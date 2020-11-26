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Выпуск дистрибутива Armbian 20.11

26.11.2020 09:52

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 20.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian 10 и Ubuntu 18.04/20.10, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

В новой версии добавлены пакеты с ядром Linux 5.9. Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2020.10. Добавлен экспериментальный режим сборки с использованием пакетов Ubuntu 20.10. Добавлена поддержка плат Radxa Rockpi 4C и Odroid HC4. Реализована возможность использования звука на платах Odroid N2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 20.08
  3. OpenNews: Компания NVIDIA объявила о покупке ARM
  4. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  5. OpenNews: Рейтинг самых высокопроизводительных суперкомпьютеров возглавил кластер на базе CPU ARM
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54147-armbian
Ключевые слова: armbian, debian, arm
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности

    Тогда почему при установки графики мне тащатся всякие libdrm-radeon{nouveau}? Мне оно зачем? Или они думают что я буду через gpio присобачивать geforce rtx3090?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:18, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просим прощения. Поправили, проверяйте.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:36, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще в курсе, что такое сборочная система? Ты дальше этого предложения не читал?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:06, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я вообще не прочитал статью, и тем не менее, чисто на слабо рискну вам возразить. Чисто исходя из вашего образа мышления.

    Сборочная система - это система, которая что-то собирает.

    И больше она не обязана быть чем-то еще.

    И собирать она может как угодно, какими угодно методами и средствами, и даже может иметь какой-то дополнительный функционал. Если процесс сборки она производит - значит, это сборочная система.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:36, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то у меня большие сомнения в качестве их сборок.
    Вот хотя бы банальный приме: с армбианом температура процессора в простое 41-43 градуса, а на ванильном armhf дебиане 30-34 градуса.
    Это на плате нанопи, для которой у армбиана заявлена полная поддержка.
     
  • 1.5, Baz50 (?), 11:09, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Иниересно, а поддержку М1 туда завезут когда-то?)
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:37, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не по теме вопрос, но нужно, смотрю на базе убунты/дебиана делают эксклюзивы: Ubuntu Neon норм дистр? В плане ненужных наворотов от Каноникал. Я пользовался в последнее время Fedora, но они уже годы баг с переключением сессий SDDM/KDE не исправят (недавно предложили костыль), из-за мобильного инета роллинг не подходит, нужен относительно свежий и предсказуемый по стабильности для разработки и дома дистрибутив.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:40, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее вот что имею в виду: KDE Neon на базе LTS Убунты, через год там обновляется ПО, есть возможность подключить сторонние репы со свежим пользовательским софтом под базовую LTS?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:10, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вполне, как и на люьой юбунте.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:42, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня относительно свежий - это на основе Ubuntu LTS 18.04 с Xfce.
     
  • 2.10, Аноним (11), 12:09, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне Neon не очень понравился. Он периодически падает непредсказуемо. Какие-то там глюки всё же. Долгое время пользовался xubuntu, сейчас ванильная Ubuntu с гномом.

    Надо будет пожалуй kubuntu потыкать, многие считают, что именно там самый хорошо приготовленный кде.

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:27, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто ещё не в курсе, что за такие процы от allwinner, - вам повезло
     
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