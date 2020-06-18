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Monolinux - однофайловый дистрибутив, загружающийся на CPU ARMv7 528 MHz за 0.37 секунд

18.06.2020 09:44

Эрик Моквист (Erik Moqvist), автор платформы Simba и инструментария cantools, развивает новый дистрибутив Monolinux, ориентированный на создание встраиваемых Linux-систем для обособленного запуска определённых приложений, написанных на языке Си. Дистрибутив примечателен тем, что программная начинка оформляется в виде одного статически скомпонованного исполняемого файла, включающего все компоненты, необходимые для работы приложения (по сути дистрибутив составляет ядро Linux и ram-диск со статически собранным init-процессом, включающим в себя приложение и необходимые библиотеки). Код распространяется под лицензией MIT.

В окружении предоставляются все подсистемы и системные вызовы ядра Linux, включая доступ к ФС, сетевой стек и драйверы устойств. Для связывания с приложением доступны такие библиотеки, как ml (си-библиотека Monolinux c shell, клиентами DHCP и NTP, Device-mapper и т.п.), async (asynchronous framework), bitstream, curl (HTTP, FTP, ...), detools (delta-патчи), heatshrink (алгоритм сжатия), humanfriendly (вспомогательные инструменты), mbedTLS, xz и zlib. Поддерживается быстрый цикл разработки, позволяющий в течение считанных секунд оценить в работу новой версии после внесения изменений в код.

Варианты Monolinux подготовлены для плат Raspberry Pi 3 и Jiffy. Итоговый размер сборок около 800 КБ. Плата Jiffy оснащена SoC i.MX6UL с CPU ARMv7-A (528 MHz), 1 GB DDR3 ОЗУ и 4 GB eMMC. Время загрузки на плате Jiffy составляет всего 0.37 секунд - от включения до готовности файловой системы Ext4. Из этого время 1 мс уходит на аппаратную инициализацию SoC, 184 мс на выполнение кода ПЗУ, 86 мс на работу загрузчика, 62 мс на запуск ядра Linux и 40 мс на активацию Ext4. Время перезагрузки составляет 0.26 секунд. В случае использования сетевого стека из-за задержек на согласование канала Ethernet и получение параметров сети система становится готова для сетевого взаимодействия через 2.2 секунды.

В системе использовано ядро Linux 4.14.78 в минимальной конфигурации с дополнительными патчами, устраняющими лишние задержки в драйвере MMC (MMC подключается прошивкой платы и в момент запуска драйвера уже активирован) и запускающими инициализацию драйверов MMC и FEC (Ethernet) в параллельном режиме.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
  3. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.6, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: В рамках проекта HermiTux развивается unikernel, бинарно совместимый с Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53180-monolinux
Ключевые слова: monolinux, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Чувак попробовал @ у чувака получилось. А чего добился ты, аноним, наяривая по своей клаве в комментах?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Вот буквально на той неделе сделал сборку для Orange Pi zero при помощи обычного BuildRoot. Загрузка за 1.8 секунды. Если с сетью, то за 4.2 секунды. При этом есть SSH, chrony (синхронизация часов по сети), поддержка i2c+RTC (пришлось подправить дерево устройств), Lighttp, QtCore, QtNerwork, QtSerialport, QtSerialBus, QtWebSocket. Правда с wifi пока не разобрался, отключил временно. Ядро 3,1 Мб, rootfs где-то 16-20 Мб (точно не помню, экспериментировал с разными пакетами).

    Так что это доступно каждому анониму :)

     
     
  • 3.9, Аноним (5), 10:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забыл написать, что нужно сказать UBoot не искать ничего на USB, иначе этот процесс дольше чем все остальное. Сколько грузится UBoot я не засекал, но думаю меньше секунды.
     
  • 3.10, заминированный тапок (ok), 10:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что в качестве ПЗУ?
     
     
  • 4.12, Аноним (5), 10:24, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самое надежно что смог купить в обычном магазине:
    https://www.dns-shop.ru/product/3a9a31bdb4e63332/karta-pamati-transcend-extend

    Вот если сравнить с более дорогой картой и более простыми:
    https://ru.transcend-info.com/Products/Comparison.aspx?CatNo=391&ModNo=574,968

     
     
  • 5.18, заминированный тапок (ok), 10:30, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с обычной SD за 1.8с? сильно
    на nxpimx одно только ядро около ~3.5с
     
     
  • 6.25, Аноним (5), 10:39, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ядро не с дефолтной конфигурацией. Взял 5.6.17 и оставил самый минимум.
     
