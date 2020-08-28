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Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD

28.08.2020 07:48

В добавленном в OpenZFS коде для поддержки ОС FreeBSD выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-24717), приводящая к нарушению обработки прав доступа. Суть проблемы в том, что права, устанавливаемые для группы, обрабатывались как права для владельца файла. Проблема устранена в обновлении OpenZFS 2.0.0-rc1. Исправление внесено до перевода кодовой базы FreeBSD HEAD на OpenZFS.

Проблема была вызвана тем, что все элементы списка управления доступом, установленные для владельца группы (group@) и обычных групп (group:<имя>), делегировались для текущего пользователя. Например, режим доступа 0770 (запись разрешена только для членов группы) обрабатывался как 0777 (запись разрешена для всех пользователей). Похожая ситуация наблюдалась с ACL, например, нижеприведённый ACL становился эквивалентен правам 0777, так как проверка члена группы для builtin_administrators возвращает значение True. 


  # owner: root
  # group: wheel
  group:builtin_administrators:rwxpDdaARWcCos:-------:allow

Также в порте OpenZFS для FreeBSD выявлена ещё одна проблема с предоставлением прав на переход в каталог (cd), независимо от состояния флага прав на исполнение для каталогов. Вход в каталог был возможен в том числе при явном запрете через ACL ("deny - execute")

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/CVEnew/sta...)
  2. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  3. OpenNews: Представлен проект OpenZFS, направленный на унификацию развития файловой системы ZFS
  4. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  5. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53611-openzfs
Ключевые слова: openzfs, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:10, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С такими ошибками и через неделю в продакшин порт OpenZFS разрешили, более чем странно. После такого как минимум на год должны были отложить миграцию на OpenZFS, так как видно, что никто толком этот порт не тестировал и подобных проблем там может быть куча.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 08:28, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    FreeBSD 13.0 выйдет в следующем году, так что тут ни о каком продакшене речи еще и нет.
    https://www.freebsd.org/releases/13.0R/schedule.html
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:19, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Речь про FreeBSD, так что о каком-то продакшене в принципе разговор не идёт.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 13:41, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 14:06, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 14:26, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 6.58, Аноним (58), 14:30, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.62, Кайф (?), 15:09, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.61, Кайф (?), 15:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что предлагаешь? Винду юзать?
     
     
  • 5.64, пох. (?), 15:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что предлагаешь? Винду юзать?

    ну уж точно zfs-on-linux не юзать в freebsd.
    В линуксе-то она хотя бы на пермишны правильно реагирует.
    А может там и дидлока на compressed arc нет, ведь это управление памятью - для линуксов родное и привычное.

     
     
  • 6.90, Кайф (?), 17:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZoF как часть OpenZFS, при чем тут ZoL?
     
     
  • 7.92, пох. (?), 17:31, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    можно я не буду тратить время, отвечая тебе?

     
  • 3.38, ананим.orig (?), 13:08, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато речь идёт о качестве участия комьюнити бздишнегов в разработке  zfs вообще и  openzfs в частности.
    Хорошо если просто качественно порт сделают.
     
     
  • 4.65, Кайф (?), 15:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол всмысле порт под фряху? OpenZFS напомни откуда появился? Не как развитие ZFS Solaris не? А какая лицензия OpenZFS не сановская CDDL? А потом его openindiana, illumos и FreeBSD допиливали, так вам пингвинам не видать штатной поддержки ZFS как собственных ушей
     
     
  • 5.71, пох. (?), 15:42, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом его openindiana, illumos и FreeBSD допиливали

    Вообще-то нихрена они не допилилвали - они бэкпортировали в основном изменения из ZoL (чаще через иллюмос чем напрямую).
    Далеко не всегда оказывавшиеся удачными или вообще работающими. Тем не менее, периодически оттуда приезжали и исправления катастрофических проблем, типа фикса с hole-birth.

    ZoL основана на коде ливерморской лаборатории и поделке безумных индусов - обе сделаны во времена еще открытого сановского апстрима.


