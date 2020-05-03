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Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных

03.05.2020 10:15

Компания iXsystems, разрабатывающая проект FreeNAS, предупредила о серьёзных проблемах с совместимостью ZFS с некоторыми новыми жёсткими дисками WD Red, выпускаемыми компанией Western Digital с использованием технологии SMR (Shingled Magnetic Recording, черепичная магнитная запись). При наихудшем сценарии использование ZFS на проблемных накопителях может привести к потере данных.

Проблемы возникают с дисками WD Red ёмкостью от 2 до 6 ТБ, выпускаемыми с 2018 года, которые используют при записи технологию DM-SMR (Device-Managed Shingled Magnetic Recording) и маркируются меткой EFAX (для CMR-дисков используется идентификатор EFRX). Western Digital отметила в своём блоге, что SMR-накопители WD Red рассчитаны на применение в NAS для дома и малых предприятий, в которых устанавливается не более 8 накопителей и наблюдается нагрузка на уровне 180 ТБ в год, характерная для резервного копирования и обмена файлами. Предыдущее поколение накопителей WD Red и модели WD Red с ёмкостью от 8 ТБ, а также диски линеек WD Red Pro, WD Gold и WD Ultrastar, продолжают производиться на базе технологии CMR (Conventional Magnetic Recording) и их использование не вызывает проблем с ZFS.

Суть технологии SMR в применении в диске магнитной головки, ширина которой больше ширины дорожки, что приводит к записи с частичным перекрытием соседней дорожки, т.е. любая перезапись приводит к необходимости перезаписи всей группы дорожек. Для оптимизации работы с подобными накопителями используется зонирование - пространство для хранения разбивается на зоны, составляющие группы блоков или секторов, в которые допускается лишь последовательное добавление данных с обновлением целиком всей группы блоков. В общем виде SMR-диски обладают большей эффективностью в плане потребления энергии, более доступны по цене и демонстрируют выигрыш в производительности при последовательной записи данных, но отстают при выполнении операций случайной записи, в том числе при выполнении таких операций, как перестроение массивов хранения.

DM-SMR подразумевает, что операции зонирования и распределения данных управляются контроллером диска и для системы такой диск выглядит как классический жёсткий диск, не требующий отдельных манипуляций. В DM-SMR применяется косвенная логическая адресация блоков (LBA, Logical Block Addressing), напоминающая логическую адресацию в SSD-накопителях. После каждой операции случайной записи требуется выполнение фоновой операции сборки мусора, что приводит к непредсказуемым флуктуациям с производительностью. Система может пытаться применить к таким дискам оптимизации, полагая, что данные будут записаны в указанный сектор, но фактически выдаваемые контроллером сведения определяют лишь логическую структуру и на деле при распределении данных контроллер применит свои алгоритмы, учитывающие ранее размещённые данные. Поэтому перед использованием DM-SMR дисков в пуле ZFS рекомендуется произвести операцию по их обнулению со сбросом в исходное состояние.

К разбору условий, при которых возникают проблемы, привлечена компания Western Digital, которая совместно с iXsystems пытается найти решение и подготовить обновление прошивки. До публикации выводов об устранении проблем накопители с новой прошивкой планируется протестировать на высоконагруженных хранилищах с FreeNAS 11.3 и TrueNAS CORE 12.0. При этом утверждается, что из-за разного трактования SMR разными производителями на некоторых видах SMR-дисков проблем с ZFS не возникает, но предпринятое iXsystems тестирование сосредоточено только на проверке дисков WD Red на базе технологии DM-SMR, а для SMR-дисков других производителей требуется дополнительное исследование.

В настоящее время проблемы с ZFS доказаны и повторены в тестах как минимум для дисков WD Red 4TB WD40EFAX с прошивкой 82.00A82 и проявляются переходом в состояние сбоя при высокой нагрузке на запись, например, при выполнении перестроения хранилища после добавления в массив нового накопителя (resilvering). Предполагается, что проблема проявляется и на других моделях WD Red с той же прошивкой. При возникновении проблемы диск начинает возвращать код ошибки IDNF (Sector ID Not Found) и становится непригоден к использованию, что обрабатывается в ZFS как сбой диска и может привести к потере хранящихся на диске данных. При сбое нескольких дисков данные в vdev или пуле могут быть потеряны. Отмечается, что упомянутые сбои возникают достаточно редко - из примерно тысячи проданных систем FreeNAS Mini, которые комплектовались проблемными дисками, проблема всплыла в рабочих условиях только один раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/blog...)
  2. OpenNews: Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей
  3. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  4. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  5. OpenNews: Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы
  6. OpenNews: Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52867-smr
Ключевые слова: smr, disk, zfs, freenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.7, Аноним (7), 11:05, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внесу ясность. Сами ЖД на базе SMR шли аж с 2013 года. Это не новая технология.

