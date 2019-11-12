Уязвимость в библиотеке libjpeg-turbo

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|1.2, Аноним (2), 22:28, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> приводящая к целочисленному переполнению
Странно. Обычно в программах, написанных на Си, такого не бывает. И тут нá тебе.
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|2.8, VINRARUS (ok), 23:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну всё таки С не ASM, очень секьюрно не напишеш, возможностей маловато.
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|2.11, Аноним (11), 23:59, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, что ты не скинул ссылку на свою более быструю и качественную либу на твоём волшебном языке без переполнений.
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|3.13, Аноним (2), 00:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ничего странного в этом нет: все знают, что Си - это не только быстро, но и безопасно. Память под надежной охраной.
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|1.7, Ivan_83 (ok), 23:27, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так и вижу этот фикс:
+ if (x >= 26755 && y >= 26755)
+ return (EINVAL);
А теперь оказалось что вариант когда x = 26754 а y = 999999 тоже надо фиксить :)
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|2.9, Аноним (9), 23:47, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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return это не функция и потому не требует скобок.
"Убивать надо таких знатоков" (c)
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|3.10, Аноним (2), 23:53, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> return это не функция
>
>
> и потому не требует скобок
Нет, не потому. if тоже не функция, но скобки "почему-то" требует.
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|3.12, Аноним (11), 00:00, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я тоже держу под рукой справочник по c специально для опеннета
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|2.15, Аноним (15), 00:22, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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+ if (x >= 26755 || y >= 26755)
+ return (EINVAL);
Я его починил!
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