     
     
  • 6.75, Кайф (?), 16:01, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай пруфы
     
     
  • 7.81, ананим.orig (?), 16:15, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж чем тебе не пруф?
    От своего порта в пользу линуксячего отказались или нет?
     
     
  • 8.82, Кайф (?), 16:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксячим ZFS с каких пор стал Может переписали сановский код на GPL Сказки р... текст свёрнут, показать
     
  • 6.77, Кайф (?), 16:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Че ты впариваешь перепончатый? Хочешь сказать что драйвер ZoL основан на неком не сановском коде но под сановской лицензией CDDL? Где ещё встречаемая лицензия CDDL кроме сановской поделий просвети?
     
     
  • 7.84, ананим.orig (?), 16:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по сабжу мало взять лицензию.
    Нужно чтобы ещё и код кто-то заставил работать.
    А рабочий код в zol (ужас! слово на букву l) и сабж — попытка его портировать.
     
     
  • 8.85, Кайф (?), 16:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты че повлиял чтоле Хочешь сказать что ZoL был написан с нуля по Линукс который... текст свёрнут, показать
     
  • 5.80, ананим.orig (?), 16:13, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenZFS напомни откуда появился?

    Неужели бздишнеги написали?

     
     
  • 6.91, Кайф (?), 17:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксоиды под CDDL наваяли эт да
     
  • 3.68, Бздун (?), 15:28, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >*BSD
    >в продакшен
    >2k2d год

    Хорошо посмешили.

     
     
  • 4.76, Кайф (?), 16:02, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернатива всего одна и это винда
     
  • 4.89, Hellscream (?), 16:59, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксовый дистросрач работает именно на мёртвой фряхе, а руководители Lunux FUNdation проводят свои презентации, посвященный году десктопного линукса... с macOS и Windows.

    Вот где адушка-то.

     
  • 2.7, Брат Анон (?), 08:49, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не, тесты не нужны. Херак-херак и в продакшен!)) Два смузи мне!))
     
     
  • 3.10, Сява (?), 09:07, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Континьюес деплоймент!
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Баг дривен девелопмент
     
  • 4.25, Anonymousqwe (?), 11:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может вам необходимо освежить ваши знания об основах CI/CD процесса?
     
  • 4.40, freehck (ok), 13:15, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Континьюес деплоймент!

    Мы девопсы! Мы решаем трудную задачу: непрерывно доставлять! =)

     
     
  • 5.54, Аноним (56), 14:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкурируете с Почтой России?
     
     
  • 6.60, Аноним (58), 14:54, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, с цирковыми клоунами
     
  • 2.30, Аноним (56), 11:52, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С такими ошибками и через неделю в продакшин порт OpenZFS разрешили, более чем странно. После такого как минимум на год должны были отложить миграцию на OpenZFS, так как видно, что никто толком этот порт не тестировал и подобных проблем там может быть куча.

    Разве солярочную реализацию, которая сейчас, какие-то другие разработчики адаптировали?
    Или тестировали основательнее?

     
     
  • 3.66, пох. (?), 15:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Added Fri Apr 6 01:09:06 2007 UTC (13 years, 4 months ago) by pjd

    Please welcome ZFS - The last word in file systems.

    так что да - другие, и основательнее. Другой - он проделал большую часть работы один.

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 08:16, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха, глобальная и надёжная ФС))
     
     
  • 2.16, zurapa (ok), 09:35, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не глобальная...
    ZFS работает на локальных дисках и не предусматривает распределённое её хранение по iSCSI (или как там он пишется). С надёжностью там тоже были проблемы, что на каких то системах хранения данных были потери данных.

    Это почти как докер - Ярко, модно, молодёжно!

     
     
  • 3.32, Аноним (56), 11:58, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, iSCSI может быть представлено в системе блочным устройством, на которое можно поставить любую ФС.

    Но да, в плане распределенности у ZFS все плохо. Какая польза от контрольных сумм, если хранится все в пределах одного сервака? Надежное хранилище должно быть распределенным.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:13, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сети реплики дисков таскать не проблема.
     
