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Уязвимость в библиотеке libjpeg-turbo

12.11.2019 22:17

В libjpeg-turbo, библиотеке для кодирования и декодирования изображений в формате JPEG, выявлена уязвимость (CVE-2019-2201), приводящая к целочисленному переполнению и последующему повреждению содержимого кучи при обработке определённым образом оформленных файлов в формате JPEG. Потенциально уязвимость не исключает возможность создания эксплоита для организации выполнения кода в системе (для атаки требуется обработка очень большого изображения с разрешением на уровне 26755 x 26755).

Проблема без лишней огласки исправлена в выпуске 2.0.3, но, судя по всему, устранена не полностью и остаются дополнительные векторы атаки. В дистрибутивах проблема остаётся неисправленной (Debian, SUSE/openSUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 2.0
  3. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  4. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 1.5.0
  5. OpenNews: Релиз библиотеки Libjpeg 9 с поддержкой режима сжатия без потерь
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libjpeg-turbo
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  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это для тех кто не понимает в соседней
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > приводящая к целочисленному переполнению

    Странно. Обычно в программах, написанных на Си, такого не бывает. И тут нá тебе.

     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 23:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну всё таки С не ASM, очень секьюрно не напишеш, возможностей маловато.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:59, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что ты не скинул ссылку на свою более быструю и качественную либу на твоём волшебном языке без переполнений.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 00:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего странного в этом нет: все знают, что Си - это не только быстро, но и безопасно. Память под надежной охраной.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:32, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Турбо-уязвимость.
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 00:09, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Uses crt;
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:36, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >повреждению содержимого кучи

    Что за куча?

     
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 22:47, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Куча_(память)
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 22:49, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, брат
     

  • 1.7, Ivan_83 (ok), 23:27, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так и вижу этот фикс:
    + if (x >= 26755 && y >= 26755)
    +  return (EINVAL);

    А теперь оказалось что вариант когда x = 26754 а y = 999999 тоже надо фиксить :)

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:47, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    return это не функция и потому не требует скобок.

    "Убивать надо таких знатоков" (c)

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 23:53, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > return это не функция
    >
    >
    > и потому не требует скобок

    Нет, не потому. if тоже не функция, но скобки "почему-то" требует.

     
  • 3.12, Аноним (11), 00:00, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тоже держу под рукой справочник по c специально для опеннета
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:22, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    + if (x >= 26755 || y >= 26755)
    +  return (EINVAL);
    Я его починил!
     

  • 1.16, Аноним (16), 01:44, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзается в slim session manager.
     
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