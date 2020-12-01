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Релиз OpenZFS 2.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

01.12.2020 09:36

После полутора лет разработки состоялся релиз проекта OpenZFS 2.0, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после переноса поддержки FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и был избавлен от упоминания Linux в названии. Вся активность по разработке ZFS для Linux и BSD-систем теперь сосредоточена в одном проекте и развивается в общем репозитории.

OpenZFS уже используется в основной ветке FreeBSD (HEAD) и входит в состав дистрибутивов Debian, Ubuntu, Gentoo, Sabayon Linux и ALT Linux. Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS. Во FreeBSD код синхронизирован с актуальной кодовой базой OpenZFS. Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 3.10 по 5.9 (в прошлом выпуске поддерживались ядра, начиная с 2.6.32) и ветками FreeBSD 12.2, stable/12 и 13.0 (HEAD).

OpenZFS предоставляет реализацию компонентов ZFS, связанных как с работой файловой системы, так и с функционированием менеджера томов. В частности, реализованы компоненты: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Emulated Volume) и ZPL (ZFS POSIX Layer). Дополнительно проектом обеспечена возможность использования ZFS в качестве бэкенда для кластерной файловой системы Lustre. Наработки проекта основаны на оригинальном коде ZFS, импортированном из проекта OpenSolaris и расширенном улучшениями и исправлениями от сообщества Illumos. Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

Код распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции OpenZFS в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода данной лицензионной несовместимости было решено распространять продукт целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра. Стабильность кодовой базы OpenZFS оценивается как сопоставимая с другими ФС для Linux.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка платформы FreeBSD, а кодовая база унифицирована для поддержки разных операционных систем. Разработка всех связанных с FreeBSD изменений теперь ведётся в основном репозитории OpenZFS и данный проект рассматривается как основная реализация ZFS для будущих выпусков FreeBSD. Переход FreeBSD на OpenZFS позволил устранить многие проблемы, связанные с состоянием гонки и блокировками, а также перенести во FreeBSD новые возможности, такие как расширенная система квот, шифрование наборов данных, раздельный выбор классов распределения блоков (allocation classes), использование векторных процессорных инструкций для ускорения реализация RAIDZ и вычисления контрольных сумм, поддержка алгоритма сжатия ZSTD, режим multihost (MMP, Multi Modifier Protection) и улучшенный инструментарий командной строки.
  • Реализован режим последовательного выполнения команды "resilver" (sequential resilver), осуществляющей перестроение распределения данных с учётом изменения конфигурации накопителей. Новый режим позволяет перестроить отказавшее зеркало vdev значительно быстрее, чем традиционный resilver - вначале как можно быстрее восстанавливается потерянная избыточность в массиве, и лишь после этого автоматически запускается операция "scrub" для проверки всех контрольных сумм данных. Новый режим запускается при добавлении или замене накопителя командами "zpool replace|attach" при указании опции "-s".
  • Реализован постоянный кэш второго уровня (L2ARC), в котором данные на подключённом для кэширования устройстве сохраняются между перезагрузками системы, т.е. кэш после запуска остаётся "тёплым" и производительность сразу выходит на номинальные показатели, минуя фазу начального заполнения кэша.
  • Добавлена поддержка алгоритма сжатия zstd (Zstandard), который демонстрирует в 3-5 раз более высокую скорость сжатия по сравнению с zlib/Deflate и в два раза более быструю распаковку, при улучшении уровня сжатия на 10-15%. Предоставлено несколько уровней сжатия, предлагающих разный баланс между эффективностью сжатия и производительностью.
  • Добавлен выборочный режим работы команд zfs send/receive, применяемых для переноса данных из одного пула в другой. Предложенный режим позволяет настроить отправку на другую систему лишь подмножества данных, отбросив для экономии дискового пространства неважную информацию, такую как логи, или исключив конфиденциальные данные, такие как ключи доступа. Режим включается при помощи команд "zfs redact" или "zfs send --redact".
  • Добавлена поддержка системного вызова fallocate для упреждающего резервирования места.
  • На платформе Linux по умолчанию включён сервис systemd zfs-mount-generator.
  • Добавлен PAM-модуль для автоматической загрузки ключей шифрования для домашних каталогов.
  • Улучшена поддержка загрузчиков.
  • Добавлена подсветка вывода команды "zpool status".
  • Реализованы новые команды и опции:
    • "zfs wait", "zpool wait" - ожидает завершения фоновых работ (resilver, scrub, trim и т.п.).
    • "zfs send --saved" - позволяет сохранить не полностью полученный набор данных.
    • "zfs jail", "zfs unjail" - прикрепляет и открепляет ZFS из jail-окружений FreeBSD.
    • "zfs rename -u" - переименовывает ФС без перемонтирования.
    • "zfs umount -u" - выгружает ключи шифрования в момент размонтирования ФС.
    • "zfs bookmark fs#target fs#newbookmark" - создаёт копию закладки с новым именем.
  • Представлены оптимизации производительности:
    • Ускорен процесс удаления клонов и фоновой очистки при выполнении команды "zfs destroy".
    • Повышена производительность команд zfs send / zfs receive при обработке записей небольшого размера.
    • Повышена масштабируемость команды "zfs share".
    • Повышена эффективность кэша адаптивной замены ARC и управления памятью.
    • Повышена скорость записи в сильно фрагментированных пулах.
    • Оптимизирован режим шифрования AES-GCM.
    • Добавлены оптимизации с использование векторных процессорных инструкций SIMD.
  • Объявлена устаревшей поддержка дедупликации данных при отправке потоков командой "zfs send -D". Также объявлен устаревшим параметр пула dedupditto и прекращена запись новых блоков dedupditto (механизм создания избыточности, при котором создаются дополнительные копии дедуплицированных данных, повторяющихся более 100 раз).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.8.0, реализации ZFS для ядра Linux
  3. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  4. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
  5. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54172-openzfs
Ключевые слова: openzfs, zfs, zfsonlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, leibniz (ok), 10:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