     
  • 5.44, Аноним (56), 14:03, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальном времени?

    Так-то и md5sum для всех файлов прогнать не проблема, но будет ли это файловой системой со сквозными чексуммами?

     
  • 2.48, Аноним (46), 14:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем опустился человек. А был когда-то большим человеком!
     
     
  • 3.50, Аноним (56), 14:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... но потом сел на диету, стал заниматься спортом, и теперь может передвигаться без помощи садовой тачки.
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:22, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шабашка за пиво довела
     

  • 1.3, Lex (??), 08:17, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    25 авг:
    "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
    28 авг:
    "Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"

    Да что же не так с этими нереально_безопасными и системно_разрабатываемыми_серьезныи_ребятами *BSD

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?
     
     
  • 3.6, Брат Анон (?), 08:48, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так ты сначала выпей мышьяку, а потом посмотри на этикетку. Главное, оперативно выяснил))
     
     
  • 4.22, YetAnotherOnanym (ok), 10:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не сюда. Это к Алибасову.
     
  • 4.47, анонн (ok), 14:11, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Исправление внесено до перевода кодовой базы FreeBSD HEAD на OpenZFS...
    > Ну так ты сначала выпей мышьяку, а потом посмотри на этикетку. Главное,  оперативно выяснил))

    Главное, очередная хреновая оперативная аналогия?


     
  • 3.8, Аноним (8), 08:50, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?

    Ничего, это как раз хорошо, коллега сверху очевидно хотел позлорадствовать над напыщенными везде без мыла влезающими бсдюковыми выкриками о безопасносте и надёжности бсди, да вот только тут получается двояко, вроде и пингвинята обделались, а вроде и бсде подложили свинью, и бсдюки схавали, уже не могут в безопасность и стабильность, бсдя уже не та...
    А кто это не может признать, тот ретроград и против прогресса ;)

     
     
  • 4.11, Fracta1L (ok), 09:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > вроде и пингвинята обделались

    ZFS  в Linux нет и не было, то что там приматывают сбоку изолентой - не Линукса проблемы.

     
  • 4.13, Sluggard (ok), 09:22, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > вроде и пингвинята обделались

    Точно пингвинята?
    https://github.com/openzfs/zfs/commit/9f0a21e6411aa0bac23fba0ddb220342a48c7cc7
    Co-authored-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>
    Signed-off-by: Matt Macy <mmacy@FreeBSD.org>
    Signed-off-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>

     
     
  • 5.29, Аноним (56), 11:50, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На тот момент, когда обделались, будем считать их пингвинятами. А так вообще они разработчики FreeBSD, и никогда не ошибаются. Именно поэтому во фре вообще нет ошибок, а которые есть — те происки пингвинят.
     
  • 2.12, Х (?), 09:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Было бы очень интересно, если бы они, принимая приличного объема код в свою кодовую базу, умудрились точно и на 100% проверить его не просто на корректность (что ФС без косяков читает/пишет), но и на идеальную состыковку со своими механизмами (т.е. чо ACL в ФС совершенно корректно транслируются в ACL самой ОС).

    Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.

    Ведь добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже проект), но там те же проблемы - неуверенность, что два куска кода будут идеально работать в любых условиях. А тут - БАЦ! - приходит Lex, умеющий читать код, и гарантирующий, что все будет работать без косяков, это же какой буст в интеграции кода разных команд будет!

     
     
  • 3.17, Lex (??), 09:44, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/

    > Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут
    > же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.

    Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно, что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".
    Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры.

    > Ведь добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже
    > проект), но там те же проблемы - неуверенность, что два куска
    > кода будут идеально работать в любых условиях. А тут - БАЦ!
    > - приходит Lex, умеющий читать код, и гарантирующий, что все будет
    > работать без косяков, это же какой буст в интеграции кода разных
    > команд будет!

