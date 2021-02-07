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Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0

07.02.2021 09:48

Подготовлен первый бета-выпуск FreeBSD 13.0. Выпуск FreeBSD 13.0-BETA1 доступен для архитектур amd64, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Сборки для i386 и 32-разрядных плат ARM не сформированы.

Примечания к выпуску со списком изменений пока ограничиваются пустым шаблоном, но из изменений, ранее намеченных для включения во FreeBSD 13.0, можно отметить:

  • Осуществлён переход на унифицированную c Linux реализацию файловой системы ZFS от проекта OpenZFS. Среди возможностей, которые стали доступны во FreeBSD после перехода на OpenZFS: расширенная система квот, шифрование наборов данных, раздельный выбор классов распределения блоков (allocation classes), использование векторных процессорных инструкций для ускорения реализация RAIDZ и вычисления контрольных сумм, поддержка алгоритма сжатия ZSTD, режим multihost (MMP, Multi Modifier Protection), улучшенный инструментарий командной строки, исправление многих ошибок, связанных с состоянием гонки и блокировками.
  • В ядро и пользовательское окружение принят код с реализацией драйвера и инструментария VPN WireGuard.
  • Добавлена возможность сборки базовой системы FreeBSD в окружениях на основе других операционных систем. Необходимость сборки в других операционных системах обусловлена желанием задействовать для тестирования FreeBSD инструментарии непрерывной интеграции, завязанные на Linux или macOS.
  • Предложен новый стек MMC/SD, основанный на фреймворке CAM и позволяющий подключать устройства с интерфейсом SDIO (Secure Digital I/O). Например, SDIO используется во WiFi и Bluetooth модулях для многих плат, таких как Raspberry Pi 3. Новый стек также позволяет использовать интерфейс CAM для отправки SD-команд из приложений в пространстве пользователя, что даёт возможность создавать драйверы устройств, работающие на уровне пользователя.
  • Добавлена поддержка новых плат на базе 64-разрядных CPU ARMv8, включая SoC Broadcom BCM5871X и NXP LS1046A.
  • Проведена большая работа по улучшению поддержки систем NUMA (Non-Uniform Memory Access).
  • Обновлены графические драйверы и компоненты графического стека. Решены проблемы с работой окружений на базе протокола Wayland.
  • Улучшена работа прослойки для совместимости с Linux. Файлы DTS (Device Tree Sources) синхронизированы с ядром Linux 5.8.
  • Добавлена реализация TLS (kTLS), работающая на уровне ядра FreeBSD, которая позволяет добиться существенного увеличения производительности шифрования для TCP-сокетов.
  • Добавлена поддержка NFSv4.2 (RFC-7862) и реализована возможность работы NFS поверх шифрованного канала связи на базе TLS 1.3, вместо использования Kerberos (режим sec=krb5p), который ограничивался шифрованием только RPC-сообщений и был реализован только программно.
  • Из libc удалена небезопасная функция gets (начиная со стандарта C11 данная функция исключена из спецификации) и проведена корректировка портов, ещё использующих данную функцию.
  • Разработка переведена из централизованной системы управления исходными текстами Subversion в децентрализованную систему Git.
  • Архитектура i386 переведена на вторичный уровень поддержки платформ (Tier 2), который подразумевает продолжение формирования установочных сборок (для бета-версии сборки отсутствуют), бинарных обновлений и готовых пакетов, но не гарантирует решение специфичных проблем.
  • Тип CPU (CPUTYPE) для архитектуры i386 по умолчанию изменён с 486 на 686 (при желании сборки для i486 и i586 можно сформировать самостоятельно).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2020 года
  4. OpenNews: Проект FreeBSD анонсировал переход на Git в ближайшие дни
  5. OpenNews: Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54546-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В прошлый раз когда я хотел взять фряху в качестве десктопа, меня очень разочаровала невозможность полноценно использовать имеющиеся данные на разделах с lvm-ext4. С ntfs разделами и ntfs3g в линуксе меньше проблем было, хотя бы данные были полностью доступны (даже если ntfs3g ускоренно деградировала разделы).
     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 10:03, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фряху в качестве десктопа

    Земля тебе пухом

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:07, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заткни свою дырень
     
     
  • 4.29, fske (?), 11:24, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мило - фряшники только про дырень думают. Хотя...неудивительно.
     
  • 2.5, Сергей (??), 10:14, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD считаю исключительно серверной платформой гибкой в настройках. Десктоп из неё получится только с паяльником и напильником в руках. Linux то да. Ближе к телу юзверя :)
     
     
  • 3.6, Туретта Хуюндберг (?), 10:23, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > считаю исключительно серверной платформой

    Ваше экспертное мнение исключительно важно для нас.
    Держите нас в курсе!

     
  • 2.7, Alex (??), 10:31, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фряхя себя никогда не позиционировала как десктопная ОС. Это скорее возможность, чем обещанная функциональность.
    Это серверная ОС и десктопом вряд-ли она станет в ближайшее лет 10,если не появится раньше компания которая будет финансировать и развивать поддержку десктопа.
    Компания, потому что энтузиастам это неподсилу, ресурса надо очень много.

