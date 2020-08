Выпуск дистрибутива Armbian 20.08

4.8 , Michael Shigorin ( ok ), 22:38, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.

5.9 , twister_hipster ( ? ), 22:44, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж. Какким это "доверенным" компилятором? Тем, что дяденьки в конторах из трёх букв свои бэкдоры запиливают?

6.10 , Michael Shigorin ( ok ), 22:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.

> Какким это "доверенным" компилятором? Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку.

7.11 , twister_hipster ( ? ), 22:51, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >>> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.

>> Какким это "доверенным" компилятором?

> Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку. Мамкин кулцкакир? Арчевод, небось? Через тор сидишь? Икона человека-стола при себе? В Сноудена веруешь? Отлично, солдат!

8.21 , Аноним ( 21 ), 04:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, ты явно не в теме Прежде чем батон на человека крошить, сначала пойми, кто ... 5.12 , Аноним ( 6 ), 23:09, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж. В исходники малишес код пропихивают только очень заинтересованные, защититься от такого в принципе маловероятно. Но подозрительный код непонятного назначения, особенно обфусцированный или в виде магических значений, вызывает определённые вопросы у любого -- закладочки мамкиных ксакепов очень часто выглядят именно так, куда проще и надёжнее модифицировать бинарники (особенно не подписанные). С компилятором и драйверами придётся доверять вендору, на каком-то из этапов, чем меньше промежуточных шагов между разработчиками и потребителем, и чем надёжней организована инфраструктура, тем лучше. А также чем меньше пользователей, тем лучше (если только это не пользователи кого надо пользователи или же там всё совсем печально с безопасностью). Конечно, маловероятно, что серьёзные вещи будут израсходованы на рандомного мимокрокодила, но помнится в прошлом году была атака с подписанными китайскими прошивками и многие оказались задеты совершенно случайно (там вроде атака была на гос. сектор). Но в целом, на мой взгляд, самостоятельная сборка из исходников это достаточно надёжный способ уберечь себя от целого ряда проблем.

6.13 , twister_hipster ( ? ), 23:23, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ничего, что все эти китайские проприетарные одноплатники напичканы скамом на железном уровне? Малина так и вообще работает по аналогии с Intel ME.

7.14 , Аноним ( 6 ), 23:33, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты либо доверяешь вендору, либо выбираешь другого вендора. Одно дело дырявая прошивка у Ли Сунь Вчай (которому это не нужно), и совсем другое у Асуса или Циски.

8.15 , twister_hipster ( ? ), 23:45, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что, асус и циска разве стали этичными компаниями, продающими открытые железки... 4.17 , 79 ( ? ), 00:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подскажите на примерах когда официальные репозитории дебиана или центоси распространяли малварь?

5.18 , Аноним ( 6 ), 01:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Невозможно однозначно утверждать, что таких случаев не было. А зеркала ведь вообще регулярно ломают. Кого угодно взломают при необходимости или тупо купив пару людей.