    Тема всплыла из за мошеннических амбиций производителей. Либо на складе ЖД залежались либо запустили конвеер. Правда не понятно почему в дисках 2-6 ТБ (их итак умели делать, другое дело в объемных 14 тб + гелий etc).

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:14, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В объемных гелиевых 14+тб  от smr вроде как раз быстро отказались, в 20+ эта технология вообще не жизнеспособна. Потому что это только очень сомнительная экономия для производителя, и она совсем незначительная. Диски и так становятся адово медленными, если раньше 300мб/с линейная скорость была (ограничение сата2 скажем как раз 3 гигабита/сек -- считать в байте 10 бит), то теперь она стремится к 0.

    Вд кстати не скрывает шитмр, сигейт вот скрывает. У него и в 14 тб моделях встречается, в 16 вроде уже нет? Не уверен.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:51, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вд кстати не скрывает шитмр

    И где можно прочитать об этом относительно сабжевых дисков, кроме свежей новости? Недавно копался в спеках от WD, нигде упоминаний SMR не встречал.

     
     
  • 4.34, Аноним (9), 12:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, в описании каждого диска всегда пишут, например тут аж несколько раз https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/publ

    А вообще они как-то кодами в названии отличаются, я где-то видел расшифровку.

     

  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:45, 03/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.13, Alen (??), 11:27, 03/05/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:46, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Это проблемы ZFS и фринаса. Берите QNAP, будет счастье.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:56, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я лучше btrfs продолжу пользоваться.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:11, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у него возможно те же проблемы но в виду малоюзания btrfs о них еще не знают
     
  • 3.46, xm (ok), 12:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Правильно. Данные должны теряться вне зависимости он типа носителя.
     
  • 3.50, Школьник (ok), 12:49, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, это хороший способ избежать проблем с SMR. Ведь до их появления твои данные просто не доживут.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кажется, жд не должен дохнуть чтобы там на него не писали, не? Явный баг в логике контроллера, да еще и трудноуловимый, а ты закрытую коммерческую "панацею" притащил. Спасибо, не нужно, и так настрадались
     
  • 2.10, Васян (?), 11:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это проблема производителя который не указывает эту технологию в спецификациях дисков. И проблемы возникают не только у WD c ZFS. Я столкнулся с этим когда воткнул Seagate Baracuda 2 TB в RAID 10 из дисков этой же линейки, но старше. Один диск из этого рейда сломался и я поменял его на, как я думал, такой же. Задержки при записи на этот диск были больше секунды, вся система начала сильно тормозить.

    В это году выбирал чем заменить 2TB диски в RAID 1. Искал подходящие на 4 TB, отсутствие SMR было обязательным требованием.

    Точно SMR диски, брать нельзя вообще не для чего. Они везде тормозят если данных много:
    - Seagate BarraCuda 4 ТБ ST4000DM004
    - WD Blue WD40EZRZ
    - WD Red WD40EFAX

    Эти вроде не SMR и использовать в RAID можно:
    - Seagate Barracuda Pro 4 ТБ ST4000DM006
    - Seagate IronWolf 4 ТБ ST4000VN008
    - Seagate IronWolf Pro 4 ТБ ST4000NE0025
    - WD Red WD40EFRX
    - WD Red Pro WD4003FFBX
    - WD Black WD4005FZBX

    Себе купил пару ST4000VN008, самые дешевые были из этого списка. Работают несколько месяцев без нареканий.

     
     
  • 3.15, Гость (??), 11:39, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WD40EZRZ не SMR! синие 3.5 SMR только два WD20EZAZ и WD60EZAZ.
     
