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Выпуск дистрибутива Armbian 20.08

24.08.2020 21:36

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 20.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Odroid, Orange Pi, Banana Pi, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Ubuntu 18.04 и Debian 10, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

В новой версии:

  • Добавлены пакеты с ядром Linux 5.7.
  • Реализован offline-режим работы, при котором отключаются сервисы выполняющие обращение по сети (синхронизация времени, установка обновлений из репозиториев и проверка хоста).
  • Проведена унификация настоек ядра Linux для разных SoC.
  • Добавлена поддержка плат и SoC Rockpi E, Rockchip RK322X, Odroid N2+ и Helios64.
  • При первой загрузке реализован опциональный режим автоматического входа с наличием опций для назначения пароля пользователю root и заведения нового пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 6.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.11, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  5. OpenNews: Майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Monolinux - однофайловый дистрибутив, загружающийся на CPU ARMv7 528 MHz за 0.37 секунд
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53589-armbian
Ключевые слова: armbian, debian
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  • 1.1, Аноним (1), 21:57, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Армбиан. О боже!
     
     
  • 2.2, twister_hipster (?), 22:01, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, с оригинальностью у ребят явно туговато.
     

  • 1.3, Дима (??), 22:08, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже годнота, разве нет? Чем в мире больше ОСей под мобильные процессоры, тем лучше.
     
     
  • 2.4, китайский_зонд (?), 22:17, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Годнота, но сомнительная. Если у сообщества есть основания доверять инфраструктуре крупных дистрибутивов debian, centos etc. То доверять инфраструктуре Armbian оснований нету. Использование подобного дистрибутива не безопасно.
     
     
  • 3.5, twister_hipster (?), 22:27, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >у сообщества есть основания доверять инфраструктуре крупных дистрибутивов debian, centos

    Типа в дебиан нет закладок? Про второй вообще промолчу.

     
     
  • 4.16, 79 (?), 00:06, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа нету закладок которые оставили мимокрокодилы, возможно, даже без ведома разработчиков армбиан.
    Безопасность уровня npm, pip и вот этого всего.
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:29, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как можно доверять чему-то, что ты не собрал сам? Конечно нельзя, уже ни раз убеждались в этой истине.
     
     
  • 4.8, Michael Shigorin (ok), 22:38, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
     
     
  • 5.9, twister_hipster (?), 22:44, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.

    Какким это "доверенным" компилятором? Тем, что дяденьки в конторах из трёх букв свои бэкдоры запиливают?

     
     
  • 6.10, Michael Shigorin (ok), 22:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
    > Какким это "доверенным" компилятором?

    Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку.

     
     
  • 7.11, twister_hipster (?), 22:51, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >>> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
    >> Какким это "доверенным" компилятором?
    > Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку.

    Мамкин кулцкакир? Арчевод, небось? Через тор сидишь? Икона человека-стола при себе? В Сноудена веруешь? Отлично, солдат!

     
     
  • 8.21, Аноним (21), 04:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты явно не в теме Прежде чем батон на человека крошить, сначала пойми, кто ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.12, Аноним (6), 23:09, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.

    В исходники малишес код пропихивают только очень заинтересованные, защититься от такого в принципе маловероятно. Но подозрительный код непонятного назначения, особенно обфусцированный или в виде магических значений, вызывает определённые вопросы у любого -- закладочки мамкиных ксакепов очень часто выглядят именно так, куда проще и надёжнее модифицировать бинарники (особенно не подписанные).

    С компилятором и драйверами придётся доверять вендору, на каком-то из этапов, чем меньше промежуточных шагов между разработчиками и потребителем, и чем надёжней организована инфраструктура, тем лучше. А также чем меньше пользователей, тем лучше (если только это не пользователи кого надо пользователи или же там всё совсем печально с безопасностью).

    Конечно, маловероятно, что серьёзные вещи будут израсходованы на рандомного мимокрокодила, но помнится в прошлом году была атака с подписанными китайскими прошивками и многие оказались задеты совершенно случайно (там вроде атака была на гос. сектор). Но в целом, на мой взгляд, самостоятельная сборка из исходников это достаточно надёжный способ уберечь себя от целого ряда проблем.

     
     
  • 6.13, twister_hipster (?), 23:23, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что все эти китайские проприетарные одноплатники напичканы скамом на железном уровне?

    Малина так и вообще работает по аналогии с Intel ME.

     
     
  • 7.14, Аноним (6), 23:33, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты либо доверяешь вендору, либо выбираешь другого вендора. Одно дело дырявая прошивка у Ли Сунь Вчай (которому это не нужно), и совсем другое у Асуса или Циски.
     
     
  • 8.15, twister_hipster (?), 23:45, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, асус и циска разве стали этичными компаниями, продающими открытые железки... текст свёрнут, показать
     
  • 4.17, 79 (?), 00:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите на примерах когда официальные репозитории дебиана или центоси распространяли малварь?
     
     
  • 5.18, Аноним (6), 01:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно однозначно утверждать, что таких случаев не было. А зеркала ведь вообще регулярно ломают. Кого угодно взломают при необходимости или тупо купив пару людей.
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 22:37, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем в мире больше ОСей под мобильные процессоры, тем лучше.

    Нет, конечно.  Как и в любой ресурсоёмкой задаче -- где-то есть оптимум, за ним распыление без особой в целом пользы.  Хотя когда это нас останавливало ;-)

     
  • 2.23, анон1212 (?), 05:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзал как-то налпншете, годнач
     

  • 1.19, winsant (?), 02:14, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше ОС, богу ОС.
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:39, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный дистрибутив, для китайских плат одноплатников альтернатив вообще нет
     
  • 1.22, svsd_val (ok), 04:29, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикарный дистр =)
     
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