    И это под открытой лицензией — красота же! Фактический показатель важности открытого ПО в современном мире.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:48, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так открытый сфот используют вы науке, как и открытое железо, в космос пускают.
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 11:47, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нынешних условиях это единственно возможная модель эволюции методологии программирования.
    Или вскрой исходники, или умри, в судах и корчах полицейской системыю
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:49, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >под свободной лицензией CDDL

    Под правильной и истинно свободной, заметьте, в отличие от вредного и ведущего опенсорс к забвению GPL.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:15, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > После полутора лет разработки состоялся релиз проекта OpenZFS 2.0

    не понял с какого момента считать =)

    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenZFS -- 2013 / 7 лет

    0.7.13 -- 4 марта 2019 / 21 месяц
    0.8.5  -- 5 октября 2020 / 2 месяца

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:42, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 0.8.0.
     

  • 1.3, iCat (ok), 10:17, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яджва года ждал!!!
    Ура.
    А, если кроме шуток, то я очень рад тому, что ZFS продолжает развиваться, и не томится в экосистеме Oracle.
    Ещё бы перелицензировать её так, чтобы можно было в ядро поместить...
    И не надо фантазировать на тему "единственной файловой системы для всего"! Для разных задач - разные инструменты.
     
     
  • 2.4, MasterSlave (?), 10:19, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И не надо фантазировать на тему "единственной файловой системы для всего"

    А кто фантазирует-то?) Разве что какие-нибудь романтики-утописты.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:54, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему? Скажу как фанат ext4 - "единственной файловой системы для всего".
    В прошлом году очень много было исправлений read-range-locks для ZFS. Теперь на ней можно вращать даже базы данных, для чего она ранее не была предназначена. Так что ZFS с недавнего времени тоже может быть "единственной файловой системы для всего", если ты захочешь так сделать.
    То есть уже ZFS - это ФС общего назначения.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:45, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С подобной гибкостью по ее конфигурированию - какие уж тут фантазии? Если среди файловых систем и существует "серебряная пуля", то это она самая и есть.
     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 11:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну сконфигурируй её под вчерашний dwarFS.
    Сможешь - возьму к себе на работу за меметичные 300к/наносекунду.
    "Дай человеку молоток и он везде начнет видеть гвозди"
     
  • 2.23, Аноним (21), 11:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ещё бы перелицензировать её

    Сами кушайте свой GPL, да не обляпайтесь. А адекватные разработчики систем и компании держатся от GPL-кода на социальной дистанции.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:45, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    ну и зачем сие надо?
     
  • 1.9, timur.davletshin (ok), 11:02, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и ладненько. Пока на моей фре это не прилетело ещё.
     
     
  • 2.11, leibniz (ok), 11:08, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    держите в курсе ;)
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:04, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как форснуть дедупликацию на уже наполненном сторадже? И можно ли при этом сохранить избыточность (например есть 10 одинаковых файлов, нужно оставить не более двух копий)
     
     
  • 2.12, анонимоузе (?), 11:09, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если надо не более двух копий, делай zfs pool типа зеркало, вот и будет две копии всего. Или надо чего-то по одному, чего два? Тогда можно сделать зеркало на части диска и монтировать отдельно.
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 11:41, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дисочко уже нарезано, поэтому вариант "монтировать отдельно" не вариант, нужно чуть уменьшить занимаемое место на давно существующей хранилке, но при этом прихранить некоторую избыточность
     
     
  • 4.29, Амоним (?), 12:19, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форсить только вручную. Сначала включить требуемые опции - дедупликацию/сжатие. Но это действует только на вновь записанные данные. Затем тупо гонять данные с места на место. Скопировал файло из одной директории в другую, переименовал директория обратно и вуаля - данные сжаты и в хеш дедупликации попали. Повторять порциями пока все файло не будет скопировано хотя бы один раз.
     