    ЗФС - странная штука. Вроде бы все о ней говорят, о том, какая она крутая, притом, уже несколько лет( за которые восторженные вопли о ней, кстати, начали утихать )..
    но, начинаешь лезть в детали - и карета превращается в тыквы: то оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч ), то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива, да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто, то - еще что-то.
    Крч., получается ситуация почти как GraphQL.

    В случае с виндой - многих и NTFS вполне устраивает.


     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крч., получается ситуация почти как GraphQL.

    А что не так с GraphQL?

     
     
  • 5.26, Lex (??), 11:21, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже разбирался, сейчас, скорее, по памяти будет На первый взгляд смотритс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, анонн (ok), 12:52, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Наверное, если Lex умеет так делать (а не просто злорадствовать), его тут
    >> же наймет любая команда разработки ОС (любой ОС!) - золотое умение.
    > Конкретно с разработкой ОС я мало пересекаюсь, но даже мне отлично известно,
    > что, при каких-либо ощутимых изменениях, вначале идет долгая фаза альфа/бета/итп тестирования, лишь по итогу которой правки отправляются в "прод".
    > Но никак в прод не валятся те изменения, при которых уже через считанные дни проступают эпические дыры.

    Интересно, читать цитируемое местные оналитеки не пробовали?
    >> "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
    >> Реализация файловой системы ZFS в основной ветке FreeBSD (HEAD)

    https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/freebsd-releng/releng-hea

    > FreeBSD-CURRENT is the very latest source code for FreeBSD and includes works in progress, experimental changes, and transitional mechanisms that might or might
    >

     
  • 4.74, Аноним (-), 15:51, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оказывается, что зфс кагбэ немало ресурсов системы жрет( ОЗУ, ЦП и проч )

    RAM жрёт так же, как жрал Solaris - даже немного меньше местами. Потому что кэширование (которое, кстати, можно настроить/ограничиь). А что, должно быть не так?

    > то оказывается, что она не шибко то и отказоустойчива

    В смысле? Что, у Вас пул с резервированием вылетел при крахе одного носителя? Да ну не может быть.

    > да и горячая замена и проч работают не всегда и не везде, по крайней мере, сразу и запросто,

    У меня и всех моих знакомых с самого раннего порта всё работает, сразу, запросто. Этому zpool'у что дашь - то и жрёт, если не дать слишком малый размер диска/раздела, конечно. И горячий резерв работает, и горячая замена, и даже горячая МИГРАЦИЯ. Годами. Так-то.

     
  • 3.20, Аноним (19), 10:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >добавить ZFS в Windows, например, было бы круто (и есть даже проект

    Если кому интересно https://github.com/openzfsonwindows/ZFSin

     
     
  • 4.63, пох. (?), 15:10, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он мертвенький, к сожалению.
    И то же с zfs on mac.

    Не, ну а чо вы хотите, с такими-то разработчиками?

    За zfs держатся только те, у кого выбора в общем-то и нет - все остальное либо устарело на 50 лет, либо works as intended, иногда портя данные.

    А у винды с макосью все в целом обстоит неплохо и с собственными fs. У макоси были определенные трудности еще сравнительно недавно - поэтому ее порт zfs чуть получше, но тоже делался давным-давно левой задней ногой.

    Потому что как академический проект - тяжко, лично свои данные хранить - ненужно, а денег вы ж никому не заплатите.

     
  • 3.93, Павел Отредиез (?), 17:32, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не по коду, кто то бсдэшников поставил и потестил.
    Оперативно, и исправлено.
     
  • 2.33, Аноним84701 (ok), 12:01, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 25 авг:
    > "Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)"
    > 28 авг:
    > "Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD"
    > Да что же не так с этими нереально_безопасными и системно_разрабатываемыми_серьезныи_ребятами  *BSD

    Может что-то не так с этими нереально_совсем_в_теме_ведь_они_прочитали_заголовок_новости_!_системно_серьезными опеннетчиками 🙄 ?

    А то в неопеннетной реальности и
    > [b]Исправление внесено до [/b]перевода кодовой базы FreeBSD HEAD на OpenZFS.

    и вообще, сам "перевод"
    https://reviews.freebsd.org/D25872
    заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).

