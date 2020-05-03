Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных

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|1.7, Аноним (7), 11:05, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Внесу ясность. Сами ЖД на базе SMR шли аж с 2013 года. Это не новая технология.
Тема всплыла из за мошеннических амбиций производителей. Либо на складе ЖД залежались либо запустили конвеер. Правда не понятно почему в дисках 2-6 ТБ (их итак умели делать, другое дело в объемных 14 тб + гелий etc).
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|2.9, Аноним (9), 11:14, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В объемных гелиевых 14+тб от smr вроде как раз быстро отказались, в 20+ эта технология вообще не жизнеспособна. Потому что это только очень сомнительная экономия для производителя, и она совсем незначительная. Диски и так становятся адово медленными, если раньше 300мб/с линейная скорость была (ограничение сата2 скажем как раз 3 гигабита/сек -- считать в байте 10 бит), то теперь она стремится к 0.
Вд кстати не скрывает шитмр, сигейт вот скрывает. У него и в 14 тб моделях встречается, в 16 вроде уже нет? Не уверен.
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|3.21, Аноним (21), 11:51, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вд кстати не скрывает шитмр
И где можно прочитать об этом относительно сабжевых дисков, кроме свежей новости? Недавно копался в спеках от WD, нигде упоминаний SMR не встречал.
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|3.32, Аноним (32), 12:11, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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у него возможно те же проблемы но в виду малоюзания btrfs о них еще не знают
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|3.46, xm (ok), 12:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Правильно. Данные должны теряться вне зависимости он типа носителя.
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|3.50, Школьник (ok), 12:49, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, это хороший способ избежать проблем с SMR. Ведь до их появления твои данные просто не доживут.
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|2.8, Аноним (8), 11:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Кажется, жд не должен дохнуть чтобы там на него не писали, не? Явный баг в логике контроллера, да еще и трудноуловимый, а ты закрытую коммерческую "панацею" притащил. Спасибо, не нужно, и так настрадались
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|2.10, Васян (?), 11:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это проблема производителя который не указывает эту технологию в спецификациях дисков. И проблемы возникают не только у WD c ZFS. Я столкнулся с этим когда воткнул Seagate Baracuda 2 TB в RAID 10 из дисков этой же линейки, но старше. Один диск из этого рейда сломался и я поменял его на, как я думал, такой же. Задержки при записи на этот диск были больше секунды, вся система начала сильно тормозить.
В это году выбирал чем заменить 2TB диски в RAID 1. Искал подходящие на 4 TB, отсутствие SMR было обязательным требованием.
Точно SMR диски, брать нельзя вообще не для чего. Они везде тормозят если данных много:
- Seagate BarraCuda 4 ТБ ST4000DM004
- WD Blue WD40EZRZ
- WD Red WD40EFAX
Эти вроде не SMR и использовать в RAID можно:
- Seagate Barracuda Pro 4 ТБ ST4000DM006
- Seagate IronWolf 4 ТБ ST4000VN008
- Seagate IronWolf Pro 4 ТБ ST4000NE0025
- WD Red WD40EFRX
- WD Red Pro WD4003FFBX
- WD Black WD4005FZBX
Себе купил пару ST4000VN008, самые дешевые были из этого списка. Работают несколько месяцев без нареканий.
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|3.15, Гость (??), 11:39, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WD40EZRZ не SMR! синие 3.5 SMR только два WD20EZAZ и WD60EZAZ.
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|3.23, Дмитрий П. (?), 11:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня дома в работе 2 внешних накопителя, оказавшихся SMR. Были проблемы при начальном наполнении с предшественника, решились через rsync --bwlimit=25m . После этого объёмы записи не превышают критические для диска, так что всё нормально работает. Не паникуйте, просто учитывайте особенность. У CD-R было куда больше ограничений, но все пользовались.
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|4.42, Анонимленьлогиниться (?), 12:30, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю. Использую не супер нагруженный raidz2 дома на базе SMR дисков сигейт, уже больше двух лет, проблем никаких. Есть нюансы но для некоторых применений они некритичны.
