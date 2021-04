Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Pinebook, Raspberry PI и может еще чего найдешь.

3.4, A.Stahl (ok), 08:44, 10/04/2021
>Raspberry PI
Они уже на 64 перешли? Хех, вот это я выпал из темы :)

4.12, пох. (?), 09:09, 10/04/2021
уже?! Скажи чтоб тебя обратно заморозили. Тут - п-ц, не выходи из морозильника.

4.19, Аноним (19), 10:01, 10/04/2021
Неофициальная (на данный момент) 64-битная сборка Raspberry Pi OS есть на их зеркале. А так по умолчанию - 32-битная, с LPAE.

2.3, валяйте (?), 08:44, 10/04/2021
Спонсоры обычно дают им поюзать серверные или серверноподобные армы.

3.13, пох. (?), 09:17, 10/04/2021
Спонсоры им обычно ничего не дают - даже денег. А богатому жьiду - хри...простите, юзеропродавцу - arm нахрен не впился. Он просто так их спонсирует, во искупление неискупаемых грехов, проклятыми деньгами фейсбука. (так что я был не совсем прав, говоря что миллиардеры не хотят участвовать в фрисофте. Целый один хочет и уже подал миллион (!) на бедность. Правда, его потратили на sjw и инклюзивность, так что он с тех пор подает мелкими кусками) Если ты не понимаешь что такое "sponsored by ..." в комитах, разжевываю: это не "спонсор freebsd" (за исключением by foundation). Это чаще всего - чувак на работе, делая работу, САМ исправил за разработчиков баг в их системе или дописал новый кусок, без которого ничего не работает. На деньги своего работодателя, за которые и был нанят.

4.18, Annnnonnnyyymous (?), 09:58, 10/04/2021
Бухаешь?

2.5, Аноним (5), 08:45, 10/04/2021
https://wiki.freebsd.org/arm64