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Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc

21.05.2020 22:56

Исследователи безопасности из компании Cisco раскрыли детали уязвимости (CVE-2020-6096) в реализации предоставляемой в Glibc функции memcpy() для 32-разрядной платформы ARMv7. Проблема вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области, из-за использования ассемблерных оптимизаций, манипулирующих знаковыми 32-разрядными целыми числами. Вызов memcpy() на системах ARMv7 с отрицательным размером приводит к некорректному сравнению значений и записи в области вне границ указанного буфера.

Уязвимость может быть эксплуатирована для выполнения кода в ситуации, когда атакующий может организовать формирование отрицательного значения переменной, через которую передаётся размер копируемых данных (например, при передаче более 4 ГБ данных). Функция memcpy() активно применяется в приложениях, а процессоры ARMv7 распространены в автомобильных системах, мобильных, промышленных, потребительских, коммуникационных и встраиваемых устройствах, которые потенциально могут стать объектами атак с использованием Bluetooth, HD Radio/DAB, USB, CAN bus, Wi-Fi и других внешних источников данных (например, могут быть атакованы доступные по сети сервисы и приложения, принимающие входные данные без ограничения размера).

В качестве примера приводится создание рабочего эксплоита для атаки на встроенный в автомобильные информационные системы http-севрер, доступный через автомобильную Wi-Fi сеть. Посторонний атакующий может эксплуатировать уязвимость в memcpy в данном сервере через передачу GET-запроса очень большого размера и получить root-доступ к системе.

Исправление пока доступно в виде патча, который войдёт в состав августовском обновлении Glibc 2.32. Исправление сводится к замене использования ассемблерных инструкций, оперирующих знаковыми операндами (bge и blt), на беззнаковые аналоги (blo и bhs). Проблема пока не устранена в Debian 9 и 10 (в Debian 8 не проявляется), Fedora, OpenWRT и Ubuntu. RHEL и SUSE проблема не затрагивает, так как они не поддерживают 32-разрядные системы ARMv7.

На 32-разрядных системах x86 проблема не проявляется, так как реализация memcpy для данной архитектуры корректно интерпретирует переменную с размером как беззнаковое целое значение с типом size_t (в реализации для ARMv7 вместо size_t оно обрабатывается как signed integer).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
  3. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  4. OpenNews: Уязвимость в e2fsck, проявляющаяся при обработке специально оформленных каталогов
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке libjpeg-turbo
  6. OpenNews: Обновление FreeRDP 2.1 с устранением 8 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53003-glibc
Ключевые слова: glibc, memcpy
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, native76 (ok), 23:29, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    звучит страшновато
     
     
  • 2, BSDun (?), 23:38, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо звучит. Можно будет рутовать ARMv7 устройства, а затем обновлять глибси.
     

  • 3, Аноним (3), 23:47, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что-то непонятное на скриншоте. Вроде речь идёт о системе, основанной на GLibc, а запускают какой-то ехешник.
     
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