Проблема не в принципе с SMR (хотя надо понимать особенности и последствия), а кривой прошивке WD.
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|4.55, Аноним (9), 13:02, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, SMR это провальная технология. Купить такие диски могли только очень наивные люди.
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|3.24, Аноним (24), 12:00, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У сигейтов VX и VM серии не пробовал? После сдохших нескольких баракуд взял VM - для обычной хранилки фильмов данных самое то. Скоростей не хватает, зато проблем не вызывают и тихие.
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|4.28, VINRARUS (ok), 12:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>После сдохших нескольких баракуд
Гарантия в 1 год как бы намикает...
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|5.39, Аноним (24), 12:24, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это очень плохая лотерейка. Самый первый купленный ST1000DM003-9YN162 - работает до сих пор. А остальные, увы. Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор.
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|6.47, VINRARUS (ok), 12:44, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор.
У меня 2 хитачи: 2007 года на 250 Гб и 2010 года на 1000 Гб.
Так тот шо 2007 года хоть и греется, и раньше всегда как системный использовался, но работает примерно так же как и 10 год назад — вибрация на низком уровне, по громкости даже тише некоторых современных.
А вот тот шо 2010 года работал в основном как файлопомойка, но ему поплохело и щас я его отключил от питания — вибрация весь системник сотрясает, неприятно очень.
Всего за 3 года хитача убила своё производство...
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|7.59, Аноним (24), 13:14, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последние из выпущенных HGST были тоже лотерейкой. У меня 4Тб - стоит и молча работает. Скоростей не показывает, но для хранилки барахла пойдёт.
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|8.64, Аноним (9), 13:38, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
4ТБ хитачи были наверно самые быстрые и производительные за всю историю дисков ... текст свёрнут, показать
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|9.75, Аноним (24), 13:58, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
HGST HDN724040ALE640 не так уж он и быстр Тут выложили тесты ST4000VN008 По ср... текст свёрнут, показать
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|10.76, Аноним (9), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нууу это видимо не те диски, на которые надо смотреть Мне очень понравились HUS... текст свёрнут, показать
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|4.72, Васян (?), 13:52, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не сервер, это домашний комп.
RAID там потому что:
- жесткие диски ломаются и потерять свои документы, фотографии и видео при поломке единственного диска очень не хочется;
- жесткие диски тормозят, RAID чуть улучшает ситуацию;
- за RAID в Linux не надо доплачивать, он бесплатно есть уже пару десятилетий. Почему бы не воспользоваться?
Ещё раз повторю. RAID это не серверная привилегия. К сожалению это необходимость для сохранности даже своих личных воспоминаний в виде фоточек из отпуска и видео с первыми шагами детей. И не надо мне писать что для этого нужен бекап, я знаю. RAID и бекап вещи не взаимоисключающие.
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|2.22, Дмитрий П. (?), 11:55, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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IDNF = sector ID Not Found. Диск имеет право такое выдавать, только если у него действительно серьёзная проблема. Если это лезет при обычной записи, значит накопитель тоже виноват, и производитель его соответственно. Если описание ситуации не врёт, то ZFS воспринимает ситуацию адекватно.
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|2.26, Аноним84701 (ok), 12:04, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это проблемы ZFS и фринаса.
Правильно! Следющим шагом - ставить винду и использовать исключительно NTFS, потому что изящные косты^W инновации в прошивке производителем "рассчитаны на применение в NAS для дома" именно для этой комбинации, а все остальное на ваш страх и риск? 🙄
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|3.65, Michael Shigorin (ok), 13:42, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> 180 ТБ в год
>> У меня в день больше.
> Выключи торент-клиент.
Ага, или канал двадцатигигабитный как минимум пригасить можно.
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|2.77, Васян (?), 14:07, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>180 ТБ в год
>У меня в день больше. Что так скоромно то?
180 ТБ в день, это:
(180*1024)/(24*60*60) = 2,13 ГБ в секунду. Даже по чтению для одного HDD -- феноменальная скорость, укажи модель или заткнись.
