая 1,5 людьми.
    И как впрочем, ничего нового.
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:02, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Deepin до 15.8 был с отличной оболочкой и как только превратилось в "это" - ума не приложу. Просто взять и все обо*испортить!
     
  • 1.5, Nicholass (?), 16:03, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно лучше Deepin?
     
  • 1.6, Anonymous111 (?), 16:20, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland не умеет, мультимаштабирование не умеет, не то чтоб не нужно, просто неюзабельно
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:47, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Wayland не умеет

    Так это преимущество.

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:21, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Бэкдорчик от Денчика Сяопина в наличии?
     
     
  • 2.9, Анон123123123 (?), 16:24, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как всегда!
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 16:43, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сье-сье
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:34, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > попытки добиться включения UbuntuDDE в число официальных редакций Ubuntu

    Сперва это поделие нужно отвязать от внутренностей KWin, а это прилично ударит по фичам.

     
     
  • 2.15, Аноним (13), 16:44, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разумно
     

  • 1.11, Аноним (13), 16:42, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то массовый гипноз, что тут красивого. Панель tint, глаза режет. Переоцененный продукт
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потребуйте возврата средств!
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:31, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вкусы то разные. Общий стиль здесь более-менее выдержан. А остальное вкусовщина. Мне вот тоже не нравится эта современная идиотская мода на "плоский" дизайн и скруглизм головного мозга.
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:02, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то массовое помешательство что интерфейс должен быть у всех одинаковым и при этом макосью.  
     

  • 1.14, Oleg Coroban (?), 16:44, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как там с драйверами на Intel/Nvidia?
    Лучше чем у китайцев
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 18:01, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Убунте с драйверами все в порядке.
     

  • 1.16, кек (?), 16:59, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Убунте гдде?
    - В рифму!
     
     
  • 2.18, какработать (?), 17:23, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Убунтдде отседа!
    - Как скажетдде
     
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