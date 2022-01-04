Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin

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|1.3, КО (?), 15:51, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Солянка из костылей, поддерживаемая 1,5 людьми.
И как впрочем, ничего нового.
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|1.4, Аноним (4), 16:02, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Deepin до 15.8 был с отличной оболочкой и как только превратилось в "это" - ума не приложу. Просто взять и все обо*испортить!
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|1.10, Аноним (10), 16:34, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> попытки добиться включения UbuntuDDE в число официальных редакций Ubuntu
Сперва это поделие нужно отвязать от внутренностей KWin, а это прилично ударит по фичам.
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|1.11, Аноним (13), 16:42, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то массовый гипноз, что тут красивого. Панель tint, глаза режет. Переоцененный продукт
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|2.19, Аноним (19), 17:31, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вкусы то разные. Общий стиль здесь более-менее выдержан. А остальное вкусовщина. Мне вот тоже не нравится эта современная идиотская мода на "плоский" дизайн и скруглизм головного мозга.
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|2.22, Аноним (22), 18:02, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое-то массовое помешательство что интерфейс должен быть у всех одинаковым и при этом макосью.
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