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|1.1, Аноним (1), 09:50, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Чувак попробовал @ у чувака получилось. А чего добился ты, аноним, наяривая по своей клаве в комментах?
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|2.5, Аноним (5), 10:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Вот буквально на той неделе сделал сборку для Orange Pi zero при помощи обычного BuildRoot. Загрузка за 1.8 секунды. Если с сетью, то за 4.2 секунды. При этом есть SSH, chrony (синхронизация часов по сети), поддержка i2c+RTC (пришлось подправить дерево устройств), Lighttp, QtCore, QtNerwork, QtSerialport, QtSerialBus, QtWebSocket. Правда с wifi пока не разобрался, отключил временно. Ядро 3,1 Мб, rootfs где-то 16-20 Мб (точно не помню, экспериментировал с разными пакетами).
Так что это доступно каждому анониму :)
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|3.9, Аноним (5), 10:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забыл написать, что нужно сказать UBoot не искать ничего на USB, иначе этот процесс дольше чем все остальное. Сколько грузится UBoot я не засекал, но думаю меньше секунды.
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|6.25, Аноним (5), 10:39, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ядро не с дефолтной конфигурацией. Взял 5.6.17 и оставил самый минимум.
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|7.33, заминированный тапок (ok), 11:04, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да тут вроде бы тоже с минимальной конфигурацией, только ядра тухлые 4.1.x
нежуели в 5.x ветке столько оптимизаций (в сравнении с 4.x)
(ну + несколько доп модулей для в4л и вифи, мб они тормозят)
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|8.38, Аноним (5), 11:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вечером домой приду, выложу в эту ветку мою конфигурацию для BuildRoot Посмот... текст свёрнут, показать
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|6.23, Аноним (5), 10:36, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так эта карта тоже "индастриал", только от другого производителя.
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|8.29, Аноним (5), 10:50, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на второй ссылке есть сравнение карт Посмотри в самом низу, там скорость гора... текст свёрнут, показать
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|3.14, Fracta1L (ok), 10:26, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если с сетью, то за 4.2 секунды
Всего в 1,5 раза быстрее моей Manjaro с KDE
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|2.36, Аноним (36), 11:20, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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попов так или иначе получил свои пять минут славы, а ты аноним, что получил ты ?
слышь, а может ты ему завидуешь ? ведь его будут помнить как минимум до конца твоей жизни, а тебя через 5 минут забудут
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|1.4, ryoken (ok), 10:03, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот интересно, а в случае обнаружения очередных дыр там и тут, насколько долго оно пересобирается и обновляется?
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|2.8, Аноним (5), 10:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что с этим делать в случае обнаружения дыр? Там ведь ничего нет кроме огрызка ядра и 1 приложения. Да и дыр там на пару порядков меньше из-за малого количества кода.
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|3.37, Аноним (37), 11:20, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пересобрать на удаленном хосте образ ram, вшив в него дополнительную фичу (например, прокси и шелл, перепрошить и перезагрузить девайс. И вот тебе точка доступа или ещё одна прокся.
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|1.15, Аноним (19), 10:28, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ориентированный на создание встраиваемых Linux-систем для обособленного запуска определённых приложений, написанных на языке Си. Дистрибутив примечателен тем, что программная начинка оформляется в виде одного статически скомпонованного исполняемого файла, включающего все компоненты
Приложение на C++ тоже ничто не мешает скопмилировать статически.
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|2.43, Аноним (43), 11:42, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в сборке для Raspberry Pi 3. Приоритетной является сборка для Jiffy, в которой сеть работает.
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|1.17, Аноним (-), 10:29, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Monolinux - однофайловый дистрибутив
Напишу однофайловое слово: "ЭТО КРУТО!".
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|1.22, Аноним (20), 10:35, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Новость про еще одного человека осилившего инструкцию. Сейчас о них новости пишут, а скоро и таких не останется.
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|1.31, КО (?), 10:59, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что там собссно есть?
"Monolinux is primarily targeting the C programming language."
А походу ничего.
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|1.35, Аноним (35), 11:10, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Inferno pi грузилась в графику за меньше чем 1 сек.
А так да, зачетно.
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