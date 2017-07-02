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Выпуск MirageOS 3.6, платформы для запуска приложений поверх гипервизора

21.10.2019 12:19

Состоялся релиз проекта MirageOS 3.6, позволяющего формировать операционные системы одного приложения, в которых приложение поставляется как самодостаточный "unikernel", способный выполняться без применения операционных систем, отдельного ядра ОС и каких-либо прослоек. Для разработки приложений применяется язык OCaml. Код проекта распространяется под свободной лицензией ISC.

Вся низкоуровневая функциональность, свойственная операционной системе, реализована в форме библиотеки, прикрепляемой к приложению. Приложение может быть разработано в любой ОС, после чего компилируется в специализированное ядро (концепция unikernel), которое может запускаться напрямую поверх гипервизоров Xen, KVM, BHyve и VMM (OpenBSD), поверх мобильных платформ, в форме процесса в POSIX-совместимом окружении или в облачных окружениях Amazon Elastic Compute Cloud и Google Compute Engine.

Сгенерированное окружение не содержит ничего лишнего и взаимодействует непосредственно с гипервизором без драйверов и системных прослоек, что позволяет добиться существенного снижения накладных расходов и повышения безопасности. Работа с MirageOS сводится к трём стадиям: подготовка конфигурации с определением используемых в окружении OPAM-пакетов, сборка окружения и запуск окружения. Runtime для обеспечения работы поверх Xen основан на урезанном ядре Mini-OS, а для других гипервизоров и систем на базе ядра Solo5.

Несмотря на то, что приложения и библиотеки формируются на высокоуровневом языке OCaml, итоговые окружения демонстрируют достаточно неплохую производительность и минимальный размер (например, DNS-сервер занимает всего 200 Кб). Упрощается и сопровождение окружений, так как при необходимости обновления программы или изменения конфигурации, достаточно создать и запустить новое окружение. Поддерживается несколько десятков библиотек на языке OCaml для выполнения сетевых операций (DNS, SSH, OpenFlow, HTTP, XMPP и т.п.), работы с хранилищами и обеспечения параллельной обработки данных.

Основные изменения в новом выпуске связаны с обеспечением поддержки новых возможностей, предложенных в инструментарии Solo5 0.6.0 (sandbox-окружение для выполения unikernel):

  • Добавлена возможность запуска unikernel MirageOS в изолированном окружении spt ("sandboxed process tender"), предоставляемом инструментарием Solo5. При использовании бэкенда spt ядра MirageOS запускаются в пользовательских процессах Linux, к которым применяется минимальная изоляция на основе seccomp-BPF;
  • Реализована поддержка манифеста приложений от проекта Solo5, позволяющего определить несколько прикрепляемых к unikernel сетевых адаптера и устройств хранения при изоляции на базе бэкендов hvt, spt и muen (использование для бэкендов genode и virtio пока ограничено одним устройством);
  • Усилена защита бэкендов на базе Solo5 (hvt, spt), например, обеспечена сборка в режиме SSP (Stack Smashing Protection).


  1. Главная ссылка к новости (https://mirage.io/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  3. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Docker поглотил Unikernel, технологию выполнения приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mirageos
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 21/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.2, Anonimus (??), 12:38, 21/10/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.3, abi (?), 13:04, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> которое может запускаться напрямую поверх гипервизоров ... BHyve ...

    Ого, это что-же получается, я могу из уютной FreeBSD легковесного пингвина тискать? Точно надо будет попробовать :))

     
     
  • 2.4, Голубой гигант (?), 13:15, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > пингвина тискать

    Как это называется?

     
     
  • 3.7, zzz (??), 13:33, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оптимизация расходов. Нет под фрюхой нативного drbd, тащить раскривушку в инфраструктуру не хочется - запустил drbd в виртуалочке, и дело в шляпе.

    А так - проект интересный, но в свете написания на OCaml использование выглядит рулеткой. Программистов толком нет, завтра проект надоест разрабам - и давай, до свидания, никто его уже не подхватит.

     
  • 2.5, Аноним (5), 13:19, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. В MirageOS нет линуксового ядра даже близко.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:31, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вы чуть не сломали мой моск! Думаю, что пойму, о чем тут речь, где-то к 10-11му перечитыванию данного текста..
     
     
  • 2.8, anonymous (??), 13:51, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы чуть не сломали мой моск! Думаю, что пойму, о чем тут речь, где-то к 10-11му классу

    поправил :)

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:01, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где картинки? переделайте новость пока мало кто посмотрел. с картинками понятнее
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 14:21, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут могут быть дети: им нельзя смотреть такие картинки.
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:47, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная вещь. Я уже давно использую фаерволл на OCalm. А вы и дальше юзайте свои iptables из 80-х
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:11, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи!
     
  • 2.13, Анонишка (?), 16:23, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Денис Попов?
     

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