Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости

2.10 , Анонимс ( ? ), 09:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За всë время использования ни разу не было перечисленных проблем.

Про WiFi ничего сказать не могу не пользовался на серверах.

А почему ребут лучше не делать?

3.14 , Аноним ( 25 ), 09:23, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервера - это такое. Мне интересен десктоп/лэптоп.

Ребут почему-то именно во фрибзде оставляет обородование в странном состоянии - пц-спикер пищит почти минуту, иногда USB-контроллер, насыпав ошибок, вешает ядро. Где-то память не очищается при ребуте, нужно выключение. По потере данных из-за выключения на UFS - наблюдал с фрибзды 8 до 11. Потерял около 10 серверов(физ и вирт), и один десктоп. В 13-й бзде этого ещё не наблюдал, но всё равно очкую. То есть основная проблема платформы - отсутствие юзербазы. Тех людей, которые фрибзду будут обкатывать на своих ноутбуках.

4.16 , Аноним ( 16 ), 09:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – очкуй дальше. и ни в коем случае не пробуй zfs. и продолжай рассказывать басни про ufs. чем меньше вас, тем больше нас.

5.22 , Аноним ( 25 ), 10:33, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и ни в коем случае не пробуй zfs Ну вот благодоря нашим нагрузкам в zfs были исправлены проблемы с read-range locks. Молодец, попал пальцем в небо. И кстати скоро ZoL будет и во фрибзде, вот только зачем она мне на ноуте? Хотя есть вариант - если ufs продолжит падать, то от безальтернативщины придётся на zfs переходить.

6.31 , Аноним ( 31 ), 11:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Мужик, я не пойму - ты охотник или [cencored] (гей)?" (с) анекдот Если у меня что-то стабильно рассыпается в руках, и я точно знаю, что мои руки не виноваты - я просто этим не пользуюсь. Не мучай себя, сиди на Linux.

4.17 , Аноним ( 31 ), 09:56, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потерять 10 серверов - это уже однозначно диагноз пользователя, а не ОС. Тебя гнать надо от любой техники. 5.21 , Аноним ( 25 ), 10:29, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему тогда на других осях файловые системы работают в отличии от UFS? В этом тоже пользователь виноват? Где-то мы уже такое слышали.

6.29 , Аноним ( 31 ), 11:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что компьютеры у нас теперь осваивают раньше, чем учатся читать. А иногда - и раньше, чем думать.

А те, кто читать и осмысливать прочитанное умеют, знают про то, что такое background fsck, как оно работает, и когда оно нужно, а когда - нет.

4.23 , Сергей ( ?? ), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прикольно однако, особенно про потерю на вирт. машине... Я на слабых машинках и вм именно ufs с журналом и юзаю и все хоккей, может я руки не мою и еще чего не делаю...

5.26 , Аноним ( 25 ), 10:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на виртуалках, и на физиках. При остановке машины или выключении питания.

По виртуалкам - так вообще, линуксовому хосту - ничего, а фрибздешную машину даже fsck не исправит. То есть метаданные провтыкались вообще полностью. По физикам - то же, будем смотреть как 13-я себя поведёт.

5.27 , Аноним ( 27 ), 10:53, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня именно уфс рассыпалась и именно на железе, в дефолтной конфигурации, но фанатики мне не верят. Дело было пару лет назад. Те же самые фанатики пугают проблемами с ext4, когда реальные проблемы бывают только у xfs.

5.32 , Аноним ( 31 ), 11:31, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да эти сказочники с историями про разваливающуюся UFS в каждом треде про bsd обязательно отмечаются. Традиция у них такая. Унылая и беспощадная.

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не гони. Фрибсд у меня на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004.

3.24 , Аноним ( 25 ), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да я и не отрицаю что у тебя

> на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004. Просто говорю что система слегка трухлявая и нестабильная, с плохой поддержкой железа. Пользователей недостаточно, а разрабы только и успевают в догоняйку за линксом бегать, перетаскивая оттуда всё что можно, и не всегда удачно. Тот же войфай например.

Так что фрибзда - это не более чем запасной аэродром и система выходного дня.

4.28 , tim2k ( ok ), 11:00, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На реддите в r/freebsd еженедельно народ валит с линей на фряху, по 2-3 поста в неделю пишут о миграции, ибо системд нахер нормальным людям не вперся, как и остальное дерьмо линуксовое.

3.30 , Fracta1L ( ok ), 11:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такое надо психиатру рассказывать, а не в интернете