  • 2.25, Амоним (?), 11:54, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедупликация на то и дедупликация что хранится одна копия, которая защищена избыточностью пула (raidzX) или копиями (zfs set copies=2).
     

  • 1.13, Dionysius (?), 11:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта штука имеет смысл для домашнего десктопа? Например, повысить производительность HDD и/или увеличить время работы ноутбука от батареи?
     
     
  • 2.19, Аноним (6), 11:44, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.22, Dzen Python (ok), 11:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что "Да"?
    Какой выигрыш она даст на стандартном десктопном сценарии на WDC WD1003FBYX-01Y7B1?
     
  • 2.26, Аноним (24), 11:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее наоборот. Я бы для домашнего пользователя ext4 посоветовал. Но если хочется ZFS - то конечно можно. Будет не на много медленнее, но уйдёт много ОЗУ на ARC. А ещё - бойтесь ООМ-ов в юзерспейсе, сюрпризы приносящих. Нам обещали эту проблему обойти в этом-следующем году, хоть это и не критично.
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, добавляет емкость батареи +7000мАч, увеличивает скорость вращения шпинделя в ХДД на 43%
     
  • 2.31, 1 (??), 12:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если только у вас в десктопе дисков больше 3х и + место в M2 для ARC
     
  • 2.33, xm (ok), 12:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Она повысит надёжность хранения данных и даст возможность восстановления в случае неудачных действий пользователя, например, при обновлениях.
     
     
  • 3.43, Alatar (??), 13:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да. Она [...] даст возможность восстановления в случае неудачных действий пользователя, например, при обновлениях.

    Ну, нет, если Вы про снапшоты, то это лишь ещё один удобный способ делать бекапы. Ручные. Если пользователь их не делает, снапшоты ему ничем не помогут. А если делает, то возможность восстановления у него уже есть.

    Про надёжность, кстати, тоже спорное утверждение, случаи бывают разные.
    А вот гибкость управления разделами файовой системы и перераспределения квот - это учень удобная тема.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:14, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теоретики лицензий, раскажите, что мешает им выпустить своё поделие под GPL?
     
     
  • 2.15, Аноним (5), 11:22, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Теоретики лицензий, раскажите, что мешает им выпустить своё поделие под GPL?

    Мешает упёртость Oracle, который не спешит перелицензировать свой код ZFS, на котором основан OpenZFS. Без изменения лицензии на код Oracle, разработчики OpenZFS могут изменить лицензию лишь на свои изменения, что никуда не денет проблему с поставкой основного кода под CDDL.

     
  • 2.38, Аноним (-), 12:56, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мешают те же причины, по которым и в ядре все гплизируется
     

  • 1.17, Аноним (10), 11:41, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда с ним выйдет какой-нибудь армбиан свежий, со следующим LTS-ядром, чтобы на 4-ую малинку вкорячить и получить наконец-то нормальный NAS
     
     
  • 2.39, псевдонимус (?), 12:58, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный нас на малинке это что-то новенькое.
     

  • 1.28, Анонимус999 (?), 12:03, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как-то настроить ZFS для старого компа с ОЗУ 2-4ГБ? Отключить тяжелые фичи (типа дедупликации), оставив сжатие...
     
     
  • 2.34, xm (ok), 12:37, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общем случае специальная настройка (на FreeBSD) не требуется.
     
  • 2.37, Аноним (30), 12:46, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедупликация по умолчанию отключена, для самого ARC рекомендуется выделять объём 1 Гб и выше. Если нет постоянных или больших потоков данных, используется типа а-ля десктоп, то скорее всего и со ~200Мб под ARC будет работать так же.
     

  • 1.32, Vlad Violentiy (?), 12:34, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше btrfs?
     
     
  • 2.35, xm (ok), 12:37, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В общем-то, всем.
     
     
  • 3.36, Catwoolfii (ok), 12:44, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кроме снапшотов.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:06, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так со снэпшотами в ZFS? Работают же.
     
     
  • 5.44, Catwoolfii (ok), 13:44, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снапшоты в btrfs удобнее (линейная по времени цепочка неизменяемых снимков в zfs и дерево в btrfs)
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:09, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глючная штука на которую не действуют конфиги а выдаваемые ошибки не имеют обьяснений.
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:18, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть информация, как произойдет переезд с текущей реализации ZFS во Freebsd 11/12 на OpenZFS в будущих релизах при обновлении рабочей системы?

    Что бэкапы наше все - это понятно и тривиально...

     

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