     
     
  • 3.35, Аноним (56), 12:46, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).

    Это никак не отменяет того факта, что накосячили именно разработчики Фри.
    Самый эпичный баг за всю историю ZoL/OpenZFS - и его авторы, увы, совершенно не пингвинята.

     
     
  • 4.37, Аноним84701 (ok), 12:57, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> заблокирован gnn и никто никуда пока не переходил (о том, что от принятия в HEAD до "прода" пройдет пара лет, вообще умолчу -- это же совершенно неважные детали, только портящие стройную картину опеннетного мира 🙄 ).
    > Это никак не отменяет того факта, что накосячили именно разработчики Фри.
    > Самый эпичный баг

    Угу, угу:
    Reviewed-by: Sean Eric Fagan <sef@ixsystems.com>
    Reviewed-by: Jorgen Lundman <lundman@lundman.net>
    Reviewed-by: Richard Laager <rlaager@wiktel.com>
    Reviewed-by: Brian Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>
    Co-authored-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>
    Signed-off-by: Matt Macy <mmacy@FreeBSD.org>
    Signed-off-by: Ryan Moeller <ryan@iXsystems.com>

    Ну и
    "В добавленном в OpenZFS коде от iXsystems для поддержки ОС FreeBSD, поддержка которой пока не принята даже в FreeBSD HEAD, выявлена критическая уязвимость ... атакующему нужно всего лишь 'пропатчить OpenZFS под FreeBSD' (ну и собрать и загрузить новое ядро)"

    Но как анонимы скажут, пусть будет "самый эпичный баг и уязвимость" 🙄

     
     
  • 5.49, Аноним (56), 14:18, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.87, Аноним84701 (ok), 16:38, 28/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (22)

  • 1.9, Hellscream (?), 08:53, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    FreeBSD становится всё больше и больше похожа на Linux, такая же стабильная и надёжная операционная система для успешных людей.
     
     
  • 2.23, 1 (??), 10:47, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как туда впендюрят systemd станет "очередной сборкой линакса"
     

  • 1.14, Аноним (15), 09:31, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дырень то сишная
     
     
  • 2.53, Аноним (56), 14:23, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал, почему ты из-под анонима?
     
     
  • 3.73, Fracta1L (ok), 15:51, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не я, это люди наконец-то стали внимать моей мудрости
     

  • 1.21, Аноним (46), 10:27, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, была бы в bsd приличная виртуализация с пробросом и поддержка vulkan... видимо не судьба.
     
     
  • 2.24, 1 (??), 10:49, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну bhyve что-то там умеет пробрасывать.
    Про vulkan - допиши пару форм^W библиотек.
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то мне кажется наличие вулкана зависит от вполне конкретных дровок, если твой вендор не расчехлился - выбери другого или более открытый дров
     
     
  • 3.45, Аноним (56), 14:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красные активно работают с сообществом. Проблема Фри в том, что у нее нет разработчиков, которые готовы активно пилить всякие вулканы. А полностью на себе поддержку 0.005% юзеров вендор тащить не будет.
     
     
  • 4.95, НяшМяш (ok), 17:48, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у зелёных что? Они вроде свой блоб выпускают для фряхи.
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:48, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не прокатило.
     
     
  • 2.51, Аноним (56), 14:22, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стандарты BSD-шного "академического" качества кода, внезапно, за пределами BSD-шного сообщества не котируются.
     
     
  • 3.78, Аноним (41), 16:11, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт вы на мешали каши. Академический код только в Netbsd. А фряха с опенком тут причём? Максим Вилард из нетки частенько ловит лулзы с нубокода в опенке. А фряха так вообще решeто. Вы все бсд под одну гребёнку не чешите, это ж вам не зоопарк линуксовых Вася-сборок. У бзд общий предок - типа латиница. А все ОС - это английский, французский, итальянский. Вроде предок и латинский, но языки то разные. Так и здесь. Это ваш линакс в разных дистрих один и тот же. Ядро же... А в бздях ядра разные, это же разные ос. Самая первая появилась Netbsd, потом фряха, потом опенок (форк нетки с обрезанными сисколами и выброшенным компакт софтом). Просто так писать *bsd не комильфо, нутро в тут тотально разное.
     

