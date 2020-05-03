Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:56, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я лучше btrfs продолжу пользоваться.

3.32 , Аноним ( 32 ), 12:11, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – у него возможно те же проблемы но в виду малоюзания btrfs о них еще не знают

3.46 , xm ( ok ), 12:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Правильно. Данные должны теряться вне зависимости он типа носителя.

3.50 , Школьник ( ok ), 12:49, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, это хороший способ избежать проблем с SMR. Ведь до их появления твои данные просто не доживут.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Кажется, жд не должен дохнуть чтобы там на него не писали, не? Явный баг в логике контроллера, да еще и трудноуловимый, а ты закрытую коммерческую "панацею" притащил. Спасибо, не нужно, и так настрадались

2.10 , Васян ( ? ), 11:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это проблема производителя который не указывает эту технологию в спецификациях дисков. И проблемы возникают не только у WD c ZFS. Я столкнулся с этим когда воткнул Seagate Baracuda 2 TB в RAID 10 из дисков этой же линейки, но старше. Один диск из этого рейда сломался и я поменял его на, как я думал, такой же. Задержки при записи на этот диск были больше секунды, вся система начала сильно тормозить. В это году выбирал чем заменить 2TB диски в RAID 1. Искал подходящие на 4 TB, отсутствие SMR было обязательным требованием. Точно SMR диски, брать нельзя вообще не для чего. Они везде тормозят если данных много:

- Seagate BarraCuda 4 ТБ ST4000DM004

- WD Blue WD40EZRZ

- WD Red WD40EFAX Эти вроде не SMR и использовать в RAID можно:

- Seagate Barracuda Pro 4 ТБ ST4000DM006

- Seagate IronWolf 4 ТБ ST4000VN008

- Seagate IronWolf Pro 4 ТБ ST4000NE0025

- WD Red WD40EFRX

- WD Red Pro WD4003FFBX

- WD Black WD4005FZBX Себе купил пару ST4000VN008, самые дешевые были из этого списка. Работают несколько месяцев без нареканий. 3.15 , Гость ( ?? ), 11:39, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WD40EZRZ не SMR! синие 3.5 SMR только два WD20EZAZ и WD60EZAZ.

4.74 , Васян ( ? ), 13:57, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > WD40EZRZ не SMR! синие 3.5 SMR только два WD20EZAZ и WD60EZAZ. Под одним именем продавались разные устройства, сначала без SMR, потом с ним. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:47536:2025#2025

3.23 , Дмитрий П. ( ? ), 11:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня дома в работе 2 внешних накопителя, оказавшихся SMR. Были проблемы при начальном наполнении с предшественника, решились через rsync --bwlimit=25m . После этого объёмы записи не превышают критические для диска, так что всё нормально работает. Не паникуйте, просто учитывайте особенность. У CD-R было куда больше ограничений, но все пользовались.

4.42 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 12:30, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю. Использую не супер нагруженный raidz2 дома на базе SMR дисков сигейт, уже больше двух лет, проблем никаких. Есть нюансы но для некоторых применений они некритичны. Проблема не в принципе с SMR (хотя надо понимать особенности и последствия), а кривой прошивке WD.

4.55 , Аноним ( 9 ), 13:02, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет, SMR это провальная технология. Купить такие диски могли только очень наивные люди.

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:00, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У сигейтов VX и VM серии не пробовал? После сдохших нескольких баракуд взял VM - для обычной хранилки фильмов данных самое то. Скоростей не хватает, зато проблем не вызывают и тихие.

4.28 , VINRARUS ( ok ), 12:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >После сдохших нескольких баракуд Гарантия в 1 год как бы намикает...

5.39 , Аноним ( 24 ), 12:24, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это очень плохая лотерейка. Самый первый купленный ST1000DM003-9YN162 - работает до сих пор. А остальные, увы. Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор.

6.47 , VINRARUS ( ok ), 12:44, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор. У меня 2 хитачи: 2007 года на 250 Гб и 2010 года на 1000 Гб.

Так тот шо 2007 года хоть и греется, и раньше всегда как системный использовался, но работает примерно так же как и 10 год назад — вибрация на низком уровне, по громкости даже тише некоторых современных.

А вот тот шо 2010 года работал в основном как файлопомойка, но ему поплохело и щас я его отключил от питания — вибрация весь системник сотрясает, неприятно очень. Всего за 3 года хитача убила своё производство...

7.59 , Аноним ( 24 ), 13:14, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Последние из выпущенных HGST были тоже лотерейкой. У меня 4Тб - стоит и молча работает. Скоростей не показывает, но для хранилки барахла пойдёт.

8.64 , Аноним ( 9 ), 13:38, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 4ТБ хитачи были наверно самые быстрые и производительные за всю историю дисков ... 9.75 , Аноним ( 24 ), 13:58, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать HGST HDN724040ALE640 не так уж он и быстр Тут выложили тесты ST4000VN008 По ср... 10.76 , Аноним ( 9 ), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нууу это видимо не те диски, на которые надо смотреть Мне очень понравились HUS... 11.84 , Аноним ( 24 ), 14:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Он кажется и ценой был раза в два побольше Не готов был платить такие деньги за... 12.87 , Аноним ( 9 ), 14:28, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Остальные -- отбраковка 3 Да нормальная цена, когда я в прошлый раз смотрел ... 3.27 , VINRARUS ( ok ), 12:06, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Seagate Baracuda 2 TB в RAID 10 из дисков этой же линейки, но старше.

>Задержки при записи на этот диск были больше секунды, вся система начала сильно тормозить. Пользователи баракуд в серверах должны страдать!

>Себе купил пару ST4000VN008 И я купил такой, скорость так себе.

https://hotline.ua/img/upload/images/k/i/5c71e9cc9f78e.png

4.72 , Васян ( ? ), 13:52, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не сервер, это домашний комп.

RAID там потому что:

- жесткие диски ломаются и потерять свои документы, фотографии и видео при поломке единственного диска очень не хочется;

- жесткие диски тормозят, RAID чуть улучшает ситуацию;

- за RAID в Linux не надо доплачивать, он бесплатно есть уже пару десятилетий. Почему бы не воспользоваться? Ещё раз повторю. RAID это не серверная привилегия. К сожалению это необходимость для сохранности даже своих личных воспоминаний в виде фоточек из отпуска и видео с первыми шагами детей. И не надо мне писать что для этого нужен бекап, я знаю. RAID и бекап вещи не взаимоисключающие.

3.63 , user ( ?? ), 13:35, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.ixsystems.com/community/resources/list-of-known-smr-drives.141/

2.22 , Дмитрий П. ( ? ), 11:55, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – IDNF = sector ID Not Found. Диск имеет право такое выдавать, только если у него действительно серьёзная проблема. Если это лезет при обычной записи, значит накопитель тоже виноват, и производитель его соответственно. Если описание ситуации не врёт, то ZFS воспринимает ситуацию адекватно.

2.26 , Аноним84701 ( ok ), 12:04, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это проблемы ZFS и фринаса. Правильно! Следющим шагом - ставить винду и использовать исключительно NTFS, потому что изящные косты^W инновации в прошивке производителем "рассчитаны на применение в NAS для дома" именно для этой комбинации, а все остальное на ваш страх и риск? 🙄