Если речь про рейд до 8 дисков включительно, как в новости, то ~273 МБ/c. Даже это феноменально для одного HDD по всей площади пластины. Укажи модель и производителя.
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|1.5, Сергей (??), 10:55, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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при чем тут zfs. если это проблема компа под названием диск от WD, вспомним еще SSD-ки от HP
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|2.31, Аноним (31), 12:10, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> при чем тут zfs. если это проблема компа под названием диск от WD
Вот только у WD почему нет проблем при работе с разделами NTFS, FAT, ext4 и пр.
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|2.36, Аноним (31), 12:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Because I don’t have any Seagate SMR drives, I can’t test the hypothesis that the IDNF issue is a WD firmware bug rather than a generic SMR issue. But throwing an error like that isn’t the kind of thing I’d associate with SMR as such – I’d simply expect throughput to turn to shit.
Отличный анализ!!1 Я расковырял диск WD, потому как других дисков у меня небыло. Так что эта бага WD. А может и не WD. Хотя скорее это вообще бага SRM. А может и не SRM. Откуда я могу знать? У меня ведь только один хард был, который я сломал.
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|1.14, zurapa (ok), 11:31, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Это тот случай, когда не пользовался zfs и дальше не буду пользоваться. Vinum баще!
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|3.41, Lockywolf (ok), 12:27, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, а кем пользоваться?
Сигейт дрянь, ВД дрянь, Самсунг дрянь.
Что там живо-то ещё? Тошиба? Хитачи?
Upd: погуглил, Хитачи всё-таки умерла.
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|2.66, Michael Shigorin (ok), 13:44, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Vinum баще!
Это глюкалово чудовищное хоть как-то чинили с тех пор, когда оно умело встать колом просто на добавлении какого там -- пятого или седьмого диска?
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|1.16, trantor (??), 11:40, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На именно этих дисках же применяется специальная прошивка Nasware оптимизированная на применение в Raid массивах.
Особенность Nasware это более быстрый ответ в случае сбоев в записи или чтении блоков,т.е. в то время как обычный диск пытается до последнего прочитать или записать блок(таймаут), Nasware диск быстро сообщает что он помер.
Это сделано для того чтобы Raid массивы не зависали и быстро переключались на Spare.
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|1.18, КО (?), 11:41, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Такую фигню как механическое считывание/запись давно пора выкинуть
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|2.29, Свидетель5g (?), 12:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что новость на опеннете появилась в контексте новостей Freenas и ZFS, а не SMR в WD.
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|2.70, Michael Shigorin (ok), 13:47, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хватит насиловать магнитные блины
Кстати, кто-нить проводил эксперименты/встречал результаты по среднесрочной сохранности данных на обесточенных SSD или флэшках?
Скажем, в течение пяти-десяти лет.
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|3.78, Аноним (9), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Говорят же полгода потолок на всех нынешних косумерских ссд. 15-d tlc или как их там называют.
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|3.80, Аноним (24), 14:11, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотри на 3дньюс осень прошлого года. Они продолжают тестипровать, может вышла и новая редакция тестов.
Выводы у них неутешительны. Основная проблема в нынешних технологиях это внезапная потеря данных без предварительного ухудшения состояния. И большинство технологий дошли до необходимости постоянной перезаписи всего диска. Иначе заряд мимо тазика утекает.
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|1.43, Аноним (43), 12:31, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дисковые накопители несовместимы с ФС...
ФС несовместимы с некоторыми типами файлов...
Куда катится этот гребанный мир?!
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|1.44, Аноним (44), 12:34, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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С самого начала, когда я узнал о технологии SMR и принципе её работы - мне сразу показалось, что это паршивенькая идея. И классические-то диски порой теряют данные, а идея с частичным затиранием дорожек держится на ещё более хлипких предположениях и добавляет существенно больше точек отказа. Браво.
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|3.53, Аноним (53), 12:53, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Горячая черепица - это будет звиздец... Целенаправленно убивают ЖД. Вот на кой нужна черепица на мелких дисках в 2Т?!
