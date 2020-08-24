Выпуск дистрибутива Armbian 20.08

|
|1.3, Дима (??), 22:08, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Похоже годнота, разве нет? Чем в мире больше ОСей под мобильные процессоры, тем лучше.
|
|
|
|2.4, китайский_зонд (?), 22:17, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Годнота, но сомнительная. Если у сообщества есть основания доверять инфраструктуре крупных дистрибутивов debian, centos etc. То доверять инфраструктуре Armbian оснований нету. Использование подобного дистрибутива не безопасно.
|
|
|
|3.5, twister_hipster (?), 22:27, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>у сообщества есть основания доверять инфраструктуре крупных дистрибутивов debian, centos
Типа в дебиан нет закладок? Про второй вообще промолчу.
|
|
|
|4.16, 79 (?), 00:06, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Типа нету закладок которые оставили мимокрокодилы, возможно, даже без ведома разработчиков армбиан.
Безопасность уровня npm, pip и вот этого всего.
|
|3.6, Аноним (6), 22:29, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как можно доверять чему-то, что ты не собрал сам? Конечно нельзя, уже ни раз убеждались в этой истине.
|
|
|
|
|
|5.9, twister_hipster (?), 22:44, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
Какким это "доверенным" компилятором? Тем, что дяденьки в конторах из трёх букв свои бэкдоры запиливают?
|
|
|
|6.10, Michael Shigorin (ok), 22:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
> Какким это "доверенным" компилятором?
Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку.
|
|
|
|7.11, twister_hipster (?), 22:51, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
>>> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
>> Какким это "доверенным" компилятором?
> Если интересно -- значит, берёте эти ключевые слова в разработку.
Мамкин кулцкакир? Арчевод, небось? Через тор сидишь? Икона человека-стола при себе? В Сноудена веруешь? Отлично, солдат!
|
|
|
|8.21, Аноним (21), 04:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, ты явно не в теме Прежде чем батон на человека крошить, сначала пойми, кто ... текст свёрнут, показать
|
|5.12, Аноним (6), 23:09, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> s/собрал/прочитал, понял и собрал доверенным компилятором/ тогда уж.
В исходники малишес код пропихивают только очень заинтересованные, защититься от такого в принципе маловероятно. Но подозрительный код непонятного назначения, особенно обфусцированный или в виде магических значений, вызывает определённые вопросы у любого -- закладочки мамкиных ксакепов очень часто выглядят именно так, куда проще и надёжнее модифицировать бинарники (особенно не подписанные).
С компилятором и драйверами придётся доверять вендору, на каком-то из этапов, чем меньше промежуточных шагов между разработчиками и потребителем, и чем надёжней организована инфраструктура, тем лучше. А также чем меньше пользователей, тем лучше (если только это не пользователи кого надо пользователи или же там всё совсем печально с безопасностью).
Конечно, маловероятно, что серьёзные вещи будут израсходованы на рандомного мимокрокодила, но помнится в прошлом году была атака с подписанными китайскими прошивками и многие оказались задеты совершенно случайно (там вроде атака была на гос. сектор). Но в целом, на мой взгляд, самостоятельная сборка из исходников это достаточно надёжный способ уберечь себя от целого ряда проблем.
|
|
|
|6.13, twister_hipster (?), 23:23, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ничего, что все эти китайские проприетарные одноплатники напичканы скамом на железном уровне?
Малина так и вообще работает по аналогии с Intel ME.
|
|
|
|7.14, Аноним (6), 23:33, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты либо доверяешь вендору, либо выбираешь другого вендора. Одно дело дырявая прошивка у Ли Сунь Вчай (которому это не нужно), и совсем другое у Асуса или Циски.
|
|4.17, 79 (?), 00:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подскажите на примерах когда официальные репозитории дебиана или центоси распространяли малварь?
|
|
|
|5.18, Аноним (6), 01:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Невозможно однозначно утверждать, что таких случаев не было. А зеркала ведь вообще регулярно ломают. Кого угодно взломают при необходимости или тупо купив пару людей.
|
|2.7, Michael Shigorin (ok), 22:37, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Чем в мире больше ОСей под мобильные процессоры, тем лучше.
Нет, конечно. Как и в любой ресурсоёмкой задаче -- где-то есть оптимум, за ним распыление без особой в целом пользы. Хотя когда это нас останавливало ;-)
|
|1.20, Аноним (20), 02:39, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Отличный дистрибутив, для китайских плат одноплатников альтернатив вообще нет
|