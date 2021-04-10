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Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости

10.04.2021 08:17

Разработчики FreeBSD приняли решение в новой ветке FreeBSD 13, релиз которой ожидается 13 апреля, присвоить порту для архитектуры ARM64 (AArch64) статус первичной платформы (Tier 1). Ранее подобный уровень поддержки предоставлялся для 64-разрядных систем x86 (до последнего времени первичной была и архитектура i386, но в январе она была переведена на второй уровень поддержки).

Первый уровень поддержки подразумевает формирование установочных сборок, бинарных обновлений и готовых пакетов, а также предоставление гарантий решения специфичных проблем и сохранения неизменности ABI для пользовательского окружения и ядра (за исключением некоторых подсистем). Первый уровень подпадает под поддержку командами, отвечающими за устранение уязвимостей, подготовку релизов и поддержание портов.

Дополнительно можно отметить устранение трёх уязвимостей во FreeBSD:

  • CVE-2021-29626 - непривилегированный локальный процесс может прочитать содержимое памяти ядра или других процессов через манипуляцию с маппингом страниц памяти. Уязвимость вызвана ошибкой в подсистеме виртуальной памяти, обеспечивающей совместное использование памяти между процессами, которая приводила к продолжению привязки памяти к процессу после освобождения связанной страницы памяти.
  • CVE-2021-29627 - непривилегированный локальный пользователь может повысить свои привилегии в системе или прочитать содержимое памяти ядра. Проблема вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в реализации механизма accept filter.
  • CVE-2020-25584 - возможность обхода механизма изоляции Jail. Пользователь внутри изолированного окружения, имеющий право монтирования разделов (allow.mount), может добиться изменения корневого каталога на позицию вне иерархии Jail и получить полный доступ на чтение и запись всех системных файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0
  4. OpenNews: Во FreeBSD 13 чуть не оказалась халтурная реализация WireGuard с нарушением лицензии и уязвимостями
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2020 года
  6. OpenNews: Проект FreeBSD анонсировал переход на Git в ближайшие дни
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54938-freebsd
Ключевые слова: freebsd, arm64
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:25, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А кто знает какое железо они используют для отладки AArch64? Явно ведь не сотовые телефоны...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pinebook, Raspberry PI и может еще чего найдешь.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 08:44, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Raspberry PI

    Они уже на 64 перешли? Хех, вот это я выпал из темы :)

     
     
  • 4.12, пох. (?), 09:09, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    уже?! Скажи чтоб тебя обратно заморозили. Тут - п-ц, не выходи из морозильника.

     
  • 4.19, Аноним (19), 10:01, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неофициальная (на данный момент) 64-битная сборка Raspberry Pi OS есть на их зеркале. А так по умолчанию - 32-битная, с LPAE.
     
  • 2.3, валяйте (?), 08:44, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спонсоры обычно дают им поюзать серверные или серверноподобные армы.
     
     
  • 3.13, пох. (?), 09:17, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спонсоры им обычно ничего не дают - даже денег.

    А богатому жьiду - хри...простите, юзеропродавцу - arm нахрен не впился. Он просто так их спонсирует, во искупление неискупаемых грехов, проклятыми деньгами фейсбука. (так что я был не совсем прав, говоря что миллиардеры не хотят участвовать в фрисофте. Целый один хочет и уже подал миллион (!) на бедность. Правда, его потратили на sjw и инклюзивность, так что он с тех пор подает мелкими кусками)

    Если ты не понимаешь что такое "sponsored by ..." в комитах, разжевываю: это не "спонсор freebsd" (за исключением by foundation). Это чаще всего - чувак на работе, делая работу, САМ исправил за разработчиков баг в их системе или дописал новый кусок, без которого ничего не работает. На деньги своего работодателя, за которые и был нанят.

     
     
  • 4.18, Annnnonnnyyymous (?), 09:58, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бухаешь?
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:45, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.freebsd.org/arm64
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:46, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дотнет для freebsd есть?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:41, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде моно есть.
     

  • 1.7, Аноним (25), 08:50, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    А вообще фрибзда - система входного дня. Как всегда, отстает от линукса во всем. И это даже не смотря на неплохо работающий линуксатор, тянущий даже хромоногие браузеры и на вполне нормальную(с 13-й версии) работу линуксовых видеодров.
    Все так же остается риск потерять все данные из-за очередного взбрыка UFS, когда даже fsck говорит что "его полномочия - всё".
    Всё так же команду reboot лучше не делать вообще никогда.
    Всё так же войфай при засыпании/просыпании больше не работает. Попытка выгрузить модуль даёт:
    # kldunload -f iwm7260fw.ko
    kldunload: can't unload file: Device busy
     
     
  • 2.10, Анонимс (?), 09:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За всë время использования ни разу не было перечисленных проблем.
    Про WiFi ничего сказать не могу не пользовался на серверах.
    А почему ребут лучше не делать?
     