     
  • 4.74, Васян (?), 13:57, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  WD40EZRZ не SMR! синие 3.5 SMR только два WD20EZAZ и WD60EZAZ.

    Под одним именем продавались разные устройства, сначала без SMR, потом с ним.

    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:47536:2025#2025

     
  • 3.23, Дмитрий П. (?), 11:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дома в работе 2 внешних накопителя, оказавшихся SMR. Были проблемы при начальном наполнении с предшественника, решились через rsync --bwlimit=25m . После этого объёмы записи не превышают критические для диска, так что всё нормально работает. Не паникуйте, просто учитывайте особенность. У CD-R было куда больше ограничений, но все пользовались.
     
     
  • 4.42, Анонимленьлогиниться (?), 12:30, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. Использую не супер нагруженный raidz2 дома на базе SMR дисков сигейт, уже больше двух лет, проблем никаких. Есть нюансы но для некоторых применений они некритичны.

    Проблема не в принципе с SMR (хотя надо понимать особенности и последствия), а кривой прошивке WD.

     
  • 4.55, Аноним (9), 13:02, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, SMR это провальная технология. Купить такие диски могли только очень наивные люди.
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:00, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У сигейтов VX и VM серии не пробовал? После сдохших нескольких баракуд взял VM - для обычной хранилки фильмов данных самое то. Скоростей не хватает, зато проблем не вызывают и тихие.
     
     
  • 4.28, VINRARUS (ok), 12:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >После сдохших нескольких баракуд

    Гарантия в 1 год как бы намикает...

     
     
  • 5.39, Аноним (24), 12:24, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень плохая лотерейка. Самый первый купленный ST1000DM003-9YN162 - работает до сих пор. А остальные, увы. Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор.
     
     
  • 6.47, VINRARUS (ok), 12:44, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше него только хитачи был взят. Трудится до сих пор.

    У меня 2 хитачи: 2007 года на 250 Гб и 2010 года на 1000 Гб.
    Так тот шо 2007 года хоть и греется, и раньше всегда как системный использовался, но работает примерно так же как и 10 год назад — вибрация на низком уровне, по громкости даже тише некоторых современных.
    А вот тот шо 2010 года работал в основном как файлопомойка, но ему поплохело и щас я его отключил от питания — вибрация весь системник сотрясает, неприятно очень.

    Всего за 3 года хитача убила своё производство...

     
     
  • 7.59, Аноним (24), 13:14, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние из выпущенных HGST были тоже лотерейкой. У меня 4Тб - стоит и молча работает. Скоростей не показывает, но для хранилки барахла пойдёт.
     
     
  • 8.64, Аноним (9), 13:38, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4ТБ хитачи были наверно самые быстрые и производительные за всю историю дисков ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Аноним (24), 13:58, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HGST HDN724040ALE640 не так уж он и быстр Тут выложили тесты ST4000VN008 По ср... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Аноним (9), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нууу это видимо не те диски, на которые надо смотреть Мне очень понравились HUS... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.84, Аноним (24), 14:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он кажется и ценой был раза в два побольше Не готов был платить такие деньги за... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.87, Аноним (9), 14:28, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные -- отбраковка 3 Да нормальная цена, когда я в прошлый раз смотрел ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.27, VINRARUS (ok), 12:06, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Seagate Baracuda 2 TB в RAID 10 из дисков этой же линейки, но старше.
    >Задержки при записи на этот диск были больше секунды, вся система начала сильно тормозить.

    Пользователи баракуд в серверах должны страдать!
    >Себе купил пару ST4000VN008

    И я купил такой, скорость так себе.
    https://hotline.ua/img/upload/images/k/i/5c71e9cc9f78e.png

     
     
  • 4.72, Васян (?), 13:52, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не сервер, это домашний комп.
    RAID там потому что:
    - жесткие диски ломаются и потерять свои документы, фотографии и видео при поломке единственного диска очень не хочется;
    - жесткие диски тормозят, RAID чуть улучшает ситуацию;
    - за RAID в Linux не надо доплачивать, он бесплатно есть уже пару десятилетий. Почему бы не воспользоваться?

    Ещё раз повторю. RAID это не серверная привилегия. К сожалению это необходимость для сохранности даже своих личных воспоминаний в виде фоточек из отпуска и видео с первыми шагами детей. И не надо мне писать что для этого нужен бекап, я знаю. RAID и бекап вещи не взаимоисключающие.

