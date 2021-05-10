Выпуск дистрибутива Armbian 21.05

Состоялся выпуск Linux-дистрибутива Armbian 21.05, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian 10 и Ubuntu 18.04/20.10, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. В новой версии: Добавлены пакеты с ядром Linux 5.11.

Добавлена поддержка платы Orangepi R1 Plus.

Реализована возможность сборки дистрибутива в окружениях на базе ARM/ARM64.

Добавлены дополнительные конфигурации с рабочими столами DDE (Deepin Desktop Environment) и Budgie.

Решены проблемы с работой сети на платах Nanopi K2 и Odroid.

Обеспечена возможность загрузки на плате Banana Pi M3.

Повышена стабильность работы на плате NanoPi M4V2.

Улучшена поддержка платы NVIDIA Jetson Nano.

Для платы NanoPC-T4 включена поддержка портов вывода USB-C DisplayPort и eDP.

Для плат rk3399 и rockchip64 включены HDMI-CEC и ISP1-камера.

На платформе sun8i-ce задействованы процессорные инструкции PRNG/TRNG/SHA.

Командная оболочка ZSH отключена в пользу BASH.

Загрузчик u-boot для плат на базе чипов Allwinner обновлён до версии 2021.04.

В CLI-сборки добавлены пакеты с утилитами smartmontools, в сборки с рабочим столом Xfce добавлен эмулятор терминала terminatortor.



