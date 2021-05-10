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Выпуск дистрибутива Armbian 21.05

10.05.2021 08:28

Состоялся выпуск Linux-дистрибутива Armbian 21.05, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian 10 и Ubuntu 18.04/20.10, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

В новой версии:

  • Добавлены пакеты с ядром Linux 5.11.
  • Добавлена поддержка платы Orangepi R1 Plus.
  • Реализована возможность сборки дистрибутива в окружениях на базе ARM/ARM64.
  • Добавлены дополнительные конфигурации с рабочими столами DDE (Deepin Desktop Environment) и Budgie.
  • Решены проблемы с работой сети на платах Nanopi K2 и Odroid.
  • Обеспечена возможность загрузки на плате Banana Pi M3.
  • Повышена стабильность работы на плате NanoPi M4V2.
  • Улучшена поддержка платы NVIDIA Jetson Nano.
  • Для платы NanoPC-T4 включена поддержка портов вывода USB-C DisplayPort и eDP.
  • Для плат rk3399 и rockchip64 включены HDMI-CEC и ISP1-камера.
  • На платформе sun8i-ce задействованы процессорные инструкции PRNG/TRNG/SHA.
  • Командная оболочка ZSH отключена в пользу BASH.
  • Загрузчик u-boot для плат на базе чипов Allwinner обновлён до версии 2021.04.
  • В CLI-сборки добавлены пакеты с утилитами smartmontools, в сборки с рабочим столом Xfce добавлен эмулятор терминала terminatortor.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.armbian.com/topi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 20.11
  3. OpenNews: Компания NVIDIA объявила о покупке ARM
  4. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.09.20, теперь доступного и для ARM-плат
  6. OpenNews: Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55116-armbian
Ключевые слова: armbian, debian, arm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:00, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.

    Как такое в обычном Debian организовать?

     
     
  • 2, Аноним (2), 09:24, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    log2ram ( https://github.com/azlux/log2ram/ )

    deb http://packages.azlux.fr/debian/ buster main

    https://itsecforu.ru/2020/05/26/%F0%9F%90%A7-%D0%;BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF/

     
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