     
  • 3.63, user (??), 13:35, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.ixsystems.com/community/resources/list-of-known-smr-drives.141/
     
  • 2.22, Дмитрий П. (?), 11:55, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    IDNF = sector ID Not Found. Диск имеет право такое выдавать, только если у него действительно серьёзная проблема. Если это лезет при обычной записи, значит накопитель тоже виноват, и производитель его соответственно. Если описание ситуации не врёт, то ZFS воспринимает ситуацию адекватно.
     
  • 2.26, Аноним84701 (ok), 12:04, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это проблемы ZFS и фринаса.

    Правильно! Следющим шагом - ставить винду и использовать исключительно NTFS, потому что изящные косты^W инновации в прошивке производителем "рассчитаны на применение в NAS для дома" именно для этой комбинации, а все остальное на ваш страх и риск? 🙄

     

  • 1.3, Аноним (9), 10:51, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >180 ТБ в год

    У меня в день больше. Что так скоромно то?

     
     
  • 2.30, VINRARUS (ok), 12:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выключи торент-клиент.
     
     
  • 3.65, Michael Shigorin (ok), 13:42, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> 180 ТБ в год
    >> У меня в день больше.
    > Выключи торент-клиент.

    Ага, или канал двадцатигигабитный как минимум пригасить можно.

     
  • 2.77, Васян (?), 14:07, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>180 ТБ в год
    >У меня в день больше. Что так скоромно то?

    180 ТБ в день, это:

    (180*1024)/(24*60*60) = 2,13 ГБ в секунду. Даже по чтению для одного HDD -- феноменальная скорость, укажи модель или заткнись.
    Если речь про рейд до 8 дисков включительно, как в новости, то ~273 МБ/c. Даже это феноменально для одного HDD по всей площади пластины. Укажи модель и производителя.

     
     
  • 3.83, Аноним (9), 14:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ps это только в zfs рейды такие медленные.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:52, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этап героического преодолевания проблем.
     
  • 1.5, Сергей (??), 10:55, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    при чем тут zfs. если это проблема компа под названием диск от WD, вспомним еще SSD-ки от HP
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:10, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > при чем тут zfs. если это проблема компа под названием диск от WD

    Вот только у WD почему нет проблем  при работе с разделами NTFS, FAT, ext4 и пр.

     
     
  • 3.33, Аноним (32), 12:12, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вот и храните данные на NTFS, FAT, ext4...
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:22, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    там проблема не только zfs, проблема вообще диска, при случайной записи падает производительность. https://blocksandfiles.com/2020/04/15/shingled-drives-have-non-shingled-zones-
    я если правильно понял, там говорится что диск выкидывает из raid массива после нескольких ошибок, принимая его за неисправный.
     
     
  • 2.36, Аноним (31), 12:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Because I don’t have any Seagate SMR drives, I can’t test the hypothesis that the IDNF issue is a WD firmware bug rather than a generic SMR issue. But throwing an error like that isn’t the kind of thing I’d associate with SMR as such – I’d simply expect throughput to turn to shit.

    Отличный анализ!!1 Я расковырял диск WD, потому как других дисков у меня небыло. Так что эта бага WD. А может и не WD. Хотя скорее это вообще бага SRM. А может и не SRM. Откуда я могу знать? У меня ведь только один хард был, который я сломал.

     

  • 1.14, zurapa (ok), 11:31, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это тот случай, когда не пользовался zfs и дальше не буду пользоваться. Vinum баще!
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:50, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А я не буду пользоваться WD. Вечно с ними проблемы
     
     
  • 3.41, Lockywolf (ok), 12:27, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, а кем пользоваться?

    Сигейт дрянь, ВД дрянь, Самсунг дрянь.

    Что там живо-то ещё? Тошиба? Хитачи?

    Upd: погуглил, Хитачи всё-таки умерла.

     
     
  • 4.45, Аноним (24), 12:36, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунг уже давно сигейтом стал.
     
  • 4.61, Аноним (-), 13:26, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится Тошиба.
     
  • 4.67, Michael Shigorin (ok), 13:45, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Беру те, которые HGST.  Но теперь приходится и их по табличке проверять (см. #62).
     