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|1.48, КО (?), 12:48, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и запортил еще три, а тут бац и питание пропало?
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|2.52, VINRARUS (ok), 12:52, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Интересно, а что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и
> запортил еще три, а тут бац и питание пропало?
Обижается.
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|2.54, Аноним (44), 12:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мечтает быть гордой птицей, летящей на крыльях ИБП. Но приходится гордо падать и тихо корраптить данные (а если очень не повезёт - то ещё и не факт, что потом поднимется).
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|2.60, анон (?), 13:17, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У сигейтов -- сперва пишет данные в медиа кэш, это область с обычной плотностью, допускающая произвольную запись. А потом уже раскладывается на дорожки с черепицей. Подозреваю, что проблемы с idnf при записи происходят при забитии медиа кэша, когда данные не успевают быть разложены в штатное место.
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|3.69, КО (?), 13:46, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это значит, что сначала он должен их считать, записать в кеш, потом записать в черепицу. Гоняя головки туда-сюда. Ну или должен быть гибридный кеш с flash памятью. Ну и по исчерпанию да для рейда часть дисков в тайауте -> он думает, что развал рейда.
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|2.85, Аноним (21), 14:19, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и запортил еще три, а тут бац и питание пропало?
Да ничего не делает. Блок на этот момент ещё не заремаплен, после включения будет использоваться старый с незатёртыми дорожками.
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|1.51, Аноним (53), 12:51, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Дедушка, а можно было не делать черепицу для 2Т дисков, чтобы у пользователей не терялись данные?
- Нет, внучек, это фантастика.
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|1.62, Michael Shigorin (ok), 13:32, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Читал, задумался -- а ведь это "софт-винчестеры" уже:
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Отметим, что этими линейками ассортимент моделей HGST Ultrastar, превратившихся в Western Digital Ultrastar DC, не исчерпывается. Как уже было сказано, процесс затронул также твердотельные накопители с NVMe- или SAS-интерфейсами, а также винчестеры семейства Hs14 на 14 и 15 ТБ (теперь это HC620). Но они представляют собой уже специализированные решения — в частности, HC620 это т. н. «Host-Managed SMR», т. е. для их работоспособности требуется соответствующая поддержка со стороны компьютера/сервера.
--- http://www.ixbt.com/data/western-digital-ultrastar-series.html
[B]Ещё наткнулся на такую табличку SMR/PMR (квадратики уметь читать необязательно): http://www.mobibrw.com/2020/22727 -> http://www.mobibrw.com/wp-content/uploads/2020/01/3.5SATAHDDDatabase2018-10-2 [/B]
Краткий мой из неё вывод -- всё так же игнорируем сюгейты (SMR уже от _двух_ терабайт на одном блине!), а у hgst избегаем серии Ultrastar Archive Ha10 на десятку и высокоёмкие HC620 (14+).
Это пошёл выяснять перед заменой дисков, а не вляпался ли часом в подобное с hus728t8tale6l4...
--- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119317.html#163
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|2.73, Аноним (9), 13:55, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что? У вд tdmr, собственно при переходе на диске с подогревом все там будем. да и наоборот вроде бы позитивная технология. Они выпустили сначала 14 тб диски с pmr, а потом уже добили из отходов производства моделями с smr (правда у них точно такие же диски только с smr, 100% из отходов наклепали).
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|2.79, Аноним (79), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У сигейта SMR нет в серии Ironwolf вообще, а у WD в Red они есть до 6 Тб, при этом до недавней шумихи они это никак не афишировали.
Для настолных пекарен чтобы фоточки-игры хранить на обычных дисках (не NAS-grade) SMR можно не выбирать по идеологическим соображениям, но обычный пользователь этого никогда не заметит. И ZFS в такой среде вообще не популярен.
А вот для NAS уже WD подложили подлянку, потому что там сценарии использования совсем другие, и говорить что сигейты плохи весьма некорректно в этом случае, потому что если человек ставит barracuda/wd blue в NAS, то он ССЗБ. Ну и если WD Red до 6Тб то, получается, тоже.
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