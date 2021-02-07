Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0

|
|1.1, Аноним (1), 10:00, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В прошлый раз когда я хотел взять фряху в качестве десктопа, меня очень разочаровала невозможность полноценно использовать имеющиеся данные на разделах с lvm-ext4. С ntfs разделами и ntfs3g в линуксе меньше проблем было, хотя бы данные были полностью доступны (даже если ntfs3g ускоренно деградировала разделы).
|
|
|
|
|
|
|
|4.29, fske (?), 11:24, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как мило - фряшники только про дырень думают. Хотя...неудивительно.
|
|2.5, Сергей (??), 10:14, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
FreeBSD считаю исключительно серверной платформой гибкой в настройках. Десктоп из неё получится только с паяльником и напильником в руках. Linux то да. Ближе к телу юзверя :)
|
|
|
|3.6, Туретта Хуюндберг (?), 10:23, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> считаю исключительно серверной платформой
Ваше экспертное мнение исключительно важно для нас.
Держите нас в курсе!
|
|2.7, Alex (??), 10:31, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Фряхя себя никогда не позиционировала как десктопная ОС. Это скорее возможность, чем обещанная функциональность.
Это серверная ОС и десктопом вряд-ли она станет в ближайшее лет 10,если не появится раньше компания которая будет финансировать и развивать поддержку десктопа.
Компания, потому что энтузиастам это неподсилу, ресурса надо очень много.
Программы уже стали очень сложными, чтобы их могли тянуть бородатые гики за пиво, дальше из-за наращивания абстракций отдаляющих от сути работы компьютера, разбираться во всем будет крайне сложно так как в каждом мире кода все будет описываться абстракциями и терминами которые отличаются друг от друга. Возможно это и будет закат Community версий программ, все будет принадлежать монстрам типа гугл, майкрософт. Код будет открыт, лицензия сохранится, только толку от этого если вся документация по используемым подходам и описанию абстракций будет закрыта. Компания откажется поддерживать какой то wget в который внедрили функции ИИ и отправки данных сразу в чайник и прочее и издохнет он, а без этих функций он уже будет никому не нужен. В итоге все будут топить за проприетарныц ms-wget и платить за него, так как он сразу в чайник загружает через кучу серверов постобработки данные о любимых котиках...
И все это случится из-за таких людей как ты, которые хотят функционал в северной ОС который в северной ОС не нужен, но когда вы будете готовы за это платить, то все появится сразу, потому что ОС бесплатны пока ещё для пользователей, но не для их разработчиков, которые сейчас тянут все это веря в светлое будущее коммунизма который задушит капитализм 20-50 летними стратегиями захвата...
|
|2.20, СеменСеменыч777 (?), 11:03, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
имел FreeBSD на ноутбуке начиная с 10 версии.
никаких lvm, ext4 и ntfs там разумеется не было, потому что незачем.
|
|
|
|
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 11:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очередное ненужно? Сколько уж расплодилось этих обёрток на расте...
|
|1.4, КО (?), 10:11, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
"принят код с реализацией драйвера и инструментария VPN WireGuard."
Ну вот и всё, зонды на месте.
|
|1.9, Дихлофос (?), 10:41, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
FreeBSD - лучшая Unix-подобная ОС и даже для Десктопа! А если у вас ребята не хватает силенок настроить эту ОС - так нужно работать под GOA-Trance или что-то подобное в темпе 200 ударных в минуту
|
|
|
|2.13, Аноним (1), 10:50, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в темпе 200 ударных
Зачем слушать такую медленную музыку? Это как-то помогает медитировать над кодом? Надо хотя бы 400, я уже давно меньше 300 слушать не могу.
|
|
|
|
|
|4.17, Аноним (1), 10:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дя, мне не нравится слишком быстро. Хочется не только скорости, но и музыкальности.
|
|
|
|5.19, ыы (?), 11:01, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Музыкальность начинается с 600-800...на огибающей...
|
|2.27, kissmyass (?), 11:19, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в чем смысл BSD для тех кто под линухой?
что я такое получаю переходя с линя на бсд?
|
|1.24, Аноним (24), 11:09, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как FreeBSD живется в качестве члена AD в MS-среде?
У меня из 70 серверных машин - 30 с виндой, остальное дебиан (все в домене через самбу). Лес доменов из 4 шт.
Проблем особо никаких, SSO на веб работает, доступы админам и sudo через группы в ад - ок.
Есть опыт с openbsd но в этой среде не прижилась, в процессы администрирования не заходит - pam нет.
Как в этом смысле FreeBSD?
|
|
|
|
|
|3.28, Нанобот (ok), 11:24, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уровень коментария "эксперт опеннета": честно сказать "я не знаю" оно не может, вместо этого раздаёт бесполезные указания. Промолчать почему-то оно тоже не может
|
|1.31, Аноним (32), 11:30, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Из libc удалена небезопасная функция gets ... и проведена корректировка портов, ещё использующих данную функцию.
"ещё использующих данную функцию"?! Покажите, кто её использовал в здравом уме?!
|
|1.33, Аноним (33), 11:36, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ну вот.
бсдшники потешались, что у линуксойдов i386 выпиливают, а у самих то...
|
|1.34, abi (?), 11:40, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличная ОС, но переходить будет страшновато из-за нового ZFS.
|