     
  • 5.81, Аноним (21), 14:13, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это давно уже те же WD. По ТТХ легко найти модели-близнецы.
     
  • 4.86, Сейд (ok), 14:25, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Тосиба".
     
  • 2.66, Michael Shigorin (ok), 13:44, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vinum баще!

    Это глюкалово чудовищное хоть как-то чинили с тех пор, когда оно умело встать колом просто на добавлении какого там -- пятого или седьмого диска?

     

  • 1.16, trantor (??), 11:40, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На именно этих дисках же применяется специальная прошивка Nasware оптимизированная на применение в Raid массивах.
    Особенность Nasware это более быстрый ответ в случае сбоев в записи или чтении блоков,т.е. в то время как обычный диск пытается до последнего прочитать или записать блок(таймаут), Nasware диск быстро сообщает что он помер.
    Это сделано для того чтобы Raid массивы не зависали и быстро переключались на Spare.
     
  • 1.18, КО (?), 11:41, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Такую фигню как механическое считывание/запись давно пора выкинуть
     
     
  • 2.37, VINRARUS (ok), 12:17, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А виниловые пластинки чем не угодили?
     
  • 2.57, user (??), 13:10, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А бэкапить куда?
     
     
  • 3.68, Michael Shigorin (ok), 13:46, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А бэкапить куда?

    На глиняные таблички!
    Ой, как раз черепица и выходит...

     

  • 1.19, Коровавирус (?), 11:46, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это же боян, не?
    Почему я об этом уже месяц знаю?
     
     
  • 2.29, Свидетель5g (?), 12:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что новость на опеннете появилась в контексте новостей Freenas и ZFS, а не SMR в WD.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:03, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хватит насиловать магнитные блины
     
     
  • 2.35, Аноним (7), 12:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На SSD нет денег
     
  • 2.38, VINRARUS (ok), 12:18, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спеки немагнитные.
     
  • 2.70, Michael Shigorin (ok), 13:47, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хватит насиловать магнитные блины

    Кстати, кто-нить проводил эксперименты/встречал результаты по среднесрочной сохранности данных на обесточенных SSD или флэшках?
    Скажем, в течение пяти-десяти лет.

     
     
  • 3.78, Аноним (9), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорят же полгода потолок на всех нынешних косумерских ссд. 15-d tlc или как их там называют.
     
  • 3.80, Аноним (24), 14:11, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотри на 3дньюс осень прошлого года. Они продолжают тестипровать, может вышла и новая редакция тестов.
    Выводы у них неутешительны. Основная проблема в нынешних технологиях это внезапная потеря данных без предварительного ухудшения состояния. И большинство технологий дошли до необходимости постоянной перезаписи всего диска. Иначе заряд мимо тазика утекает.
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:24, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это гадость не только для ZFS.
    https://linuxtracker.org/
    https://distrowatch.com/dwres.php?resource=bittorrent
    https://academictorrents.com/
    https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_dump_torrents
    https://wiki.kiwix.org/wiki/Content_in_all_languages/ru
    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm#BitTorrent
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:31, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дисковые накопители несовместимы с ФС...
    ФС несовместимы с некоторыми типами файлов...
    Куда катится этот гребанный мир?!
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:34, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    С самого начала, когда я узнал о технологии SMR и принципе её работы - мне сразу показалось, что это паршивенькая идея. И классические-то диски порой теряют данные, а идея с частичным затиранием дорожек держится на ещё более хлипких предположениях и добавляет существенно больше точек отказа. Браво.
     
     
  • 2.49, VINRARUS (ok), 12:48, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Браво.

    Это ещо масово не пошли с подогревом...


     
     
  • 3.53, Аноним (53), 12:53, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Горячая черепица - это будет звиздец... Целенаправленно убивают ЖД. Вот на кой нужна черепица на мелких дисках в 2Т?!
     
     
  • 4.58, user (??), 13:12, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Утилизация блинов с бракованой стороной.
     

  • 1.48, КО (?), 12:48, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и запортил еще три, а тут бац и питание пропало?
     
     
  • 2.52, VINRARUS (ok), 12:52, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Интересно, а что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и
    > запортил еще три, а тут бац и питание пропало?