  • 1.31, Аноним (56), 11:55, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем новых багов и дыр в OpenZFS, от ребят с @ixsystems.com и @freebsd.org.

    Ломали бы свою реализацию ZFS и не портили жизнь другим...

     
  • 1.34, ALex_hha (ok), 12:17, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Linux: В USB стеке найдено и исправлено N уязвимостей
    Фанат BSD: Ваш Linux resheto и помойка, в стеке BSD нашли всего N-1 уязвимостей

    FreeBSD: в OpenZFS коде для поддержки ОС FreeBSD выявлена критическая уязвимость
    Фанат BSD: Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?

    Л - Логика ))

     
     
  • 2.43, анонн (ok), 14:00, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Linux: В USB стеке найдено и исправлено N уязвимостей Фанат BSD: Ваш Linux resheto и помойка, в стеке BSD нашли всего N-1 уязвимостей
    > FreeBSD: в OpenZFS коде для поддержки ОС FreeBSD выявлена критическая уязвимость
    > Фанат BSD: Что плохого что оперативно выявляют уязвимости?
    > Л - Логика ))

    Т.е. теперь официально можно считать все уязвимости "в коде для поддержки ОС Linux" стороннего софта, как впрочем и уязвимости, найденные еще до принятия кода в ядро, уязвимостями Linux?

    Или опять, как обычно:
    С-сравнение жопы с пальцем
    и
    Д-двойные перепончатые стандарты.

     
     
  • 3.55, Анонимик (?), 14:26, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы ты следил за Linux, то знал бы, что данная реализация ZFS была специально нацелена на Linux.
     
     
  • 4.57, Аноним (56), 14:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном контексте это "сторонний софт". Потому что так надо.

    И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди, не имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.

     
     
  • 5.69, пох. (?), 15:28, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди,
    > не имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.

    честно говоря, в отношении старой реализации я вот не могу вспомнить за ними каких-то глобальных вещей, кроме "MFV" и суматошных попыток потом исправить последствия очередного.
    Ну, может не в курсе просто ;-)

    Зато в курсе бесконечных notabug/works as intended.

     
  • 5.72, анонн (ok), 15:48, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В данном контексте это "сторонний софт". Потому что так надо.
    > И авторы бага, с адресами @FreeBSD.org и @iXsystems.org, тоже сторонние люди, не
    > имеющие никакого отношения к FreeBSD и старой реализации ZFS.

    И аноним с подгоранием и громкими воплями в "новости" о пофикшеном баге времени разработки (еще перед включением в дев-ветку) - совершенно сторонний аноним!

     
  • 4.70, анонн (ok), 15:29, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы ты следил за Linux, то знал бы, что данная реализация
    > ZFS была специально нацелена на Linux.

    Если бы ты писал в тему, то сказать хотел что?

     
  • 4.79, Кайф (?), 16:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под линакс под лицензией CDDL? Петросян однако
     

  • 1.59, Аноним (59), 14:47, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же так, ведь они же говорили ...
     
  • 1.67, Аноним (67), 15:25, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличные новости. Еще поживем с надежной ZFS, а не этим аттракционом из линукса.
     
  • 1.86, Кайф (?), 16:34, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любая новость по ZFS очень показательна, так как показывает всю школьную сущность линуксоидов, которые не причинно-следственных связей выстроить не могут, не шарят в лицензиях, от фанаря приписывают себе чужой код только из за того что в названии On Linux, это капец
     
  • 1.94, Павел Отредиез (?), 17:38, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше я думал, что open source софт это серьёзно, и можно доверять. Но на практике, как только кто то из нормальных спецов поюзает, так сразу ошибки находят.
     
     
  • 2.96, Кайф (?), 18:10, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё Btrfs не юзал вот там реально Содом и Гоморра
     

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