     
  • 3.14, Аноним (25), 09:23, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервера - это такое. Мне интересен десктоп/лэптоп.
    Ребут почему-то именно во фрибзде оставляет обородование в странном состоянии - пц-спикер пищит почти минуту, иногда USB-контроллер, насыпав ошибок, вешает ядро. Где-то память не очищается при ребуте, нужно выключение.

    По потере данных из-за выключения на UFS - наблюдал с фрибзды 8 до 11. Потерял около 10 серверов(физ и вирт), и один десктоп. В 13-й бзде этого ещё не наблюдал, но всё равно очкую.

    То есть основная проблема платформы - отсутствие юзербазы. Тех людей, которые фрибзду будут обкатывать на своих ноутбуках.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 09:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очкуй дальше. и ни в коем случае не пробуй zfs. и продолжай рассказывать басни про ufs. чем меньше вас, тем больше нас.
     
     
  • 5.22, Аноним (25), 10:33, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и ни в коем случае не пробуй zfs

    Ну вот благодоря нашим нагрузкам в zfs были исправлены проблемы с read-range locks. Молодец, попал пальцем в небо. И кстати скоро ZoL будет и во фрибзде, вот только зачем она мне на ноуте? Хотя есть вариант - если ufs продолжит падать, то от безальтернативщины придётся на zfs переходить.

     
     
  • 6.31, Аноним (31), 11:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мужик, я не пойму - ты охотник или [cencored] (гей)?" (с) анекдот

    Если у меня что-то стабильно рассыпается в руках, и я точно знаю, что мои руки не виноваты - я просто этим не пользуюсь. Не мучай себя, сиди на Linux.

     
  • 4.17, Аноним (31), 09:56, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потерять 10 серверов - это уже однозначно диагноз пользователя, а не ОС. Тебя гнать надо от любой техники.

     
     
  • 5.21, Аноним (25), 10:29, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему тогда на других осях файловые системы работают в отличии от UFS? В этом тоже пользователь виноват? Где-то мы уже такое слышали.
     
     
  • 6.29, Аноним (31), 11:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что компьютеры у нас теперь осваивают раньше, чем учатся читать. А иногда - и раньше, чем думать.
    А те, кто читать и осмысливать прочитанное умеют, знают про то, что такое background fsck, как оно работает, и когда оно нужно, а когда - нет.
     
  • 4.23, Сергей (??), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно однако, особенно про потерю на вирт. машине... Я на слабых машинках и вм именно ufs с журналом и юзаю и все хоккей, может я руки не мою и еще чего не делаю...
     
     
  • 5.26, Аноним (25), 10:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на виртуалках, и на физиках. При остановке машины или выключении питания.
    По виртуалкам - так вообще, линуксовому хосту - ничего, а фрибздешную машину даже fsck не исправит. То есть метаданные провтыкались вообще полностью. По физикам - то же, будем смотреть как 13-я себя поведёт.
     
  • 5.27, Аноним (27), 10:53, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня именно уфс рассыпалась и именно на железе, в дефолтной конфигурации, но фанатики мне не верят. Дело было пару лет назад. Те же самые фанатики пугают проблемами с ext4, когда реальные проблемы бывают только у xfs.
     
  • 5.32, Аноним (31), 11:31, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да эти сказочники с историями про разваливающуюся UFS в каждом треде про bsd обязательно отмечаются. Традиция у них такая. Унылая и беспощадная.
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гони. Фрибсд у меня на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004.
     
     
  • 3.24, Аноним (25), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да я и не отрицаю что у тебя
    > на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004.

    Просто говорю что система слегка трухлявая и нестабильная, с плохой поддержкой железа. Пользователей недостаточно, а разрабы только и успевают в догоняйку за линксом бегать, перетаскивая оттуда всё что можно, и не всегда удачно. Тот же войфай например.
    Так что фрибзда - это не более чем запасной аэродром и система выходного дня.

     
     
  • 4.28, tim2k (ok), 11:00, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На реддите в r/freebsd еженедельно народ валит с линей на фряху, по 2-3 поста в неделю пишут о миграции, ибо системд нахер нормальным людям не вперся, как и остальное дерьмо линуксовое.
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 11:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое надо психиатру рассказывать, а не в интернете
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 08:57, 10/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:42, 10/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

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