    Обижается.

     
  • 2.54, Аноним (44), 12:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечтает быть гордой птицей, летящей на крыльях ИБП. Но приходится гордо падать и тихо корраптить данные (а если очень не повезёт - то ещё и не факт, что потом поднимется).
     
     
  • 3.56, Аноним (9), 13:06, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему там трекаются транзакции. Так что просто откатит?
     
  • 2.60, анон (?), 13:17, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У сигейтов -- сперва пишет данные в медиа кэш, это область с обычной плотностью, допускающая произвольную запись. А потом уже раскладывается на дорожки с черепицей. Подозреваю, что проблемы с idnf при записи происходят при забитии медиа кэша, когда данные не успевают быть разложены в штатное место.
     
     
  • 3.69, КО (?), 13:46, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это значит, что сначала он должен их считать, записать в кеш, потом записать в черепицу. Гоняя головки туда-сюда. Ну или должен быть гибридный кеш с flash памятью. Ну и по исчерпанию да для рейда часть дисков в тайауте -> он думает, что развал рейда.
     
  • 2.71, Michael Shigorin (ok), 13:50, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уж вряд ли переключается в режим генерации и дописывает на соплях...
     
  • 2.85, Аноним (21), 14:19, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что делает этот диск, когда он записал первую дорожку и запортил еще три, а тут бац и питание пропало?

    Да ничего не делает. Блок на этот момент ещё не заремаплен, после включения будет использоваться старый с незатёртыми дорожками.

     

  • 1.51, Аноним (53), 12:51, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Дедушка, а можно было не делать черепицу для 2Т дисков, чтобы у пользователей не терялись данные?
    - Нет, внучек, это фантастика.
     
  • 1.62, Michael Shigorin (ok), 13:32, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ---
    Читал, задумался -- а ведь это "софт-винчестеры" уже:

    ---
    Отметим, что этими линейками ассортимент моделей HGST Ultrastar, превратившихся в Western Digital Ultrastar DC, не исчерпывается. Как уже было сказано, процесс затронул также твердотельные накопители с NVMe- или SAS-интерфейсами, а также винчестеры семейства Hs14 на 14 и 15 ТБ (теперь это HC620). Но они представляют собой уже специализированные решения — в частности, HC620 это т. н. «Host-Managed SMR», т. е. для их работоспособности требуется соответствующая поддержка со стороны компьютера/сервера.
    --- http://www.ixbt.com/data/western-digital-ultrastar-series.html

    [B]Ещё наткнулся на такую табличку SMR/PMR (квадратики уметь читать необязательно): http://www.mobibrw.com/2020/22727 -> http://www.mobibrw.com/wp-content/uploads/2020/01/3.5SATAHDDDatabase2018-10-2 [/B]

    Краткий мой из неё вывод -- всё так же игнорируем сюгейты (SMR уже от _двух_ терабайт на одном блине!), а у hgst избегаем серии Ultrastar Archive Ha10 на десятку и высокоёмкие HC620 (14+).

    Это пошёл выяснять перед заменой дисков, а не вляпался ли часом в подобное с hus728t8tale6l4...
    --- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119317.html#163

     
     
  • 2.73, Аноним (9), 13:55, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? У вд tdmr, собственно при переходе на диске с подогревом все там будем. да и наоборот вроде бы позитивная технология. Они выпустили сначала 14 тб диски с pmr, а потом уже добили из отходов производства моделями с smr (правда у них точно такие же диски только с smr, 100% из отходов наклепали).
     
  • 2.79, Аноним (79), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У сигейта SMR нет в серии Ironwolf вообще, а у WD в Red они есть до 6 Тб, при этом до недавней шумихи они это никак не афишировали.

    Для настолных пекарен чтобы фоточки-игры хранить на обычных дисках (не NAS-grade) SMR можно не выбирать по идеологическим соображениям, но обычный пользователь этого никогда не заметит. И ZFS в такой среде вообще не популярен.

    А вот для NAS уже WD подложили подлянку, потому что там сценарии использования совсем другие, и говорить что сигейты плохи весьма некорректно в этом случае, потому что если человек ставит barracuda/wd blue в NAS, то он ССЗБ. Ну и если WD Red до 6Тб то, получается, тоже.

     

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