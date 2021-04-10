Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости

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|1.1, A.Stahl (ok), 08:25, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А кто знает какое железо они используют для отладки AArch64? Явно ведь не сотовые телефоны...
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|3.4, A.Stahl (ok), 08:44, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Raspberry PI
Они уже на 64 перешли? Хех, вот это я выпал из темы :)
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|4.12, пох. (?), 09:09, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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уже?! Скажи чтоб тебя обратно заморозили. Тут - п-ц, не выходи из морозильника.
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|4.19, Аноним (19), 10:01, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неофициальная (на данный момент) 64-битная сборка Raspberry Pi OS есть на их зеркале. А так по умолчанию - 32-битная, с LPAE.
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|2.3, валяйте (?), 08:44, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спонсоры обычно дают им поюзать серверные или серверноподобные армы.
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|3.13, пох. (?), 09:17, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спонсоры им обычно ничего не дают - даже денег.
А богатому жьiду - хри...простите, юзеропродавцу - arm нахрен не впился. Он просто так их спонсирует, во искупление неискупаемых грехов, проклятыми деньгами фейсбука. (так что я был не совсем прав, говоря что миллиардеры не хотят участвовать в фрисофте. Целый один хочет и уже подал миллион (!) на бедность. Правда, его потратили на sjw и инклюзивность, так что он с тех пор подает мелкими кусками)
Если ты не понимаешь что такое "sponsored by ..." в комитах, разжевываю: это не "спонсор freebsd" (за исключением by foundation). Это чаще всего - чувак на работе, делая работу, САМ исправил за разработчиков баг в их системе или дописал новый кусок, без которого ничего не работает. На деньги своего работодателя, за которые и был нанят.
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|1.7, Аноним (25), 08:50, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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А вообще фрибзда - система входного дня. Как всегда, отстает от линукса во всем. И это даже не смотря на неплохо работающий линуксатор, тянущий даже хромоногие браузеры и на вполне нормальную(с 13-й версии) работу линуксовых видеодров.
Все так же остается риск потерять все данные из-за очередного взбрыка UFS, когда даже fsck говорит что "его полномочия - всё".
Всё так же команду reboot лучше не делать вообще никогда.
Всё так же войфай при засыпании/просыпании больше не работает. Попытка выгрузить модуль даёт:
# kldunload -f iwm7260fw.ko
kldunload: can't unload file: Device busy
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|2.10, Анонимс (?), 09:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За всë время использования ни разу не было перечисленных проблем.
Про WiFi ничего сказать не могу не пользовался на серверах.
А почему ребут лучше не делать?
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|3.14, Аноним (25), 09:23, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервера - это такое. Мне интересен десктоп/лэптоп.
Ребут почему-то именно во фрибзде оставляет обородование в странном состоянии - пц-спикер пищит почти минуту, иногда USB-контроллер, насыпав ошибок, вешает ядро. Где-то память не очищается при ребуте, нужно выключение.
По потере данных из-за выключения на UFS - наблюдал с фрибзды 8 до 11. Потерял около 10 серверов(физ и вирт), и один десктоп. В 13-й бзде этого ещё не наблюдал, но всё равно очкую.
То есть основная проблема платформы - отсутствие юзербазы. Тех людей, которые фрибзду будут обкатывать на своих ноутбуках.
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|4.16, Аноним (16), 09:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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очкуй дальше. и ни в коем случае не пробуй zfs. и продолжай рассказывать басни про ufs. чем меньше вас, тем больше нас.
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|5.22, Аноним (25), 10:33, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и ни в коем случае не пробуй zfs
Ну вот благодоря нашим нагрузкам в zfs были исправлены проблемы с read-range locks. Молодец, попал пальцем в небо. И кстати скоро ZoL будет и во фрибзде, вот только зачем она мне на ноуте? Хотя есть вариант - если ufs продолжит падать, то от безальтернативщины придётся на zfs переходить.
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|6.31, Аноним (31), 11:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Мужик, я не пойму - ты охотник или [cencored] (гей)?" (с) анекдот
Если у меня что-то стабильно рассыпается в руках, и я точно знаю, что мои руки не виноваты - я просто этим не пользуюсь. Не мучай себя, сиди на Linux.
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|4.17, Аноним (31), 09:56, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потерять 10 серверов - это уже однозначно диагноз пользователя, а не ОС. Тебя гнать надо от любой техники.
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|5.21, Аноним (25), 10:29, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему тогда на других осях файловые системы работают в отличии от UFS? В этом тоже пользователь виноват? Где-то мы уже такое слышали.
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|6.29, Аноним (31), 11:15, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что компьютеры у нас теперь осваивают раньше, чем учатся читать. А иногда - и раньше, чем думать.
А те, кто читать и осмысливать прочитанное умеют, знают про то, что такое background fsck, как оно работает, и когда оно нужно, а когда - нет.
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|4.23, Сергей (??), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольно однако, особенно про потерю на вирт. машине... Я на слабых машинках и вм именно ufs с журналом и юзаю и все хоккей, может я руки не мою и еще чего не делаю...
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|5.26, Аноним (25), 10:48, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на виртуалках, и на физиках. При остановке машины или выключении питания.
По виртуалкам - так вообще, линуксовому хосту - ничего, а фрибздешную машину даже fsck не исправит. То есть метаданные провтыкались вообще полностью. По физикам - то же, будем смотреть как 13-я себя поведёт.
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|5.27, Аноним (27), 10:53, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня именно уфс рассыпалась и именно на железе, в дефолтной конфигурации, но фанатики мне не верят. Дело было пару лет назад. Те же самые фанатики пугают проблемами с ext4, когда реальные проблемы бывают только у xfs.
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|5.32, Аноним (31), 11:31, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да эти сказочники с историями про разваливающуюся UFS в каждом треде про bsd обязательно отмечаются. Традиция у них такая. Унылая и беспощадная.
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|2.20, Аноним (20), 10:02, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не гони. Фрибсд у меня на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004.
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|3.24, Аноним (25), 10:40, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я и не отрицаю что у тебя
> на ноутах с 2006 года, а на серверах с 2004.
Просто говорю что система слегка трухлявая и нестабильная, с плохой поддержкой железа. Пользователей недостаточно, а разрабы только и успевают в догоняйку за линксом бегать, перетаскивая оттуда всё что можно, и не всегда удачно. Тот же войфай например.
Так что фрибзда - это не более чем запасной аэродром и система выходного дня.
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|4.28, tim2k (ok), 11:00, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На реддите в r/freebsd еженедельно народ валит с линей на фряху, по 2-3 поста в неделю пишут о миграции, ибо системд нахер нормальным людям не вперся, как и остальное дерьмо линуксовое.
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