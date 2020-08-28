"Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"

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|1.1, Аноним (1), 08:10, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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С такими ошибками и через неделю в продакшин порт OpenZFS разрешили, более чем странно. После такого как минимум на год должны были отложить миграцию на OpenZFS, так как видно, что никто толком этот порт не тестировал и подобных проблем там может быть куча.
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|3.19, Аноним (19), 10:19, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Речь про FreeBSD, так что о каком-то продакшене в принципе разговор не идёт.
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|5.64, пох. (?), 15:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что предлагаешь? Винду юзать?
ну уж точно zfs-on-linux не юзать в freebsd.
В линуксе-то она хотя бы на пермишны правильно реагирует.
А может там и дидлока на compressed arc нет, ведь это управление памятью - для линуксов родное и привычное.
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|3.38, ананим.orig (?), 13:08, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато речь идёт о качестве участия комьюнити бздишнегов в разработке zfs вообще и openzfs в частности.
Хорошо если просто качественно порт сделают.
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|4.65, Кайф (?), 15:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол всмысле порт под фряху? OpenZFS напомни откуда появился? Не как развитие ZFS Solaris не? А какая лицензия OpenZFS не сановская CDDL? А потом его openindiana, illumos и FreeBSD допиливали, так вам пингвинам не видать штатной поддержки ZFS как собственных ушей
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|5.71, пох. (?), 15:42, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом его openindiana, illumos и FreeBSD допиливали
Вообще-то нихрена они не допилилвали - они бэкпортировали в основном изменения из ZoL (чаще через иллюмос чем напрямую).
Далеко не всегда оказывавшиеся удачными или вообще работающими. Тем не менее, периодически оттуда приезжали и исправления катастрофических проблем, типа фикса с hole-birth.
ZoL основана на коде ливерморской лаборатории и поделке безумных индусов - обе сделаны во времена еще открытого сановского апстрима.
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|8.82, Кайф (?), 16:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Линуксячим ZFS с каких пор стал Может переписали сановский код на GPL Сказки р... текст свёрнут, показать
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|6.77, Кайф (?), 16:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Че ты впариваешь перепончатый? Хочешь сказать что драйвер ZoL основан на неком не сановском коде но под сановской лицензией CDDL? Где ещё встречаемая лицензия CDDL кроме сановской поделий просвети?
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|7.84, ананим.orig (?), 16:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по сабжу мало взять лицензию.
Нужно чтобы ещё и код кто-то заставил работать.
А рабочий код в zol (ужас! слово на букву l) и сабж — попытка его портировать.
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|8.85, Кайф (?), 16:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ты че повлиял чтоле Хочешь сказать что ZoL был написан с нуля по Линукс который... текст свёрнут, показать
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|4.89, Hellscream (?), 16:59, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линуксовый дистросрач работает именно на мёртвой фряхе, а руководители Lunux FUNdation проводят свои презентации, посвященный году десктопного линукса... с macOS и Windows.
Вот где адушка-то.
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|4.40, freehck (ok), 13:15, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Континьюес деплоймент!
Мы девопсы! Мы решаем трудную задачу: непрерывно доставлять! =)
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|2.30, Аноним (56), 11:52, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С такими ошибками и через неделю в продакшин порт OpenZFS разрешили, более чем странно. После такого как минимум на год должны были отложить миграцию на OpenZFS, так как видно, что никто толком этот порт не тестировал и подобных проблем там может быть куча.
Разве солярочную реализацию, которая сейчас, какие-то другие разработчики адаптировали?
Или тестировали основательнее?
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|3.66, пох. (?), 15:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Added Fri Apr 6 01:09:06 2007 UTC (13 years, 4 months ago) by pjd
Please welcome ZFS - The last word in file systems.
так что да - другие, и основательнее. Другой - он проделал большую часть работы один.
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|2.16, zurapa (ok), 09:35, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не глобальная...
ZFS работает на локальных дисках и не предусматривает распределённое её хранение по iSCSI (или как там он пишется). С надёжностью там тоже были проблемы, что на каких то системах хранения данных были потери данных.
Это почти как докер - Ярко, модно, молодёжно!
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|3.32, Аноним (56), 11:58, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно, iSCSI может быть представлено в системе блочным устройством, на которое можно поставить любую ФС.
