Выпуск дистрибутива Armbian 20.11

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|1.1, Аноним (1), 10:01, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности
Тогда почему при установки графики мне тащатся всякие libdrm-radeon{nouveau}? Мне оно зачем? Или они думают что я буду через gpio присобачивать geforce rtx3090?
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|2.3, Аноним (3), 10:36, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вообще в курсе, что такое сборочная система? Ты дальше этого предложения не читал?
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|3.9, Аноним (9), 12:06, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я вообще не прочитал статью, и тем не менее, чисто на слабо рискну вам возразить. Чисто исходя из вашего образа мышления.
Сборочная система - это система, которая что-то собирает.
И больше она не обязана быть чем-то еще.
И собирать она может как угодно, какими угодно методами и средствами, и даже может иметь какой-то дополнительный функционал. Если процесс сборки она производит - значит, это сборочная система.
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|1.4, Аноним (4), 10:36, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то у меня большие сомнения в качестве их сборок.
Вот хотя бы банальный приме: с армбианом температура процессора в простое 41-43 градуса, а на ванильном armhf дебиане 30-34 градуса.
Это на плате нанопи, для которой у армбиана заявлена полная поддержка.
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|1.6, Аноним (6), 11:37, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не по теме вопрос, но нужно, смотрю на базе убунты/дебиана делают эксклюзивы: Ubuntu Neon норм дистр? В плане ненужных наворотов от Каноникал. Я пользовался в последнее время Fedora, но они уже годы баг с переключением сессий SDDM/KDE не исправят (недавно предложили костыль), из-за мобильного инета роллинг не подходит, нужен относительно свежий и предсказуемый по стабильности для разработки и дома дистрибутив.
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|2.7, Аноним (6), 11:40, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точнее вот что имею в виду: KDE Neon на базе LTS Убунты, через год там обновляется ПО, есть возможность подключить сторонние репы со свежим пользовательским софтом под базовую LTS?
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|2.8, Аноним (8), 11:42, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня относительно свежий - это на основе Ubuntu LTS 18.04 с Xfce.
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|2.10, Аноним (11), 12:09, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне Neon не очень понравился. Он периодически падает непредсказуемо. Какие-то там глюки всё же. Долгое время пользовался xubuntu, сейчас ванильная Ubuntu с гномом.
Надо будет пожалуй kubuntu потыкать, многие считают, что именно там самый хорошо приготовленный кде.
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