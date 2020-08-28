"Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"

3.17 , Lex ( ?? ), 09:44, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / –

> Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут

> же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение. Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно, что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".

Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры. > Ведь добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже

> проект), но там те же проблемы - неуверенность, что два куска

> кода будут идеально работать в любых условиях. А тут - БАЦ!

> - приходит Lex, умеющий читать код, и гарантирующий, что все будет

> работать без косяков, это же какой буст в интеграции кода разных

> команд будет! ЗФС - странная штука. Вроде бы все о ней говорят, о том, какая она крутая, притом, уже несколько лет( за которые восторженные вопли о ней, кстати, начали утихать )..

но, начинаешь лезть в детали - и карета превращается в тыквы: то оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч ), то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива, да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто, то - еще что-то.

Крч., получается ситуация почти как GraphQL. В случае с виндой - многих и NTFS вполне устраивает.

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Крч., получается ситуация почти как GraphQL. А что не так с GraphQL?

5.26 , Lex ( ?? ), 11:21, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Давно уже разбирался, сейчас, скорее, по памяти будет На первый взгляд смотритс... 4.36 , анонн ( ok ), 12:52, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут

>> же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.

> Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно,

> что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".

> Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры. Интересно, читать цитируемое местные оналитеки не пробовали?

>> "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"

>> Реализация файловой системы ZFS в основной ветке FreeBSD (HEAD) https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/freebsd-releng/releng-hea



> FreeBSD-CURRENT is the very latest source code for FreeBSD and includes works in progress, experimental changes, and transitional mechanisms that might or might

> 4.74 , Аноним ( - ), 15:51, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч ) RAM жрёт так же, как жрал Solaris - даже немного меньше местами. Потому что кэширование (которое, кстати, можно настроить/ограничиь). А что, должно быть не так? > то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива В смысле? Что, у Вас пул с резервированием вылетел при крахе одного носителя? Да ну не может быть. > да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто, У меня и всех моих знакомых с самого раннего порта всё работает, сразу, запросто. Этому zpool'у что дашь - то и жрёт, если не дать слишком малый размер диска/раздела, конечно. И горячий резерв работает, и горячая замена, и даже горячая МИГРАЦИЯ. Годами. Так-то.

3.20 , Аноним ( 19 ), 10:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже проект Если кому интересно https://github.com/openzfsonwindows/ZFSin

4.63 , пох. ( ? ), 15:10, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – он мертвенький, к сожалению.

И то же с zfs on mac. Не, ну а чо вы хотите, с такими-то разработчиками? За zfs держатся только те, у кого выбора в общем-то и нет - все остальное либо устарело на 50 лет, либо works as intended, иногда портя данные. А у винды с макосью все в целом обстоит неплохо и с собственными fs. У макоси были определенные трудности еще сравнительно недавно - поэтому ее порт zfs чуть получше, но тоже делался давным-давно левой задней ногой. Потому что как академический проект - тяжко, лично свои данные хранить - ненужно, а денег вы ж никому не заплатите. 3.93 , Павел Отредиез ( ? ), 17:32, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут не по коду, кто то бсдэшников поставил и потестил.

Оперативно, и исправлено.