Но да, в плане распределенности у ZFS все плохо. Какая польза от контрольных сумм, если хранится все в пределах одного сервака? Надежное хранилище должно быть распределенным.
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|5.44, Аноним (56), 14:03, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В реальном времени?
Так-то и md5sum для всех файлов прогнать не проблема, но будет ли это файловой системой со сквозными чексуммами?
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|3.50, Аноним (56), 14:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... но потом сел на диету, стал заниматься спортом, и теперь может передвигаться без помощи садовой тачки.
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|1.3, Lex (??), 08:17, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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25 авг:
"Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
28 авг:
"Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"
Да что же не так с этими нереально_безопасными и системно_разрабатываемыми_серьезныи_ребятами *BSD
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|3.6, Брат Анон (?), 08:48, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так ты сначала выпей мышьяку, а потом посмотри на этикетку. Главное, оперативно выяснил))
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|4.47, анонн (ok), 14:11, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Исправление внесено до перевода кодовой базы FreeBSD HEAD на OpenZFS...
> Ну так ты сначала выпей мышьяку, а потом посмотри на этикетку. Главное, оперативно выяснил))
Главное, очередная хреновая оперативная аналогия?
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|3.8, Аноним (8), 08:50, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?
Ничего, это как раз хорошо, коллега сверху очевидно хотел позлорадствовать над напыщенными везде без мыла влезающими бсдюковыми выкриками о безопасносте и надёжности бсди, да вот только тут получается двояко, вроде и пингвинята обделались, а вроде и бсде подложили свинью, и бсдюки схавали, уже не могут в безопасность и стабильность, бсдя уже не та...
А кто это не может признать, тот ретроград и против прогресса ;)
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|4.11, Fracta1L (ok), 09:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> вроде и пингвинята обделались
ZFS в Linux нет и не было, то что там приматывают сбоку изолентой - не Линукса проблемы.
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|5.29, Аноним (56), 11:50, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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На тот момент, когда обделались, будем считать их пингвинятами. А так вообще они разработчики FreeBSD, и никогда не ошибаются. Именно поэтому во фре вообще нет ошибок, а которые есть — те происки пингвинят.
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|2.12, Х (?), 09:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Было бы очень интересно, если бы они, принимая приличного объема код в свою кодовую базу, умудрились точно и на 100% проверить его не просто на корректность (что ФС без косяков читает/пишет), но и на идеальную состыковку со своими механизмами (т.е. чо ACL в ФС совершенно корректно транслируются в ACL самой ОС).
Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.
Ведь добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже проект), но там те же проблемы - неуверенность, что два куска кода будут идеально работать в любых условиях. А тут - БАЦ! - приходит Lex, умеющий читать код, и гарантирующий, что все будет работать без косяков, это же какой буст в интеграции кода разных команд будет!
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|3.17, Lex (??), 09:44, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут
> же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.
Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно, что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".
Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры.
> Ведь добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже
> проект), но там те же проблемы - неуверенность, что два куска
> кода будут идеально работать в любых условиях. А тут - БАЦ!
> - приходит Lex, умеющий читать код, и гарантирующий, что все будет
> работать без косяков, это же какой буст в интеграции кода разных
> команд будет!
ЗФС - странная штука. Вроде бы все о ней говорят, о том, какая она крутая, притом, уже несколько лет( за которые восторженные вопли о ней, кстати, начали утихать )..
но, начинаешь лезть в детали - и карета превращается в тыквы: то оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч ), то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива, да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто, то - еще что-то.
Крч., получается ситуация почти как GraphQL.
В случае с виндой - многих и NTFS вполне устраивает.
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|4.18, Аноним (18), 10:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Крч., получается ситуация почти как GraphQL.
А что не так с GraphQL?
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|5.26, Lex (??), 11:21, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Давно уже разбирался, сейчас, скорее, по памяти будет На первый взгляд смотритс... большой текст свёрнут, показать
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|4.36, анонн (ok), 12:52, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут
>> же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.
> Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно,
> что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".
> Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры.
Интересно, читать цитируемое местные оналитеки не пробовали?
