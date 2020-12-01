Релиз OpenZFS 2.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

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|1.1, leibniz (ok), 10:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.
И это под открытой лицензией — красота же! Фактический показатель важности открытого ПО в современном мире.
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|2.8, Аноним (8), 10:48, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так открытый сфот используют вы науке, как и открытое железо, в космос пускают.
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|2.20, Dzen Python (ok), 11:47, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В нынешних условиях это единственно возможная модель эволюции методологии программирования.
Или вскрой исходники, или умри, в судах и корчах полицейской системыю
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|2.21, Аноним (21), 11:49, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>под свободной лицензией CDDL
Под правильной и истинно свободной, заметьте, в отличие от вредного и ведущего опенсорс к забвению GPL.
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|1.3, iCat (ok), 10:17, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Яджва года ждал!!!
Ура.
А, если кроме шуток, то я очень рад тому, что ZFS продолжает развиваться, и не томится в экосистеме Oracle.
Ещё бы перелицензировать её так, чтобы можно было в ядро поместить...
И не надо фантазировать на тему "единственной файловой системы для всего"! Для разных задач - разные инструменты.
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|2.4, MasterSlave (?), 10:19, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И не надо фантазировать на тему "единственной файловой системы для всего"
А кто фантазирует-то?) Разве что какие-нибудь романтики-утописты.
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|3.24, Аноним (24), 11:54, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Почему? Скажу как фанат ext4 - "единственной файловой системы для всего".
В прошлом году очень много было исправлений read-range-locks для ZFS. Теперь на ней можно вращать даже базы данных, для чего она ранее не была предназначена. Так что ZFS с недавнего времени тоже может быть "единственной файловой системы для всего", если ты захочешь так сделать.
То есть уже ZFS - это ФС общего назначения.
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|2.6, Аноним (6), 10:45, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С подобной гибкостью по ее конфигурированию - какие уж тут фантазии? Если среди файловых систем и существует "серебряная пуля", то это она самая и есть.
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|3.18, Dzen Python (ok), 11:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну сконфигурируй её под вчерашний dwarFS.
Сможешь - возьму к себе на работу за меметичные 300к/наносекунду.
"Дай человеку молоток и он везде начнет видеть гвозди"
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|2.23, Аноним (21), 11:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ещё бы перелицензировать её
Сами кушайте свой GPL, да не обляпайтесь. А адекватные разработчики систем и компании держатся от GPL-кода на социальной дистанции.
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|1.10, Аноним (10), 11:04, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как форснуть дедупликацию на уже наполненном сторадже? И можно ли при этом сохранить избыточность (например есть 10 одинаковых файлов, нужно оставить не более двух копий)
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|2.12, анонимоузе (?), 11:09, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так если надо не более двух копий, делай zfs pool типа зеркало, вот и будет две копии всего. Или надо чего-то по одному, чего два? Тогда можно сделать зеркало на части диска и монтировать отдельно.
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|3.16, Аноним (10), 11:41, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дисочко уже нарезано, поэтому вариант "монтировать отдельно" не вариант, нужно чуть уменьшить занимаемое место на давно существующей хранилке, но при этом прихранить некоторую избыточность
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|4.29, Амоним (?), 12:19, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форсить только вручную. Сначала включить требуемые опции - дедупликацию/сжатие. Но это действует только на вновь записанные данные. Затем тупо гонять данные с места на место. Скопировал файло из одной директории в другую, переименовал директория обратно и вуаля - данные сжаты и в хеш дедупликации попали. Повторять порциями пока все файло не будет скопировано хотя бы один раз.
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|2.25, Амоним (?), 11:54, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дедупликация на то и дедупликация что хранится одна копия, которая защищена избыточностью пула (raidzX) или копиями (zfs set copies=2).
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|1.13, Dionysius (?), 11:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эта штука имеет смысл для домашнего десктопа? Например, повысить производительность HDD и/или увеличить время работы ноутбука от батареи?
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|3.22, Dzen Python (ok), 11:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что "Да"?
Какой выигрыш она даст на стандартном десктопном сценарии на WDC WD1003FBYX-01Y7B1?
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|2.26, Аноним (24), 11:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее наоборот. Я бы для домашнего пользователя ext4 посоветовал. Но если хочется ZFS - то конечно можно. Будет не на много медленнее, но уйдёт много ОЗУ на ARC. А ещё - бойтесь ООМ-ов в юзерспейсе, сюрпризы приносящих. Нам обещали эту проблему обойти в этом-следующем году, хоть это и не критично.
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|2.30, Аноним (30), 12:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, добавляет емкость батареи +7000мАч, увеличивает скорость вращения шпинделя в ХДД на 43%
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|2.31, 1 (??), 12:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если только у вас в десктопе дисков больше 3х и + место в M2 для ARC
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|2.33, xm (ok), 12:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Она повысит надёжность хранения данных и даст возможность восстановления в случае неудачных действий пользователя, например, при обновлениях.
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|3.43, Alatar (??), 13:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да. Она [...] даст возможность восстановления в случае неудачных действий пользователя, например, при обновлениях.
Ну, нет, если Вы про снапшоты, то это лишь ещё один удобный способ делать бекапы. Ручные. Если пользователь их не делает, снапшоты ему ничем не помогут. А если делает, то возможность восстановления у него уже есть.
Про надёжность, кстати, тоже спорное утверждение, случаи бывают разные.
А вот гибкость управления разделами файовой системы и перераспределения квот - это учень удобная тема.
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|1.14, Аноним (14), 11:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теоретики лицензий, раскажите, что мешает им выпустить своё поделие под GPL?
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|2.15, Аноним (5), 11:22, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теоретики лицензий, раскажите, что мешает им выпустить своё поделие под GPL?
Мешает упёртость Oracle, который не спешит перелицензировать свой код ZFS, на котором основан OpenZFS. Без изменения лицензии на код Oracle, разработчики OpenZFS могут изменить лицензию лишь на свои изменения, что никуда не денет проблему с поставкой основного кода под CDDL.
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|1.17, Аноним (10), 11:41, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, когда с ним выйдет какой-нибудь армбиан свежий, со следующим LTS-ядром, чтобы на 4-ую малинку вкорячить и получить наконец-то нормальный NAS
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|1.28, Анонимус999 (?), 12:03, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно как-то настроить ZFS для старого компа с ОЗУ 2-4ГБ? Отключить тяжелые фичи (типа дедупликации), оставив сжатие...
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|2.34, xm (ok), 12:37, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем случае специальная настройка (на FreeBSD) не требуется.
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|2.37, Аноним (30), 12:46, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дедупликация по умолчанию отключена, для самого ARC рекомендуется выделять объём 1 Гб и выше. Если нет постоянных или больших потоков данных, используется типа а-ля десктоп, то скорее всего и со ~200Мб под ARC будет работать так же.
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|5.44, Catwoolfii (ok), 13:44, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снапшоты в btrfs удобнее (линейная по времени цепочка неизменяемых снимков в zfs и дерево в btrfs)
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|1.41, Аноним (41), 13:09, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глючная штука на которую не действуют конфиги а выдаваемые ошибки не имеют обьяснений.
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|1.42, Аноним (42), 13:18, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть информация, как произойдет переезд с текущей реализации ZFS во Freebsd 11/12 на OpenZFS в будущих релизах при обновлении рабочей системы?
Что бэкапы наше все - это понятно и тривиально...
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