     
  • 7.33, заминированный тапок (ok), 11:04, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да тут вроде бы тоже с минимальной конфигурацией, только ядра тухлые 4.1.x
    нежуели в 5.x ветке столько оптимизаций (в сравнении с 4.x)

    (ну + несколько доп модулей для в4л и вифи, мб они тормозят)

     
     
  • 8.38, Аноним (5), 11:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вечером домой приду, выложу в эту ветку мою конфигурацию для BuildRoot Посмот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, заминированный тапок (ok), 11:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    благодарю, было бы интересно подозреваю при загрузке ядра здорово помогло бы qu... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.44, Аноним (5), 11:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок Причешу только немного и напишу инструкцию что да как Поздно ночью выложу ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.20, Аноним (20), 10:32, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под пай надо брать "индастриал" https://www.kingston.com/ru/memory-cards/industrial-temperature-microsd-uhs-i не по скорости, а по надежности. И не говорите что это просто маркетинг.
     
     
  • 6.23, Аноним (5), 10:36, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эта карта тоже "индастриал", только от другого производителя.
     
     
  • 7.26, Аноним (20), 10:45, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал только Extended Temp.
     
     
  • 8.29, Аноним (5), 10:50, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на второй ссылке есть сравнение карт Посмотри в самом низу, там скорость гора... текст свёрнут, показать
     
  • 8.30, Аноним (5), 10:52, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще есть важный параметр Запись в терабайтах макс , которого нет у бытовых... текст свёрнут, показать
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:26, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, как ты ты оключил накопление энтропии?
     
     
  • 4.21, Аноним (5), 10:33, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавил haveged, это тоже есть в BuildRoot.
     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 10:26, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если с сетью, то за 4.2 секунды

    Всего в 1,5 раза быстрее моей Manjaro с KDE

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:30, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Orange Pi zero

    А у тебя, дай угадаю, i9 и SSD?

     
  • 4.32, Аноним (32), 11:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всего в 1,5 раза быстрее моей Manjaro с KDE

    На Orange zero?

     
  • 2.11, Аноним (-), 10:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего добился ты, аноним, провоцируя толлинг в комментах?
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:09, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заработал за прошлый год 150к $.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На комментах?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эмбедка же по сути , там и грузится нечему.)
     
     
  • 2.27, заминированный тапок (ok), 10:45, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это если эмбедка на микроконтроллерах
    а здесь же полноценная ОСь
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:59, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Идеи Попова вечны!
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:20, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попов так или иначе получил свои пять минут славы, а ты аноним, что получил ты ?
    слышь, а может ты ему завидуешь ? ведь его будут помнить как минимум до конца твоей жизни, а тебя через 5 минут забудут
     

  • 1.4, ryoken (ok), 10:03, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот интересно, а в случае обнаружения очередных дыр там и тут, насколько долго оно пересобирается и обновляется?
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 10:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что с этим делать в случае обнаружения дыр? Там ведь ничего нет кроме огрызка ядра и 1 приложения. Да и дыр там на пару порядков меньше из-за малого количества кода.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:20, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересобрать на удаленном хосте образ ram, вшив в него дополнительную фичу (например, прокси и шелл, перепрошить и перезагрузить девайс. И вот тебе точка доступа или ещё одна прокся.
     
     
  • 4.39, Аноним (37), 11:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрывающую скобку забыл.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:10, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер ещё вкомпилить, самопальный палемунОС
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:13, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86
    Чота как-то фу... Спасибо, я не голоден.
     

  • 1.15, Аноним (19), 10:28, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ориентированный на создание встраиваемых Linux-систем для обособленного запуска определённых приложений, написанных на языке Си. Дистрибутив примечателен тем, что программная начинка оформляется в виде одного статически скомпонованного исполняемого файла, включающего все компоненты

    Приложение на C++ тоже ничто не мешает скопмилировать статически.

     
  • 1.16, Ann None (?), 10:28, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Networking does not yet work.

    Пилите, Шура, пилите.

     
     
  • 2.28, Аноним (20), 10:48, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хеллоу ворда хватит всем.
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:42, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в сборке для Raspberry Pi 3. Приоритетной является сборка для Jiffy, в которой сеть работает.
     
     
  • 3.45, Ann None (?), 11:48, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и приоритетной. Только rPi3 купить поиграться можно, а jiffy...
     

  • 1.17, Аноним (-), 10:29, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Monolinux - однофайловый дистрибутив

    Напишу однофайловое слово: "ЭТО КРУТО!".

     
     
  • 2.42, Аноним (36), 11:33, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишуоднофайловоеслово:"ЭТОКРУТО!".
    во так надо
     

  • 1.22, Аноним (20), 10:35, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Новость про еще одного человека осилившего инструкцию. Сейчас о них новости пишут, а скоро и таких не останется.
     
  • 1.24, Адекват (ok), 10:38, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без Systemd ?  как это ?? срочно запретить !!
     
  • 1.31, КО (?), 10:59, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что там собссно есть?
    "Monolinux is primarily targeting the C programming language."
    А походу ничего.
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:10, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Inferno pi грузилась в графику за меньше чем 1 сек.
    А так да, зачетно.
     
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