>> "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
>> Реализация файловой системы ZFS в основной ветке FreeBSD (HEAD)
https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/freebsd-releng/releng-hea
> FreeBSD-CURRENT is the very latest source code for FreeBSD and includes works in progress, experimental changes, and transitional mechanisms that might or might
>
|
|4.74, Аноним (-), 15:51, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч )
RAM жрёт так же, как жрал Solaris - даже немного меньше местами. Потому что кэширование (которое, кстати, можно настроить/ограничиь). А что, должно быть не так?
> то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива
В смысле? Что, у Вас пул с резервированием вылетел при крахе одного носителя? Да ну не может быть.
> да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто,
У меня и всех моих знакомых с самого раннего порта всё работает, сразу, запросто. Этому zpool'у что дашь - то и жрёт, если не дать слишком малый размер диска/раздела, конечно. И горячий резерв работает, и горячая замена, и даже горячая МИГРАЦИЯ. Годами. Так-то.
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|4.63, пох. (?), 15:10, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он мертвенький, к сожалению.
И то же с zfs on mac.
Не, ну а чо вы хотите, с такими-то разработчиками?
За zfs держатся только те, у кого выбора в общем-то и нет - все остальное либо устарело на 50 лет, либо works as intended, иногда портя данные.
А у винды с макосью все в целом обстоит неплохо и с собственными fs. У макоси были определенные трудности еще сравнительно недавно - поэтому ее порт zfs чуть получше, но тоже делался давным-давно левой задней ногой.
Потому что как академический проект - тяжко, лично свои данные хранить - ненужно, а денег вы ж никому не заплатите.
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|2.33, Аноним84701 (ok), 12:01, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 25 авг:
> "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
> 28 авг:
> "Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"
> Да что же не так с этими нереально_безопасными и системно_разрабатываемыми_серьезныи_ребятами *BSD
Может что-то не так с этими нереально_совсем_в_теме_ведь_они_прочитали_заголовок_новости_!_системно_серьезными опеннетчиками 🙄 ?
А то в неопеннетной реальности и
> [b]Исправление внесено до [/b]перевода кодовой базы FreeBSD HEAD на OpenZFS.
и вообще, сам "перевод"
https://reviews.freebsd.org/D25872
заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).
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|3.35, Аноним (56), 12:46, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).
Это никак не отменяет того факта, что накосячили именно разработчики Фри.
Самый эпичный баг за всю историю ZoL/OpenZFS - и его авторы, увы, совершенно не пингвинята.
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|4.37, Аноним84701 (ok), 12:57, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).
> Это никак не отменяет того факта, что накосячили именно разработчики Фри.
> Самый эпичный баг
Угу, угу:
Reviewed-by: Sean Eric Fagan <sef@ixsystems.com>
Reviewed-by: Jorgen Lundman <lundman@lundman.net>
Reviewed-by: Richard Laager <rlaager@wiktel.com>
Reviewed-by: Brian Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>
Co-authored-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>
Signed-off-by: Matt Macy <mmacy@FreeBSD.org>
Signed-off-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>
Ну и
"В добавленном в OpenZFS коде от iXsystems для поддержки ОС FreeBSD, поддержка которой пока не принята даже в FreeBSD HEAD, выявлена критическая уязвимость ... атакующему нужно всего лишь 'пропатчить OpenZFS под FreeBSD' (ну и собрать и загрузить новое ядро)"
Но как анонимы скажут, пусть будет "самый эпичный баг и уязвимость" 🙄
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|1.9, Hellscream (?), 08:53, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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FreeBSD становится всё больше и больше похожа на Linux, такая же стабильная и надёжная операционная система для успешных людей.
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|2.23, 1 (??), 10:47, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как туда впендюрят systemd станет "очередной сборкой линакса"
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|1.21, Аноним (46), 10:27, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх, была бы в bsd приличная виртуализация с пробросом и поддержка vulkan... видимо не судьба.
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|2.24, 1 (??), 10:49, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну bhyve что-то там умеет пробрасывать.
Про vulkan - допиши пару форм^W библиотек.
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|2.27, Аноним (27), 11:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то мне кажется наличие вулкана зависит от вполне конкретных дровок, если твой вендор не расчехлился - выбери другого или более открытый дров
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|3.45, Аноним (56), 14:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Красные активно работают с сообществом. Проблема Фри в том, что у нее нет разработчиков, которые готовы активно пилить всякие вулканы. А полностью на себе поддержку 0.005% юзеров вендор тащить не будет.
