Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0

Фряхя себя никогда не позиционировала как десктопная ОС. Это скорее возможность, чем обещанная функциональность.

Это серверная ОС и десктопом вряд-ли она станет в ближайшее лет 10,если не появится раньше компания которая будет финансировать и развивать поддержку десктопа.

Компания, потому что энтузиастам это неподсилу, ресурса надо очень много. Программы уже стали очень сложными, чтобы их могли тянуть бородатые гики за пиво, дальше из-за наращивания абстракций отдаляющих от сути работы компьютера, разбираться во всем будет крайне сложно так как в каждом мире кода все будет описываться абстракциями и терминами которые отличаются друг от друга. Возможно это и будет закат Community версий программ, все будет принадлежать монстрам типа гугл, майкрософт. Код будет открыт, лицензия сохранится, только толку от этого если вся документация по используемым подходам и описанию абстракций будет закрыта. Компания откажется поддерживать какой то wget в который внедрили функции ИИ и отправки данных сразу в чайник и прочее и издохнет он, а без этих функций он уже будет никому не нужен. В итоге все будут топить за проприетарныц ms-wget и платить за него, так как он сразу в чайник загружает через кучу серверов постобработки данные о любимых котиках...

И все это случится из-за таких людей как ты, которые хотят функционал в северной ОС который в северной ОС не нужен, но когда вы будете готовы за это платить, то все появится сразу, потому что ОС бесплатны пока ещё для пользователей, но не для их разработчиков, которые сейчас тянут все это веря в светлое будущее коммунизма который задушит капитализм 20-50 летними стратегиями захвата...