    Программы уже стали очень сложными, чтобы их могли тянуть бородатые гики за пиво, дальше из-за наращивания абстракций отдаляющих от сути работы компьютера, разбираться во всем будет крайне сложно так как в каждом мире кода все будет описываться абстракциями и терминами которые отличаются друг от друга. Возможно это и будет закат Community версий программ, все будет принадлежать монстрам типа гугл, майкрософт. Код будет открыт, лицензия сохранится, только толку от этого если вся документация по используемым подходам и описанию абстракций будет закрыта. Компания откажется поддерживать какой то wget в который внедрили функции ИИ и отправки данных сразу в чайник и прочее и издохнет он, а без этих функций он уже будет никому не нужен. В итоге все будут топить за проприетарныц ms-wget и платить за него, так как он сразу в чайник загружает через кучу серверов постобработки данные о любимых котиках...
    И все это случится из-за таких людей как ты, которые хотят функционал в северной ОС который в северной ОС не нужен, но когда вы будете готовы за это платить, то все появится сразу, потому что ОС бесплатны пока ещё для пользователей, но не для их разработчиков, которые сейчас тянут все это веря в светлое будущее коммунизма который задушит капитализм 20-50 летними стратегиями захвата...

     
     
  • 3.11, dimcha (??), 10:46, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Остапа несло. ;)
     
  • 2.20, СеменСеменыч777 (?), 11:03, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имел FreeBSD на ноутбуке начиная с 10 версии.
    никаких lvm, ext4 и ntfs там разумеется не было, потому что незачем.
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 10:03, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А когда они там свой обещанный аналог systemd будут внедрять?
     
     
  • 2.10, псевдонимус (?), 10:46, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда системду на Раст перепишут.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:08, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/KillingSpark/rustysd
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 11:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередное ненужно? Сколько уж расплодилось этих обёрток на расте...
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:51, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет уж, спасибо, пусть фря остается фри от этого булщит
     
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 10:53, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебя никто спрашивать не будет)
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 11:07, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так и заткнись.
     

  • 1.4, КО (?), 10:11, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "принят код с реализацией драйвера и инструментария VPN WireGuard."
    Ну вот и всё, зонды на месте.
     
  • 1.8, ыы (?), 10:38, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как у фри с переполнением номера версии?
     
  • 1.9, Дихлофос (?), 10:41, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSD - лучшая Unix-подобная ОС и даже для Десктопа! А если у вас ребята не хватает силенок настроить эту ОС - так нужно работать под GOA-Trance или что-то подобное в темпе 200 ударных  в минуту
     
     
  • 2.12, dimcha (??), 10:48, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Амфетамины до добра не доведут... (с)
     
  • 2.13, Аноним (1), 10:50, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в темпе 200 ударных  

    Зачем слушать такую медленную музыку? Это как-то помогает медитировать над кодом? Надо хотя бы 400, я уже давно меньше 300 слушать не могу.

     
     
  • 3.16, Fracta1L (ok), 10:53, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    400 bpm? ты старик что ли?
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 10:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дя, мне не нравится слишком быстро. Хочется не только скорости, но и музыкальности.
     
     
  • 5.19, ыы (?), 11:01, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музыкальность начинается с 600-800...на огибающей...
     
  • 2.27, kissmyass (?), 11:19, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чем смысл BSD для тех кто под линухой?

    что я такое получаю переходя с линя на бсд?

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:09, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как FreeBSD живется в качестве члена AD в MS-среде?
    У меня из 70 серверных машин - 30 с виндой, остальное дебиан (все в домене через самбу). Лес доменов из 4 шт.
    Проблем особо никаких, SSO на веб работает, доступы админам и sudo через группы в ад - ок.

    Есть опыт с openbsd но в этой среде не прижилась, в процессы администрирования не заходит - pam нет.

    Как в этом смысле FreeBSD?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:13, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми да проверь или у тебя руки настолько кривые?
     
     
  • 3.28, Нанобот (ok), 11:24, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень коментария "эксперт опеннета": честно сказать "я не знаю" оно не может, вместо этого раздаёт бесполезные указания. Промолчать почему-то оно тоже не может
     

  • 1.25, Иваня (?), 11:13, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то NUMA начали улучшать.
     
  • 1.30, Ssss (?), 11:28, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи фряхи часто болеют шизофренией
     
  • 1.31, Аноним (32), 11:30, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из libc удалена небезопасная функция gets ... и проведена корректировка портов, ещё использующих данную функцию.

    "ещё использующих данную функцию"?! Покажите, кто её использовал в здравом уме?!

     
  • 1.33, Аноним (33), 11:36, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну вот.

    бсдшники потешались, что у линуксойдов i386 выпиливают, а у самих то...

     
  • 1.34, abi (?), 11:40, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная ОС, но переходить будет страшновато из-за нового ZFS.
     

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