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|2.51, Аноним (56), 14:22, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Стандарты BSD-шного "академического" качества кода, внезапно, за пределами BSD-шного сообщества не котируются.
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|3.78, Аноним (41), 16:11, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёт вы на мешали каши. Академический код только в Netbsd. А фряха с опенком тут причём? Максим Вилард из нетки частенько ловит лулзы с нубокода в опенке. А фряха так вообще решeто. Вы все бсд под одну гребёнку не чешите, это ж вам не зоопарк линуксовых Вася-сборок. У бзд общий предок - типа латиница. А все ОС - это английский, французский, итальянский. Вроде предок и латинский, но языки то разные. Так и здесь. Это ваш линакс в разных дистрих один и тот же. Ядро же... А в бздях ядра разные, это же разные ос. Самая первая появилась Netbsd, потом фряха, потом опенок (форк нетки с обрезанными сисколами и выброшенным компакт софтом). Просто так писать *bsd не комильфо, нутро в тут тотально разное.
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|1.31, Аноним (56), 11:55, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ждем новых багов и дыр в OpenZFS, от ребят с @ixsystems.com и @freebsd.org.
Ломали бы свою реализацию ZFS и не портили жизнь другим...
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|1.34, ALex_hha (ok), 12:17, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Linux: В USB стеке найдено и исправлено N уязвимостей
Фанат BSD: Ваш Linux resheto и помойка, в стеке BSD нашли всего N-1 уязвимостей
FreeBSD: в OpenZFS коде для поддержки ОС FreeBSD выявлена критическая уязвимость
Фанат BSD: Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?
Л - Логика ))
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|2.43, анонн (ok), 14:00, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Linux: В USB стеке найдено и исправлено N уязвимостей Фанат BSD: Ваш Linux resheto и помойка, в стеке BSD нашли всего N-1 уязвимостей
> FreeBSD: в OpenZFS коде для поддержки ОС FreeBSD выявлена критическая уязвимость
> Фанат BSD: Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?
> Л - Логика ))
Т.е. теперь официально можно считать все уязвимости "в коде для поддержки ОС Linux" стороннего софта, как впрочем и уязвимости, найденные еще до принятия кода в ядро, уязвимостями Linux?
Или опять, как обычно:
С-сравнение жопы с пальцем
и
Д-двойные перепончатые стандарты.
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|3.55, Анонимик (?), 14:26, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы ты следил за Linux, то знал бы, что данная реализация ZFS была специально нацелена на Linux.
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|4.57, Аноним (56), 14:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В данном контексте это "сторонний софт". Потому что так надо.
И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди, не имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.
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|5.69, пох. (?), 15:28, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди,
> не имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.
честно говоря, в отношении старой реализации я вот не могу вспомнить за ними каких-то глобальных вещей, кроме "MFV" и суматошных попыток потом исправить последствия очередного.
Ну, может не в курсе просто ;-)
Зато в курсе бесконечных notabug/works as intended.
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|5.72, анонн (ok), 15:48, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В данном контексте это "сторонний софт". Потому что так надо.
> И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди, не
> имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.
И аноним с подгоранием и громкими воплями в "новости" о пофикшеном баге времени разработки (еще перед включением в дев-ветку) - совершенно сторонний аноним!
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|4.70, анонн (ok), 15:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы ты следил за Linux, то знал бы, что данная реализация
> ZFS была специально нацелена на Linux.
Если бы ты писал в тему, то сказать хотел что?
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|1.67, Аноним (67), 15:25, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличные новости. Еще поживем с надежной ZFS, а не этим аттракционом из линукса.
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|1.86, Кайф (?), 16:34, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любая новость по ZFS очень показательна, так как показывает всю школьную сущность линуксоидов, которые не причинно-следственных связей выстроить не могут, не шарят в лицензиях, от фанаря приписывают себе чужой код только из за того что в названии On Linux, это капец
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|1.94, Павел Отредиез (?), 17:38, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше я думал, что open source софт это серьёзно, и можно доверять. Но на практике, как только кто то из нормальных спецов поюзает, так сразу ошибки находят.
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